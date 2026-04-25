Τεράστια είναι η περιβαλλοντική καταστροφή στη Σκάλα Ωρωπού, όπου άγνωστοι έριξαν μεγάλες ποσότητες μπάζων μέσα στη θάλασσα σε περιοχή Natura, δημιουργώντας δρόμο δεκάδων μέτρων.

Για την παράνομη επίχωση θαλάσσιας έκτασης στην περιοχή Natura προχώρησε σε καταγγελία ο δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γιασημάκης, ο οποίος σε σχετική του ανάρτηση σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «οι ασυνείδητοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη».

Μιλώντας στο EΡΤNews, υπογράμμισε ότι πρόκειται για σοβαρή υπόθεση αυθαίρετης παρέμβασης, καθώς σε σημείο κοντά στη λιμνοθάλασσα της Σκάλας δημιουργήθηκε με την εναπόθεση μπάζων πρόχειρος δρόμος μέσα στη θάλασσα.

Ο κ. Γιασημάκης χαρακτήρισε το περιστατικό «περιβαλλοντικό έγκλημα», σημειώνοντας ότι η παρέμβαση εκτείνεται περίπου 60 μέτρα μέσα στη θάλασσα, όπου ρίχθηκαν πέτρες και στη συνέχεια άμμος και χώμα, ώστε να διαμορφωθεί πρόσβαση.

Όπως εξήγησε, ενημερώθηκε το πρωί της προηγούμενης ημέρας και στη συνέχεια πραγματοποίησε αυτοψία μαζί με την τεχνική υπηρεσία του δήμου, έπειτα από ενημέρωση του Λιμεναρχείου.

«Έχει κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία»

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, για το περιστατικό έχει ήδη κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, καθώς αρμόδιο για παραβάσεις που τελούνται στη θαλάσσια ζώνη είναι το Λιμεναρχείο.

Παράλληλα, ο Δήμος Ωρωπού κατέθεσε μήνυση τόσο στο Λιμεναρχείο όσο και στην Αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε και η Κτηματική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής.

Ο κ. Γιασημάκης εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα εντοπιστούν οι υπεύθυνοι της παράνομης παρέμβασης, καθώς όπως είπε υπάρχουν ίχνη από τη διέλευση φορτηγών και άλλα στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η αυθαίρετη κατασκευή δεν πρόκειται να παραμείνει στο σημείο και δεσμεύτηκε ότι τα μπάζα θα απομακρυνθούν τα μπάζα και θα αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον.

Καταληκτικά, συμπλήρωσε ότι σε περίπτωση που δεν κινηθούν άμεσα οι αρμόδιοι φορείς, θα αναλάβει ο ίδιος πρωτοβουλία ώστε να αποκατασταθεί η περιοχή το συντομότερο δυνατόν.