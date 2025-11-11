Μαρία Κίτσου: «Δέχθηκα ανθρωποφαγία για τα κιλά που πήρα, μπήκα στο νοσοκομείο»

Η Μαρία Κίτσου, το βράδυ της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή, «The 2night Show» και μεταξύ άλλων μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τα κακεντρεχή σχόλια που δεχόταν για τα κιλά της.

Μαρία Κίτσου: «Ήταν θέμα υγείας, αλλά βίωσα μια ανθρωποφαγία επάνω σε αυτό»

«Πώς το κάνεις και μιλάς προσβλητικά χωρίς ευαισθησία χωρίς να ξέρεις τι περνά ο άλλος; Θέλω να δώσω το μήνυμα ότι όσο δύσκολα κι αν περνάμε, μπορούμε με βοήθεια -δεν είναι πάντα στο χέρι μας- να μεταμορφώσουμε τη ζωή μας, να γίνουμε αυτό που θέλουμε. Υπάρχει μια αισιοδοξία…»

«Ήμουν πάντα αδύνατη κι ήταν πολύ σκληρό»

«Αν δεν ήξερα κι εγώ να το διαχειριστώ αυτό, θα είχα περάσει πολύ άσχημα με αυτό που συνέβη. Ήξερα μέσα μου ποια είμαι και γιατί είμαι σε αυτήν την κατάσταση. Μου έστελναν μηνύματα στα social media.

Κανένας δεν έγραψε επώνυμα. Είναι θρασυδειλία και κακία».

Η νοσηλεία στο νοσοκομείο και το πρόβλημα υγείας

Τέλος, η Μαρία Κίτσου αποκάλυψε πως το περασμένο καλοκαίρι πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδο, καθώς χρειάστηκε να νοσηλευτεί: «Τον Ιούνιο μπήκα στο νοσοκομείο, έμεινα μέσα για 20 μέρες μόνη μου. Ήταν πολύ σκληρό αλλά και διαφωτιστικό εξίσου», παραδέχθηκε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, δείχνοντας πως μέσα από τη δοκιμασία αυτή βγήκε πιο δυνατή και συνειδητοποιημένη.