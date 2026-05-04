science
Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 10:08
Φωτιά σε αστικό λεωφορείο – Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Φυλής
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ευρωπαϊκές πόλεις απαγορεύουν τις διαφημίσεις κρέατος και ορυκτών καυσίμων
Περιβάλλον 04 Μαΐου 2026, 12:10

Ευρωπαϊκές πόλεις απαγορεύουν τις διαφημίσεις κρέατος και ορυκτών καυσίμων

Νέες πολιτικές αποθαρρύνουν την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που βλάπτουν το κλίμα, όπως τα μπέργκερ και τα αεροπορικά ταξίδια.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρκίνος του μαστού: Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος με την ηλικία;

Καρκίνος του μαστού: Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος με την ηλικία;

Spotlight

Μέχρι την περασμένη εβδομάδα, οι διαφημιστικές πινακίδες στις στάσεις των τραμ έδειχναν  κοτομπουκιές, αυτοκίνητα και αεροπορικά ταξίδια. Τώρα, διαφημίζουν μουσεία και κονσέρτα.

Το Άμστερνταμ ακολουθεί το παράδειγμα άλλων πόλεων στην Ολλανδία και την υπόλοιπη Ευρώπη και απαγορεύει τις διαφημίσεις κρέατος και προϊόντων που συνδέονται με τα ορυκτά καύσιμα -στέλνοντας το μήνυμα ότι οι πολίτες πρέπει να περιορίσουν την κατανάλωση λόγω του μεγάλου περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Οι αρχές του Άμστερνταμ, αναφέρει το BBC, θέλουν να ευθυγραμμίσουν την πόλη με την εθνική πολιτική για την κλιματική αλλαγή. Στόχος για την ολλανδική πρωτεύουσα είναι να μηδενίσει τις καθαρές εκπομπές άνθρακα και να μειώσει στο μισό την κατανάλωση κρέατος, του οποίου η παραγωγή απελευθερώνει μεγάλες ποσότητες CO2.

H κτηνοτροφία αντιστοιχεί σήμερα σε πάνω από το 15% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα.

«Η κλιματική κρίση είναι πολύ επείγουσα», λέει η Άνελε Βίνχοφ από το κόμμα GreenLeft. «Τι νόημα έχει να πρωτοπορείς στις πολιτικές για το κλίμα ενώ νοικιάζεις τους τοίχους σου για το ακριβώς αντίθετο;»

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν γιατί ο δήμος θα πρέπει να βγάζει χρήματα νοικιάζοντας τον δημόσιο χώρο για κάτι στο οποίο εφαρμόζουμε ενεργά πολιτικές εναντίον του».

Αν και τα προϊόντα κρέατος αντιστοιχούσαν μόλις στο 0,1% των δαπανών για δημόσιες διαφημίσεις, και τα αεροπορικά ταξίδια ή άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με τα ορυκτά καύσιμα καταλάμβαναν μόνο το 4%, η απαγόρευση στέλνει το μήνυμα ότι η υπερκατανάλωση δεν είναι πια κοινωνικά επιθυμητή.

Άλλοι πάλι διαφωνούν. Η Ολλανδική Ένωση Κρέατος δηλώνει δυσαρεστημένη με το μέτρο, το οποίο χαρακτηρίζει «ανεπιθύμητο τρόπο επηρεασμού της καταναλωτικής συμπεριφοράς». Τονίζει ότι το κρέας «παρέχει απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και θα πρέπει να παραμένει ορατό και προσβάσιμο στους καταναλωτές».

Στο μεταξύ μεταξύ, η Ολλανδική Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτόρων και Τουριστικών Επιχειρήσεων δηλώνει ότι η απαγόρευση διαφήμισης διακοπών που περιλαμβάνουν αεροπορικά ταξίδια αποτελεί δυσανάλογο περιορισμό της εμπορικής ελευθερίας των εταιρειών.

Η απαγόρευση αφορά μόνο τις δημόσιες διαφημίσεις και όχι τις καταχωρήσεις που προβάλλονται στην τηλεόραση ή τα social media.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν και άλλες πόλεις που πιστεύουν ότι η απαγόρευση στις διαφημιστικές πινακίδες μπορεί να στείλει το μήνυμα. Η πόλη του Χάαρλεμ, 18 χιλιόμετρα δυτικά του Άμστερνταμ, έγινε το 2022 η πρώτη πόλη του κόσμου που ανακοίνωσε απαγόρευση σχεδόν όλων των προϊόντων κρέατος στις δημόσιες διαφημίσεις.

Η ίδια απαγόρευση εφαρμόστηκε αργότερα στην Ουτρέχτη και το Ναϊμέχεν (σε αυτή την περίπτωση μαζί με τα γαλακτοκομικά), οι οποίες ήδη απαγόρευαν τις καταχωρίσεις για τα αυτοκίνητα βενζίνης, τα αεροπορικά ταξίδια και άλλα προϊόντα που συνδέονται με τα ορυκτά καύσιμα,.

Οι διαφημίσεις ορυκτών καυσίμων απαγορεύονται σε δεκάδες ακόμα πόλεις σε όλο τον κόσμο, όπως η Φλωρεντία στην Ιταλία, το Εδιμβούργο και το Σέφιλντ στη Βρετανία.

Στη Γαλλία, η απαγόρευση ισχύει σε όλη τη χώρα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος του μαστού: Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος με την ηλικία;

Καρκίνος του μαστού: Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος με την ηλικία;

Κόσμος
Ιράν προς ΗΠΑ: Μην πλησιάσετε τα Στενά του Ορμούζ

Ιράν προς ΗΠΑ: Μην πλησιάσετε τα Στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την παράνοια: Περιπτώσεις που οδήγησαν σε παραλήρημα
AI 04.05.26

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την παράνοια: Περιπτώσεις που οδήγησαν σε παραλήρημα

Ένα ολοένα και πιο ανησυχητικό φαινόμενο αναδεικνύεται γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς χρήστες από διαφορετικές χώρες αναφέρουν ότι καθημερινές συνομιλίες με chatbots εξελίχθηκαν σε έντονες παραληρηματικές πεποιθήσεις.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Τι πρέπει να μάθουν οι αγχώδεις γονείς για το εργασιακό μέλλον των παιδιών τους στην εποχή της AI
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 02.05.26

Τι πρέπει να μάθουν οι αγχώδεις γονείς για το εργασιακό μέλλον των παιδιών τους στην εποχή της AI

Είναι αυταπάτη να πιστεύουμε ότι μπορούμε να προστατεύσουμε τις εκπαιδευτικές επιλογές των παιδιών μας από την τεχνολογία και την AI

Σύνταξη
Drones, ρομπότ και AI: Αρκεί η τεχνολογία για να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο του μέλλοντος;
Κόσμος 01.05.26

Drones, ρομπότ και AI: Αρκεί η τεχνολογία για να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο του μέλλοντος;

Η στρατιωτική προοπτική δεν περιορίζεται απλώς στην περιγραφή του μέλλοντος· συμβάλλει στη διαμόρφωσή του. Τι καθοδηγεί την τρέχουσα αντίληψή μας για τον πόλεμο και τι αφήνει στη σκιά;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία: Το τέλος της καριέρας ή η αρχή μιας νέας εποχής;
Ψηφιακός μετασχηματισμός 01.05.26

Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία: Το τέλος της καριέρας ή η αρχή μιας νέας εποχής;

Η τεχνητή νοημοσύνη γκρεμίζει την παραδοσιακή καριέρα και γεννά «CEOs από απελπισία», μετατοπίζοντας τον εργασιακό χάρτη από την καταστροφή στην προσαρμογή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή
Υγεία 04.05.26

Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή

Γράφει η Δρ. Μαρία Καπαρέλου, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελήτρια Ογκολογικής-Αιματολογικής ομάδας, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Σύνταξη
Μαρινάκης: «Όχι» στην προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή από την κυβέρνηση
Παύλος Μαρινάκης 04.05.26

«Όχι» στην προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή από την κυβέρνηση

«Δεν προκύπτουν ούτε στοιχεία ούτε ενδείξεις από τη δικογραφία», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την απόφαση της κυβέρνησης να απορρίψει την πρόταση για προανακριτική για τους Λιβανό και Αραμπατζή

Σύνταξη
Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο
Αθλητικές υποδομές 04.05.26

Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 3.500.000 ευρώ για την κατασκευή του Πολυχώρου Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων στην Πάτμο, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος του νησιού.

Σύνταξη
Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών
Επικαιρότητα 04.05.26

Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών

Για τη σύμβαση του ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τη διαδικασία πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών θα γνωμοδοτήσει η επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής

Σύνταξη
Παραίτηση Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές
Πολιτική 04.05.26

Παραίτηση Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές

Ο Χάρης Καστανίδης με δήλωσή του αναφέρει ότι παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ αφήνοντας αιχμές κατά του προέδρου του κόμματος. «Ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο κόμμα» αναφέρει 

Σύνταξη
Επίτιμος Δημότης Μεσολογγίου ο Πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέροντας Αβραάμ
Αναγνώριση 04.05.26

Επίτιμος Δημότης Μεσολογγίου ο Πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέροντας Αβραάμ

Η διάκριση αυτή αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στην πνευματική διακονία του Γέροντος Αβραάμ και στους άρρηκτους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της Αθωνικής Πολιτείας και της Ιεράς Πόλεως.

Σύνταξη
Υποκλοπές: «Οι αποκαλύψεις του in επιβεβαιώνουν ότι ο Τζαβέλλας είναι βαθιά εμπλεκόμενος» – Κόντρα κυβέρνησης με αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

«Οι αποκαλύψεις του in επιβεβαιώνουν ότι ο Τζαβέλλας είναι βαθιά εμπλεκόμενος» - Συνεχίζεται η επίθεση της αντιπολίτευσης

Υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠ συνεχίζουν να βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό - Τι λένε Μαρκόπουλος, Αναστασίου, Γιαννούλης

Σύνταξη
Λήμνος: Χωρίς αναισθησιολόγο το νοσοκομείο του νησιού – Τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς, λέει ο Γιαννάκος
Ελλάδα 04.05.26

SOS εκπέμπει το νοσοκομείο Λήμνου: Έμεινε χωρίς αναισθησιολόγο - Τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς καταγγέλλει ο Γιαννάκος

Από το περασμένο Σάββατο το νοσοκομείο της Λήμνου έχει μείνει χωρίς αναισθησιολόγο, μετά από ατύχημα που είχε η μοναδική γιατρός της ειδικότητας.

Σύνταξη
Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο
Ποπ σταρ 04.05.26

Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο

Σε μια περίεργη αίσθηση déjà vu της ποπ κουλτούρας, τα δύο ονόματα που βρίσκονται ξανά στα χείλη όλων αυτό το καλοκαίρι είναι η Μαντόνα και ο Μάικλ Τζάκσον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκάνδαλα, δημοσκοπική φθορά και εσωκομματικές φουρτούνες – Στα σχοινιά η κυβέρνηση
Πολιτική 04.05.26

Σκάνδαλα, δημοσκοπική φθορά και εσωκομματικές φουρτούνες – Στα σχοινιά η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός αναζητούν μάταια ένα αφήγημα για να ανακόψουν τη δημοσκοπική καθίζηση αλλά και να στρέψουν τη συζήτηση μακριά από τα σκάνδαλα που την βαραίνουν, όπως αυτά των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγωνία για νέες πιθανές διαφοροποίησεις στη συνεδρίαση της ΚΟ που θα διεξαχθεί την Πέμπτη

Σύνταξη
Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για Προκαταρκτική Επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή
Πολιτική 04.05.26

Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για Προκαταρκτική Επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή

 Η πρόταση κατατέθηκε με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής του ΥΠΑΑΤ για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση

Σύνταξη
Δρακόντεια μέτρα στο Κρεμλίνο: Ο Πούτιν θωρακίζεται εν μέσω φόβων για πραξικόπημα και στοχευμένες δολοφονίες
Έκθεση μυστικών υπηρεσιών 04.05.26

Δρακόντεια μέτρα στο Κρεμλίνο: Ο Πούτιν θωρακίζεται εν μέσω φόβων για πραξικόπημα και στοχευμένες δολοφονίες

Η έκθεση αναφέρει ότι από τις αρχές Μαρτίου το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο συνωμοσίας ή απόπειρας πραξικοπήματος

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Cookies