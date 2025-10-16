Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σειρά αεροπορικών επιδρομών αργά την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στο νότιο Λίβανο. Σε δήλωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι μαχητικά αεροσκάφη χτύπησαν υποδομές που ανήκουν στη Χεζμπολάχ, οι οποίες, όπως ισχυρίστηκε, χρησιμοποιούνταν για την αποκατάσταση της οργάνωσης.

Οι «υποδομές της Χεζμπολάχ» σύμφωνα με πηγές στο έδαφος ήταν ένα λατομείο, ένα εργοστάσιο ασφάλτου, βενζινάδικα και δεξαμενές καυσίμων. Σημειώνεται πως από την κατάπαυση του πυρός τον Νοέμβρη του 2024, το Ισραήλ την έχει παραβιάσει 5.000 φορές σύμφωνα με την κυβέρνηση του Λιβάνου.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν καταδίκασε τις ισραηλινές επιθέσεις, καταγγέλλοντας αυτό που χαρακτήρισε «συστηματική πολιτική που αποσκοπεί στην καταστροφή παραγωγικών υποδομών, στην παρεμπόδιση της οικονομικής ανάκαμψης και στην υπονόμευση της εθνικής σταθερότητας με ψευδείς προφάσεις ασφαλείας».

Ο Αούν πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις συνιστούν σοβαρή παραβίαση της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και της εκεχειρίας για τις οποίες μεσολάβησαν και τοποθετήθηκαν ως εγγυητές οι ΗΠΑ (και η Γαλλία). Κατά την πάγια τακτική τους, οι ΗΠΑ και η Γαλλία δεν σχολιάζουν ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στο νότιο Λίβανο

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου NNA ανέφερε ότι δύο επιθέσεις στοχεύσαν την πόλη Μπνααφούλ στη Σιδώνα και μια τρίτη στο Χιρμπέτ Ντουέιρ μεταξύ των πόλεων Σαραφάντ και Μπαϊσαρίγιε.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν επίσης μια περιοχή μεταξύ των πόλεων Ρουμίν και Χουμίν στην περιοχή της Κοιλάδας Ναμπατίε(χ), πρόσθεσε το πρακτορείο. Ένα ισραηλινό drone χτύπησε επίσης την πόλη Μπλίντα στην περιοχή Μαρτζαγιούν, ενώ οι κάτοικοι έκαναν συγκομιδή ελιών , ανέφερε το πρακτορείο.

Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί τουλάχιστον 6 τραυματίες.

«To Ισραήλ επεκτείνει τον πόλεμο της Γάζας στο Λίβανο» λέει ο Αούν

Το Σάββατο, ο Λιβανέζος πρόεδρος Τζόζεφ Αούν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει να επεκτείνει τον πόλεμο της Γάζας στον Λίβανο, σε μια προσπάθεια να «διατηρήσει το πολιτικό κέρδος μέσω της φωτιάς και της αιματοχυσίας».

Εν τω μεταξύ, ο Aoun δήλωσε την Πέμπτη ότι η χώρα του θα αυξήσει σταδιακά τον αριθμό των στρατευμάτων που έχουν αναπτυχθεί νότια του ποταμού Λιτάνι σε 10.000 μέχρι το τέλος του έτους, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των συνόρων μετά την αποχώρηση του Ισραήλ.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον διοικητή της UNIFIL, Ντιοντάτο Αμπανιάρα , στη Βηρυτό, ο Αούν δήλωσε ότι ο λιβανέζικος στρατός θα συνεργαστεί με την UNIFIL για την εφαρμογή όλων των διατάξεων της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και θα αναλάβει τον έλεγχο όλων των θέσεων που κατέχουν επί του παρόντος οι δυνάμεις του ΟΗΕ, καθώς η σταδιακή αποχώρησή τους θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2027.