Εκπαίδευση ή Προπαγάνδα; Πώς τα αυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούν την παιδεία ως πολιτικό εργαλείο
Κόσμος 04 Μαΐου 2026, 06:00

Στα αυταρχικά καθεστώτα, η παιδεία σπάνια είναι πολιτικά ουδέτερη. Αντίθετα, εντάσσεται σε ευρύτερα συστήματα κρατικού ελέγχου.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συχνά θεωρείται δεδομένο ότι η διεύρυνση της πρόσβασης στην παιδεία είναι εγγενώς προοδευτική.  

Στις περισσότερες δημόσιες συζητήσεις, η εκπαίδευση θεωρείται θεμέλιο της κοινωνικής κινητικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της δημοκρατικής συμμετοχής.  

Η λογική φαίνεται απλή: η περισσότερη σχολική εκπαίδευση οδηγεί σε περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερη κριτική σκέψη και, τελικά, σε πιο ανοιχτές κοινωνίες. 

Ωστόσο, αυτή η υπόθεση δεν ισχύει πάντα. Έρευνες σχετικά με τα αυταρχικά συστήματα δείχνουν ότι η εκπαίδευση μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως μηχανισμός ελέγχου και όχι ως μέσο ενδυνάμωσης. 

Σε τέτοια πλαίσια, η σχολική εκπαίδευση εμπλέκεται βαθιά με την πολιτική εξουσία, χρησιμεύοντας όχι για την απελευθέρωση των ατόμων, αλλά για τη διαμόρφωση της πίστης και την ενίσχυση της κρατικής ιδεολογίας. 

Μελέτες που εστιάζουν στην Ερυθραία, μια χώρα υπό το καθεστώς ενός μοναδικού πολιτικού κόμματος και ηγεσίας από την ανεξαρτησία της το 1993, καταδεικνύουν πώς η εκπαίδευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί συστηματικά για τη διατήρηση της αυταρχικής διακυβέρνησης αντί να την αμφισβητεί. 

Η εκπαίδευση υπό αυταρχική διακυβέρνηση 

Στα αυταρχικά καθεστώτα, η εκπαίδευση σπάνια είναι πολιτικά ουδέτερη. 

Αντίθετα, εντάσσεται σε ευρύτερα συστήματα κρατικού ελέγχου. Οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν αυτό που μπορεί να περιγραφεί ως κατασταλτικούς και ιδεολογικούς κρατικούς μηχανισμούς — θεσμούς και διαδικασίες σχεδιασμένες για τη διατήρηση της πολιτικής κυριαρχίας. 

Ενώ πολλά αυταρχικά κράτη διευρύνουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση, αυτή η επέκταση δεν συνδέεται απαραίτητα με την ελευθερία ή την ενδυνάμωση.  

Στην Ερυθραία, για παράδειγμα, ο αριθμός των σχολείων και των εγγεγραμμένων μαθητών έχει αυξηθεί σημαντικά από την ανεξαρτησία. Επιφανειακά, αυτό φαίνεται να σηματοδοτεί πρόοδο. 

 Ωστόσο, το περιεχόμενο, η δομή και ο σκοπός της εκπαίδευσης ελέγχονται αυστηρά. 

Αντί να ενθαρρύνει την ανεξάρτητη σκέψη, η εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει την πίστη στο κυβερνών καθεστώς. Τα σχολεία γίνονται χώροι όπου καλλιεργείται η πολιτική συμμόρφωση και αποθαρρύνεται η διαφωνία. 

Ερυθραίοι στρατιώτες παρελαύνουν στην Ασμάρα, τον Μάιο του 2007. Το σύστημα στρατολόγησης της Ερυθραίας υποχρεώνει τους νέους να ολοκληρώσουν το τελευταίο έτος του λυκείου στην έρημη πόλη Σάουα, σε μια εγκατάσταση που είναι μισό σχολείο και μισό στρατόπεδο εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα σπουδών ως πολιτικό εργαλείο 

Ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία στα αυταρχικά εκπαιδευτικά συστήματα είναι το ίδιο το πρόγραμμα σπουδών. 

Μαθήματα όπως η ιστορία, η αγωγή του πολίτη και οι κοινωνικές επιστήμες συχνά αναδιατυπώνονται ή παρουσιάζονται επιλεκτικά ώστε να ευθυγραμμίζονται με την κρατική ιδεολογία. 

Στην Ερυθραία, για παράδειγμα, το σχολικό πρόγραμμα σπουδών προωθεί την κληρονομιά του Λαϊκού Απελευθερωτικού Μετώπου της Ερυθραίας και δίνει έμφαση στον επαναστατικό εθνικισμό.  

Οι μαθητές διδάσκονται να θεωρούν την πολιτική αφήγηση του κράτους ως τη μόνη νόμιμη ερμηνεία της ιστορίας και της ταυτότητας. Αυτό δημιουργεί ένα στενό ιδεολογικό πλαίσιο στο οποίο αποκλείονται εναλλακτικές προοπτικές. 

Ομοίως, άλλα αυταρχικά καθεστώτα έχουν χρησιμοποιήσει την εκπαίδευση για να διαμορφώσουν υπάκουους πολίτες.  

Στη Βόρεια Κορέα, η σχολική εκπαίδευση είναι δομημένη έτσι ώστε να ενσταλάζει απόλυτη πίστη στην ηγεσία, συνδυάζοντας την ιδεολογική διδασκαλία με τον έλεγχο της συμπεριφοράς. Σε όλα αυτά τα συστήματα, η εκπαίδευση έχει λιγότερο να κάνει με την αμφισβήτηση και περισσότερο με την αποδοχή. 

Διαμόρφωση της πίστης και της εθνικής ταυτότητας 

Τα αυταρχικά εκπαιδευτικά συστήματα συχνά στοχεύουν στη δημιουργία ενός συγκεκριμένου τύπου πολίτη: πειθαρχημένου, πατριωτικού και πολιτικά υποχωρητικού. Αυτό επιτυγχάνεται όχι μόνο μέσω του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών, αλλά και μέσω του ευρύτερου σχολικού περιβάλλοντος. 

Ο πατριωτισμός και ο εθνικισμός τονίζονται έντονα, συχνά με τρόπους που θολώνουν τη γραμμή μεταξύ πολιτικής ταυτότητας και πολιτικής πίστης. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να βλέπουν την υπακοή στο κράτος ως ηθικό καθήκον, ενώ η κριτική συμμετοχή αποθαρρύνεται ή ακόμη και τιμωρείται. 

Αυτή η προσέγγιση βοηθά τα καθεστώτα να διατηρήσουν τη σταθερότητα, μειώνοντας τον χώρο για διαφωνούσες ιδέες.  

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί την παράσταση «Είμαστε οι πιο ευτυχισμένοι στον κόσμο», που παρουσιάζουν μαθητές για τον εορτασμό της 70ής επετείου από την ίδρυση της Κορεατικής Ένωσης Παιδιών (KCU).

Επιτήρηση και έλεγχος σε σχολεία και πανεπιστήμια 

Ο έλεγχος στα αυταρχικά εκπαιδευτικά συστήματα εκτείνεται πέρα από το τι διδάσκεται — περιλαμβάνει επίσης το ποιος διδάσκει και πώς παρέχεται η εκπαίδευση.  

Οι εκπαιδευτικοί, οι σχολικοί διοικητικοί υπάλληλοι και οι ερευνητές συχνά παρακολουθούνται στενά. 

Η πίστη στο καθεστώς μπορεί να γίνει καθοριστικός παράγοντας στις προσλήψεις και τις προαγωγές. Οι εκπαιδευτικοί που ευθυγραμμίζονται με την κρατική ιδεολογία ανταμείβονται, ενώ εκείνοι που εκφράζουν διαφορετικές απόψεις ενδέχεται να απολυθούν ή να αποσιωπηθούν. 

Η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Τα ερευνητικά θέματα συχνά ελέγχονται ή αποθαρρύνονται αν αμφισβητούν τις επίσημες αφηγήσεις.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μελετητές που επιχειρούν να ασκήσουν κριτική στις κυβερνητικές πολιτικές αντιμετωπίζουν επαγγελματικές συνέπειες, όπως απώλεια εργασίας, φυλάκιση ή εξορία. 

Αυτή η καταστολή της ακαδημαϊκής ανεξαρτησίας περιορίζει την ανάπτυξη κριτικής γνώσης και ενισχύει ένα ελεγχόμενο πνευματικό περιβάλλον. 

Στρατιωτικοποίηση της εκπαίδευσης 

Σε πολλά αυταρχικά κράτη, η εκπαίδευση συνδέεται επίσης στενά με τις στρατιωτικές δομές.  

Η στρατιωτική εκπαίδευση ή πειθαρχία ενσωματώνεται στη σχολική εκπαίδευση ως μέσο ενίσχυσης της υπακοής και της εθνικής ενότητας. 

Στην Ερυθραία, για παράδειγμα, οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να ολοκληρώσουν το τελευταίο έτος τους υπό στρατιωτική εξουσία. Αυτό το σύστημα συνδυάζει την εκπαίδευση με τη στρατιωτική πειθαρχία, διαμορφώνοντας τους μαθητές σε υπάκουους πολίτες, ενώ παράλληλα ενισχύει τον κρατικό έλεγχο επί του μέλλοντος των νέων. 

Τέτοιες πρακτικές συχνά ενθαρρύνουν τη μετανάστευση, καθώς μαθητές και εκπαιδευτικοί επιδιώκουν να ξεφύγουν από περιοριστικά περιβάλλοντα. 

Η περίπτωση του Ισραήλ: Η εκπαίδευση ως ιδεολογική διαμόρφωση και έλεγχος 

Η περίπτωση του Ισραήλ, μίας χώρας που για πολλούς δεν θεωρείται αυταρχική απέναντι στους Ισραηλινούς, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση λειτουργεί ως κεντρικό μέσο πολιτικής κοινωνικοποίησης και ιδεολογικής αναπαραγωγής στο πλαίσιο ενός αυστηρά δομημένου εθνικού συστήματος. 

Από την πρώιμη παιδική ηλικία έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η ισραηλινή εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία αφηγήσεων που προωθούν τον μιλιταρισμό, τον πατριωτισμό και την εθνική επιβίωση, όπου οι μαθητές διαμορφώνονται σταδιακά ως μελλοντικοί στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.  

Ο θεσμικός μηχανισμός του κράτους —συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των νομικών, θρησκευτικών και στρατιωτικών δομών— λειτουργεί σε συντονισμό με το εκπαιδευτικό σύστημα για να δημιουργήσει γενιές που εσωτερικεύουν τις επίσημες αφηγήσεις και επιδεικνύουν περιορισμένη ενσυναίσθηση προς τους Παλαιστινίους.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η σχολική εκπαίδευση λειτουργεί ως μια μορφή πολιτιστικής ηγεμονίας που κατασκευάζει εθνική συνείδηση μέσω μιας ενοποιημένης γλώσσας, μιας κοινής ιστορικής αφήγησης και μιας ιδεολογικά πλαισιωμένης ταυτότητας που έχει τις ρίζες της στις σιωνιστικές αρχές.  

Τα εκπαιδευτικά υλικά, ιδίως τα εγχειρίδια ιστορίας και αγωγής του πολίτη, περιγράφονται ως συστηματικά αποκλείοντα την παλαιστινιακή πολιτιστική και ιστορική παρουσία, τοποθετώντας αντίθετα τους Παλαιστινίους ως ένα επίμονο «Άλλο» που ορίζεται μέσω αφηγήσεων ασφάλειας και απειλής.  

Οι επιστημονικές αναλύσεις που αναφέρονται στο κείμενο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των Shlomo Sand και Nurit Peled-Elhanan, τεκμηριώνουν τον τρόπο με τον οποίο τα σχολικά προγράμματα σπουδών κατασκευάζουν την ιστορική μνήμη, μεταβαίνοντας από τις βιβλικές ρίζες στη σύγχρονη εθνική αναγέννηση, παραλείποντας ή ελαχιστοποιώντας την ιστορική εμπειρία των Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένης της Νακμπά και της ζωής πριν από το 1948.  

Η παρουσίαση των Παλαιστινίων στα σχολικά βιβλία και στις εικόνες περιγράφεται ως περιορισμένη, αποπροσωποποιημένη ή πλαισιωμένη από τη σκοπιά της σύγκρουσης, ενώ η καθημερινή κοινωνική και πολιτιστική κανονικότητα απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό.  

Η στρατιωτική εμπλοκή στην εκπαίδευση εδραιώνει περαιτέρω αυτό το σύστημα, με επισκέψεις σε σχολεία, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και οργανωμένη έκθεση στις ένοπλες δυνάμεις που ενισχύουν την πειθαρχία, την υπακοή και την ταύτιση με το στρατιωτικό κράτος.  

Ένας δάσκαλος-στρατιώτης μιλάει σε έναν μαθητή σε μια τάξη στο Μπεϊτ Σεμές, 4 Απριλίου 2011. (Nati Shohat/Flash90)

Συνέπειες για την κοινωνία και τη γνώση 

Η χρήση της εκπαίδευσης ως εργαλείου αυταρχικού ελέγχου έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες. Περιορίζει την πνευματική πολυμορφία, καταστέλλει την κριτική σκέψη και μειώνει τον χώρο για καινοτομία και συζήτηση. 

Οι κοινωνίες όπου η εκπαίδευση είναι έντονα πολιτικοποιημένη συχνά βιώνουν διαρροή εγκεφάλων, καθώς τα μορφωμένα άτομα φεύγουν αναζητώντας ακαδημαϊκή ελευθερία και επαγγελματικές ευκαιρίες. 

Ταυτόχρονα, η εσωτερική παραγωγή γνώσης περιορίζεται, καθώς οι ερευνητές δεν μπορούν να διερευνήσουν πολιτικά ευαίσθητα θέματα. 

Με την πάροδο του χρόνου, αυτό αποδυναμώνει τους θεσμούς και μειώνει την ικανότητα για ανεξάρτητη ανάλυση πολιτικής και κοινωνική ανάπτυξη. 

Η εκπαίδευση ως δίκοπο μαχαίρι

Η εκπαίδευση συχνά εξυμνείται ως δρόμος προς την ελευθερία και την πρόοδο.  

Ωστόσο, σε αυταρχικά πλαίσια, μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως μηχανισμός ελέγχου. Αντί να αμφισβητεί την εξουσία, μπορεί να την ενισχύει. 

Η κατανόηση αυτής της διττής φύσης της εκπαίδευσης είναι απαραίτητη για την αναγνώριση τόσο του δυναμικού όσο και των κινδύνων της σε διαφορετικά πολιτικά συστήματα.

Ο πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Κόσμος 04.05.26

Ο πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

«Ο πρώην δήμαρχος Τζουλιάνι είναι μαχητής, που αντιμετώπισε κάθε πρόκληση στη ζωή με ακλόνητη δύναμη, και μάχεται με το ίδιο επίπεδο αποφασιστικότητας», ανέφερε ο Τεντ Γκούντμαν, εκπρόσωπος του, μέσω X

Σκιές πολέμου στα Φώκλαντς!
Τα "Μαλβίνας" για τους Αργεντίνους 04.05.26

Σκιές πολέμου στα Φώκλαντς!

Η Βρετανία δηλώνει «σε πλήρη ετοιμότητα» να υπερασπιστεί τα νησιά, ενώ η Αργεντινή ανεβάζει τους τόνους και οι ΗΠΑ επιχειρούν να ισορροπήσουν σε ένα εκρηκτικό διπλωματικό σκηνικό

Μέση Ανατολή: Δισεκατομμύρια γεύματα σε κίνδυνο λόγω του πολέμου στο Ιράν – «Είναι μια τέλεια καταιγίδα»
Κόσμος 04.05.26

Δισεκατομμύρια γεύματα σε κίνδυνο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή - «Είναι μια τέλεια καταιγίδα»

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ εκτιμά ότι οι συνδυασμένες επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να ωθήσουν 45 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους σε οξεία πείνα το 2026.

Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα ανοιχτά των ΗΑΕ
Ανοικτά των ΗΑΕ 04.05.26

Τάνκερ χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ, «78 ναυτικά μίλια βόρεια από τη Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», αναφέρει η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Monster Truck στην Κολομβία παρέσυρε τουλάχιστον 38 άτομα – Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους (βίντεο)
Εκτός ελέγχου 04.05.26

Monster Truck στην Κολομβία παρέσυρε τουλάχιστον 38 άτομα - Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους

Η οδηγός ενός Monster Truck στην Κολομβία έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω στο κοινό με αποτέλεσμα ένα ενήλικος και μια ανήλικη να χάσουν την ζωή τους και να τραυματιστούν 36 άτομα.

Ενοπλες συρράξεις: ΠΟΥ, ΔΕΕΣ και MSF καταγγέλλουν τη γενίκευση των επιθέσεων κατά υπηρεσιών υγείας
Ενοπλες συρράξεις 04.05.26

ΠΟΥ, ΔΕΕΣ και MSF καταγγέλλουν τη γενίκευση των επιθέσεων κατά υπηρεσιών υγείας

«Οταν τα νοσοκομεία και το υγειονομικό προσωπικό γίνονται στόχοι, δεν βρισκόμαστε αντιμέτωποι μόνο με ανθρωπιστική κρίση, αλλά και με κρίση για την ανθρωπότητα», καταγγέλλουν ΠΟΥ, ΔΕΕΣ και MSF.

Τραμπ: Θα καθοδηγήσουμε πλοία έξω από τα Στενά του Ορμούζ – Ιράν: Θα παραβιάσετε την εκεχειρία
Παραβίαση εκεχειρίας 04.05.26

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ για το ενδεχόμενο παρέμβασής τους στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν απαντά στις δηλώσεις Τραμπ για απεγκλωβισμό εμπορικών πλοίων, με παρέμβαση των ΗΠΑ, από τα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι θα θεωρήσει μια τέτοια ενέργεια ως παραβίαση της εκεχειρίας.

ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk
Deutsche Welle 03.05.26

ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk

Προβληματισμό στη Γερμανία προκαλούν οι αποφάσεις Τραμπ για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και την ακύρωση της ανάπτυξης πυραύλων Tomahawk ως κρίσιμο παράγοντα αποτροπής.

Ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο – Τρεις νεκροί, συναγερμός στις υγειονομικές αρχές
Πανικός 03.05.26

Ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο – Τρεις νεκροί, συναγερμός στις υγειονομικές αρχές

Τρεις νεκροί και δεκάδες ασθενείς σε κρουαζιερόπλοιο λόγω έξαρσης χανταϊού. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε συναγερμό για τον περιορισμό της μετάδοσης και την προστασία των επιβατών.

Εσωκομματικό ρήγμα: Διαφωνίες στο Πεντάγωνο και στους Ρεπουμπλικανούς για την τακτική Τραμπ στην Ευρώπη
Αντιδράσεις στο Κογκρέσο 03.05.26

Εσωκομματικό ρήγμα: Διαφωνίες στο Πεντάγωνο και στους Ρεπουμπλικανούς για την τακτική Τραμπ στην Ευρώπη

Νέες απειλές Τραμπ για μαζική απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία προκαλούν έντονη ανησυχία στους Ρεπουμπλικανούς και κλιμακώνουν τη διπλωματική κρίση

