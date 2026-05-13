Μέχρι 5 χρόνια αναμονής για διάγνωση της ινομυαλγίας

Πόνοι διάχυτοι στους μυς και στα οστά, κούραση που εξουθενώνει και σημαντική έκπτωση στην ποιότητα ζωής, είναι όλα τους συμπτώματα της ινομυαλγίας, μιας χρόνιας ρευματικής πάθησης που πλήττει 200.000-400.000 ασθενείς στην Ελλάδα.

Παρά την αυξημένη συχνότητα της νόσου, 3 στους 4 πάσχοντες παραμένουν αδιάγνωστοι, και για να καταφέρουν να φτάσουν στη σωστή διάγνωση θα πρέπει να περάσουν ακόμη και πέντε χρόνια, αφότου έχουν επισκεφθεί τρεις με τέσσερις γιατρούς στη διάρκεια αναζήτησης της αιτίας της κακουχίας τους.

Τα παραπάνω επισημαίνει η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ινομυαλγία που έχει οριστεί για τις 12 Μαΐου.

Η ινομυαλγία είναι μια πραγματική και συχνά εξουθενωτική χρόνια ρευματική πάθηση, η οποία όμως εξακολουθεί να συνοδεύεται από αμφισβήτηση και έλλειψη κατανόησης

Υπογραμμίζει μάλιστα, ότι σύμφωνα με την μεγαλύτερη επιδημιολογική μελέτη ρευματικών νοσημάτων στον ελληνικό ενήλικο πληθυσμό, την ESORDIG, το 26,9% των Ελλήνων πάσχει από κάποια ρευματική ή μυοσκελετική πάθηση, ενώ τα ρευματικά νοσήματα αποτελούν την κυριότερη αιτία μακροχρόνιας αναπηρίας στη χώρα μας (47,2%). Το οικονομικό κόστος είναι εξίσου βαρύ: διεθνείς μελέτες υπολογίζουν ότι το 75–88% των συνολικών δαπανών οφείλεται σε απώλεια παραγωγικότητας — απουσίες, μειωμένη απόδοση και πρόωρη αποχώρηση από την αγορά εργασίας.

«Η ινομυαλγία είναι χρόνιο ρευματικό νόσημα που δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί μέσω μίας μόνο εργαστηριακής εξέτασης και δεν αφήνει ορατά εξωτερικά σημάδια — και γι΄ αυτό χαρακτηρίζεται ως «αόρατη» νόσος. Ωστόσο, ο χρόνιος πόνος, η εξάντληση, οι διαταραχές ύπνου και οι δυσκολίες συγκέντρωσης που βιώνουν οι ασθενείς είναι απολύτως πραγματικά», επισημαίνει η πρόεδρος της ΕΛΕΑΝΑ Καίτη Αντωνοπούλου, προσθέτοντας ότι «Η νόσος πλήττει κυρίως γυναίκες σε παραγωγική ηλικία και συχνά συνυπάρχει με άγχος, κατάθλιψη και άλλα νοσήματα, καθιστώντας τη διάγνωση ιδιαίτερα απαιτητική».

Η αντιμετώπισή της απαιτεί εξατομικευμένη, πολυπαραγοντική προσέγγιση: ιατρική παρακολούθηση, προσαρμοσμένη φυσική δραστηριότητα, φυσικοθεραπεία, εκπαίδευση στη διαχείριση χρόνιου πόνου και ψυχολογική υποστήριξη. Κρίσιμη προϋπόθεση είναι η ενεργός συμμετοχή του ασθενούς και η συστηματική συνεργασία με εξειδικευμένη ομάδα υγείας.

Καταλήγοντας, η κ. Αντωνοπούλου τονίζει ότι «η ινομυαλγία είναι μια πραγματική και συχνά εξουθενωτική χρόνια ρευματική πάθηση, η οποία όμως εξακολουθεί να συνοδεύεται από αμφισβήτηση και έλλειψη κατανόησης. Εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποί μας ζουν με χρόνιο πόνο, πολλοί χωρίς ποτέ να έχουν λάβει σωστή διάγνωση. Χρειαζόμαστε έγκαιρη διάγνωση, ολοκληρωμένη φροντίδα και — πάνω απ’ όλα — οι ασθενείς πρέπει να ακούγονται και να γίνονται πιστευτοί. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση αποτελούν βασικά βήματα για τη μείωση του στίγματος και τη βελτίωση της καθημερινότητας των ασθενών».

Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. συνεχίζει να στηρίζει τους ανθρώπους που ζουν με ρευματικά και μυοσκελετικά νοσήματα, προωθώντας την ενημέρωση, την ενδυνάμωση των ασθενών και τη διεκδίκηση καλύτερης ποιότητας ζωής για όλους.