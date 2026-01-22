Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τον θάνατο του λιμενικού στο Παράλιο Άστρος

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου συνήλθε εκτάκτως, δια περιφοράς, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, με αφορμή τον αδόκητο θάνατο του 53χρονου Σημαιοφόρου του Λιμενικού Σώματος Ανδρέα Αραχωβίτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Παράλιο Άστρος.

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, «κατόπιν πρότασης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Μανώλη Σκαντζού, προτάθηκε η έκδοση ψηφίσματος ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του εκλιπόντος.

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ομόφωνα αποδέχθηκαν την πρόταση και αποφάσισαν τα εξής:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αποφασίζει:

Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και όλων των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, επιδίδοντας το παρόν ψήφισμα.

Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του εκλιπόντος.

Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του κατά την επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου».

Νωρίτερα με ανάρτηση του ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός σε ανάρτηση του έγραψε:

Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, την τραγική απώλεια ενός στελέχους του Λιμενικού Σώματος, συμπολίτη μας από την Κυνουρία, εν ώρα υπηρεσίας.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του υπηρετώντας το καθήκον, σε ένα έργο που απαιτεί καθημερινή αυταπάρνηση και ευθύνη. Η απώλειά του μας γεμίζει όλους με οδύνη.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τη συμπαράστασή μου στους συναδέλφους του».

