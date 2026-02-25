science
Η Anthropic αρνείται να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Πενταγώνου για όπλα ΑΙ
Τεχνολογία 25 Φεβρουαρίου 2026, 12:29

To υπουργείο Άμυνας έδωσε στην Anthropic διορία μέχρι την Παρασκευή να επιτρέψει τη χρήση των μοντέλων της σε αυτόνομα όπλα ΑΙ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
A
A
Vita.gr
Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Spotlight

Η Anthropic και το αμερικανικό Πεντάγωνο βρίσκονται σε σύγκρουση για το μέλλον του πολέμου.

Η καλιφορνέζικη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης δεν σκοπεύει να υποκύψει στην απαίτηση να επιτρέψει τη χρήση των μοντέλων της σε αυτόνομα όπλα, αναφέρει την Τετάρτη πηγή του Reuters.

Το θέμα παραμένει ανεπίλυτο έπειτα από συνάντηση του διευθύνοντος συμβούλου της Anthropic Ντάριο Άμοντεϊ με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, o οποίος σύμφωνα με το Reuters και το Axios έδωσε στην εταιρεία διορία μέχρι την Παρασκευή για να το ξανασκεφτεί.

Σε διαφορετική περίπτωση, το Πεντάγωνο θα μπορούσε να τερματίσει τη συνεργασία του με την εταιρεία ή να επικαλεστεί νόμο που θα την υποχρέωνε να συμμορφωθεί.

Στελέχη της Anthropic έχουν ξεκαθαρίσει ότι η εταιρεία δεν θέλει να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία της σε αυτόνομα όπλα ή συστήματα παρακολούθησης αμερικανών πολιτών.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας απαιτεί από την Anthropic και άλλες εταιρείες ΑΙ να επιτρέψουν τη στρατιωτική χρήση των μοντέλων τους για «όλους τους νόμιμους σκοπούς», συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης όπλων, της συλλογής πληροφοριών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την αποκάλυψη του Reuters ότι το Πεντάγωνο πιέζει τις αμερικανικές εταιρείες ΑΙ να καταργήσουν τους κανόνες ασφαλείας στα μοντέλα τους προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε απόρρητες χρήσεις.

O επικεφαλής της Anthropic Ντάριο Αμοντέι συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Λύση δεν βρέθηκε (Reuters)

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας -το οποίο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να μετονομάσει σε υπουργείο Πολέμου- χρησιμοποιεί ήδη μεγάλα γλωσσικά μοντέλα των Google, OpenAI, Anthropic και xAΙ.

Μέχρι σήμερα, όμως, τα περισσότερα μοντέλα αξιοποιούνται σε μη απόρρητες εφαρμογές και υπόκεινται στους περιορισμούς και τα μέτρα ασφάλειας που ισχύουν για τους απλούς χρήστες.

Μέχρι πρόσφατα, η Anthropic ήταν η μόνη εταιρεία  που προσέφερε μέσω τρίτων υπηρεσίες για διαβαθμισμένες εφαρμογές, οι οποίες όμως συμμορφώνονταν  με την πολιτική χρήσης της εταιρείας.

Αυτή την εβδομάδα, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία και με την xAI για τη χρήση της τεχνολογίας της σε διαβαθμισμένες εφαρμογές.

Η διαμάχη του υπουργείου με την Anthropic συνεχίζεται εδώ και μήνες, κορυφώθηκε όμως αυτό τον μήνα μετά την αποκάλυψη της Wall Street Journal ότι το μοντέλο Claude χρησιμοποιήθηκε από την εταιρεία Palantir για την υποστήριξη της αμερικανικής επιχείρησης που οδήγησε στην αρπαγή του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο.

Σύμφωνα με το Reuters, αξιωματούχοι του Πενταγώνου ενοχλήθηκαν όταν η Anthropic απευθύνθηκε στην Palantir για να ρωτήσει αν το Claude όντως χρησιμοποιήθηκε στη στρατιωτική επιχείρηση.

Στη συνάντηση με τον Ντάριο Αμοντέι, ο Χέγκσεθ προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να λάβει δραστικά μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Μια δυνατότητα θα ήταν να επικαλεστεί το υπουργείο τον Νόμο Παραγωγής Άμυνας, ο οποίος θα υποχρέωνε την Anthropic να υπακούσει.

Μια δεύτερη δυνατότητα θα ήταν να χαρακτηριστεί η Anthropic ως «κίνδυνος για τις εφοδιαστικές αλυσίδες», ένας χαρακτηρισμός που συνήθως δίνεται σε επιχειρήσεις εχθρικών κρατών. Σε αυτή την περίπτωση, η Anthropic δεν θα έχανε μόνο τη συμφωνία με το Πεντάγωνο αλλά και τη συνεργασία της με άλλες επιχειρήσεις που έχουν συμβόλαια με την κυβέρνηση.

Μια τέτοια δραστική κίνηση θα μπορούσε να αμφισβητηθεί στα δικαστήρια, δήλωσε στο Reuters ο Φράνκλιν Τέρνερ, δικηγόρος της McCarter & English που ειδικεύεται στις κρατικές προμήθειες.

Όπως είπε, «το συγκεκριμένο σενάριο είναι πρωτοφανές και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκαλέσει ένα κύμα δικαστικών προσφυγών».

