Παράλιο Άστρος: Το τελευταίο αντίο στον 53χρονο λιμενικό – Ο Κικίλιας ζήτησε να «υιοθετήσει» η Βουλή το παιδί του
Οικογένεια, συγγενείς , συνάδελφοι, φίλοι και συγχωριανοί αποχαιρετούν τον 53χρονο Ανδρέα Αραχωβίτη
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής η κηδεία του 53χρονου λιμενικού Ανδρέα Αραχωβίτη που έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο στο Παράλιο Άστρος Κυνουρίας, την ώρα που εκτελούσε το καθήκον του εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας.
Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν από το πρωί στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα, για να πουν το τελευταίο αντίο στον 53χρονο λιμενικό.
Το παρών στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, καθώς και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς.
Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ευγνώμων για την προσφορά του 53χρονου στην οικογένεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος και διαβεβαίωσε πως η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στην οικογένειά του.
Όπως αποκάλυψε, επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας η Βουλή να σταθεί δίπλα στο ανήλικο παιδί του εκλιπόντος. «Ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το “υιοθετήσει”, σε εισαγωγικά. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί εκεί ο φάκελος για τα περαιτέρω».
Ο υπουργός Ναυτιλίας υπογράμμισε, τέλος, ότι «οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την Πατρίδα με αυταπάρνηση και πολλές φορές με πολύ υψηλό κίνδυνο», δήλωσε συγκινημένος ο υπουργός Ναυτιλίας .
Στην εξόδιο ακολουθία βρίσκονται, ο Μητροπολίτης Μαντινείας κ Κυνουρίας κ. Επιφάνιoς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, και ο δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης.
