Πώς έγινε η τραγωδία στο Άστρος – Πατέρας ενός 9χρονου παιδιού ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα κύματα

Τραγικό θάνατο βρήκε χθες Τετάρτη στο Άστρος Κυνουρίας, κατά την διάρκεια της κακοκαιρίας που σάρωσε τη χώρα, 53χρονος αξιωματικός του Λιμενικού όταν παρασύρθηκε από ένα τεράστιο κύμα στο λιμάνι, έπεσε στη θάλασσα, χτύπησε το κεφάλι του και πνίγηκε.

Πώς έγινε η τραγωδία

Το τραγικό δυστύχημα έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία στο Άστρος και τον δήμο Βόρειας Κυνουρίας. Ο 53χρονος λιμενικός βρισκόταν σε υπηρεσία, όταν οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή επιδεινώθηκαν ραγδαία.

Μαζί με συναδέλφους του έσπευσε να ασφαλίσει σκάφη που κινδύνευαν να παρασυρθούν. Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο ντοκουμέντο, ενώ δέσμευε ένα σκάφος, ένα τεράστιο κύμα ξεπέρασε τον κυματοθραύστη και τον παρέσυρε στη θάλασσα. Ο 53χρονος ανασύρθηκε λίγη ώρα μετά από τη θάλασσα, χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Η ορμή των κυμάτων παρέσυρε ακόμη και βράχια… Η ένταση του ανέμων ήταν τέτοια που υπήρχε κίνδυνος να παρασύρει τα σκάφη… να πέσει το ένα πάνω στον άλλο. Κάποιοι προσπαθούσαν να δέσουν και να προστατέψουν τα σκάφη τους και οι άνθρωποι του λιμενικού προσπαθούσαν να βοηθήσουν. Ένα τεράστιο κύμα, τους χτύπησε, έχασαν την ισορροπία τους και μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου ήρθε ένα δεύτερο και τους πέταξε μέσα στη θάλασσα…», περιγράφει στο ΕΡΤnews κάτοικος της περιοχής.

«Η θλίψη είναι τεράστια»

Για έναν άνθρωπο που αγαπούσε πολύ τη δουλειά, που δούλευε με αυταπάρνηση, κάνουν λόγο οι συνάδελφοί του.

Για το τραγικό συμβάν που βύθισε με πένθος το Λιμενικό Σώμα μίλησε στην στο ΕΡΤnews o Πρόεδρος Ένωσης Λιμενικών Αργολίδας – Κορινθίας – Αρκαδίας, Χρήστος Γαλάνης. «Η θλίψη είναι τεράστια, ο Αντρέας, εκτός από ένα άξιο στέλεχος ήταν ένας καλός φίλος… Δεν υπάρχουν λόγια σε αυτές τις περιπτώσεις… Μια κακιά στιγμή, μια λάθος εκτίμηση… Ο Αντρέας εκείνη ακριβώς τη στιγμή – εν μέσω θυελλωδών ανέμων- μαζί με την διοικήτρια του τμήματος προσπαθούσαν να συνδράμουν. Η σφοδρότητα των κυμάτων ήταν τέτοια που τους έριξε στη θάλασσα, μαζί και με άλλους πολίτες που βρίσκονταν στην προβλήτα… Ο Αντρέας χτύπησε θανάσιμα».

Ο λιμενικός που αφήνει πίσω του ένα 9χρονο παιδί, ήταν το πρώτο θύμα της κακοκαιρίας που έπληξε χθες ολόκληρη τη χώρα. Λίγες ώρες αργότερα, μία 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου, στις 11:00 από τον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα. Η σορός του θα βρίσκεται από τις 10:00 στον ναό.