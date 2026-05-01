Ο πόλεμος στο Ιράν επιτάχυνε την πράσινη μετάβαση, λέει ο ΟΗΕ

O πόλεμος στο Ιράν «ενισχύει εκθετικά» τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς οι χώρες προσπαθούν να μειώσουν την έκθεσή τους στις ασταθείς αγορές αερίου και πετρελαίου, δηλώνει ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για το κλίμα.

Η αμερικανο-ισραηλινή επιχείρηση κατά του Ιράν οδήγησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από όπου περνά κανονικά το ένα τέταρτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Αντιμέτωπες με την «χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες», όπως την χαρακτήρισε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, αρκετές χώρες αναγκάστηκαν να επιβάλλουν δελτίο στα καύσιμα ή να προσφέρουν φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις για να προστατεύσουν τους καταναλωτές από τις αυξήσεις τιμών.

Δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, η πράσινη μετάβαση δείχνει να επιταχύνεται σε ορισμένες χώρες. Η ζήτηση για φωτοβολταϊκά στέγης εκτοξεύτηκε στην Ευρώπη, ενώ άνοδος καταγράφεται και στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Στην Κίνα, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ανακοίνωσε αυτό το μήνα σχέδιο για αναβάθμιση του ενεργειακού συστήματος με έμφαση στην υδροηλεκτρική και την πυρηνική ενέργεια.

«Αυτοί που αγωνίστηκαν για να κρατήσουν τον κόσμο εξαρτημένο από τα ορυκτά καύσιμα, ενισχύουν άθελά τους την παγκόσμια άνθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» δήλωσε ο Σάιμον Στίελ, εκτελεστικός γραμματέας της Συμφωνίας-Πλαισίου του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC).

«Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέρουν ασφαλέστερη, φθηνότερη και καθαρότερη ενέργεια, η οποία δεν μπορεί να κρατηθεί όμηρος από στενά θαλάσσια περάσματα ή παγκόσμιες συγκρούσεις» είπε ο Στίελ, μιλώντας σε συνάντηση κυβερνητικών αξιωματούχων στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας στο Παρίσι.

Παρόλα αυτά, ο πόλεμος ανάγκασε ορισμένες χώρες να αυξήσουν τη χρήση γαιάνθρακα ή να ενεργοποιήσουν σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που καίνε ρυπογόνο μαζούτ.

Η αντιμετώπιση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα βρίσκεται πλέον στην κορυφή της παγκόσμιας πολιτικής ατζέντας, δήλωσε ο Μουράτ Κουρούμ, υπουργός Περιβάλλοντος της Τουρκίας, η οποία θα φιλοξενήσει τη φετινή σύνοδο για το κλίμα, COP31.

«Ο καλύτερος τρόπος να προστατεύσουμε τους πολίτες από τις βίαιες αναταράξεις των παγκόσμιων αγορών ενέργειας είναι να επιταχύνουμε τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια», δήλωσε ο Κουρούμ από το Παρίσι.

Την περασμένη εβδομάδα, εκπρόσωποι περίπου 60 χωρών, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Βραζιλία, ο Καναδάς και η Νιγηρία, συναντήθηκαν στην Κολομβία για να εξετάσουν πρακτικά μέσα απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Η ελπίδα είναι ότι το ζήτημα θα εξεταστεί στην COP31 προκειμένου να υποβληθούν νέες δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Μια γενικόλογη αναφορά για σταδιακή απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα συμφωνήθηκε το 2023 στην COP28, έκτοτε όμως λίγα έχουν γίνει για την υλοποίησή της.

Στην περυσινή σύνοδο, το μπλοκ της Σαουδικής Αραβίας πέτυχε να απαλειφθεί από τη συμφωνία οποιαδήποτε αναφορά σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.