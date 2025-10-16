newspaper
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Συμβαίνει τώρα:
16.10.2025 | 23:50
Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο
Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]
Κόσμος 16 Οκτωβρίου 2025 | 23:50

Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]

Με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο να έχει παραβιαστεί περισσότερες από 5.000 φορές από το Ισραήλ, το τελευταίο προχώρησε σε εκτεταμένους βομβαρδισμούς κυρίως στο νότο του Λιβάνου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΚείμενοΣοφοκλής Αρχοντάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σειρά αεροπορικών επιδρομών αργά την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στο νότιο Λίβανο. Σε δήλωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι μαχητικά αεροσκάφη χτύπησαν υποδομές που ανήκουν στη Χεζμπολάχ, οι οποίες, όπως ισχυρίστηκε, χρησιμοποιούνταν για την αποκατάσταση της οργάνωσης.


Οι «υποδομές της Χεζμπολάχ» σύμφωνα με πηγές στο έδαφος ήταν ένα λατομείο, ένα εργοστάσιο ασφάλτου, βενζινάδικα και δεξαμενές καυσίμων. Σημειώνεται πως από την κατάπαυση του πυρός τον Νοέμβρη του 2024, το Ισραήλ την έχει παραβιάσει 5.000 φορές σύμφωνα με την κυβέρνηση του Λιβάνου.


Ο πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν καταδίκασε τις ισραηλινές επιθέσεις, καταγγέλλοντας αυτό που χαρακτήρισε «συστηματική πολιτική που αποσκοπεί στην καταστροφή παραγωγικών υποδομών, στην παρεμπόδιση της οικονομικής ανάκαμψης και στην υπονόμευση της εθνικής σταθερότητας με ψευδείς προφάσεις ασφαλείας».

Ο Αούν πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις συνιστούν σοβαρή παραβίαση της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και της εκεχειρίας για τις οποίες μεσολάβησαν και τοποθετήθηκαν ως εγγυητές οι ΗΠΑ (και η Γαλλία). Κατά την πάγια τακτική τους, οι ΗΠΑ και η Γαλλία δεν σχολιάζουν ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Στιγμιότυπο από την «κατάπαυση του πυρός».

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στο νότιο Λίβανο

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου NNA ανέφερε ότι δύο επιθέσεις στοχεύσαν την πόλη Μπνααφούλ στη Σιδώνα και μια τρίτη στο Χιρμπέτ Ντουέιρ μεταξύ των πόλεων Σαραφάντ και Μπαϊσαρίγιε.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν επίσης μια περιοχή μεταξύ των πόλεων Ρουμίν και Χουμίν στην περιοχή της Κοιλάδας Ναμπατίε(χ), πρόσθεσε το πρακτορείο. Ένα ισραηλινό drone χτύπησε επίσης την πόλη Μπλίντα στην περιοχή Μαρτζαγιούν, ενώ οι κάτοικοι έκαναν συγκομιδή ελιών , ανέφερε το πρακτορείο.

Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί τουλάχιστον 6 τραυματίες.

«To Ισραήλ επεκτείνει τον πόλεμο της Γάζας στο Λίβανο» λέει ο Αούν

Το Σάββατο, ο Λιβανέζος πρόεδρος Τζόζεφ Αούν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει να επεκτείνει τον πόλεμο της Γάζας στον Λίβανο, σε μια προσπάθεια να «διατηρήσει το πολιτικό κέρδος μέσω της φωτιάς και της αιματοχυσίας».

Εν τω μεταξύ, ο Aoun δήλωσε την Πέμπτη ότι η χώρα του θα αυξήσει σταδιακά τον αριθμό των στρατευμάτων που έχουν αναπτυχθεί νότια του ποταμού Λιτάνι σε 10.000 μέχρι το τέλος του έτους, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των συνόρων μετά την αποχώρηση του Ισραήλ.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον διοικητή της UNIFIL, Ντιοντάτο Αμπανιάρα , στη Βηρυτό, ο Αούν δήλωσε ότι ο λιβανέζικος στρατός θα συνεργαστεί με την UNIFIL για την εφαρμογή όλων των διατάξεων της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και θα αναλάβει τον έλεγχο όλων των θέσεων που κατέχουν επί του παρόντος οι δυνάμεις του ΟΗΕ, καθώς η σταδιακή αποχώρησή τους θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2027.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Economy
ΔΝΤ: Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και οι αβεβαιότητες 

ΔΝΤ: Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και οι αβεβαιότητες 

Business
ΔΕΗ: Προσφορές 2,6 δισ. ευρώ από τους επενδυτές για το ομόλογο

ΔΕΗ: Προσφορές 2,6 δισ. ευρώ από τους επενδυτές για το ομόλογο

inWellness
inTown
Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα
Κόσμος 17.10.25

Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα

Οι ΗΠΑ ξεκινώντας από χθες τις περιπολίες με βομβαρδιστικά Β2 στα όρια ανάμεσα στα διεθνή ύδατα και τα χωρικά ύδατα του Καράκας, συνεχίζουν να απειλούν τη Βενεζουέλα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων
Διχασμός στην Αριστερά 16.10.25

Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων

Οι Σοσιαλιστές, μη ψηφίζοντας την πρόταση μομφής, διέσωσαν την κυβέρνηση Λεκορνί, αλλά βρέθηκαν απέναντι στην υπόλοιπη Αριστερά. Τώρα υπόσχονται ότι θα αγωνιστούν για να φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα
Εύθραυστη εκεχειρία 16.10.25

«Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αν συνεχιστούν οι δολοφονίες στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς, «δεν υπάρχει άλλη επιλογή». Ενώ ο Νετανιάχου είπε ότι θα καταπολεμήσει την «τρομοκρατία με πλήρη ισχύ».

Σύνταξη
Το μυστήριο γύρω από το παράξενο ατύχημα κοντά στην Area 51 βαθαίνει καθώς το FBI ξεκινά έρευνες
ΗΠΑ 16.10.25

Το μυστήριο γύρω από το παράξενο ατύχημα κοντά στην Area 51 βαθαίνει καθώς το FBI ξεκινά έρευνες

Η Area 51 έχει ιστορικά συνδεθεί με μυστικά πειραματικά αεροσκάφη, όπως το F-117 Nighthawk και το μυστικό τζετ RAT55, το οποίο πρόσφατα εντοπίστηκε να πετά πάνω από την περιοχή

Σύνταξη
Ελευθερία, χλιδή και βιντεοπαιχνίδια: Έτσι περνάει ο Άσαντ την εξορία του στη Μόσχα
Συρία 16.10.25

Ελευθερία, χλιδή και βιντεοπαιχνίδια: Έτσι περνάει ο Άσαντ την εξορία του στη Μόσχα

Ο εξόριστος Σύριος δικτάτορας Μπασάρ αλ Άσαντ φαίνεται να περνά τις μέρες του παίζοντας βιντεοπαιχνίδια και απολαμβάνοντας την πολυτέλεια στη Ρωσία, μετά την παροχή ασύλου από τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Σύνταξη
Πούτιν και Τραμπ έδωσαν ραντεβού στην Ουγγαρία – «Εντός των επόμενων δύο εβδομάδων η συνάντηση»
Ουκρανικό 16.10.25 Upd: 23:48

Πούτιν και Τραμπ έδωσαν ραντεβού στην Ουγγαρία – «Εντός των επόμενων δύο εβδομάδων η συνάντηση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη, για να δουν αν μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πρωτοβουλία Πούτιν το τηλεφώνημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τη χτύπησαν, την έγδυσαν, απείλησαν να της ρίξουν αέρια: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ μιλά για την κράτησή της στο Ισραήλ
Global Sumud Floatilla 16.10.25

Τη χτύπησαν, την έγδυσαν, απείλησαν να της ρίξουν αέρια: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ μιλά για την κράτησή της στο Ισραήλ

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ δήλωσε στη σουηδική εφημερίδα The Evening Paper ότι δέχτηκε ξυλοδαρμό και βασανιστήρια από τον ισραηλινό στρατό, αφού απήχθη σε διεθνή ύδατα ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ – Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου
Κόσμος 16.10.25 Upd: 19:39

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ – Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου

Οι πρόεδροι ΗΠΑ-Ρωσίας έχουν τηλεφωνική επικοινωνία εν όψει του ταξιδιού Ζελένσκι στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει πει ότι θα απειλήσει τον Πούτιν με αποστολή πυραύλων Τόμαχοκ στο Κίεβο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ινδικές ενεργειακές αναζητούν εναλλακτική στο ρωσικό πετρέλαιο–Το Κρεμλίνο μιλά για παραβίαση κανόνων εμπορίου
Εμπορικές πιέσεις 16.10.25

Ινδικές ενεργειακές αναζητούν εναλλακτική στο ρωσικό πετρέλαιο–Το Κρεμλίνο μιλά για παραβίαση κανόνων εμπορίου

Πηγές στην ινδική κυβέρνηση επιβεβαίωσαν ότι οι εταιρείες ενέργειας θα περιορίσουν το ρωσικό πετρέλαιο που αγοράζουν. Στόχος της ινδικής κυβέρνησης μια εμπορική συμφωνία και η μείωση των αμερικανικών δασμών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Κρυφή πανδημία»: Οι σοκαριστικοί αριθμοί της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ευρώπη
Κόσμος 16.10.25

«Κρυφή πανδημία»: Οι σοκαριστικοί αριθμοί της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ευρώπη

Οι παιδικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι πέντε εκατομμύρια παιδιά στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν σεξουαλική κακοποίηση στο διαδίκτυο και εκτός

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα
Κόσμος 17.10.25

Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα

Οι ΗΠΑ ξεκινώντας από χθες τις περιπολίες με βομβαρδιστικά Β2 στα όρια ανάμεσα στα διεθνή ύδατα και τα χωρικά ύδατα του Καράκας, συνεχίζουν να απειλούν τη Βενεζουέλα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Apps: Τι συμβαίνει με τις εφαρμογές καιρού – Γιατί πέφτουν έξω στις προγνώσεις
Υπάρχει εξήγηση 17.10.25

Τι συμβαίνει με τις εφαρμογές καιρού - Γιατί πέφτουν έξω στις προγνώσεις

Τα apps καιρού συχνά πέφτουν έξω στις προγνώσεις για διάφορους λόγους που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα της πρόβλεψης καιρού, τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούν.

Σύνταξη
Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»
On Field 17.10.25

Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»

Ο Ολυμπιακός έκανε τεράστια ανατροπή στο φινάλε και νίκησε ένα παιχνίδι που φάνταζε… χαμένο στο 36’

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά
Κρίση αρρενωπότητας 16.10.25

Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά

Ο Στίβεν Γκράχαμ φέρνει το Adolescence από τη μυθοπλασία στην πραγματικότητα με μια πρωτοβουλία που θέλει να πολεμήσει την τοξική αρρενωπότητα στο γήπεδο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας
Διεθνής Οικονομία 16.10.25

Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας

Αυξάνονται οι αντιδράσεις των αμερικανών αγροτών που βλέπουν τις τιμές να καταρρέουν και την Αργεντινή να παίρνει τη θέση τους στις εξαγωγές και να πουλά σόγια στην Κίνα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων κόντρα στη λαϊκή βούληση
Το σχέδιο 16.10.25

Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων στο Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη κόντρα στη λαϊκή βούληση

Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπους για την «εκκαθάριση» στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη χωρίς να ακούει την κοινωνία. Προ των πυλών η ψήφιση της τροπολογίας στη Βουλή. Τι συνέβη στην πορεία των φοιτητών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»
Τένις 16.10.25

Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, παρότι έχει «πατήσει» τα 38 ξεκαθάρισε πως θέλει να επεκτείνει όσο μπορεί περισσότερο την καριέρα του και αναφέρθηκε σε άλλους μεγάλους αθλητές που τον εμπνέουν.

Σύνταξη
«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ
TV 16.10.25

«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ

Η κάμερα του Buongiorno συνάντησε την Αγγελική Νικολούλη στο πλατό της εκπομπής Φως στο Τούνελ, λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 23.20, στο MEGA.

Σύνταξη
Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος
Ελλάδα 16.10.25

Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος

Μια περίπτωση ασθενούς, η οποία εγχειρίστηκε για καρκίνο στην γλώσσα, όμως παρέμεινε παραμορφωμένη μετεγχειρητικά, είδε το φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία για ιατρικό λάθος

Σύνταξη
Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων
Διχασμός στην Αριστερά 16.10.25

Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων

Οι Σοσιαλιστές, μη ψηφίζοντας την πρόταση μομφής, διέσωσαν την κυβέρνηση Λεκορνί, αλλά βρέθηκαν απέναντι στην υπόλοιπη Αριστερά. Τώρα υπόσχονται ότι θα αγωνιστούν για να φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA
Αθλητισμός & Σπορ 16.10.25

Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA

Η UEFA ερευνά τους λογαριασμούς της Γιουβέντους για το διάστημα 2022-2025, ενώ ο πρώην τεχνικός διευθυντής Κριστιάνο Τζούντολι αποχώρησε με σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ – η απόφαση για την ποινή αναμένεται την άνοιξη του 2026.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα
Ελλάδα 16.10.25

Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα

Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα στην Κηφισίας φέρνει στο φως την ανεύθυνη οδήγηση και το φαινόμενο των διαδικτυακών κοινοτήτων που υπονομεύουν τους ελέγχους της Τροχαίας

Σύνταξη
Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 
Σαν σήμερα 16.10.25

Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 

Εκατόν τριάντα χρόνια μετά την ταπείνωση, η Βρετανική Βιβλιοθήκη έρχεται να αποκαταστήσει τη μνήμη του μεγάλου Ιρλανδού συγγραφέα με μια συμβολική κίνηση που συγκινεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
