Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου
11 Μαρτίου 2026, 08:04

Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να υποχρεώσει τις εταιρείες ΑΙ να επιτρέπουν τη χρήση των συστημάτων τους για «κάθε νόμιμη χρήση», ακόμα και για αυτόνομα όπλα. Επίθεση και στους κανόνες της ΕΕ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
A
A
Spotlight

Εν μέσω της πικρής διαμάχης ανάμεσα στο Πεντάγωνο και την Anthropic για τη χρήση των μοντέλων της εταιρείας στον στρατό, η αμερικανική κυβέρνηση ετοιμάζει κανόνες που θα υποχρέωναν όλες τις εταιρείες ΑΙ να επιτρέπουν τη χρήση των τεχνολογιών τους χωρίς κανένα περιορισμό ασφάλειας.

Η έκβαση της διαμάχης θα μπορούσε να κρίνει το ποιος έχει τον έλεγχο της ισχυρότερης τεχνολογίας του κόσμου, τόσο σε στρατιωτικές όσο και σε πολιτικές εφαρμογές.

Η Anthropic, της οποίας το μοντέλο Claude φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση αρπαγής του Μαδούρο αλλά και στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση των προϊόντων της για τη μαζική παρακολούθηση Αμερικανών ή την ανάπτυξη αυτόνομων όπλων.

Οργισμένος, ο αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ κατηγόρησε την εταιρεία ότι επιδιώκει να «αποκτήσει δύναμη βέτο στις επιχειρησιακές αποφάσεις του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Λευκός Οίκος έδωσε εντολή να ξηλωθούν τα μοντέλα της Anthropic από όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, ενώ ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε την εταιρεία «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα», κάτι που απαγορεύει τη συνεργασία της με το Πεντάγωνο ή οποιονδήποτε εργολάβο του.

Μέχρι σήμερα, ο χαρακτηρισμός αυτός περιοριζόταν σε εταιρείες που συνδέονται με εχθρικές δυνάμεις όπως η Κίνα και η Ρωσία.

Στα δικαστήρια

Η Anthropic προσέφυγε τη Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, υποστηρίζοντας ότι ο χαρακτηρισμός είναι παράνομος και παραβιάζει το δικαίωμά της στην ελεύθερη έκφραση.

«Οι ενέργειες αυτές είναι πρωτοφανείς και παράνομες. Το Σύνταγμα δεν επιτρέπει στην κυβέρνηση να χρησιμοποιεί την εξουσία της για να τιμωρεί μια εταιρεία για τον προστατευόμενο λόγο της» ανακοίνωσε η εταιρεία.

H Anthropic έχει διευκρινίσει ότι δεν διαφωνεί με τη χρήση της ΑΙ σε αυτόνομα όπλα, θεωρεί όμως ότι η τεχνολογία δεν είναι ακόμα αρκετά αξιόπιστη για τέτοιες εφαρμογές.

Η σύγκρουση της Anthropic με το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου θα μπορούσε να κρίνει το μέλλον της στρατιωτικής ΑΙ (Reuters)

Η σύγκρουση της Anthropic με το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου θα μπορούσε να κρίνει το μέλλον της στρατιωτικής ΑΙ (Reuters)

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, όμως, δεν δείχνει να ανησυχεί για πιθανά λάθη της ΑΙ και επιμένει ότι οι εταιρείες πρέπει να επιτρέπουν την κυβερνητική χρήση των μοντέλων τους για «κάθε νόμιμο σκοπό».

Την περασμένη εβδομάδα, σύνδεσμος που εκπροσωπεί μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως οι Nvidia, Amazon, OpenAI και Apple, έστειλε επιστολή στο Πεντάγωνο προειδοποιώντας το ότι η ρήξη με την Anthropic δημιουργεί αβεβαιότητα και θα μπορούσε να στερήσει από την κυβέρνηση τα κορυφαία μοντέλα ΑΙ.

Την ίδια στάση κρατά και η OpenAI, παρά το γεγονός ότι έσπευσε να καταλάβει τη θέση της Anthropic στο Πεντάγωνο.

Η μόνη εταιρεία που διαφοροποίησε τη στάση της ήταν η Palantir, μεγάλος εργολάβος της αμερικανικής κυβέρνησης.Έχει ενσωματώσει το μοντέλο Claude της Anthropic  στο σύστημα Maven, λογισμικό που προσφέρει στις στρατιωτικές υπηρεσίες αναλύσεις πληροφοριών και δεδομένα στόχευσης.

Σε δηλώσεις του σε συνέδριο τεχνολογίας που αναρτήθηκαν και στο X, ο Άλεξ Καρπ, o αμφιλεγόμενος συνιδρυτής της Palantir, προειδοποίησε ότι οι εταιρείες ΑΙ που αρνούνται να υπακούσουν στον στρατό κινδυνεύουν με «κρατικοποίηση» της τεχνολογίας τους.

Κανόνες και στα πολιτικά συμβόλαια

Ο Λευκός Οίκος  ετοιμάζεται τώρα να σκληρύνει τη στάση του για τις πολιτικές εφαρμογές της ΑΙ, ανέφεραν οι Financial Times.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει αυστηρούς κανόνες που προβλέπουν ότι κάθε εταιρεία ΑΙ που ενδιαφέρεται να αναλάβει έργα της κυβέρνησης για πολιτική χρήση θα πρέπει να δίνει αμετάκλητη άδεια για χρήση των συστημάτων της σε «κάθε νόμιμη εφαρμογή».

Οι κανόνες της Διοίκησης Γενικών Υπηρεσιών (GSA) αφορούν τα τις πολιτικές εργολαβίες αλλά ακολουθούν την πολιτική του Πενταγώνου για τα στρατιωτικά συμβόλαια, δήλωσε πηγή της εφημερίδας.

Οι κανόνες προβλέπουν ότι οι εργολάβοι ΑΙ πρέπει να προσφέρουν «ένα ουδέτερο, μη κομματικό εργαλείο που δεν χειραγωγεί τις απαντήσεις υπέρ ιδεολογικών δογμάτων όπως η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη».

Ο όρος αυτός έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενο εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ κατά της «woke AΙ» σημειώνουν οι FT.

Ακόμα, οι νέοι κανόνες δείχνουν να στρέφονται κατά των περιορισμών που έχει επιβάλει η ΕΕ μέσω του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, απαιτούν από τις εταιρείες ΑΙ να αποκαλύπτουν αν τα μοντέλα τους «έχουν τροποποιηθεί ή ρυθμιστεί ώστε να συμμορφώνονται με οποιοδήποτε μη ομοσπονδιακό πλαίσιο συμμόρφωσης ή ρυθμιστικό πλαίσιο εκτός ΗΠΑ».

Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επηρεάσει τα business plans 

Τράπεζες: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επηρεάσει τα business plans 

Κόσμος
Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια την πρώτη μέρα του πολέμου, λένε οι ΝΥΤ

Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια την πρώτη μέρα του πολέμου, λένε οι ΝΥΤ

inWellness
Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Γιώργος Μαζιάς
