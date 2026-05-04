Αντικαταστάθηκε ο διοικητής του Λιμενικού Τμήματος Ωρωπού με απόφαση Κικίλια
Η απόφαση Κικίλια συνδέεται με τα μέτρα για την υπόθεση της παράνομης επιχωμάτωσης στις Αλυκές Ωρωπού.
Σε απόφαση να ληφθούν μέτρα και η υπόθεση της παράνομης επιχωμάτωσης στις Αλυκές Ωρωπού, όπου διαπιστώθηκε παρέμβαση περίπου 60 x 8 μέτρων να μην μείνει σε επίπεδο ελέγχων, προχώρησε η ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετά από απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια αντικαταστάθηκε ο διοικητής του Λιμενικού Τμήματος Ωρωπού.
Μία κίνηση η οποία αποτυπώνει τη βαρύτητα που αποδίδεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην υπόθεση.
Πλήρης θεσμική αντίδραση
Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν η Εισαγγελική Αρχή, η Λιμενική προανάκριση, η Κτηματική Υπηρεσία και η Αστυνομία.
Παράλληλα διατάχθηκε και Ένορκη Διοικητική Εξέταση, συνθέτοντας μια πλήρη θεσμική αντίδραση.
Σαφές στίγμα ότι τα ζητήματα αντιμετωπίζονται
Η διοικητική αλλαγή έρχεται να «κλειδώσει» αυτό το πλαίσιο, δίνοντας σαφές στίγμα ότι τα ζητήματα αιγιαλού αντιμετωπίζονται με άμεσες αποφάσεις.
Το ιστορικό της υπόθεσης
Υπενθυμίζεται ότι με αφορμή επώνυμη καταγγελία ιδιώτη και δημοσιεύματα τα οποία ακολούθησαν περί παράνομης εκτέλεσης έργου στο θαλάσσιο χώρο αρμοδιότητας Λιμενικού Τμήματος Ωρωπού (περιοχή Αλυκες), διαπιστώθηκε επιχωμάτωση διαστάσεων 60m x 8m προς την πλευρά της θάλασσας.
Άμεση ήταν η ενημέρωση της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής και διενεργείται προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή. Στο ίδιο πλαίσιο ενημερώθηκε η Κτηματική Υπηρεσία και το Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού.
