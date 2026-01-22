Τι είναι το «βουβό κύμα» swell που σκότωσε τον αξιωματικό του Λιμενικού στο Άστρος
Οι καιρικές συνθήκες την ώρα του δυστυχήματος δεν ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς. Δεν έβρεχε και η ένταση των ανέμων ήταν περιορισμένη. Ωστόσο τα κύματα ήταν τρομακτικά
Οι εικόνες από τα κύματα να «σκάνε» με τεράστια δύναμη στον μόλο και τα ορμητικά νερά να περνάνε μέσα στο λιμάνι στο Παράλιο Άστρος είναι συγκλονιστικές.
Ένα από αυτά τα κύματα σκότωσε τον 52χρονο αξιωματικό του Λιμενικού εν ώρα καθήκοντος παρέχοντας συνδρομή σε άτομα και σκάφη που κινδύνευαν.
Βίντεο ντοκουμέντο
Η αποθαλασσιά
Οι καιρικές συνθήκες την ώρα του δυστυχήματος δεν ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς. Δεν έβρεχε και η ένταση των ανέμων ήταν περιορισμένη. Ωστόσο τα κύματα ήταν τρομακτικά.
Τι ήταν αυτό που τα προκαλούσε;
Από νωρίς χθες στην θαλάσσια περιοχή του Άστρους είχε εμφανιστεί το φαινόμενο της αποθαλασσιάς. Είναι το λεγόμενο «βουβό κύμα» ή swell που δεν οφείλεται σε καιρικά φαινόμενα στο χρόνο που παρατηρείται, αλλά σε άνεμο που έπνεε σε προηγούμενο χρόνο, ενίοτε και ημέρες πριν, ή σε άλλη περιοχή.
Με απλά λόγια, αποθαλασσία λέγονται τα παρατηρούμενα κύματα που φαίνονται να μην έχουν σχέση με τον επικρατούντα άνεμο στη περιοχή του παρατηρητή τόσο κατά διεύθυνση όσο και κατ΄ ένταση.
Τα κύματα swell
Τα κύματα swell είναι ουσιαστικά ελεύθερα κύματα (free waves). Χαρακτηρίζονται από:
– Ομαλότερη μορφή και πιο τακτική περίοδο (το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών) σε σύγκριση με τα κύματα που προκαλούνται άμεσα από τον τοπικό άνεμο (wind waves).
– Την ικανότητα να διανύουν τεράστιες αποστάσεις, χιλιάδων χιλιομέτρων, διατηρώντας μεγάλο μέρος της ενέργειάς τους, πολύ μετά τη διακοπή του ανέμου που τα δημιούργησε.
Όσο μεγαλύτερη απόσταση διανύουν τόσο μεγαλύτερη ενέργεια συσσωρεύουν και «σκάνε» στην ακτή με μεγάλη δύναμη.
Στο παρακάτω βίντεο φαίνονται τα κύματα swell που σκάνε στον μόλο του λιμανιού στο Άστρος χθες το απόγευμα, την ώρα που σκοτώθηκε ο άτυχος Λιμενικός.
Δείτε εικόνες από το φαινόμενο
