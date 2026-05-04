04.05.2026 | 10:08
Φωτιά σε αστικό λεωφορείο – Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Φυλής
Μια νύχτα μόνο: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια
Media 04 Μαΐου 2026, 12:05

Μια νύχτα μόνο: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη, στις 21.40, στο MEGA

Καταιγιστικές εξελίξεις, συναισθηματικές αναταράξεις και αλλεπάλληλα χτυπήματα στις ζωές των ηρώων της σειράς «Μια νύχτα μόνο». Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA,  μυστικά, ίντριγκες και απρόβλεπτες κινήσεις ανατρέπουν ξανά τα δεδομένα. Οι αποκαλύψεις ταράζουν συθέμελα τους πρωταγωνιστές, καθώς συγκρούσεις εξουσίας και προσωπικές αντιπαραθέσεις απειλούν να τους βγάλουν εκτός ελέγχου. Από τη Δευτέρα 4 έως και την Πέμπτη 7 Μαΐου, στις 21:40, στο MEGA.

Ο Οδυσσέας, σε κατάσταση σοκ μετά την αποκάλυψη ότι ο Σταύρος είναι ο τρίτος εταίρος της ERGAN και η Αννέζα καλούνται να διαχειριστούν την κατάσταση της Κατερίνης, καθώς καθίσταται αναγκαία η μεταφορά της στην Ελβετία.

Η Αρετή θα έρθει αντιμέτωπη με το πιο σκληρό πρόσωπο του Οδυσσέα, ο οποίος άθελά του, θα θέσει σε κίνδυνο την ίδια και το μωρό τους.
Ο Σταύρος αντεπιτίθεται, ζητώντας την παραίτηση του Οδυσσέα από την εταιρεία, με τους συνεργάτες του να προσπαθούν να τον συγκρατήσουν, πριν φτάσει στα άκρα.
Η Αλεξάνδρα δεν το βάζει κάτω και «εφευρίσκει» νέους τρόπους, για να είναι μέσα στη ζωή του Οδυσσέα.
Η Εύα δείχνει ενδιαφέρον για την Κατερίνη, ενώ κερδίζει με την παρουσία της το ενδιαφέρον ενός από τους ιδιοκτήτες της ERGAN.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς Μια νύχτα μόνο

Επεισόδιο 73 (Δευτέρα 04/05)

Η ανάγκη μεταφοράς της Κατερίνης σε ειδική μονάδα αποκατάστασης στην Ελβετία φέρνει αναστάτωση στην Αννέζα και τον Οδυσσέα, ο οποίος πρέπει παράλληλα να διαχειριστεί το σοκ από την αποκάλυψη, ότι ο Σταύρος είναι ο τρίτος από τους εταίρους της Triton. Ο Σάββας επιστρέφει στο σπίτι ξεκινώντας μία συμβίωση με την Άσπα που προβλέπεται δύσκολη και η Εύα με τον Ορφέα μαθαίνουν κάτι από τον συμβολαιογράφο σε σχέση με την περιουσία που τους άφησε ο Χαριτάκης, που τους προκαλεί αμηχανία. Η ξαφνική εμφάνιση μπράβων στο εργοστάσιο του Νταγιάννου προκαλεί έκπληξη στην Άσπα και τρόμο στον Άλκη. Ο Οδυσσέας δείχνει πιο αποφασισμένος από ποτέ να αντεπιτεθεί στην Αρετή και την Triton Οικοδομική, ενώ ο Σταύρος ζητά την παραίτηση του Οδυσσέα από την προεδρία της ERGAN.

Επεισόδιο 74 (Τρίτη 05/05)

Στην ERGAN επικρατεί αναστάτωση. Όλοι είναι συγκλονισμένοι με τις εξελίξεις και προσπαθούν να συνετίσουν τον Σταύρο, πριν οδηγήσει την κατάσταση στα άκρα. Την ίδια ώρα, η Αννέζα ετοιμάζεται να συνοδεύσει την Κατερίνη στην Ελβετία, ενώ η Εύα στην προσπάθειά της να μάθει για την κατάστασή της υγείας της, πηγαίνει κρυφά στο νοσοκομείο, μαζί με τον Ορφέα. Παράλληλα, η Αλεξάνδρα επιχειρεί να κερδίσει περισσότερο χώρο στην καρδιά του Οδυσσέα, κάνοντάς του μία πρόταση, που τον αιφνιδιάζει. Η Αρετή φοβούμενη τα χειρότερα, αποφασίζει να πάει στην εταιρεία, να βρει τον Οδυσσέα. Εκεί όμως, έρχεται αντιμέτωπη με το πιο σκληρό του πρόσωπο, που θέτει σε κίνδυνο την ίδια και το μωρό της.

Επεισόδιο 75 (Πέμπτη 07/05)

Η Ελένη πηγαίνει μαζί με την Αρετή στο νοσοκομείο, όπου της γίνονται εξετάσεις προκειμένου να δουν, αν έχει χάσει το παιδί. Παράλληλα, η Αννέζα ετοιμάζεται να συνοδέψει την Κατερίνη στην Ελβετία, ενώ προσπαθεί να πείσει τον Οδυσσέα να τα ξαναβρούν με τον Σταύρο, όταν εκείνος έρχεται να αποχαιρετίσει τη μητέρα του. Η Αλεξάνδρα εκδηλώνει ενδιαφέρον για να αγοράσει τις μετοχές του Σταύρου και ο Νταγιάννος μαθαίνει για μία ύποπτη κίνηση της Άσπας. Ο Σάββας συνειδητοποιεί ότι η Μίνα έφυγε με τον Νικήτα και η Εύα καταφθάνει στην ERGAN, μαγνητίζοντας τα αντρικά βλέμματα, περισσότερο όμως ενός από τους ιδιοκτήτες και τέλος ο Οδυσσέας μαθαίνει ένα μυστικό, που τον συγκλονίζει.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης
Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου
Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη
Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 21:40

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Γιατί ανησυχούν

Πέντε σεισμολόγοι ακτινογραφούν το ρήγμα • Το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Σκιάθο με 4,7 και 4,9 βαθμούς μέσα σε διάστημα δύο ωρών συνεχίζει να απασχολεί τους επιστήμονες

Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή
Υγεία 04.05.26

Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή

Γράφει η Δρ. Μαρία Καπαρέλου, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελήτρια Ογκολογικής-Αιματολογικής ομάδας, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Μαρινάκης: «Όχι» στην προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή από την κυβέρνηση
Παύλος Μαρινάκης 04.05.26

«Όχι» στην προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή από την κυβέρνηση

«Δεν προκύπτουν ούτε στοιχεία ούτε ενδείξεις από τη δικογραφία», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την απόφαση της κυβέρνησης να απορρίψει την πρόταση για προανακριτική για τους Λιβανό και Αραμπατζή

Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο
Αθλητικές υποδομές 04.05.26

Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 3.500.000 ευρώ για την κατασκευή του Πολυχώρου Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων στην Πάτμο, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος του νησιού.

Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών
Επικαιρότητα 04.05.26

Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών

Για τη σύμβαση του ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τη διαδικασία πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών θα γνωμοδοτήσει η επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής

Παραίτηση Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές
Πολιτική 04.05.26

Παραίτηση Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές

Ο Χάρης Καστανίδης με δήλωσή του αναφέρει ότι παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ αφήνοντας αιχμές κατά του προέδρου του κόμματος. «Ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο κόμμα» αναφέρει 

Επίτιμος Δημότης Μεσολογγίου ο Πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέροντας Αβραάμ
Αναγνώριση 04.05.26

Επίτιμος Δημότης Μεσολογγίου ο Πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέροντας Αβραάμ

Η διάκριση αυτή αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στην πνευματική διακονία του Γέροντος Αβραάμ και στους άρρηκτους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της Αθωνικής Πολιτείας και της Ιεράς Πόλεως.

Υποκλοπές: «Οι αποκαλύψεις του in επιβεβαιώνουν ότι ο Τζαβέλλας είναι βαθιά εμπλεκόμενος» – Κόντρα κυβέρνησης με αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

«Οι αποκαλύψεις του in επιβεβαιώνουν ότι ο Τζαβέλλας είναι βαθιά εμπλεκόμενος» - Συνεχίζεται η επίθεση της αντιπολίτευσης

Υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠ συνεχίζουν να βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό - Τι λένε Μαρκόπουλος, Αναστασίου, Γιαννούλης

Λήμνος: Χωρίς αναισθησιολόγο το νοσοκομείο του νησιού – Τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς, λέει ο Γιαννάκος
Ελλάδα 04.05.26

SOS εκπέμπει το νοσοκομείο Λήμνου: Έμεινε χωρίς αναισθησιολόγο - Τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς καταγγέλλει ο Γιαννάκος

Από το περασμένο Σάββατο το νοσοκομείο της Λήμνου έχει μείνει χωρίς αναισθησιολόγο, μετά από ατύχημα που είχε η μοναδική γιατρός της ειδικότητας.

Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο
Ποπ σταρ 04.05.26

Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο

Σε μια περίεργη αίσθηση déjà vu της ποπ κουλτούρας, τα δύο ονόματα που βρίσκονται ξανά στα χείλη όλων αυτό το καλοκαίρι είναι η Μαντόνα και ο Μάικλ Τζάκσον.

Σκάνδαλα, δημοσκοπική φθορά και εσωκομματικές φουρτούνες – Στα σχοινιά η κυβέρνηση
Πολιτική 04.05.26

Σκάνδαλα, δημοσκοπική φθορά και εσωκομματικές φουρτούνες – Στα σχοινιά η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός αναζητούν μάταια ένα αφήγημα για να ανακόψουν τη δημοσκοπική καθίζηση αλλά και να στρέψουν τη συζήτηση μακριά από τα σκάνδαλα που την βαραίνουν, όπως αυτά των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγωνία για νέες πιθανές διαφοροποίησεις στη συνεδρίαση της ΚΟ που θα διεξαχθεί την Πέμπτη

Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για Προκαταρκτική Επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή
Πολιτική 04.05.26

Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για Προκαταρκτική Επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή

 Η πρόταση κατατέθηκε με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής του ΥΠΑΑΤ για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση

Δρακόντεια μέτρα στο Κρεμλίνο: Ο Πούτιν θωρακίζεται εν μέσω φόβων για πραξικόπημα και στοχευμένες δολοφονίες
Έκθεση μυστικών υπηρεσιών 04.05.26

Δρακόντεια μέτρα στο Κρεμλίνο: Ο Πούτιν θωρακίζεται εν μέσω φόβων για πραξικόπημα και στοχευμένες δολοφονίες

Η έκθεση αναφέρει ότι από τις αρχές Μαρτίου το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο συνωμοσίας ή απόπειρας πραξικοπήματος

