newspaper
Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα, απειλές, εμπρησμός – Μιλήσαμε με την ιδιοκτήτρια της γκαλερί Ecletica στου Ψυρρή
«Ήταν σχεδιασμένο» 04 Μαΐου 2026, 09:31

Φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα, απειλές, εμπρησμός – Μιλήσαμε με την ιδιοκτήτρια της γκαλερί Ecletica στου Ψυρρή

Κυριακή του Πάσχα γκαλερί στου Ψυρρή με φιλοπαλαιστινιακό μήνυμα κάηκε ολοσχερώς. «Είναι εμπρηστική επίθεση», τονίζει η ιδιοκτήτρια στο in

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΡεπορτάζΕυγενία Κοτρώτσιου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Spotlight

«This Gallery Is Not Genocide Friendly [αυτή η γκαλερί δεν είναι φιλική προς όσους υποστηρίζουν τη γενοκτονία]». Αυτό ήταν το μήνυμα που είχε επιλέξει να γράψει στην είσοδο του χώρου τέχνης που διατηρεί στου Ψυρρή η Αγγελική, ιδιοκτήτρια της γκαλερί Ecletica. Ένα μήνυμα που, όπως η ίδια ισχυρίζεται, δεν έμεινε χωρίς συνέπειες.

Τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα, λίγο μετά τις 5, η γκαλερί της έγινε στόχος «εμπρηστικής επίθεσης», όπως λέει.

«Με βρίζουν και μου επιτίθενται λεκτικά, λέγοντας ότι βάλλω κατά των Εβραίων. Εμένα το μήνυμά μου είναι πάρα πολύ καθαρό. Εγώ αυτό που ήθελα να θίξω και να πάρω θέση είναι η γενοκτονία που διαπράττεται κατά των Παλαιστινίων»

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής και οι πολλαπλές εστίες

Σύμφωνα με την περιγραφή της καταγγέλλουσας, όλα εξελίχθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά: γείτονες άκουσαν μια έκρηξη, είδαν φωτιά μέσα στο κατάστημα και ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική. Η ανταπόκριση ήταν άμεση, καθώς ο σταθμός της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Μέσα σε περίπου 10 λεπτά, όπως εκτιμάται από τα διαθέσιμα στοιχεία, οι πυροσβέστες είχαν φτάσει στο σημείο και ξεκίνησαν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Για να μπουν στην γκαλερί, έσπασαν τα ρολά και την τζαμαρία της εισόδου, καθώς δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια παραβίασης από μπροστά. Όταν κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, εντοπίστηκαν πολλαπλές εστίες στο εσωτερικό του καταστήματος.

Η ιδιοκτήτρια ειδοποιήθηκε από γείτονες και έσπευσε άμεσα στο σημείο.

Τα ευρήματα που δείχνουν εμπρησμό

Στο εσωτερικό της γκαλερί, η εικόνα ήταν αποκαλυπτική. «Ήταν όλο μαύρο μέσα», περιγράφει η Αγγελική. Πέρα από τις εστίες φωτιάς, εντοπίστηκαν διάσπαρτα μπουκάλια με εύφλεκτο υλικό. Βρέθηκε επίσης καμένο μπιτόνι, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για οργανωμένη ενέργεια.

«Μπήκα εγώ μαζί με τους πυροσβέστες, είδαμε τις εστίες της φωτιάς και τα πειστήρια που ήταν εκεί. Δηλαδή ήταν μπουκάλια με εύφλεκτο υλικό διάσπαρτα μέσα στο χώρο, το οποίο φυσικά εμένα μου δείχνει την πρόθεσή τους να μου καταστρέψουν ολοσχερώς την γκαλερί που διατηρώ», περιγράφει.

«Είναι εμπρηστική επίθεση. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο καθαρό», τονίζει.

«Έρχεται το ανακριτικό της Πυροσβεστικής, βγάζουν φωτογραφίες και ειδοποιούν την αστυνομία», λέει.

Η Αγγελική προβληματίζεται με τη στάση των αρχών

Η γυναίκα εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο που εξελίχθηκαν οι διαδικασίες της έρευνας από τις αρχές. Όπως περιγράφει, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο της έκαναν ερωτήσεις — αν έχει προσωπικές διαφορές, αν φοβάται κάποιον, αν υπάρχει «προστασία» στην περιοχή ή αν το κατάστημα είναι ασφαλισμένο.

Σε όλα, η απάντησή της ήταν αρνητική.

«Δεν υπάρχει το ζήτημα της προστασίας εδώ στην περιοχή. Αλλά να ξεκινούσε αυτό από μένα, ένα εμπορικό μαγαζί ή μια γκαλερί θα ήταν και αδιανόητο. Και επίσης δεν έχω ασφάλεια.

»Ο χώρος δεν είναι ασφαλισμένος για κανέναν κίνδυνο, ούτε φωτιά, ούτε κλοπή. Οπότε στην ερώτηση του αστυνομικού για το τι έχει συμβεί, γνώμη μου είναι πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια για το μήνυμα που έχω στην πόρτα μου. Μια καθαρή θέση, ότι αυτός ο χώρος δεν είναι φιλικός προς όσους υποστηρίζουν τη γενοκτονία ‘This Gallery Is Not Genocide Friendly’. Και αυτό είναι το μήνυμα για το οποίο έχω δεχτεί πάρα πολλές λεκτικές επιθέσεις», εξήγησε.

Όπως καταγγέλλει, δεν έγιναν βασικές ενέργειες διερεύνησης:

  • Δεν ελήφθησαν δακτυλικά αποτυπώματα
  • Δεν απομονώθηκε ο χώρος από εξειδικευμένες υπηρεσίες
  • Δεν συλλέχθηκε άμεσα το υλικό από κάμερες γειτονικών καταστημάτων, το οποίο υπάρχει κίνδυνος να διαγραφεί αυτόματα.

«Έχω αντιμετωπίσει αδιαφορία μέχρι στιγμής», δήλωσε χαρακτηριστικά. Τελικά, όπως είπε, οι Αρχές χρειάστηκαν 12 ημέρες προκειμένου να παραλάβουν το απαραίτητο βιντεοληπτικό υλικό.

«This Gallery Is Not Genocide Friendly»

Ήταν Οκτώβριος του 2023 όταν η Αγγελική έγραψε το μήνυμα στην είσοδο της γκαλερί. Από τότε, όπως λέει, δέχεται συστηματικά λεκτικές επιθέσεις και πιέσεις να το αφαιρέσει ή να «σιωπήσει».

«Θεωρούσα ότι για μένα ηθικά το ότι διαπράττεται μια γενοκτονία και με αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης δεν μου αφήνει καμία αμφιβολία και δε μου αφήνει και κανένα περιθώριο να μην εκφράσω την άποψή μου την ίδια τη στιγμή που νιώθω ότι βρίσκομαι σε έναν χώρο που κατά βάση τον επισκέπτονται άνθρωποι από τη χώρα που διαπράττει την γενοκτονία. Δεν μπορώ να μείνω αμέτοχη. Νιώθω ότι δεν μπορώ να σιωπήσω γύρω από αυτό».

Περιγράφει περιστατικά με επισκέπτες που μπήκαν στον χώρο, την εξύβρισαν και της μίλησαν με απειλητικό τρόπο. «Μου έλεγαν ευθέως ότι πρέπει να σιωπήσω. Αν όχι, να τους υποστηρίζω».

Σε σχέση με την συχνότητα με την οποία λάμβαναν χώρα τα περιστατικά, λέει: «Αυτό έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Εν τω μεταξύ, είμαι μονογονέας, με ένα παιδί τρεισήμισι ετών. Ωστόσο αυτό δεν τους εμποδίζει να με βρίζουν και να μου μιλούν χυδαία ακόμη κι όταν είναι μπροστά. Είτε είναι γυναίκες, είτε είναι άντρες».

«Τουρίστες ή άνθρωποι που μένουν εδώ;», τη ρωτώ. «Ισραηλινοί που μιλάνε αγγλικά» λέει, προσθέτοντας ότι της έχουν απευθύνει ακόμη και απειλές πριν το καλοκαίρι του 2025 ότι «θα το μετανιώσει».

«Δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Δηλαδή ξέρω ότι είναι επιθετικοί. Έχω πλήρη εικόνα του τι κάνουν στη Γάζα. Έχω πλήρη εικόνα ότι ένας που έρχεται εδώ πέρα σαν φιλειρηνικός επισκέπτης μπορεί να είναι ο ίδιος που σηκώνει το όπλο και πυροβολεί εν ψυχρώ ένα παιδί. Οπότε ξέρω ότι δε μιλάμε για ανθρώπους αρνάκια που απλά τοποθετούνται, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι είμαι τόσο ευάλωτη στην ίδια μου τη χώρα», δήλωσε η Αγγελική

«Έρχονται και με βρίζουν και μου επιτίθενται λεκτικά και με αναφορές, κριτικές στο Google, στο Instagram που μου λένε ότι βάλλω κατά των Εβραίων. Εμένα το μήνυμά μου είναι πάρα πολύ καθαρό. Δεν έχω καμία θρησκευτική εχθρότητα, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον οποιονδήποτε. Εγώ αυτό που ήθελα να θίξω και στο οποίο να πάρω θέση είναι η γενοκτονία που διαπράττεται κατά των Παλαιστινίων», εξηγεί.

Ένα ευρύτερο κλίμα φόβου

Η ίδια τονίζει ότι δεν είναι η μόνη που βιώνει τέτοιες καταστάσεις. Όπως λέει, μετά το περιστατικό ήρθαν σε επαφή μαζί της και άλλοι επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι περιέγραψαν τις δικές τους εμπειρίες — από στοχευμένες αρνητικές κριτικές μέχρι επιθετικές συμπεριφορές.

«Ο κόσμος νιώθει απροστάτευτος. Νιώθει ξένος στον ίδιο του τον τόπο» σημειώνει  η Αγγελική, προσθέτοντας ότι κάποιοι σκέφτονται ακόμη και να φύγουν από την περιοχή.  Οι μαρτυρίες των άλλων ιδιοκτητών ή ακόμα και των εργαζομένων σε επιχειρήσεις με φιλοπαλαιστινιακά σύμβολα, κάνουν λόγο για μπαράζ στοχευμένων κριτικών ή ακόμα και για φόβο να μιλήσουν ανοιχτά για τις οχλήσεις που δέχονται.

Βρισιές, χειρονομίες, κακές κριτικές στο internet

Ο Γιάννης, διατηρεί κατάστημα με τσάντες στου Ψυρρή. Σε επικοινωνία μας, επιβεβαίωσε τα λεγόμενα της Αγγελικής. Ο ίδιος δεν πουλάει αντικείμενα με φιλοπαλαιστινιακά σύμβολα, αλλά και αυτός, όπως και οι εργαζόμενοι στο κατάστημα, συχνά φορούν ρουχισμό με αντίστοιχα μηνύματα.

«Όταν τα βλέπουν κάνουν αναστροφή και βγαίνουν από το μαγαζί, ενώ υπήρξαν περιστατικά που έκαναν υβριστικές χειρονομίες φεύγοντας, αλλά και αρνητικές ψευδείς κριτικές στο Google για το κατάστημα».

Παράλληλα, αναφέρει πως γειτονικά μαγαζιά αραβόφωνων  δέχονται bullying, χωρίς να φέρουν το οιοδήποτε μήνυμα, από Ισραηλινούς, στο βαθμό που έχει χρειαστεί να παρέμβει για να τους απομακρύνει.

H θέση του δικηγόρου της καταγγέλλουσας

Σε πρόσφατη επικοινωνία μας, η Αγγελική δήλωσε πως τελικά την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της ΕΛ.ΑΣ. Ο δικηγόρος της Γιάννης Ραχιώτης, όμως, σε επικοινωνία μας κατά τις πρώτες μέρες της φερόμενης επίθεσης εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός πως η υπόθεση παρέμενε στο ξεκίνημά της στο Α.Τ. Ομόνοιας, χωρίς εξήγηση, καθώς το αρμόδιο τμήμα της ΕΛ.ΑΣ. για τέτοιου είδους επιθέσεις είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) – γνωστή ως Αντιτρομοκρατική.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Ραχιώτη, το συμβάν πρόκειται για «οργανωμένη τρομοκρατική πράξη με στόχο να στοχοποιηθεί όποιος τοποθετείται δημόσια κατά της γενοκτονίας που διαπράττεται σε βάρος των Παλαιστινίων».

Όπως δήλωσε «το κατάστημα διαρρήχθηκε, ενώ τοποθετήθηκαν πολλαπλοί μηχανισμοί εμπρησμού με σκοπό την ολοσχερή καταστροφή του χώρου». Ενώ τονίζει: «Αναμένουμε τα αποτελέσματα DNA από τα αποτυπώματα στα μπουκάλια που δεν καταστράφηκαν».

Η ενέργεια ήταν «κατά την πρώτη εκτίμηση των αρχών εκδικητική για το φιλοπαλαιστινιακό μήνυμα που έφερε η πόρτα της γκαλερί».

«Δεν θα τα παρατήσω»

«Αισθάνομαι ότι ο κόσμος νιώθει ότι είναι απροστάτευτος. Δηλαδή όσοι έχουν ηθικά διλήμματα ως προς τους Σιωνιστές ή ακόμα και τους Ισραηλινούς που δεν συμπεριφέρονται όμορφα, λένε ‘θέλω να φύγω’. Είτε αυτό είναι επιχειρηματίας είτε αυτό είναι απλός εργαζόμενος. Είναι βαρύ», εξηγεί η Αγγελική. ­­

«Έρχονται άνθρωποι και μου λένε ότι ο τάδε επιχειρηματίας με ενοχλεί. Μου λένε, έχω την Παλαιστινιακή σημαία στο μαγαζί μου και δέχομαι συνέχεια στοχευμένες κριτικές», προσθέτει.

«Αν στόχος ήταν να με φοβίσουν ή να με κάνουν να τα παρατήσω, δεν τα κατάφεραν», τονίζει. Παρά τα διαδοχικά ψυχολογικά στάδια που πέρασε μετά το περιστατικό, δηλώνει ότι παραμένει σταθερή στη στάση της.

Την ίδια στιγμή, αναγνωρίζει ότι δεν είναι μόνη, καθώς —όπως λέει— υπάρχει κύμα αλληλεγγύης από τον κόσμο που επισκέπτεται τον χώρο ή επικοινωνεί μαζί της.

Κλείνοντας, απευθύνει έκκληση σε όποιον έχει δει ή γνωρίζει κάτι σχετικό με την επίθεση να επικοινωνήσει μαζί της, υπογραμμίζοντας ότι, μέχρι στιγμής, η αναζήτηση απαντήσεων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις προσπάθειες των ίδιων των πολιτών.

«Θα παρακαλούσα και όποιον έχει είτε κάποια μαρτυρίες, είτε είδε κάτι περίεργο είτε οτιδήποτε να επικοινωνήσει μαζί μου στον λογαριασμό μου στο Instagram ή σε εσάς», λέει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ με ισχυρό διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον

ΔΕΗ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ με ισχυρό διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Κόσμος
Ξεκινά η επιχείρηση «Ελευθερία» των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ

Ξεκινά η επιχείρηση «Ελευθερία» των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κραυγή αγωνίας για τις γυναικοκτονίες
Νομικό πλαίσιο 04.05.26

Κραυγή αγωνίας για τις γυναικοκτονίες

Μια σειρά από τραγικές υποθέσεις αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο μια πραγματικότητα που επιμένει - Δεν είναι αριθμοί, είναι γυναίκες που δεν είναι πια εδώ

Ναταλία Διονυσιώτη
Κλιματική αλλαγή: Mετά τη φωτιά τι;
Κλιματική αλλαγή 04.05.26

Mετά τη φωτιά τι;

Οι διαφορετικές απόψεις και οι διαφορετικές προτεραιότητες φορέων ύστερα από μία πυρκαγιά - Πώς θέλουν να γίνει η διαχείριση μιας περιοχής - Τι δείχνει έρευνα

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Περιπέτεια για δύο περιπατητές στην Κέρκυρα – Η στιγμή που τους εντοπίζει το drone της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 03.05.26

Περιπέτεια για δύο περιπατητές στην Κέρκυρα – Η στιγμή που τους εντοπίζει το drone της Πυροσβεστικής

Για τον εντοπισμό τους στήθηκε επιχείρηση από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη συμμετοχή επίγειων οχημάτων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και drones της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ».

Σύνταξη
Κεφαλονιά: «Ποιος οδήγησε τη Μυρτώ σ’ αυτή την κατάσταση;» – Απαντήσεις ζητούν οι γονείς της 19χρονης
Ελλάδα 03.05.26

Κεφαλονιά: «Ποιος οδήγησε τη Μυρτώ σ’ αυτή την κατάσταση;» – Απαντήσεις ζητούν οι γονείς της 19χρονης

Όπως υπογραμμίζει ο δικηγόρος της οικογένειας της άτυχης 19χρονης το ερώτημα των συγγενών είναι «ποιος και υπό ποιες συνθήκες οδήγησε τη νεαρή σε αυτή την κατάσταση».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα»
Κάπου ώπα 04.05.26

Δεν έχω πεθάνει: Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα» στην τελευταία της εμφάνιση

Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ πέρασε στην αντεπίθεση, εξηγώντας την εικόνα της στην τελευταία της εμφάνιση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σχοινιάς 2028: Η «αναγέννηση» ενός Ολυμπιακού στολιδιού και το νέο στοίχημα της ελληνικής κωπηλασίας
Τα Νέα της Αγοράς 04.05.26

Σχοινιάς 2028: Η «αναγέννηση» ενός Ολυμπιακού στολιδιού και το νέο στοίχημα της ελληνικής κωπηλασίας

Στρατηγική χορηγία της Alpha Bank για τον ελληνικό αθλητισμό – Έργα ουσίας στις εγκαταστάσεις της κωπηλασίας με φόντο τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: «Το σχέδιο των ΗΠΑ δεν θα περιλαμβάνει υποχρεωτική ναυτική συνοδεία» – Θολό τοπίο για την «Επιχείρηση Ελευθερίας»
Επιχείρηση «ελευθερία» 04.05.26

Axios: Το σχέδιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ δεν θα περιλαμβάνει ναυτική συνοδεία - Θολό τοπίο στον Περσικό

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να βάλει εκ νέου φωτιά με την «επιχείρηση ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ

Σύνταξη
ΠΟΜΕΝΣ: Μια πρωτοβουλία ζωής για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
Τα Νέα της Αγοράς 04.05.26

ΠΟΜΕΝΣ: Μια πρωτοβουλία ζωής για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Η διάθεση φορητών απινιδωτών από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών-ΠΟΜΕΝΣ σε στρατόπεδα σε όλη τη χώρα συνεχίζεται από τον Σεπτέμβριο, με στόχο να καλυφθεί σταδιακά κάθε στρατιωτική μονάδα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης ζητά εκλογές και οδηγείται σε «μετωπική» με τον Μητσοτάκη
Πολιτική 04.05.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης ζητά εκλογές και οδηγείται σε «μετωπική» με τον Μητσοτάκη

Με το βλέμμα στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ επιλέγει τη γραμμή του «σκληρού ροκ» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη Χαριλάου Τρικούπη να σχεδιάζει τις επόμενες κοινωνικές πρωτοβουλίες του κόμματος και να προετοιμάζει, για τις υποκλοπές, την πρότασή του για Εξεταστική Επιτροπή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Cookies