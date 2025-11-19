Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Διπλασιάστηκε σε 20 χρόνια η υπέρταση στα παιδιά – Ποιος είναι ο κύριος παράγοντας
Υγεία 19 Νοεμβρίου 2025

Διπλασιάστηκε σε 20 χρόνια η υπέρταση στα παιδιά – Ποιος είναι ο κύριος παράγοντας

Πάνω από το 6% των ανηλίκων σε όλο τον κόσμο πάσχουν από υπέρταση, η οποία συχνά οφείλεται στην παχυσαρκία.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό των ανηλίκων που εμφανίζουν υπέρταση σχεδόν διπλασιάστηκε από το 2000 έως το 2020, διαπιστώνει νέα μελέτη, με την παχυσαρκία να κατονομάζεται ως κύριος ύποπτος για την άνοδο.

Το 2000, ο επιπολασμός της υπέρτασης στους ανηλίκους περιοριζόταν γύρω στο 3,2%. Μέχρι το 2020 είχε εκτιναχθεί στο 6,2%, καταλήγει η μελέτη που δημοσιεύεται στο The Lancet Child and Adolescent Health.  Αυτό σημαίνει ότι 114 εκατομμύρια νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν με επικίνδυνα υψηλή αρτηριακή πίεση.

O τρόπος μέτρησης της πίεσης επηρεάζει τις διαγνώσεις και τις εκτιμήσεις του επιπολασμού

Ένα επιπλέον 8,2% των παιδιών και εφήβων παρουσιάζει αυξημένη πίεση που δεν πληροί ακόμα τα διαγνωστικά κριτήρια της υπέρτασης αλλά είναι δυνητικά προπομπός της, σημειώνουν οι ερευνητές.

Τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η αύξηση του επιπολασμού ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό στην παχυσαρκία.

Σχεδόν το 19% των παχύσαρκων ανηλίκων πάσχουν από υπέρταση, συγκεκριτικά με λιγότερο από το 3% των συνομηλίκων τους με υγιές βάρος.

Η παχυσαρκία μπορεί μεταξύ άλλων να οδηγήσει σε αντίσταση στην ινσουλίνη και αλλαγές στα αγγεία, οι οποίες εμποδίζουν τη διατήρηση της πίεσης εντός υγιών ορίων.

Η μελέτη, μια μετα-ανάλυση 96 προηγούμενων ερευνών για συνολικά 443.000 ανηλίκους σε 21 χώρες, διαπιστώνει επίσης ότι ο τρόπος μέτρησης της πίεσης επηρεάζει τις διαγνώσεις και τις εκτιμήσεις του επιπολασμού.

Όταν η υπέρταση επιβεβαιώνεται από πάροχο υγείας σε τουλάχιστον τρεις επισκέψεις σε ιατρείο, ο επιπολασμός εκτιμάται γύρω στο 4,3%.

Όταν όμως συνοπολογίζονται οι μετρήσεις εκτός ιατρείου, για παράδειγμα στο σπίτι, το ποσοστό ανεβαίνει στο 6,7%.

Η κατάσταση περιπλέκεται λόγω της λεγόμενης συγκεκαλυμμένης υπέρτασης, στην οποία οι μετρήσεις της πίεσης είναι φυσιολογικές όταν μετρώνται σε ιατρείο αλλά ανεβαίνουν εκτός ιατρείου. Η πάθηση αυτή εκτιμάται ότι αφορά το 9,2% των ανηλίκων σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι που υποδεικνύει ότι η υπέρταση μπορεί να υποδιαγιγνώσκεται.

Το αντίθετο συμβαίνει με τους ανθρώπους που εμφανίζουν αυξημένη πίεση όταν εξετάζονται στο γιατρό, συχνά λόγω άγχους, ενώ στο σπίτι οι μετρήσεις είναι φυσιολογικές.

Αυτό εκτιμάται ότι συμβαίνει στο 5,2% των ανηλίκων, στους οποίους μπορεί να αποδοθεί εσφαλμένα η διάγνωση υπέρτασης.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
