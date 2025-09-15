Νέα φονική επιδρομή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου το Ισραήλ διεξάγει συχνά επιδρομές εναντίον του προσκείμενου στο Ιράν σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπολύουν συχνά επιθέσεις στον Λίβανο, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

«Επιδρομή του ισραηλινού εχθρού εναντίον οχήματος στην πόλη Μπουρτζ Καλαουίγια προκάλεσε έναν θάνατο», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Dakikalar önce Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Muhammed Ali Yasin, Güney Lübnan’daki Tülin köyünde İsrail’in aracına düzenlediği drone saldırısında öldü. #Lübnan#İsrail pic.twitter.com/eCP6A0yv00 — Mesut U. Saddam Hüseyin (@MesutUdaySaddam) September 14, 2025

Την Παρασκευή, η ίδια πηγή ανακοίνωνε θάνατο σε ισραηλινή επιδρομή στην πόλη Αϊταρούν, επίσης στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν συχνά επιθέσεις στον Λίβανο, τονίζοντας πως στοχοποιούν μέλη ή εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που έβαλε τέλος την 27η Νοεμβρίου 2024 σε πάνω από έναν χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου, ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανικό κίνημα.

Ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ

Υπό αμερικανική πίεση και φοβούμενη νέα κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων, η λιβανική κυβέρνηση διέταξε τον περασμένο μήνα τον στρατό να καταρτίσει σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τη Βηρυτό, ο λιβανικός στρατός αναμένεται να έχει ολοκληρώσει μέσα σε τρεις μήνες τον αφοπλισμό του κινήματος σε ό,τι αφορά το νότιο τμήμα της χώρας, που γειτονεύει με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ