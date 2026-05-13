Μέχρι 5 χρόνια αναμονής για διάγνωση της ινομυαλγίας
Υγεία 13 Μαΐου 2026, 06:00

Εξουθενωτικός πόνος και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής για περίπου 400.000 ασθενείς στην Ελλάδα, εξαιτίας της ινομυαλγίας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Πόνοι διάχυτοι στους μυς και στα οστά, κούραση που εξουθενώνει και σημαντική έκπτωση στην ποιότητα ζωής, είναι όλα τους συμπτώματα της ινομυαλγίας, μιας χρόνιας ρευματικής πάθησης που πλήττει 200.000-400.000 ασθενείς στην Ελλάδα.

Παρά την αυξημένη συχνότητα της νόσου, 3 στους 4 πάσχοντες παραμένουν αδιάγνωστοι, και για να καταφέρουν να φτάσουν στη σωστή διάγνωση θα πρέπει να περάσουν ακόμη και πέντε χρόνια, αφότου έχουν επισκεφθεί τρεις με τέσσερις γιατρούς στη διάρκεια αναζήτησης της αιτίας της κακουχίας τους.

Τα παραπάνω επισημαίνει η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ινομυαλγία που έχει οριστεί για τις 12 Μαΐου.

Η ινομυαλγία είναι μια πραγματική και συχνά εξουθενωτική χρόνια ρευματική πάθηση, η οποία όμως εξακολουθεί να συνοδεύεται από αμφισβήτηση και έλλειψη κατανόησης

O πόνος στην ινομυαλγία είναι εξουθενωτικός

Υπογραμμίζει μάλιστα, ότι σύμφωνα με την μεγαλύτερη επιδημιολογική μελέτη ρευματικών νοσημάτων στον ελληνικό ενήλικο πληθυσμό, την ESORDIG, το 26,9% των Ελλήνων πάσχει από κάποια ρευματική ή μυοσκελετική πάθηση, ενώ τα ρευματικά νοσήματα αποτελούν την κυριότερη αιτία μακροχρόνιας αναπηρίας στη χώρα μας (47,2%). Το οικονομικό κόστος είναι εξίσου βαρύ: διεθνείς μελέτες υπολογίζουν ότι το 75–88% των συνολικών δαπανών οφείλεται σε απώλεια παραγωγικότητας — απουσίες, μειωμένη απόδοση και πρόωρη αποχώρηση από την αγορά εργασίας.

«Η ινομυαλγία είναι χρόνιο ρευματικό νόσημα που δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί μέσω μίας μόνο εργαστηριακής εξέτασης και δεν αφήνει ορατά εξωτερικά σημάδια — και γι΄ αυτό χαρακτηρίζεται ως «αόρατη» νόσος. Ωστόσο, ο χρόνιος πόνος, η εξάντληση, οι διαταραχές ύπνου και οι δυσκολίες συγκέντρωσης που βιώνουν οι ασθενείς είναι απολύτως πραγματικά», επισημαίνει η πρόεδρος της ΕΛΕΑΝΑ Καίτη Αντωνοπούλου, προσθέτοντας ότι «Η νόσος πλήττει κυρίως γυναίκες σε παραγωγική ηλικία και συχνά συνυπάρχει με άγχος, κατάθλιψη και άλλα νοσήματα, καθιστώντας τη διάγνωση ιδιαίτερα απαιτητική».

Η αντιμετώπισή της απαιτεί εξατομικευμένη, πολυπαραγοντική προσέγγιση: ιατρική παρακολούθηση, προσαρμοσμένη φυσική δραστηριότητα, φυσικοθεραπεία, εκπαίδευση στη διαχείριση χρόνιου πόνου και ψυχολογική υποστήριξη. Κρίσιμη προϋπόθεση είναι η ενεργός συμμετοχή του ασθενούς και η συστηματική συνεργασία με εξειδικευμένη ομάδα υγείας.

Καταλήγοντας, η κ. Αντωνοπούλου τονίζει ότι «η ινομυαλγία είναι μια πραγματική και συχνά εξουθενωτική χρόνια ρευματική πάθηση, η οποία όμως εξακολουθεί να συνοδεύεται από αμφισβήτηση και έλλειψη κατανόησης. Εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποί μας ζουν με χρόνιο πόνο, πολλοί χωρίς ποτέ να έχουν λάβει σωστή διάγνωση. Χρειαζόμαστε έγκαιρη διάγνωση, ολοκληρωμένη φροντίδα και — πάνω απ’ όλα — οι ασθενείς πρέπει να ακούγονται και να γίνονται πιστευτοί. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση αποτελούν βασικά βήματα για τη μείωση του στίγματος και τη βελτίωση της καθημερινότητας των ασθενών».

Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. συνεχίζει να στηρίζει τους ανθρώπους που ζουν με ρευματικά και μυοσκελετικά νοσήματα, προωθώντας την ενημέρωση, την ενδυνάμωση των ασθενών και τη διεκδίκηση καλύτερης ποιότητας ζωής για όλους.

MSCI: Μπαίνει στον δείκτη Greece Standard η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Wall Street: Στοπ στο ράλι λόγω πληθωρισμού

Χανταϊός: 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος των Άνδεων που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Να ανησυχούμε; 10.05.26

Επιστήμονες του ιατρικού κλάδου απομυθοποιούν το «θρίλερ» στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», που βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής όταν ξέσπασε χανταϊός και πυροδότησε παγκόσμια ανησυχία

Υγεία 09.05.26

Πάνω από 6 χρόνια αφού η COVID-19 αναδιαμόρφωσε την αίσθηση ασφάλειας που είχαμε, ακόμη και η αναφορά ενός νέου ιού μπορεί να ξυπνήσει φόβους που ο εγκέφαλός μας δεν έμαθε ποτέ να απομακρύνει εντελώς

Υγεία 09.05.26

Η επιδημία του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναδεικνύει τις διαρκείς προκλήσεις που παρουσιάζει η διαχείριση υγειονομικών κρίσεων εν πλω, αντανακλώντας ιστορικά μοτίβα που επαναλαμβάνονται

Υγεία 08.05.26

Ένας ειδικός αποκάλυψε ότι ο χανταϊός θα μπορούσε να μεταλλαχθεί μετά από ένα καταστροφικό και θανατηφόρο ξέσπασμα σε κρουαζιερόπλοιο

Υγεία 04.05.26

Γράφει η Δρ. Μαρία Καπαρέλου, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελήτρια Ογκολογικής-Αιματολογικής ομάδας, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Καθ’ οδόν για το Πεκίνο ο Τραμπ, ενώ κλιμακώνεται η ένταση με το Ιράν – Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο
Κόσμος 13.05.26

Ο Τραμπ ταξιδεύει στην Κίνα, έχοντας υιοθετήσει σκληρή ρητορική εναντίον του Ιράν το οποίο διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει - Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Τέλος στην εκμετάλλευση 13.05.26

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εκδότες – Google και Meta υποχρεούνται να καταβάλλουν «εύλογη αμοιβή» για τα άρθρα που αναπαράγουν.

Διεθνής Οικονομία 13.05.26

Ακρίβεια, εισοδηματικές ανισότητες, ελλείμματα των προϋπολογισμών και υπερκέρδη των επιχειρήσεων αμφισβητούν την κρατούσα οικονομική λογική – Οι περιπτώσεις British Steel και TotalEnergies

Exxon, Shell κ.λπ. 13.05.26

Η Αλάσκα έχει γίνει το επόμενο hot-spot ενδιαφέροντος για τις μεγάλες πετρελαϊκές. Η αρκτική πολιτεία των ΗΠΑ έχει μεγάλα αποθέματα υδρογονανθράκων και βλέπουν μια ευκαιρία διαφοροποιήσουν τις πηγές τους.

Τοπίο στην ομίχλη 13.05.26

Οι δηλώσεις Πούτιν περί προοπτικής τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, στο φόντο των αργόσυρτων διαπραγματεύσεων υπό τις ΗΠΑ και των διλημμάτων της ευρωπαϊκής διπλωματίας

Μακριά η αυτοδυναμία 13.05.26

Όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις αλλά δέκα νέες δημοσκοπήσεις είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες 25 ημέρες με τη Νέα Δημοκρατία να μετρά κυρίως απώλειες στην πρόθεση ψήφου και ένα ιστορικό χαμηλό κάτω από το 23%.

Ελλάδα 13.05.26

Tι πρέπει να προσέχει ένας διαθέτης που αποφασίζει να μοιράσει την περιουσία του με μία ιδιόγραφη διαθήκη αλλά και ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις και τα αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν στα χέρια τους οι κληρονόμοι για να ξεκινήσουν τη διαδικασία σε εκτέλεση της τελευταίας βούλησης του κληρονομουμένου

Δύσκολη εξίσωση 13.05.26

Ο Τραμπ φτάνει στην Κίνα ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να πετύχει μια καλή συμφωνία, κυρίως οικονομική, που θα του επιτρέψει να γυρίσει νικητής στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η σκιά του Ιράν πέφτει βαριά στο ταξίδι.

Οικονομική κρίση 13.05.26

Τις τελευταίες εβδομάδες εργάτες, αγρότες, εκπαιδευτικοί, αυτόχθονες, εργαζόμενοι στις μεταφορές και άλλοι στη Βολιβία αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση υπό τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ροδρίγο Πας.

Πεκίνο 13.05.26

Η Κίνα «κάλεσε το Πακιστάν να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές του να μεσολαβήσει και να συμβάλει να αντιμετωπιστούν με προσήκοντα τρόπο τα ζητήματα που συνδέονται με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ».

Πολιτικές λιτότητας 13.05.26

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα και άλλες μεγάλες πόλεις της Αργεντινής, για την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου κόντρα στις πολιτικές λιτότητας του Μιλέι.

Ισημερινός 13.05.26

Δικαστής, που είχε δεχθεί απειλές, δολοφονήθηκε στον Ισημερινό ενώ μετέβαινε με αυτοκίνητο σε κλειστό γήπεδο, χωρίς τους δυο σωματοφύλακές της.

Αμερικανοί βουλευτές 13.05.26

Αμερικανοί βουλευτές ζητούν εξηγήσεις για δηλώσεις του αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία που αφορούν την πιθανότητα επαναπροσέγγισης της Τουρκίας στην υπόθεση της απόκτησης των F-35.

Media 13.05.26

Τα παιδιά μας αυτοκτονούν • Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη

Άνετα 13.05.26

Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε ο Α' ημιτελικός της Eurovision στη Βιέννη, με τα φαβορί να παίρνουν την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου. Αποδοκιμασίες και «σταματήστε τη γενοκτονία» κατά την εμφάνιση του Ισραήλ

Πολιτική κρίση 13.05.26

Το γεγονός ότι ο βασικός διεκδικητής της ηγεσίας των Εργατικών δεν έχει επαρκή αριθμό βουλευτών να στηρίξουν την υποψηφιότητά του, ήταν ο μόνος λόγος που ο Κιρ Στάρμερ, προς το παρόν, κρατάει την πρωθυπουργία.

