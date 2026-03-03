magazin
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Claude: Εκθρονίζει το ChatGPT μετά την κόντρα με το Πεντάγωνο – Αιμορραγία της OpenAI, αποθέωση της Anthropic
Claude: Εκθρονίζει το ChatGPT μετά την κόντρα με το Πεντάγωνο – Αιμορραγία της OpenAI, αποθέωση της Anthropic

Ηθική, τεχνητή νοημοσύνη και εξοπλισμοί, αυτή είναι η δύσκολη εξίσωση στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης με τα LLMs Claude της Anthropic και Chatgpt της OpenAI να είναι δείκτες αποδοχής και εναντίωσης από τους χρήστες.

Λουκάς Καρνής
Μετά την ανταρσία στη Σίλικον Βάλεϊ εναντίον της μηχανής πολέμου του Πενταγώνου, το Claude της Anthropic εκθρόνισε το ChatGPT της OpenAI από την κορυφή στα app store τόσο για τα Android όσο και για τα προϊόντα της Apple.

Η Anthropic, το αντίπαλο δέος της OpenAI είπε «όχι» στον στρατό παίρνοντας ένα μεγάλο ρίσκο που της φέρνει κέρδη όσο το μεγάλο ερώτημα είναι στο γήπεδο των χρηστών.

Η μετωπική σύγκρουση της Anthropic με την κυβέρνηση Τραμπ για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε εξοπλιστικά προγράμματα και συστήματα παρακολούθησης των πολιτών προκάλεσε μια αναπάντεχη δημοφιλία στο Claude που βρέθηκε στην πρώτη θέση των προτιμήσεων των καταναλωτών. Η είδηση είναι ξεκάθαρη.

Ενώ το Πεντάγωνο στρέφεται στην OpenAI για τα διαβαθμισμένα δίκτυά του, οι περισσότεροι πολίτες ψηφίζουν «ηθική», προκαλώντας πρωτοφανή φόρτο στα συστήματα της εταιρείας.

Η περασμένη εβδομάδα κατεγράφη ως η πιο ταραχώδης στην ιστορία της Anthropic, καθώς το μοντέλο Claude βρέθηκε στο επίκεντρο μιας γεωπολιτικής διαμάχης

Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, χαρακτήρισε την εταιρεία ως «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα», μετά την κατηγορηματική άρνηση του CEO Ντάριο Αμοντέι να υποχωρήσει στις «κόκκινες γραμμές» που αφορούν τη χρήση της τεχνολογίας του για μαζική επιτήρηση και πλήρως αυτόνομα όπλα.

Η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν άμεση και οργισμένη, κατηγορώντας την ηγεσία της Anthropic για προσπάθεια επιβολής των δικών της όρων στο Πεντάγωνο, παρακάμπτοντας το Σύνταγμα.

H πτώση του ChatGPT

Παρά τις κυβερνητικές πιέσεις, η αγορά αντέδρασε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο. Το Σάββατο, ο Claude σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση των δωρεάν εφαρμογών στο App Store των ΗΠΑ, εκτοπίζοντας για πρώτη φορά το ChatGPT.

Η δημοφιλία του μοντέλου ήταν τέτοια που προκάλεσε προσωρινές διακοπές λειτουργίας τη Δευτέρα, με την εταιρεία να κάνει λόγο για «πρωτοφανή ζήτηση».

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι εγγραφές νέων χρηστών σημείωσαν ρεκόρ κάθε μέρα της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ οι συνδρομητές επί πληρωμή υπερδιπλασιάστηκαν, αποδεικνύοντας πως η στάση αρχών της εταιρείας μεταφράστηκε σε τεράστιο εμπορικό κεφάλαιο.

Η Anthropic είχε ήδη ένα καλό ξεκίνημα για τη χρονιά του 2026, με τους δωρεάν ενεργούς χρήστες να αυξάνονται κατά περισσότερο από 60% και τις ημερήσιες εγγραφές να τετραπλασιάζονται, ανέφερε η εταιρεία.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι εγγραφές νέων χρηστών σημείωσαν ρεκόρ κάθε μέρα της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ οι συνδρομητές επί πληρωμή υπερδιπλασιάστηκαν, αποδεικνύοντας πως η ηθική στάση της εταιρείας μεταφράστηκε σε τεράστιο εμπορικό κεφάλαιο

Η Anthropic έχει διευκολύνει τους νέους χρήστες να μεταβούν στην Claude μέσω της λειτουργίας μνήμης, η οποία είναι διαθέσιμη σε όλα τα προγράμματα επί πληρωμή.

«Με ένα αντίγραφο-επικόλληση, η Claude ενημερώνει τη μνήμη της και συνεχίζει ακριβώς από εκεί που την αφήσατε», σημειώνει η εταιρεία στον ιστότοπό της.

«Η Claude μπορεί να εισάγει ό,τι έχει σημασία, έτσι ώστε η πρώτη σας συνομιλία να μοιάζει με την εκατοστή σας».

Ένας οδηγός βήμα προς βήμα παρέχει μια προτροπή για τον πάροχο τεχνητής νοημοσύνης εάν ένας χρήστης επιθυμεί να φύγει υπέρ της Claude.

Σκοτεινή συμμαχία Πενταγώνου και OpenAI

Η ταχύτητα με την οποία η κυβέρνηση στράφηκε στην OpenAI, μόλις λίγες ώρες μετά την κατάρρευση των συνομιλιών με την Anthropic, έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα στην τεχνολογική κοινότητα.

Αν και ο Σαμ Άλτμαν διαβεβαίωσε πως το ChatGPT δεν θα χρησιμοποιηθεί για φονικά συστήματα, αναλυτές εξέφρασαν δημόσια τη σκεπτικισμό τους, καλώντας τους ακολούθους τους να ακυρώσουν τις συνδρομές τους στην OpenAI.

Η Anthropic, εκμεταλλευόμενη το κλίμα, διευκόλυνε τη μετάβαση των χρηστών μέσω της λειτουργίας «μνήμης», επιτρέποντας στον Claude να «εισάγει» το ιστορικό των συνομιλιών από άλλες πλατφόρμες και να συνεχίζει τη ροή εργασίας χωρίς απώλειες.

Το κίνημα QuitGPT «γονατίζει» την αυτοκρατορία του Σαμ Άλτμαν

Η αποκάλυψη της επίσημης συμφωνίας της OpenAI με το αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου πυροδότησε μια άνευ προηγουμένου εξέγερση χρηστών, με το κίνημα QuitGPT να σαρώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όσο και αν ο (όχι και τόσο αφοσιωμένος στις υποσχέσεις του) Άλτμαν υπόσχεται «τεχνικές δικλείδες ασφαλείας», οι πολίτες απαντούν με μαζικές ακυρώσεις συνδρομών, αρνούμενοι να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη αυτόνομων όπλων και συστημάτων μαζικής επιτήρησης με την πρόσφατη ανακοίνωση του στην πλατφόρμα X σχετικά με τη συνεργασία της OpenAI με το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ (Department of War) να αναπροσαρμόζει την αγορά.

Η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε διαβαθμισμένα δίκτυα, μια κίνηση που πολλοί ερμηνεύουν ως την οριστική απομάκρυνση της εταιρείας από τις ανθρωπιστικές της καταβολές.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Άλτμαν για «σεβασμό στην ασφάλεια», η κοινή γνώμη εμφανίζεται εξαιρετικά καχύποπτη, θεωρώντας πως η OpenAI εκμεταλλεύτηκε την ηθική άρνηση της Anthropic για να καταλάβει τη θέση της στον αμυντικό προϋπολογισμό.

Ο Άλτμαν δήλωσε ότι η OpenAI θα δημιουργήσει «τεχνικές δικλείδες ασφαλείας για να διασφαλίσει ότι τα μοντέλα της θα συμπεριφέρονται όπως πρέπει» και ότι η εταιρεία θα αναπτύξει προσωπικό για να «βοηθήσει με τα μοντέλα μας και να διασφαλίσει την ασφάλειά τους»

Η αντίδραση των χρηστών πήρε γρήγορα τη μορφή οργανωμένου μποϊκοτάζ υπό το σύνθημα Cancel ChatGPT.

Το κίνημα QuitGPT δεν περιορίζεται σε απλά παράπονα στο διαδίκτυο, αλλά χτυπά την εταιρεία εκεί που πονάει περισσότερο: στο ταμείο της.

Χιλιάδες χρήστες μοιράζονται στιγμιότυπα από την ακύρωση των συνδρομών τους, εκφράζοντας τον τρόμο τους για την πιθανότητα η τεχνολογία που χρησιμοποιούν καθημερινά να μετατραπεί σε εργαλείο μαζικής επιτήρησης εγχώριων πολιτών, υπό την κάλυψη διατάξεων όπως ο Patriot Act.

Η ανησυχία εντείνεται από το γεγονός ότι οι «ψευδαισθήσεις» της AI, αν μεταφερθούν σε πολεμικά συστήματα, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τραγικά σφάλματα με ανθρώπινες ζωές.

Για το καλό, για το κακό

Σε αντίθεση με την OpenAI, η Anthropic παραμένει σταθερή στις «κόκκινες γραμμές» της, αρνούμενη να αφαιρέσει τις ασφαλιστικές δικλείδες που εμποδίζουν τη χρήση του Claude για αυτόνομες πολεμικές επιχειρήσεις.

Η στάση αυτή της χάρισε την αποδοχή του κοινού, αλλά την έθεσε εκτός κρατικών συμβολαίων.

Την ίδια στιγμή, κολοσσοί όπως η Google και η Amazon φαίνεται να ακολουθούν μια πιο αμφίσημη οδό, χαλαρώνοντας τους εσωτερικούς τους κανόνες για τη χρήση AI σε στρατιωτικά προγράμματα.

Η σύγκρουση ανάμεσα στους δύο παίκτες της ΤΝ για κυριαρχία στο γήπεδο των LLMs βέβαια είναι ένα μόλις κομμάτι της κόντρας που αναδύθηκε.

Το αν η τεχνητή νοημοσύνη θα παραμείνει ένας συνεργάτης του ανθρώπου ή αν θα μετατραπεί στον απόλυτο ελεγκτή της κοινωνικής και εθνικής ασφάλειας εξαρτάται και από την τσέπη μας.

Η τεχνολογία Claude έγινε το σύμβολο της αντίστασης απέναντι στην αλγοριθμική στρατιωτικοποίηση. Το ChatGPT πάλι όχι

Η Anthropic επέμεινε στην ατζέντα της και έχασε το συμβόλαιο. Η OpenAI βρήκε τον τρόπο να κρατήσει τη γραμμή στα λόγια και να κερδίσει τη δουλειά με αναλυτές όπως ο Φρέντρικ Φαλκ της Beam AI να σχολιάζουν την ανηθικότητα και την ευκαιριακή προσέγγιση για την ανάπτυξη ΤΝ με μιλιταριστική ατζέντα.

Παράλληλα νομικοί εμπειρογνώμονες, όπως ο Μουσταφά Τουντσέρ από το Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας της Κωνσταντινούπολης, προειδοποιούν πως οι υποσχέσεις της OpenAI για «τεχνικές δικλείδες» είναι μετέωρες.

«Σε συνθήκες ενεργής μάχης ή εθνικής ασφάλειας, οι συμβατικοί περιορισμοί υποχωρούν μπροστά στα ειδικά προνόμια του κράτους», τονίζει. Η κριτική εστιάζει στο ότι η OpenAI δέχτηκε τον όρο «κάθε νόμιμη χρήση» (all lawful use), τον οποίο η Anthropic απέρριψε, θεωρώντας τον πολύ γενικό και επικίνδυνο για την ενεργοποίηση συστημάτων μαζικής επιτήρησης ή αυτόνομων όπλων.

Ακόμη και αν ο ίδιος ο Άλτμαν χαρακτήρισε τις κινήσεις της εταιρείας του «βιαστικές και πρόχειρες» (opportunistic and sloppy), μια παραδοχή που για πολλούς είναι μια απλή απόπειρα damage control μπροστά στη μαζική φυγή χρηστών προς τον Claude.

Η τεχνολογία Claude έγινε το σύμβολο της αντίστασης απέναντι στην αλγοριθμική στρατιωτικοποίηση -ακόμη και αν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις φέρεται να χρησιμοποίησαν τομοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, για να καθοδηγήσουν την επίθεσή τους κατά του Ιράν, παρά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει κάθε συνεργασία με την εταιρεία σύμφωνα με το Axios.

Έτσι ξεκίνησαν όλα

Η έντονη αντιπαράθεση προκλήθηκε από τη χρήση του Claude από τον αμερικανικό στρατό στην επιδρομή για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο.

Μετά την ενημέρωση, η Anthropic διαμαρτυρήθηκε, επικαλούμενη τους όρους χρήσης της, οι οποίοι απαγορεύουν τη χρήση του Claude για βίαιους σκοπούς, την ανάπτυξη όπλων ή για παρακολούθηση.

Έκτοτε Τραμπ, Πεντάγωνο και Anthropic είναι σε κόντρα με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ να κατηγορεί την εταιρεία για «αλαζονεία και προδοσία» απαιτώντας «πλήρη και απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα μοντέλα AI της Anthropic για κάθε νόμιμο σκοπό».

Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
