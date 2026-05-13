Υπέρταση: Υποτιμάται παρά τους κινδύνους – 1 στους 3 δεν γνωρίζει ότι πάσχει

Περίπου 3 εκατομμύρια Έλληνες πάσχουν από υπέρταση, όμως μόνο οι δύο στους τρεις το γνωρίζουν. Όσο γι΄ αυτούς που έχουν ήδη διάγνωση, μόνο ένας στους τρεις καταφέρνει να ρυθμίσει ικανοποιητικά την πίεσή του με την θεραπευτική αγωγή.

Τα δεδομένα αυτά, δείχνουν ότι η υπέρταση στη χώρα μας παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιάγνωστη ή ανεπαρκώς ελεγχόμενη, δημιουργώντας ένα κρίσιμο κενό στη δημόσια υγεία.

Το κενό αυτό δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς πόρισμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 2025, διαπιστώνει ότι η υπέρταση ευθύνεται για περισσότερους θανάτους από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα κινδύνου, δημιουργώντας ένα τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Το γεγονός επιτείνεται ακόμη περισσότερο, επειδή η υπέρταση συνήθως δεν προκαλεί κανένα σύμπτωμα μέχρι την εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών, με αποτέλεσμα η νόσος να χαρακτηρίζεται και ως «σιωπηλός δολοφόνος».

Με το διεθνές πρόγραμμα «Μάιος Μήνας Μέτρησης», μέχρι σήμερα έχουν συνολικά μετρηθεί πάνω από 7 εκατομμύρια άτομα σε σχεδόν 100 χώρες

Τα παραπάνω τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, π. πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης και διευθυντής της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο καθηγητής Καρδιολογίας Κωνσταντίνος Τσιούφης σε σχετική συνέντευξη Τύπου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης στις 17 Μαΐου και το διεθνές πρόγραμμα «Μάιος Μήνας Μέτρησης» (ΜΜΜ) που φέτος έχει κεντρικό μήνυμα «Μέτρα την πίεσή σου σήμερα — είναι απλό και μπορεί να σώσει τη ζωή σου».

Συντονιστής του προγράμματος ΜΜΜ στην Ελλάδα είναι ο πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης, καθηγητής Παθολογίας και Υπέρτασης Γεώργιος Στεργίου, στο Κέντρο Υπέρτασης STRIDE-7 της Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Σωτηρία στην Αθήνα. Στην διεξαγωγή του ΜΜΜ 2026 συμμετέχουν πολλά μέλη Ιατρικών Σχολών και γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά και πολλοί φοιτητές της Ιατρικής Σχολής, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί.

Σιωπηλή και επικίνδυνη νόσος

Όπως σημείωσε ο κ. Τσιούφης, η υπέρταση προκαλεί καρδιακή ανεπάρκεια και άνοια, ενώ ευθύνεται για:

Το 16% του συνόλου των θανάτων

Το 53% των καρδιαγγειακών θανάτων

Το 58% των θανάτων από εγκεφαλικό επεισόδιο

Το 31% των θανάτων από νεφρική ανεπάρκεια.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Μάιος Μήνας Μέτρησης – May Measurement Month (ΜΜΜ), είναι το μεγαλύτερο διεθνές πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και καταγραφής της πίεσης (σε σχεδόν 100 χώρες). Το πρόγραμμα υλοποιείται ήδη από το 2017 διεθνώς και από το 2019 και στην Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της βελτιωμένης ρύθμισης της υπέρτασης στον γενικό πληθυσμό.

Μέχρι σήμερα έχουν συνολικά μετρηθεί πάνω από 7 εκατομμύρια άτομα σε σχεδόν 100 χώρες. Το πρόγραμμα MMM στην Ελλάδα στη διάρκεια των ετών 2019–2025 έχει συμβάλλει στη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης σε περίπου 35.000 άτομα, σε πάνω από 20 αστικά κέντρα.

Δωρεάν μετρήσεις πίεσης

Φέτος το πρόγραμμα «Μάιος Μήνας Μέτρησης» 2026 προβλέπει μετρήσεις αρτηριακής πίεσης σε πάνω από 10.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα και σε περισσότερα από 40 σημεία μέτρησης σε 24 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Άργος, Ασπρόπυργος, Βέροια, Διδυμότειχο, Δράμα, Ηράκλειο, Ιεράπετρα, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Λάρισα, Μαγούλα, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Μεγαλόπολη, Μολάοι, Νάουσα, Νεάπολη Λακωνίας, Πάτρα, Πτολεμαΐδα, Τρίπολη, Χανιά).

Οι μετρήσεις διενεργούνται σε δημόσιους χώρους με τη χρήση πιστοποιημένων πιεσόμετρων. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται άμεσα για τα αποτελέσματα των μετρήσεών τους και εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα λαμβάνουν οδηγίες για περαιτέρω έλεγχο και αντιμετώπιση.

Στόχος είναι η ενίσχυση της πρόληψης και η αύξηση του ποσοστού των πολιτών που γνωρίζουν την τιμή της πίεσής τους.

Οι ειδικοί επιστήμονες υγείας καλούν όλους τους ενήλικες: «Μετρήστε την αρτηριακή σας πίεση, ακόμη κι αν αισθάνεσθε υγιείς».

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους ενηλίκους που: