Φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα, απειλές, εμπρησμός – Μιλήσαμε με την ιδιοκτήτρια της γκαλερί Ecletica στου Ψυρρή

«This Gallery Is Not Genocide Friendly [αυτή η γκαλερί δεν είναι φιλική προς όσους υποστηρίζουν τη γενοκτονία]». Αυτό ήταν το μήνυμα που είχε επιλέξει να γράψει στην είσοδο του χώρου τέχνης που διατηρεί στου Ψυρρή η Αγγελική, ιδιοκτήτρια της γκαλερί Ecletica. Ένα μήνυμα που, όπως η ίδια ισχυρίζεται, δεν έμεινε χωρίς συνέπειες.

Τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα, λίγο μετά τις 5, η γκαλερί της έγινε στόχος «εμπρηστικής επίθεσης», όπως λέει.

«Με βρίζουν και μου επιτίθενται λεκτικά, λέγοντας ότι βάλλω κατά των Εβραίων. Εμένα το μήνυμά μου είναι πάρα πολύ καθαρό. Εγώ αυτό που ήθελα να θίξω και να πάρω θέση είναι η γενοκτονία που διαπράττεται κατά των Παλαιστινίων»

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής και οι πολλαπλές εστίες

Σύμφωνα με την περιγραφή της καταγγέλλουσας, όλα εξελίχθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά: γείτονες άκουσαν μια έκρηξη, είδαν φωτιά μέσα στο κατάστημα και ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική. Η ανταπόκριση ήταν άμεση, καθώς ο σταθμός της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Μέσα σε περίπου 10 λεπτά, όπως εκτιμάται από τα διαθέσιμα στοιχεία, οι πυροσβέστες είχαν φτάσει στο σημείο και ξεκίνησαν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Για να μπουν στην γκαλερί, έσπασαν τα ρολά και την τζαμαρία της εισόδου, καθώς δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια παραβίασης από μπροστά. Όταν κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, εντοπίστηκαν πολλαπλές εστίες στο εσωτερικό του καταστήματος.

Η ιδιοκτήτρια ειδοποιήθηκε από γείτονες και έσπευσε άμεσα στο σημείο.

Τα ευρήματα που δείχνουν εμπρησμό

Στο εσωτερικό της γκαλερί, η εικόνα ήταν αποκαλυπτική. «Ήταν όλο μαύρο μέσα», περιγράφει η Αγγελική. Πέρα από τις εστίες φωτιάς, εντοπίστηκαν διάσπαρτα μπουκάλια με εύφλεκτο υλικό. Βρέθηκε επίσης καμένο μπιτόνι, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για οργανωμένη ενέργεια.

«Μπήκα εγώ μαζί με τους πυροσβέστες, είδαμε τις εστίες της φωτιάς και τα πειστήρια που ήταν εκεί. Δηλαδή ήταν μπουκάλια με εύφλεκτο υλικό διάσπαρτα μέσα στο χώρο, το οποίο φυσικά εμένα μου δείχνει την πρόθεσή τους να μου καταστρέψουν ολοσχερώς την γκαλερί που διατηρώ», περιγράφει.

«Είναι εμπρηστική επίθεση. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο καθαρό», τονίζει.

«Έρχεται το ανακριτικό της Πυροσβεστικής, βγάζουν φωτογραφίες και ειδοποιούν την αστυνομία», λέει.

Η Αγγελική προβληματίζεται με τη στάση των αρχών

Η γυναίκα εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο που εξελίχθηκαν οι διαδικασίες της έρευνας από τις αρχές. Όπως περιγράφει, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο της έκαναν ερωτήσεις — αν έχει προσωπικές διαφορές, αν φοβάται κάποιον, αν υπάρχει «προστασία» στην περιοχή ή αν το κατάστημα είναι ασφαλισμένο.

Σε όλα, η απάντησή της ήταν αρνητική.

«Δεν υπάρχει το ζήτημα της προστασίας εδώ στην περιοχή. Αλλά να ξεκινούσε αυτό από μένα, ένα εμπορικό μαγαζί ή μια γκαλερί θα ήταν και αδιανόητο. Και επίσης δεν έχω ασφάλεια.

»Ο χώρος δεν είναι ασφαλισμένος για κανέναν κίνδυνο, ούτε φωτιά, ούτε κλοπή. Οπότε στην ερώτηση του αστυνομικού για το τι έχει συμβεί, γνώμη μου είναι πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια για το μήνυμα που έχω στην πόρτα μου. Μια καθαρή θέση, ότι αυτός ο χώρος δεν είναι φιλικός προς όσους υποστηρίζουν τη γενοκτονία ‘This Gallery Is Not Genocide Friendly’. Και αυτό είναι το μήνυμα για το οποίο έχω δεχτεί πάρα πολλές λεκτικές επιθέσεις», εξήγησε.

Όπως καταγγέλλει, δεν έγιναν βασικές ενέργειες διερεύνησης:

Δεν ελήφθησαν δακτυλικά αποτυπώματα

Δεν απομονώθηκε ο χώρος από εξειδικευμένες υπηρεσίες

Δεν συλλέχθηκε άμεσα το υλικό από κάμερες γειτονικών καταστημάτων, το οποίο υπάρχει κίνδυνος να διαγραφεί αυτόματα.

«Έχω αντιμετωπίσει αδιαφορία μέχρι στιγμής», δήλωσε χαρακτηριστικά. Τελικά, όπως είπε, οι Αρχές χρειάστηκαν 12 ημέρες προκειμένου να παραλάβουν το απαραίτητο βιντεοληπτικό υλικό.

«This Gallery Is Not Genocide Friendly»

Ήταν Οκτώβριος του 2023 όταν η Αγγελική έγραψε το μήνυμα στην είσοδο της γκαλερί. Από τότε, όπως λέει, δέχεται συστηματικά λεκτικές επιθέσεις και πιέσεις να το αφαιρέσει ή να «σιωπήσει».

«Θεωρούσα ότι για μένα ηθικά το ότι διαπράττεται μια γενοκτονία και με αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης δεν μου αφήνει καμία αμφιβολία και δε μου αφήνει και κανένα περιθώριο να μην εκφράσω την άποψή μου την ίδια τη στιγμή που νιώθω ότι βρίσκομαι σε έναν χώρο που κατά βάση τον επισκέπτονται άνθρωποι από τη χώρα που διαπράττει την γενοκτονία. Δεν μπορώ να μείνω αμέτοχη. Νιώθω ότι δεν μπορώ να σιωπήσω γύρω από αυτό».

Περιγράφει περιστατικά με επισκέπτες που μπήκαν στον χώρο, την εξύβρισαν και της μίλησαν με απειλητικό τρόπο. «Μου έλεγαν ευθέως ότι πρέπει να σιωπήσω. Αν όχι, να τους υποστηρίζω».

Σε σχέση με την συχνότητα με την οποία λάμβαναν χώρα τα περιστατικά, λέει: «Αυτό έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Εν τω μεταξύ, είμαι μονογονέας, με ένα παιδί τρεισήμισι ετών. Ωστόσο αυτό δεν τους εμποδίζει να με βρίζουν και να μου μιλούν χυδαία ακόμη κι όταν είναι μπροστά. Είτε είναι γυναίκες, είτε είναι άντρες».

«Τουρίστες ή άνθρωποι που μένουν εδώ;», τη ρωτώ. «Ισραηλινοί που μιλάνε αγγλικά» λέει, προσθέτοντας ότι της έχουν απευθύνει ακόμη και απειλές πριν το καλοκαίρι του 2025 ότι «θα το μετανιώσει».

«Δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Δηλαδή ξέρω ότι είναι επιθετικοί. Έχω πλήρη εικόνα του τι κάνουν στη Γάζα. Έχω πλήρη εικόνα ότι ένας που έρχεται εδώ πέρα σαν φιλειρηνικός επισκέπτης μπορεί να είναι ο ίδιος που σηκώνει το όπλο και πυροβολεί εν ψυχρώ ένα παιδί. Οπότε ξέρω ότι δε μιλάμε για ανθρώπους αρνάκια που απλά τοποθετούνται, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι είμαι τόσο ευάλωτη στην ίδια μου τη χώρα», δήλωσε η Αγγελική

«Έρχονται και με βρίζουν και μου επιτίθενται λεκτικά και με αναφορές, κριτικές στο Google, στο Instagram που μου λένε ότι βάλλω κατά των Εβραίων. Εμένα το μήνυμά μου είναι πάρα πολύ καθαρό. Δεν έχω καμία θρησκευτική εχθρότητα, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον οποιονδήποτε. Εγώ αυτό που ήθελα να θίξω και στο οποίο να πάρω θέση είναι η γενοκτονία που διαπράττεται κατά των Παλαιστινίων», εξηγεί.

Ένα ευρύτερο κλίμα φόβου

Η ίδια τονίζει ότι δεν είναι η μόνη που βιώνει τέτοιες καταστάσεις. Όπως λέει, μετά το περιστατικό ήρθαν σε επαφή μαζί της και άλλοι επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι περιέγραψαν τις δικές τους εμπειρίες — από στοχευμένες αρνητικές κριτικές μέχρι επιθετικές συμπεριφορές.

«Ο κόσμος νιώθει απροστάτευτος. Νιώθει ξένος στον ίδιο του τον τόπο» σημειώνει η Αγγελική, προσθέτοντας ότι κάποιοι σκέφτονται ακόμη και να φύγουν από την περιοχή. Οι μαρτυρίες των άλλων ιδιοκτητών ή ακόμα και των εργαζομένων σε επιχειρήσεις με φιλοπαλαιστινιακά σύμβολα, κάνουν λόγο για μπαράζ στοχευμένων κριτικών ή ακόμα και για φόβο να μιλήσουν ανοιχτά για τις οχλήσεις που δέχονται.

Βρισιές, χειρονομίες, κακές κριτικές στο internet

Ο Γιάννης, διατηρεί κατάστημα με τσάντες στου Ψυρρή. Σε επικοινωνία μας, επιβεβαίωσε τα λεγόμενα της Αγγελικής. Ο ίδιος δεν πουλάει αντικείμενα με φιλοπαλαιστινιακά σύμβολα, αλλά και αυτός, όπως και οι εργαζόμενοι στο κατάστημα, συχνά φορούν ρουχισμό με αντίστοιχα μηνύματα.

«Όταν τα βλέπουν κάνουν αναστροφή και βγαίνουν από το μαγαζί, ενώ υπήρξαν περιστατικά που έκαναν υβριστικές χειρονομίες φεύγοντας, αλλά και αρνητικές ψευδείς κριτικές στο Google για το κατάστημα».

Παράλληλα, αναφέρει πως γειτονικά μαγαζιά αραβόφωνων δέχονται bullying, χωρίς να φέρουν το οιοδήποτε μήνυμα, από Ισραηλινούς, στο βαθμό που έχει χρειαστεί να παρέμβει για να τους απομακρύνει.

H θέση του δικηγόρου της καταγγέλλουσας

Σε πρόσφατη επικοινωνία μας, η Αγγελική δήλωσε πως τελικά την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της ΕΛ.ΑΣ. Ο δικηγόρος της Γιάννης Ραχιώτης, όμως, σε επικοινωνία μας κατά τις πρώτες μέρες της φερόμενης επίθεσης εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός πως η υπόθεση παρέμενε στο ξεκίνημά της στο Α.Τ. Ομόνοιας, χωρίς εξήγηση, καθώς το αρμόδιο τμήμα της ΕΛ.ΑΣ. για τέτοιου είδους επιθέσεις είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) – γνωστή ως Αντιτρομοκρατική.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Ραχιώτη, το συμβάν πρόκειται για «οργανωμένη τρομοκρατική πράξη με στόχο να στοχοποιηθεί όποιος τοποθετείται δημόσια κατά της γενοκτονίας που διαπράττεται σε βάρος των Παλαιστινίων».

Όπως δήλωσε «το κατάστημα διαρρήχθηκε, ενώ τοποθετήθηκαν πολλαπλοί μηχανισμοί εμπρησμού με σκοπό την ολοσχερή καταστροφή του χώρου». Ενώ τονίζει: «Αναμένουμε τα αποτελέσματα DNA από τα αποτυπώματα στα μπουκάλια που δεν καταστράφηκαν».

Η ενέργεια ήταν «κατά την πρώτη εκτίμηση των αρχών εκδικητική για το φιλοπαλαιστινιακό μήνυμα που έφερε η πόρτα της γκαλερί».

«Δεν θα τα παρατήσω»

«Αισθάνομαι ότι ο κόσμος νιώθει ότι είναι απροστάτευτος. Δηλαδή όσοι έχουν ηθικά διλήμματα ως προς τους Σιωνιστές ή ακόμα και τους Ισραηλινούς που δεν συμπεριφέρονται όμορφα, λένε ‘θέλω να φύγω’. Είτε αυτό είναι επιχειρηματίας είτε αυτό είναι απλός εργαζόμενος. Είναι βαρύ», εξηγεί η Αγγελική. ­­

«Έρχονται άνθρωποι και μου λένε ότι ο τάδε επιχειρηματίας με ενοχλεί. Μου λένε, έχω την Παλαιστινιακή σημαία στο μαγαζί μου και δέχομαι συνέχεια στοχευμένες κριτικές», προσθέτει.

«Αν στόχος ήταν να με φοβίσουν ή να με κάνουν να τα παρατήσω, δεν τα κατάφεραν», τονίζει. Παρά τα διαδοχικά ψυχολογικά στάδια που πέρασε μετά το περιστατικό, δηλώνει ότι παραμένει σταθερή στη στάση της.

Την ίδια στιγμή, αναγνωρίζει ότι δεν είναι μόνη, καθώς —όπως λέει— υπάρχει κύμα αλληλεγγύης από τον κόσμο που επισκέπτεται τον χώρο ή επικοινωνεί μαζί της.

Κλείνοντας, απευθύνει έκκληση σε όποιον έχει δει ή γνωρίζει κάτι σχετικό με την επίθεση να επικοινωνήσει μαζί της, υπογραμμίζοντας ότι, μέχρι στιγμής, η αναζήτηση απαντήσεων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις προσπάθειες των ίδιων των πολιτών.

«Θα παρακαλούσα και όποιον έχει είτε κάποια μαρτυρίες, είτε είδε κάτι περίεργο είτε οτιδήποτε να επικοινωνήσει μαζί μου στον λογαριασμό μου στο Instagram ή σε εσάς», λέει.