newspaper
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πώς έγινε η τραγωδία στο Άστρος – Πατέρας ενός 9χρονου παιδιού ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα κύματα
Ελλάδα 22 Ιανουαρίου 2026 | 13:38

Πώς έγινε η τραγωδία στο Άστρος – Πατέρας ενός 9χρονου παιδιού ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα κύματα

Βαθύ πένθος έχει προκαλέσει στην οικογένεια του Λιμενικού Σώματος και στους κατοίκους του Παραλίου Άστρους Κυνουρίας ο θάνατος του 53χρονου λιμενικού

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Spotlight

Τραγικό θάνατο βρήκε χθες  Τετάρτη στο Άστρος Κυνουρίας, κατά την διάρκεια της κακοκαιρίας που σάρωσε τη χώρα, 53χρονος αξιωματικός του Λιμενικού όταν παρασύρθηκε από ένα τεράστιο κύμα στο λιμάνι, έπεσε στη θάλασσα, χτύπησε το κεφάλι του και πνίγηκε.

Πώς έγινε η τραγωδία

Το τραγικό δυστύχημα έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία στο Άστρος και τον δήμο Βόρειας Κυνουρίας. Ο 53χρονος λιμενικός βρισκόταν σε υπηρεσία, όταν οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή επιδεινώθηκαν ραγδαία.

Μαζί με συναδέλφους του έσπευσε να ασφαλίσει σκάφη που κινδύνευαν να παρασυρθούν. Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο ντοκουμέντο, ενώ δέσμευε ένα σκάφος, ένα τεράστιο κύμα ξεπέρασε τον κυματοθραύστη και τον παρέσυρε στη θάλασσα. Ο 53χρονος ανασύρθηκε λίγη ώρα μετά από τη θάλασσα, χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας  όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Η ορμή των κυμάτων παρέσυρε ακόμη και βράχια… Η ένταση του ανέμων ήταν τέτοια που υπήρχε κίνδυνος να παρασύρει τα σκάφη… να πέσει το ένα πάνω στον άλλο. Κάποιοι προσπαθούσαν να δέσουν και να προστατέψουν τα σκάφη τους και οι άνθρωποι του λιμενικού προσπαθούσαν να βοηθήσουν. Ένα τεράστιο κύμα, τους χτύπησε, έχασαν την ισορροπία τους και μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου ήρθε ένα δεύτερο και τους πέταξε μέσα στη θάλασσα…», περιγράφει στο ΕΡΤnews κάτοικος της περιοχής.

«Η θλίψη είναι τεράστια»

Για έναν άνθρωπο που αγαπούσε πολύ τη δουλειά, που δούλευε με αυταπάρνηση, κάνουν λόγο οι συνάδελφοί του.

Για το τραγικό συμβάν που βύθισε με πένθος το Λιμενικό Σώμα μίλησε στην στο ΕΡΤnews o Πρόεδρος Ένωσης Λιμενικών Αργολίδας – Κορινθίας – Αρκαδίας, Χρήστος Γαλάνης. «Η θλίψη είναι τεράστια, ο Αντρέας, εκτός από ένα άξιο στέλεχος ήταν ένας καλός φίλος… Δεν υπάρχουν λόγια σε αυτές τις περιπτώσεις… Μια κακιά στιγμή, μια λάθος εκτίμηση… Ο Αντρέας εκείνη ακριβώς τη στιγμή – εν μέσω θυελλωδών ανέμων- μαζί με την διοικήτρια του τμήματος προσπαθούσαν να συνδράμουν. Η σφοδρότητα των κυμάτων ήταν τέτοια που τους έριξε στη θάλασσα, μαζί και με άλλους πολίτες που βρίσκονταν στην προβλήτα… Ο Αντρέας χτύπησε θανάσιμα».

Ο λιμενικός που αφήνει πίσω του ένα 9χρονο παιδί, ήταν το πρώτο θύμα της κακοκαιρίας που έπληξε χθες ολόκληρη τη χώρα. Λίγες ώρες αργότερα, μία 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου, στις 11:00 από τον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα. Η σορός του θα βρίσκεται από τις 10:00 στον ναό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ομόλογα
Χρέος: Τα ευρωπαϊκά Κράτη γυρίζουν στα δάνεια μικρής διάρκειας 

Χρέος: Τα ευρωπαϊκά Κράτη γυρίζουν στα δάνεια μικρής διάρκειας 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Economy
Δημόσιο Χρέος: Στα 367,8 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2025

Δημόσιο Χρέος: Στα 367,8 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2025

inWellness
inTown
Stream newspaper
Κακοκαιρία: Κυβερνητικό κλιμάκιο την Παρασκευή στους πληγέντες δήμους – Σύσκεψη στις 15:00
Φονική κακοκαιρία 22.01.26

Κυβερνητικό κλιμάκιο την Παρασκευή στους πληγέντες δήμους - Σύσκεψη στις 15:00

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπου θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη παρουσία και των δημάρχων Γλυφάδας και Ωρωπού για τη διαχείριση των επιπτώσεων από την κακοκαιρία

Σύνταξη
Βίντεο από τις προσπάθειες απεγκλωβισμού της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα – Συγκλονιστική μαρτυρία
Κακοκαιρία 22.01.26

Βίντεο από τις προσπάθειες απεγκλωβισμού της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα – Συγκλονιστική μαρτυρία

Στο βίντεο φαίνονται γείτονες της γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα να προσπαθούν με ό,τι μέσα έχουν να την απεγκλωβίσουν - «Το κεφάλι της ήταν κάτω από το αυτοκίνητο, είχε πιαστεί η μπλούζα της», λέει μάρτυρας

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη
Φωτογραφίες και βίντεο 22.01.26

Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη

Η κακοκαιρία που ξεκίνησε να σαρώνει τη χώρα από την Τετάρτη άφησε πίσω της 2 νεκρούς και περιοχές μισοθαμμένες κάτω από πέτρες και λάσπη - Μεγάλες καταστροφές στη Γλυφάδα

Σύνταξη
«Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατο της 56χρονης
Ελλάδα 22.01.26

«Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατο της 56χρονης

Ο δήμαρχος Γλυφάδας μίλησε για τις εικόνες καταστροφής, τα φερτά υλικά που κατέβηκαν από το βουνό και την τραγωδία με τον θάνατο της 56χρονης.

Σύνταξη
Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
Την Πέμπτη το απόγευμα 22.01.26

Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραστεί στην έκτακτη προσύνοδο στις Βρυξέλλες σήμερα το απόγευμα - Επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα με έμφαση στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Αγρίνιο: Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη
Τι ισχυρίστηκε 22.01.26

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη στο Αγρίνιο

Ο 44χρονος από το Αγρίνιο επιχείρησε να αποδώσει την πράξη του σε αυτοάμυνα επειδή, όπως ισχυρίστηκε, ο 50χρονος τον απειλούσε - «Τον σκότωσα για να μη με σκοτώσει» είπε στην ανακρίτρια

Σύνταξη
Καλλιάνος για κακοκαιρία: Το πριν και το μετά της οδού Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα – «Μυρίζει πόλεμο, δεν υπερβάλλω»
Ελλάδα 22.01.26

Καλλιάνος για κακοκαιρία: Το πριν και το μετά της οδού Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα – «Μυρίζει πόλεμο, δεν υπερβάλλω»

«Σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν πάνω από 175 χιλιοστά βροχής στη Γλυφάδα, σχεδόν το μισό ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συναίνεση και πορνογραφία: Τι μαθαίνουμε (ξανά) από το σκάνδαλο Grok;
Έλον Μασκ 22.01.26

Συναίνεση και πορνογραφία: Τι μαθαίνουμε (ξανά) από το σκάνδαλο Grok;

Η μαζική παραγωγή ψεύτικων γυμνών εικόνων μέσω του Grok πάει κόντρα στις διακηρύξεις του Έλον Μασκ για πάταξη της παιδικής πορνογραφίας. Το σκάνδαλο επαναφέρει κρίσιμα ερωτήματα για τη συναίνεση και τα όρια της ΑΙ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κακοκαιρία: Κυβερνητικό κλιμάκιο την Παρασκευή στους πληγέντες δήμους – Σύσκεψη στις 15:00
Φονική κακοκαιρία 22.01.26

Κυβερνητικό κλιμάκιο την Παρασκευή στους πληγέντες δήμους - Σύσκεψη στις 15:00

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπου θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη παρουσία και των δημάρχων Γλυφάδας και Ωρωπού για τη διαχείριση των επιπτώσεων από την κακοκαιρία

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κακοκαιρία δεν είναι «έκπληξη», έκπληξη είναι που η πρόληψη μένει πίσω
«Διαχείριση εντυπώσεων» 22.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η κακοκαιρία δεν είναι «έκπληξη», έκπληξη είναι που η πρόληψη μένει πίσω

«Όταν το 112 μετατρέπεται σε υποκατάστατο έργων, συντήρησης και θεσμικού συντονισμού, τότε λειτουργεί ως άλλοθι», σημειώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στο Νταβός σε λιγότερο από μία ώρα
Κόσμος 22.01.26

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στο Νταβός σε λιγότερο από μία ώρα

Ο Τραμπ είχε δηλώσει πριν από τη συνάντηση ότι οι ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία είναι κοντά στο να ολοκληρωθούν - Το απόγευμα αμερικανική αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τον Πούτιν

Σύνταξη
Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη σε τρίτεκνους και πολύτεκνους σε περιφερειακό Δήμο
Κοινωνική πολιτική 22.01.26

Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη σε τρίτεκνους και πολύτεκνους σε περιφερειακό Δήμο

Με απόφαση του Δήμου Λεβαδέων, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού απαλλάσσονται από την πληρωμή δημοτικών τελών, όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της δημοτικής Αρχής.

Σύνταξη
Eurostat: Ένας στους τέσσερις νέους στην Ευρώπη εργάζεται ενώ σπουδάζει – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 22.01.26

Ένας στους τέσσερις νέους στην Ευρώπη εργάζεται κατά τη διάρκεια των σπουδών - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η Ελλάδα καταγράφει από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ στις ηλικίες 15-29 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, δεδομένου ότι στη χώρα μας η εργασία μαθητών και φοιτητών αποτελεί εξαίρεση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Παραδέχθηκε την ανωτερότητα του αντιπάλου ο Τσιτσιπάς: «Ήταν άψογος στα κρίσιμα σημεία»
Τένις 22.01.26

Παραδέχθηκε την ανωτερότητα του αντιπάλου ο Τσιτσιπάς: «Ήταν άψογος στα κρίσιμα σημεία»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Τόμας Μάχατς στον δεύτερο γύρο του Australian Open και μετά τον αποκλεισμό του δήλωσε απογοητευμένος από την πορεία του, ενώ παραδέχθηκε και την ανωτερότητα του Τσέχου.

Σύνταξη
Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατάθεση για 13 χρόνια πριν – «Καμία σχέση με τη συντονισμένη απάτη που βλέπουμε σήμερα»
ΠΑΣΟΚ 22.01.26

«Καμία σχέση με τη συντονισμένη απάτη που βλέπουμε σήμερα» - Κατάθεση στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ για 13 χρόνια πριν

Κατά την κατάθεση του ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Αποστολάκος, δεν είχε τη γνώση να απαντήσει σε αρκετά κρίσιμα ερωτήματα, καθώς ήταν πρόεδρος 13 χρόνια πριν

Σύνταξη
Ο Σπαλέτι απάντησε σε… προπονητή της εξέδρας: «Αν δεν σου αρέσει η Γιουβέντους, κάτσε σπίτι» (vid)
Champions League 22.01.26

Ο Σπαλέτι απάντησε σε… προπονητή της εξέδρας: «Αν δεν σου αρέσει η Γιουβέντους, κάτσε σπίτι» (vid)

Η Γιουβέντους νίκησε 2-0 τη Μπενφίκα το βράδυ της Τετάρτης και εξασφάλισε την πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League, όμως ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είχε να... διαχειριστεί και τους «προπονητές της εξέδρας», συμμετέχοντας σε έναν διάλογο που θύμισε ελληνικό τοπικό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Στέφανος Παπαδόπουλος: «Σκέφτηκα να αποσύρω τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη»
Fizz 22.01.26

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Σκέφτηκα να αποσύρω τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη»

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος πήρε προθεσμία προκειμένου να καταθέσει το υπόμνημα με τις διευκρινίσεις που ζητά ο εισαγγελέας γύρω από τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύνταξη
Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τον θάνατο του λιμενικού στο Παράλιο Άστρος
Φόρος τιμής 22.01.26

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τον θάνατο του λιμενικού στο Παράλιο Άστρος

Κατόπιν πρότασης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Μανώλη Σκαντζού, προτάθηκε η έκδοση ψηφίσματος ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του εκλιπόντος.

Σύνταξη
Έκτακτη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών στο Δήμο Γλυφάδας
Οικονομική ενίσχυση 22.01.26

Έκτακτη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών στο Δήμο Γλυφάδας

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου για την άμεση προώθηση και ικανοποίηση του αιτήματος και την έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Γλυφάδας

Σύνταξη
Ποιοι Beatles; Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να σπάσει το ρεκόρ των Σκαθαριών που κρατάει 25 χρόνια
Νο1 22.01.26

Ποιοι Beatles; Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να σπάσει το ρεκόρ των Σκαθαριών που κρατάει 25 χρόνια

Μετά από 25 χρόνια, ο pop star Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να καταρρίψει ένα από τα πολλά ρεκόρ των Beatles - και να γίνει ο πρώτος μουσικός με 16 άλμπουμ στην κορυφή των UK Charts.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βίντεο από τις προσπάθειες απεγκλωβισμού της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα – Συγκλονιστική μαρτυρία
Κακοκαιρία 22.01.26

Βίντεο από τις προσπάθειες απεγκλωβισμού της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα – Συγκλονιστική μαρτυρία

Στο βίντεο φαίνονται γείτονες της γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα να προσπαθούν με ό,τι μέσα έχουν να την απεγκλωβίσουν - «Το κεφάλι της ήταν κάτω από το αυτοκίνητο, είχε πιαστεί η μπλούζα της», λέει μάρτυρας

Σύνταξη
Κακλαμάνης για Βαλτογιάννη: «Απαράδεκτη η αναφορά βουλευτή στη χούντα – Έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα»
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Κακλαμάνης για Βαλτογιάννη: «Απαράδεκτη η αναφορά βουλευτή στη χούντα – Έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα»

Η προκλητική αναφορά του προερχόμενου βουλευτή από τους Σπαρτιάτες δεν πέρασε απαρατήρητη από το Σώμα, με τα κόμματα να καταδικάζουν αναφανδόν τις επίμαχες αναφορές για τα έργα και τις ημέρες της χούντας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Καλά πήγε αυτό: Το χειρότερο πέναλτι «Πανένκα» της σεζόν είναι γεγονός (vid)
Κριστιάν Ζαβάλα 22.01.26

Καλά πήγε αυτό: Το χειρότερο πέναλτι «Πανένκα» της σεζόν είναι γεγονός (vid)

Λέγεται Κριστιάν Ζαβάλα, είναι Χιλιανός που παίζει στην Κόλο Κόλο και κατάφερε να εκτελέσει χειρότερο πέναλτι αλα Πανένκα και από τον Μπραχίμ Ντίας στο Σενεγάλη – Μαρόκο.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο