Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
04.05.2026 | 10:08
Φωτιά σε αστικό λεωφορείο – Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Φυλής
Επτάχρονος κατάπιε ελατήριο γόμας που σφηνώθηκε στον πνεύμονά του – Πώς σώθηκε
Ελλάδα 04 Μαΐου 2026, 12:00

Μετά την κατάποση ο επτάχρονος παρουσίασε πολύ έντονο βήχα και στη συνέχεια ήπια αναπνευστικά συμπτώματα.

Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Επτάχρονος μαθητής κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του, όταν το ελατήριο γομολάστιχας που κατάπιε σφηνώθηκε στον δεξιό του πνεύμονα.

«Οι γονείς μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο, μετά από έντονο βήχα και με ήπια αναπνευστικά συμπτώματα» αναφέρει ο χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος Μηνάς Αρτόπουλος, που αφαίρεσε το ελατήριο.

«Μου ανέφεραν», συνεχίζει ο κ. Αρτόπουλος, «πως ο μικρός μαθητής όταν διάβαζε κατάπιε ελατήριο από γόμα με μηχανισμό, την οποία το παιδί είχε αποσυναρμολογήσει και την έβαλε στο στόμα του».

Μετά την κατάποση το παιδί παρουσίασε πολύ έντονο βήχα και στη συνέχεια ήπια αναπνευστικά συμπτώματα.

Ο γιατρός, που υποδέχθηκε το περιστατικό στην εφημερία, υπέβαλε αμέσως το μικρό παιδί σε ακτινογραφία, ώστε να εντοπιστεί που έχει σφηνωθεί το ξένο αντικείμενο.

Η ακτινογραφία, προς έκπληξη όλων, έδειξε ότι το ελατήριο μήκους 12 χιλιοστών και διαμέτρου 5 χιλιοστών, αντί για το στομάχι είχε καταλήξει στους πνεύμονες και συγκεκριμένα στον κύριο βρόγχο του δεξιού πνεύμονα.

«Μετά από άμεση κινητοποίηση το παιδί υποβλήθηκε σε βρογχοσκόπηση διάρκειας 15 λεπτών με άκαμπτο βρογχοσκόπιο και το ελατήριο αφαιρέθηκε με ασφάλεια, χωρίς να κινδυνέψει ο αεραγωγός» προσθέτει ο κ. Αρτόπουλος.

Ο μικρός, σύμφωνα με το ΑΠΕ, μετά λίγες ώρες νοσηλείας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι του απόλυτα υγιής.

Προσοχή!

Αξίζει να αναφερθεί ότι καθημερινά μικρά παιδιά παίζοντας καταπίνουν διάφορα αντικείμενα (μεταλλικά, πλαστικά, ξύλινα, κ.λπ.) γι’ αυτό οι γονείς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γιατί, αν το αντικείμενο καταλήξει στους πνεύμονες αντί για το στομάχι, υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του παιδιού.

Συγκεκριμένα:

• Μετά την καταπόση-εισροφήση: Μπορεί να υπάρξει έντονος πνιγμονώδης βήχας που διαρκεί λίγα λεπτά και μετά σταματά.

• Η «βουβή» περίοδος: Οι γονείς μπορεί να πιστέψουν ότι το παιδί «κατάπιε» το αντικείμενο και θα πάει στο στομάχι (το οποίο είναι λιγότερο επικίνδυνο). Όμως, αν το αντικείμενο έχει πάει στον πνεύμονα, η ηρεμία είναι προσωρινή.

• Επιπλοκές: Μέσα σε λίγες ώρες ή μέρες, το αντικείμενο – ελατήριο θα προκαλέσει χημική ή βακτηριακή πνευμονία, πυρετό και δύσπνοια.

Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς:

Αν υποψιάζεστε ότι το παιδί εισρόφησε κάτι, αναζητήστε τα εξής:

• Συριγμός (Wheezing): Ένας ήχος σαν «σφύριγμα» που ακούγεται μόνο από τη μία πλευρά του θώρακα.

• Μονομερής μείωση αναπνοής: Αν βάλετε το αυτί σας στην πλάτη του παιδιού, ο ήχος της αναπνοής στη δεξιά πλευρά μπορεί να ακούγεται πιο «ασθενικός» σε σχέση με την αριστερή.

• Επίμονος ξηρός βήχας: Που δεν υποχωρεί με τα κλασικά σιρόπια.

Η ιατρική διαδικασία για μικρό παιδί:

• Ακτινογραφία: Είναι το πρώτο βήμα για να εντοπιστεί που εχει καταλήξει το αντικείμενο.

• Νηστεία: Μόλις επιβεβαιωθεί ότι το αντικείμενο εχει καταλήξει στους πνεύμονες – εισρόφηση, το παιδί πρέπει να παραμείνει απόλυτα νηστικό (ούτε νερό), καθώς η αφαίρεση απαιτεί γενική αναισθησία.

• Άκαμπτη βρογχοσκόπηση: Είναι η επέμβαση εκλογής. Ο γιατρός εισέρχεται με έναν μεταλλικό σωλήνα και ειδική κάμερα, εντοπίζει το αντικείμενο-ελατήριο και το αφαιρεί με λαβίδα. Στα μικρά παιδιά, η διαδικασία είναι συνήθως σύντομη και η ανάρρωση ταχεία αν δεν έχει προκληθεί τραυματισμός.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

Κόσμος
Ιράν προς ΗΠΑ: Μην πλησιάσετε τα Στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
Λήμνος: Χωρίς αναισθησιολόγο το νοσοκομείο του νησιού – Τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς, λέει ο Γιαννάκος
Ελλάδα 04.05.26

SOS εκπέμπει το νοσοκομείο Λήμνου: Έμεινε χωρίς αναισθησιολόγο - Τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς καταγγέλλει ο Γιαννάκος

Από το περασμένο Σάββατο το νοσοκομείο της Λήμνου έχει μείνει χωρίς αναισθησιολόγο, μετά από ατύχημα που είχε η μοναδική γιατρός της ειδικότητας.

Σύνταξη
Φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα, απειλές, εμπρησμός – Μιλήσαμε με την ιδιοκτήτρια της γκαλερί Ecletica στου Ψυρρή
«Ήταν σχεδιασμένο» 04.05.26

Φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα, απειλές, εμπρησμός - Μιλήσαμε με την ιδιοκτήτρια της γκαλερί Ecletica στου Ψυρρή

Κυριακή του Πάσχα γκαλερί στου Ψυρρή με φιλοπαλαιστινιακό μήνυμα κάηκε. «Είναι εμπρηστική επίθεση», τονίζει η ιδιοκτήτρια στο in

Ευγενία Κοτρώτσιου
Κραυγή αγωνίας για τις γυναικοκτονίες
Νομικό πλαίσιο 04.05.26

Κραυγή αγωνίας για τις γυναικοκτονίες

Μια σειρά από τραγικές υποθέσεις αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο μια πραγματικότητα που επιμένει - Δεν είναι αριθμοί, είναι γυναίκες που δεν είναι πια εδώ

Ναταλία Διονυσιώτη
Κλιματική αλλαγή: Mετά τη φωτιά τι;
Κλιματική αλλαγή 04.05.26

Mετά τη φωτιά τι;

Οι διαφορετικές απόψεις και οι διαφορετικές προτεραιότητες φορέων ύστερα από μία πυρκαγιά - Πώς θέλουν να γίνει η διαχείριση μιας περιοχής - Τι δείχνει έρευνα

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επίτιμος Δημότης Μεσολογγίου ο Πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέροντας Αβραάμ
Αναγνώριση 04.05.26

Επίτιμος Δημότης Μεσολογγίου ο Πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέροντας Αβραάμ

Η διάκριση αυτή αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στην πνευματική διακονία του Γέροντος Αβραάμ και στους άρρηκτους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της Αθωνικής Πολιτείας και της Ιεράς Πόλεως.

Υποκλοπές: «Οι αποκαλύψεις του in επιβεβαιώνουν ότι ο Τζαβέλλας είναι βαθιά εμπλεκόμενος» – Κόντρα κυβέρνησης με αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

«Οι αποκαλύψεις του in επιβεβαιώνουν ότι ο Τζαβέλλας είναι βαθιά εμπλεκόμενος» - Συνεχίζεται η επίθεση της αντιπολίτευσης

Υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠ συνεχίζουν να βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό - Τι λένε Μαρκόπουλος, Αναστασίου, Γιαννούλης

Σύνταξη
Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο
Ποπ σταρ 04.05.26

Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο

Σε μια περίεργη αίσθηση déjà vu της ποπ κουλτούρας, τα δύο ονόματα που βρίσκονται ξανά στα χείλη όλων αυτό το καλοκαίρι είναι η Μαντόνα και ο Μάικλ Τζάκσον.

Έφη Αλεβίζου
Σκάνδαλα, δημοσκοπική φθορά και εσωκομματικές φουρτούνες – Στα σχοινιά η κυβέρνηση
Πολιτική 04.05.26

Σκάνδαλα, δημοσκοπική φθορά και εσωκομματικές φουρτούνες – Στα σχοινιά η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός αναζητούν μάταια ένα αφήγημα για να ανακόψουν τη δημοσκοπική καθίζηση αλλά και να στρέψουν τη συζήτηση μακριά από τα σκάνδαλα που την βαραίνουν, όπως αυτά των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγωνία για νέες πιθανές διαφοροποίησεις στη συνεδρίαση της ΚΟ που θα διεξαχθεί την Πέμπτη

Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για Προκαταρκτική Επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή
uncategorized 04.05.26

Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για Προκαταρκτική Επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή

 Η πρόταση κατατέθηκε με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής του ΥΠΑΑΤ για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση

Δρακόντεια μέτρα στο Κρεμλίνο : Ο Πούτιν θωρακίζεται εν μέσω φόβων για πραξικόπημα και στοχευμένες δολοφονίες
Έκθεση μυστικών υπηρεσιών 04.05.26

Δρακόντεια μέτρα στο Κρεμλίνο : Ο Πούτιν θωρακίζεται εν μέσω φόβων για πραξικόπημα και στοχευμένες δολοφονίες

Η έκθεση αναφέρει ότι από τις αρχές Μαρτίου το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο συνωμοσίας ή απόπειρας πραξικοπήματος

Το χωριό στην Ινδία όπου ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν είναι… ονόματα παιδιών
Χωριό-μανιφέστο 04.05.26

Το χωριό στην Ινδία όπου ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν είναι… ονόματα παιδιών

Σε ένα χωριό της νότιας Ινδίας, ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν δεν είναι μόνο ιστορικά πρόσωπα, αλλά ονόματα παιδιών — σύμβολα μιας τοπικής ιστορίας αγώνων για γη, δικαιώματα και αξιοπρέπεια

Μακρόν: «Ασαφές» το πλαίσιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ – Έκκληση για συντονισμό με το Ιράν για το πέρασμα
Κόσμος 04.05.26

«Ασαφές» το πλαίσιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Μακρόν και απευθύνει έκκληση για συντονισμό με το Ιράν

Ο Εμανουέλ Μακρόν φάνηκε επιφυλακτικός για την νέα επιχείρηση ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και επέμεινε στη σημασία να τηρηθεί η εκεχειρία στον Λίβανο

Είναι αδιανόητο να αφήσουμε τον βασανισμένο σκυλάκο Τζόκερ χωρίς οικογένεια
Υιοθεσία 04.05.26

Ο σκυλάκος Τζόκερ έχει υποφέρει πολύ στη ζωή του. Ήρθε η στιγμή να του προσφέρουμε την αγάπη μας

Πριν από πέντε μήνες, ο αδεσποτάκος Τζόκερ, μπορεί να είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στον δρόμο, εάν δεν τον διέσωζαν δύο ακτιβίστριες -εθελόντριες.

Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα»
Κάπου ώπα 04.05.26

Δεν έχω πεθάνει: Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα» στην τελευταία της εμφάνιση

Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ πέρασε στην αντεπίθεση, εξηγώντας την εικόνα της στην τελευταία της εμφάνιση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σχοινιάς 2028: Η «αναγέννηση» ενός Ολυμπιακού στολιδιού και το νέο στοίχημα της ελληνικής κωπηλασίας
Τα Νέα της Αγοράς 04.05.26

Σχοινιάς 2028: Η «αναγέννηση» ενός Ολυμπιακού στολιδιού και το νέο στοίχημα της ελληνικής κωπηλασίας

Στρατηγική χορηγία της Alpha Bank για τον ελληνικό αθλητισμό – Έργα ουσίας στις εγκαταστάσεις της κωπηλασίας με φόντο τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

