Η ΑΙ πάει πόλεμο – Το Πεντάγωνο υπέγραψε συμφωνίες με επτά εταιρείες

Επτά κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης συμφώνησαν να προσφέρουν τα μοντέλα τους για απόρρητες στρατιωτικές χρήσεις, ανακοίνωσε την Παρασκευή το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο χρησιμοποιεί ήδη την ΑΙ στο πεδίο της μάχης και φέρεται να άσκησε πιέσεις για να κάμψει τις αντιστάσεις της Σίλικον Βάλεϊ.

Όπως ανέφερε το Πεντάγωνο, συμφωνίες υπογράφηκαν με την OpenAI, τη Google, την Nvidia, τη Microsoft, την Amazon και την SpaceX, στην οποία ανήκει η xAI, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ.

«Οι συμφωνίες αυτές επιταχύνουν τον μετασχηματισμό προκειμένου να καθιερωθούν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ως δύναμη μάχης που βασίζεται κατά προτεραιότητα στην τεχνητή νοημοσύνη» ανέφερε το υπουργείο.

Από τη λίστα απουσιάζει η Anthropic, η οποία μέχρι πρόσφατα ήταν η μόνη εταιρεία ΑΙ της οποίας τα μοντέλα χρησιμοποιούνταν σε απόρρητα δίκτυα του Πενταγώνου.

Η εταιρεία βρίσκεται σε διαμάχη με την κυβέρνηση Τραμπ μετά την άρνησή της να επιτρέψει τη χρήση της τεχνολογίας της στην ανάπτυξη αυτόνομων όπλων ή την μαζική παρακολούθηση αμερικανών πολιτών.

Από την πλευρά του, το Πεντάγωνο απαιτεί από τις εταιρείες να προσφέρουν τα μοντέλα τους για «κάθε νόμιμη χρήση», αν και διευκρινίζει ότι τα εργαλεία ΑΙ δεν θα χρησιμοποιηθούν σε αυτόνομα όπλα ή μαζική παρακολούθηση.

Αντιδρώντας στην άρνηση της Anthropic, ο υπουργός Άμυνας Πίτερ Χέγκσεθ χαρακτήρισε την εταιρεία «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα», κάτι που απαγορεύει τη συνεργασία της με το Πεντάγωνο ή οποιονδήποτε εργολάβο του.

Μέχρι σήμερα, ο χαρακτηρισμός αυτός περιοριζόταν σε εταιρείες που συνδέονται με εχθρικές δυνάμεις όπως η Κίνα και η Ρωσία.

Σε κατάθεσή του στο Κογκρέσο την Πέμπτη, ο Χέγκσεθ επιτέθηκε εκ νέου στην Anthropic χαρακτηρίζοντας τον επικεφαλής της Ντάριο Άμοντεϊ «τρελό ιδεολόγο».

Αν και η φύση των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Πενταγώνου και των εταιρειών ΑΙ παραμένει άγνωστη, οι Financial Times είχαν αναφέρει τον Μάρτιο πως η κυβέρνηση Τραμπ είχε ετοιμάσει αυστηρούς κανόνες, οι οποίοι προβλέπουν ότι κάθε εταιρεία ΑΙ που ενδιαφέρεται να αναλάβει έργα της κυβέρνησης για πολιτική χρήση θα πρέπει να δίνει αμετάκλητη άδεια για χρήση των συστημάτων της σε «κάθε νόμιμη εφαρμογή».

Μοντέλα ΑΙ όλων των μεγάλων εταιρειών χρησιμοποιούνται εδώ και καιρό σε μη διαβαθμισμένα δίκτυα του Πενταγώνου, πλέον όμως περνούν στο πεδίο της μάχης.

Η Anthropic δεν είχε προσφέρει τα μοντέλα της απευθείας στο Πεντάγωνο, τα είχε όμως διαθέσει στην εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir, η οποία όπως αποκαλύφθηκε τα χρησιμοποίησε στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, καθώς και στην επιχείρηση αρπαγής του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο.

Αν και οι όροι των νέων συμφωνιών δεν έγιναν γνωστοί, το The Information ανέφερε ότι η Googloe, η OpenAI και η SpaceX συμφώνησαν στη χρήση των μοντέλων τους για «οποιονδήποτε νόμιμο κυβερνητικό σκοπό», κάτι που σημαίνει ότι υπέκυψαν στις πιέσεις.