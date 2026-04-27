Έντονες είναι οι αντιδράσεις για την υπόθεση του μπαζώματος σε μια παραλία στη Σκάλα Ωρωπού, κοντά σε προστατευόμενη περιοχή Natura.

Άγνωστοι μπάζωσαν 60 μέτρα μέσα στη θάλασσα, έριξαν αμμοχάλικο, το πάτησαν με οδοστρωτήρα και κατέστρεψαν μία προστατευόμενη περιοχή, μόλις ένα χιλιόμετρο από τον υδροβιότοπο της περιοχής.

Κι όλα αυτά, χωρίς κανείς να αντιληφθεί τις κινήσεις τους.

Εργασίες μέσα στη νύχτα

Οι εικόνες από drone είναι αποκαλυπτικές.

Φορτηγά εκτελούσαν χωματουργικές εργασίες μέσα στη νύχτα, στρώνοντας ουσιαστικά έναν δρόμο μέσα στη θάλασσα, προκειμένου να ρίχνουν απευθείας τα σκάφη τους στο νερό.

Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής, υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και έχουν συμφέροντα από τη δημιουργία παράνομης γλίστρας για τα σκάφη.

Στον εισαγγελέα η υπόθεση

Έπειτα από τις καταγγελίες πολιτών στο Λιμενικό, ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας έστειλε την υπόθεση στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Παράλληλα, από την πλευρά του, ο δήμαρχος Ωρωπού προχωράει τις διαδικασίες για το… ξεμπάζωμα του σημείου.

Από τις αρμόδιες Αρχές πραγματοποιούνται αυτοψίες στο σημείο, ώστε να βγει πρωτόκολλο κατεδάφισης της παράνομης κατασκευής μέσα στη θάλασσα.