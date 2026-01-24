Μαρία Κίτσου: Αποκαλύπτει ποιες ήταν οι αμοιβές της στις «Άγριες Μέλισσες»

Η Μαρία Κίτσου βρέθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε για τη συνεργασία της και τον ρόλο της στην επιτυχημένη σειρά «Άγριες Μέλισσες».

Μαρία Κίτσου: «Δεν είχα τηλεόραση μέχρι τις Άγριες Μέλισσες, αγόρασα για να βλέπω τα επεισόδια»

«Πότε να δεις το σίριαλ που κάνεις στην τηλεόραση; Είσαι σε ένα 12ωρο γύρισμα, μετά μπορεί να έχεις παράσταση ή πολλή διάβασμα.

Ε, πότε να δεις τηλεόραση; Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είχα τηλεόραση στο σπίτι μου μέχρι τις “Άγριες Μέλισσες”. Αγόρασα τηλεόραση για να βλέπω τα επεισόδια και να δουλεύω πάνω σ’ αυτό».

Οι οικονομικές απολαβές

«Δεν συζητάμε για οικονομικά εδώ πέρα, εντάξει. Παρ’ όλα αυτά, πόσα έβγαλες από τις Μέλισσες», ήταν η ερώτηση του παρουσιαστή, με την ίδια να απαντά: «Νομίζω λιγότερα από ό,τι νομίζει ο κόσμος».

Νομίζω ότι έβγαλες περίπου στα 100.000 με 200.000 χιλιάρικα», με τη Μαρία Κίτσου να ανταποκρίνεται με χιούμορ: «Την πρώτη σεζόν;».

«’Επαθα σοκ με το σενάριο – Ο ρόλος μου έδωσε ώθηση στο κοινό»

«Βρήκα τον εαυτό μου σε αυτή τη σειρά κι είπα ότι μπορώ να το κάνω. Με προβλημάτισε ότι θα ήταν 4 επεισόδια την εβδομάδα. Όλοι οι συντελεστές ήταν εγγύηση. Θεωρώ ότι ο ρόλος μου έδωσε μια ώθηση στο κοινό, αλλά όλοι οι ηθοποιοί ήταν εξαιρετικοί. Τους λατρεύω όλους και τους θαύμαζα».