H OpenAI κέρδισε το Πεντάγωνο, τώρα θέλει όλο το ΝΑΤΟ

Η OpenAI ενδιαφέρεται να προσφέρει υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης στα δίκτυα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, αποκαλύπτει η Wall Street Journal, λίγες ημέρες αφότου η εταιρεία του ChatGPΤ συμφώνησε με το Πεντάγωνο για τη χρήση της τεχνολογίας της σε απόρρητες εφαρμογές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI δήλωσε στη διάρκεια σύσκεψης ότι η εταιρεία εξετάζει συμφωνία με την οποία θα αναλάμβανε όλα τα διαβαθμισμένα δίκτυα του NATO.

Εκπρόσωπος της OpenAI δεν αρνήθηκε ότι η σύσκεψη συνέβη, υποστήριξε όμως ότι ο Άλτμαν έκανε λάθος και εννοούσε στην πραγματικότητα τα «μη διαβαθμισμένα δίκτυα».

Την Περασμένη εβδομάδα, η OpenAI ανακοίνωσε συμφωνία για τη χρήση των μοντέλων τους σε διαβαθμισμένες εφαρμογές του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προηγουμένως έρθει σε σύγκρουση με την Anthropic, βασικό ανταγωνιστή της OpenAI, λόγω της άρνησής της να επιτρέψει τη χρήση της τεχνολογίας της για τη μαζική παρακολούθηση Αμερικανών ή την ανάπτυξη αυτόνομων όπλων.

Η κυβέρνηση, η οποία επέμενε ότι η ΑΙ θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλους τους «νόμιμους σκοπούς», τερμάτισε τη συμφωνία της με την Anthropic και επιπλέον τη χαρακτήρισε «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα», κάτι που σημαίνει ότι η εταιρεία δεν μπορεί να συνεργαστεί με οποιονδήποτε προμηθευτή της κυβέρνησης.

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες της Anthropic αντικαθίστανται σε όλο το ομοσπονδιακό δημόσιο με υπηρεσίες της OpenAI.

Το Πεντάγωνο, πάντως, είχε διαβεβαιώσει ότι δεν ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης για επιχειρήσεις εσωτερικής παρακολούθησης ή σε αυτόνομα όπλα.

Την ίδια διαβεβαίωση ανέφερε ότι έλαβε η OpenAI. Παραμένει επομένως ασαφές τι ακριβώς διαφοροποιεί τις στάσεις των δύο εταιρειών.

Την Παρασκευή, η εταιρεία του Άλτμαν δήλωσε ότι τα μοντέλα της «δεν θα χρησιμοποιούνται σκόπιμα για την εσωτερική επιτήρηση προσώπων και πολιτών των ΗΠΑ», ούτε από υπηρεσίες πληροφοριών όπως η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA).

«Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα παράδειγμα μιας σύνθετης, αλλά σωστής απόφασης, με εξαιρετικά δύσκολες συνέπειες για το εμπορικό μας σήμα και πολύ αρνητική δημοσιότητα για εμάς βραχυπρόθεσμα», δήλωσε ο Άλτμαν σε εταιρική συνάντηση την Τρίτη, αναφερόμενος στη συμφωνία με το Πεντάγωνο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.