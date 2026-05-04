04.05.2026 | 10:08
Φωτιά σε αστικό λεωφορείο – Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Φυλής
Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή
Υγεία 04 Μαΐου 2026, 12:57

Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή

Γράφει η Δρ. Μαρία Καπαρέλου, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελήτρια Ογκολογικής-Αιματολογικής ομάδας, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Ο καρκίνος των ωοθηκών αποτελεί μία σύνθετη κακοήθεια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία τον καθιστούν διαχρονικά δύσκολο τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπευτική του διαχείριση. Παρά το γεγονός ότι η επίπτωσή του είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με άλλους γυναικολογικούς όγκους, η θνητότητα παραμένει υψηλή, αντανακλώντας κυρίως τη βιολογική του συμπεριφορά και τη συχνή διάγνωση σε προχωρημένο στάδιο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται εκατοντάδες χιλιάδες νέα περιστατικά ετησίως, με τη νόσο να αφορά κυρίως γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση.

Ένα από τα κύρια εμπόδια στην έγκαιρη διάγνωση είναι η ασαφής συμπτωματολογία. Οι πρώιμες εκδηλώσεις είναι συνήθως ήπιες και μη ειδικές, περιλαμβάνοντας κοιλιακή διάταση, αλλαγές στη λειτουργία του εντέρου, αίσθημα κορεσμού με μικρή ποσότητα τροφής και διάχυτη δυσφορία στην πύελο. Εξαιτίας της κοινής φύσης αυτών των συμπτωμάτων, η αρχική αξιολόγηση συχνά κατευθύνεται προς άλλες, λιγότερο σοβαρές αιτίες, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η οριστική διάγνωση.

Η απουσία ενός αξιόπιστου προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για τον γενικό πληθυσμό επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση. Σε αντίθεση με άλλες κακοήθειες, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα μία μέθοδος με επαρκή ευαισθησία και ειδικότητα για πρώιμη ανίχνευση. Κατά συνέπεια, μεγάλο ποσοστό των ασθενών διαγιγνώσκεται όταν η νόσος έχει ήδη επεκταθεί εντός της κοιλιακής κοιλότητας, γεγονός που καθιστά τη θεραπευτική αντιμετώπιση πιο απαιτητική.

Η πορεία μιας γυναίκας με καρκίνο των ωοθηκών είναι πολυδιάστατη και εξελισσόμενη. Από τη στιγμή της υποψίας μέχρι τη διάγνωση και την έναρξη της θεραπείας, απαιτείται συντονισμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει απεικονιστικές εξετάσεις, εργαστηριακούς δείκτες, ιστολογική τεκμηρίωση και καθορισμό του σταδίου της νόσου. Η θεραπευτική στρατηγική σχεδιάζεται σε πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας, ενώ η παρακολούθηση συνεχίζεται και μετά την ολοκλήρωση της αρχικής θεραπείας, δεδομένης της πιθανότητας υποτροπής.

Η χειρουργική παρέμβαση διατηρεί κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της νόσου, με στόχο τη μέγιστη δυνατή αφαίρεση του όγκου. Η έκταση της εκτομής σχετίζεται άμεσα με την πρόγνωση, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της εξειδίκευσης και της εμπειρίας των χειρουργικών ομάδων. Η συστηματική θεραπεία, κυρίως με πλατινούχα σχήματα σε συνδυασμό με ταξάνες, αποτελεί βασικό πυλώνα της αρχικής αντιμετώπισης. Ωστόσο, η πραγματική αλλαγή στο θεραπευτικό τοπίο προήλθε από την ενσωμάτωση των στοχευμένων θεραπειών και την κατανόηση της μοριακής βιολογίας της νόσου.

Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελήτρια Ογκολογικής-Αιματολογικής ομάδας, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Σήμερα, η θεραπευτική απόφαση δεν βασίζεται αποκλειστικά στο στάδιο ή στον ιστολογικό τύπο, αλλά ολοένα και περισσότερο στη μοριακή ταυτότητα του όγκου. Οι αναστολείς της PARP και οι αντιαγγειογενετικοί παράγοντες αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα θεραπειών που επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα βιολογικά χαρακτηριστικά, βελτιώνοντας ουσιαστικά τον έλεγχο της νόσου.

Παρά την πρόοδο στην πρώτη γραμμή θεραπείας, η ανάπτυξη αντοχής στην πλατίνα αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα θεραπευτικά προβλήματα. Η πλατινοανθεκτική υποτροπή συνοδεύεται από περιορισμένες επιλογές και χαμηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης, γεγονός που έχει οδηγήσει στην ανάγκη για νέες θεραπευτικές επιλογές με μεγαλύτερη εκλεκτικότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιοποίηση του υποδοχέα φυλλικού οξέος-α (FRα) έχει ιδιαίτερη σημασία. Η υπερέκφρασή του σε σημαντικό ποσοστό επιθηλιακών καρκίνων των ωοθηκών επέτρεψε την ανάπτυξη στοχευμένων θεραπειών μέσω των antibody–drug conjugates (ADCs). Τα μόρια αυτά συνδυάζουν την ειδικότητα ενός μονοκλωνικού αντισώματος με ένα ισχυρό κυτταροτοξικό φορτίο, επιτυγχάνοντας εκλεκτική στόχευση του φαρμάκου στα καρκινικά κύτταρα.

Το mirvetuximab soravtansine αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά και κλινικά ώριμα παραδείγματα. Πρόκειται για ένα ADC που στοχεύει εκλεκτικά τον FRα και είναι συζευγμένο με έναν αναστολέα της μικροσωληνίσκης (DM4), οδηγώντας σε εσωτερίκευση του συμπλέγματος και απελευθέρωση του κυτταροτοξικού φορτίου εντός του καρκινικού κυττάρου. Η θεραπευτική του αξία έχει τεκμηριωθεί σε ασθενείς με πλατινοανθεκτικό καρκίνο ωοθηκών και υψηλή έκφραση FRα, όπου έχει καταδείξει βελτίωση της αντικειμενικής ανταπόκρισης και παράταση του χρόνου ελέγχου της νόσου σε σύγκριση με συμβατικές θεραπευτικές επιλογές.

Κλινικά δεδομένα από μελέτες φάσης III ανέδειξαν όχι μόνο υψηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης, αλλά και πλεονέκτημα στην επιβίωση, καθιστώντας το mirvetuximab soravtansine μια σημαντική θεραπευτική επιλογή σε αυτή τη δύσκολη κατηγορία ασθενών. Παράλληλα, το προφίλ ασφάλειας είναι διαχειρίσιμο, με κυριότερες ανεπιθύμητες ενέργειες οφθαλμικής φύσεως (όπως κερατοπάθεια), γεγονός που απαιτεί εξειδικευμένη παρακολούθηση αλλά δεν αναιρεί τη συνολική κλινική του αξία.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει με σαφήνεια ότι η ταυτοποίηση κατάλληλων βιοδεικτών δεν αποτελεί απλώς διαγνωστικό εργαλείο, αλλά θεμέλιο για την επιλογή θεραπείας. Η μετάβαση προς τη καθοδηγούμενη θεραπευτική προσέγγιση βάση βιοδεικτών μετασχηματίζει την κλινική πρακτική, επιτρέποντας πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Το μέλλον της αντιμετώπισης του καρκίνου των ωοθηκών διαγράφεται πιο ελπιδοφόρο, αλλά και πιο απαιτητικό. Η πρόοδος δεν βασίζεται πλέον σε γενικευμένες προσεγγίσεις, αλλά σε εξατομικευμένες στρατηγικές, που συνδυάζουν την κλινική εμπειρία με τη μοριακή πληροφορία. Η έγκαιρη υποψία, η ευρύτερη χρήση βιοδεικτών και η ανάπτυξη νέων στοχευμένων θεραπειών αποτελούν τους βασικούς άξονες αυτής της νέας εποχής.

Ο καρκίνος των ωοθηκών παραμένει μια νόσος με σημαντικές δυσκολίες. Ωστόσο, η σύγχρονη ογκολογία προσφέρει πλέον κάτι ουσιαστικά διαφορετικό: τη δυνατότητα πιο ακριβούς, πιο τεκμηριωμένης και πιο εξατομικευμένης φροντίδας. Και αυτή ακριβώς η μετάβαση είναι που διαμορφώνει μια νέα προοπτική για τις ασθενείς — μια προοπτική που στηρίζεται όχι μόνο στην επιβίωση, αλλά και στην ποιότητα και τη διάρκεια της ζωής.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

Εκτός από την απώλεια μνήμης μπορεί να προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων, επηρεάζοντας την ομιλία, τη συμπεριφορά, τον ύπνο, ακόμη και την κινητική λειτουργία

Οι Ευρωπαίοι που νοιώθουν το καθημερινό εργασιακό και προσωπικό άγχος συχνά σκέφτονται να επισκεφθούν κάποιον ψυχοθεραπευτή, αλλά μπορούν πραγματικά οι περισσότεροι να το αντέξουν οικονομικά;

Σε βίντεο περιποίησης του δέρματος στο TikTok εμφανίζονται ακόμα και παιδιά ηλικίας μόλις δύο ετών, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες σχετικά με την εμβέλεια του κλάδου και την έλλειψη μέτρων προστασίας

Εξετάζεται ποια προγράμματα θα συνεχιστούν και μετά τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης – Έχουν προληφθεί 200.000 περιστατικά καρκίνου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Σύμφωνα με τον δικηγόρος της η Παρασκευή Τυχερόπουλου θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με όλα τα νόμιμα μέσα, με τη Δικαιοσύνη να αποτελεί τον τελικό κριτή της υπόθεσης.

«Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπουμε τις υποδομές που έχουμε φροντίσει και που συντηρούμε να καταστρέφονται από τέτοιες ασυνείδητες πράξεις» τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης για τους βανδαλισμούς στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης.

«Αναγκαίο να υπάρξει επικοινωνία όχι μόνο Τσίπρα- Φάμελλου, αλλά όλες οι πλευρές με όλες τις πλευρές που ενδιαφέρονται για την επόμενη μέρα. Καθοριστικό να γίνει μία συσπείρωση δυνάμεων στον ευρύτερο χώρο, ιδίως τώρα που το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί μια γραμμή περιχαράκωσης», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Η κεντρική αίθουσα στο «Σπίτι του Ηθοποιού» θα ονομαστεί «Μουσική Σκηνή Γιώργος Μαρίνος», σε μια βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο καλλιτέχνη στις 11 Μαΐου. όπως αποκάλυψε η Άννα Φόνσου

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 3.500.000 ευρώ για την κατασκευή του Πολυχώρου Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων στην Πάτμο, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος του νησιού.

Για τη σύμβαση του ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τη διαδικασία πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών θα γνωμοδοτήσει η επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής

