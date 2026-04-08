Συγκλονιστική Μαρία Κίτσου: Ξυλοδαρμός, ινομυαλγία, κακοποίηση και δάκρυα λύτρωσης – «Είμαι επιζήσασα»

Η ηθοποιός Μαρία Κίτσου μίλησε στο vidcast Rainbow Mermaids για τη ζωή της, τους αγώνες της και τα σκοτάδια πριν αφεθεί στην λύτρωση του φωτός.

Μέσα από μια συγκινητική εξομολόγηση η Μαρία Κίτσου περιέγραψε τον αγώνα της για επιβίωση και την έλλειψη υποστήριξης από το ευρύτερο περιβάλλον της, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας σε όσους βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις.

Η Κίτσου περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες περιστατικά σωματικής βίας που την οδήγησαν μέχρι τις αρχές.

«Θυμάμαι ένα περιστατικό, ήμασταν με τον φίλο μου, με γυρνούσε στο σπίτι και μας είδε ο πατέρας μου, ο οποίος με είχε ήδη απειλήσει. Έπεσε κάποιο ξύλο… Πήγαμε στην αστυνομία. Ήταν σοκ. Ήμουν συνηθισμένη όμως σε βαριά περιστατικά στο σπίτι» είπε. Η ηθοποιός τόνισε πως εκείνη την περίοδο στερούνταν παντελώς την προσωπική της ελευθερία.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αναφορά της στην αναλγησία του οικογενειακού της περιβάλλοντος.

«Είχα δοκιμάσει και νωρίτερα, στα 17 μου να φύγω. Είχα πάει σε μια θεία μου, η οποία είχε αρχίσει και μου έλεγε ότι είχαν δίκιο οι γονείς μου, ενώ εγώ της έλεγα τι συνέβαινε. Γενικά ζητούσα βοήθεια. Δυστυχώς τότε δεν υπήρχε το Χαμόγελο του Παιδιού και όλες αυτές οι γραμμές βοήθειας. Οι συγγενείς μου ήταν άνθρωποι ανάλγητοι».

Η ίδια βρήκε τη σωτηρία στην εξωστρέφεια, μοιραζόμενη τα βιώματά της με τον φιλικό της κύκλο. «Αυτό που με έσωσε εμένα, ήταν ότι μιλούσα στις φίλες μου και στους φίλους μου. Δεν τα έκρυβα μέσα μου. Δεν τα κατάπινα. Μιλούσα, τους έλεγα τι μου συμβαίνει, τι μου έκαναν, τι μου έλεγαν. Ο αδελφός μου, που δεν το έκανε αυτό… ήταν πιο δύσκολα για εκείνον».

Η Μαρία Κίτσου αναφέρθηκε και στις σωματικές επιπτώσεις των όσων έζησε. «Είμαι επιζήσασα τραυμάτων και κακοποίησης».

Παράλληλα, μίλησε για τη διάγνωσή της με ινομυαλγία, ένα αυτοάνοσο νόσημα που προκαλεί χρόνιους πόνους και επηρεάζεται άμεσα από την ψυχολογία.

«Έχω ινομυαλγία, που αυτό μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μου δυσκολεύει πολύ την καθημερινότητα. Ο γιατρός μου είχε πει να κάνω ψυχοθεραπεία και κολύμπι. Ψυχοθεραπεία έχω κάνει, εκεί κολύμπησα βαθιά» εξομολογήθηκε, δείχνοντας τον δρόμο της προσωπικής λύτρωσης.

Η πιο συγκινητική στιγμή της συνέντευξης ήταν όταν η ηθοποιός, εμφανώς φορτισμένη, κλήθηκε να στείλει ένα μήνυμα στον νεότερο εαυτό της.

«Θα της έλεγα ότι θα περάσει και δεν θα είναι πάντα έτσι. Είχε πολύ ανάγκη να το ακούσει» είπε με δάκρυα στα μάτια απευθυνόμενη στη μικρή Μαρία που πάντα κουβαλάει μέσα της.

Νικήτρια πια, έχοντας μεταβολίσει τον πόνο σε δημιουργία, η Κίτσου έχει απομακρυνθεί οριστικά από το τραυματικό παρελθόν. Η συνέντευξη της είναι μάθημα ζωής για κάθε θύμα ενδοιοικογενειακής βίας.

