Σάββατο 02 Μαϊου 2026
Ο πόλεμος στο Ιράν επιτάχυνε την πράσινη μετάβαση, λέει ο ΟΗΕ
Περιβάλλον 01 Μαΐου 2026

Ο πόλεμος στο Ιράν επιτάχυνε την πράσινη μετάβαση, λέει ο ΟΗΕ

Οι αναταράξεις στις αγορές πετρελαίου και αερίου που έφερε ο πόλεμος ωθεί τις κυβερνήσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

O πόλεμος στο Ιράν «ενισχύει εκθετικά» τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς οι χώρες προσπαθούν να μειώσουν την έκθεσή τους στις ασταθείς αγορές αερίου και πετρελαίου, δηλώνει ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για το κλίμα.

Η αμερικανο-ισραηλινή επιχείρηση κατά του Ιράν οδήγησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από όπου περνά κανονικά το ένα τέταρτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Αντιμέτωπες με την «χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες», όπως την χαρακτήρισε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, αρκετές χώρες αναγκάστηκαν να επιβάλλουν δελτίο στα καύσιμα ή να προσφέρουν φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις για να προστατεύσουν τους καταναλωτές από τις αυξήσεις τιμών.

Δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, η πράσινη μετάβαση δείχνει να επιταχύνεται σε ορισμένες χώρες. Η ζήτηση για φωτοβολταϊκά στέγης εκτοξεύτηκε στην Ευρώπη, ενώ άνοδος καταγράφεται και στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Στην Κίνα, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ανακοίνωσε αυτό το μήνα σχέδιο για αναβάθμιση του ενεργειακού συστήματος με έμφαση στην υδροηλεκτρική και την πυρηνική ενέργεια.

«Αυτοί που αγωνίστηκαν για να κρατήσουν τον κόσμο εξαρτημένο από τα ορυκτά καύσιμα, ενισχύουν άθελά τους την παγκόσμια άνθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» δήλωσε ο Σάιμον Στίελ, εκτελεστικός γραμματέας της Συμφωνίας-Πλαισίου του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC).

«Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέρουν ασφαλέστερη, φθηνότερη και καθαρότερη ενέργεια, η οποία δεν μπορεί να κρατηθεί όμηρος από στενά θαλάσσια περάσματα ή παγκόσμιες συγκρούσεις» είπε ο Στίελ, μιλώντας σε συνάντηση κυβερνητικών αξιωματούχων στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας στο Παρίσι.

Παρόλα αυτά, ο πόλεμος ανάγκασε ορισμένες χώρες να αυξήσουν τη χρήση γαιάνθρακα ή να ενεργοποιήσουν σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που καίνε ρυπογόνο μαζούτ.

Η αντιμετώπιση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα βρίσκεται πλέον στην κορυφή της παγκόσμιας πολιτικής ατζέντας, δήλωσε ο Μουράτ Κουρούμ, υπουργός Περιβάλλοντος της Τουρκίας, η οποία θα φιλοξενήσει τη φετινή σύνοδο για το κλίμα, COP31.

«Ο καλύτερος τρόπος να προστατεύσουμε τους πολίτες από τις βίαιες αναταράξεις των παγκόσμιων αγορών ενέργειας είναι να επιταχύνουμε τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια», δήλωσε ο Κουρούμ από το Παρίσι.

Την περασμένη εβδομάδα, εκπρόσωποι περίπου 60 χωρών, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Βραζιλία, ο Καναδάς και η Νιγηρία, συναντήθηκαν στην Κολομβία για να εξετάσουν πρακτικά μέσα απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Η ελπίδα είναι ότι το ζήτημα θα εξεταστεί στην COP31 προκειμένου να υποβληθούν νέες δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Μια γενικόλογη αναφορά για σταδιακή απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα συμφωνήθηκε το 2023 στην COP28, έκτοτε όμως λίγα έχουν γίνει για την υλοποίησή της.

Στην περυσινή σύνοδο, το μπλοκ της Σαουδικής Αραβίας πέτυχε να απαλειφθεί από τη συμφωνία οποιαδήποτε αναφορά σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

ΗΠΑ: Πώς ο Τραμπ κατάφερε να αναζωπυρώσει την απειλή του πληθωρισμού

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Wall Street: Nέο ρεκόρ για S&P 500 – Η Apple οδηγεί την άνοδο, το πετρέλαιο υποχωρεί

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Drones, ρομπότ και AI: Αρκεί η τεχνολογία για να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο του μέλλοντος;
Η στρατιωτική προοπτική δεν περιορίζεται απλώς στην περιγραφή του μέλλοντος· συμβάλλει στη διαμόρφωσή του. Τι καθοδηγεί την τρέχουσα αντίληψή μας για τον πόλεμο και τι αφήνει στη σκιά;

Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία: Το τέλος της καριέρας ή η αρχή μιας νέας εποχής;
Η τεχνητή νοημοσύνη γκρεμίζει την παραδοσιακή καριέρα και γεννά «CEOs από απελπισία», μετατοπίζοντας τον εργασιακό χάρτη από την καταστροφή στην προσαρμογή

Είναι η online πολιτική το μέλλον; Πόσο εμπλέκονται οι νέοι Ευρωπαίοι
Βλέπουν οι νέοι Ευρωπαίοι το ίντερνετ ως πολιτική αρένα; Δεδομένου ότι η online συμμετοχή τους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, πώς συγκρίνονται οι χώρες σε ολόκληρη την ήπειρο;

Η στάθμη ανεβαίνει, η γη υποχωρεί – Εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται καθώς οι εκβολές των ποταμών βυθίζονται
Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις προκαλούν καθίζηση στις εκβολές των μεγαλύτερων ποταμών, ενώ παράλληλα η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει.

Εκθεση για το κλίμα: Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη
Θερμοκρασίες άνω του μέσου όρου βίωσε η Ευρώπη σε συντριπτικό ποσοστό, με αποτέλεσμα τη μείωση κάλυψης χιονιού και πάγου, που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής.

Λιντς Γιουνάιτεντ- Μπέρνλι 3-1: «Άλμα» παραμονής για τα «παγώνια»
«Αγκαλιά» με την παραμονή της στην Premier League είναι η Λιντς μετά το 3-1 επί της ήδη υποβιβασμένης Μπέρνλι, χάρη στην οποία έφτασε στο +9 από την 18η Τότεναμ που παραμένει στην επικίνδυνη ζώνη.

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μια νίκη μακριά από το Final-4 η «βασίλισσα»
Αν και χωρίς τον τραυματία Ταβάρες στη διάθεσή της, η Ρεάλ επικράτησε και στο 2ο παιχνίδι στην Ισπανία της Χάποελ Τελ Αβίβ (102-75) κι έκανε το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ. Σούπερ Γκαρούμπα και Καμπάτσο

Τραμπ προς Κογκρέσο: Οι εχθροπραξίες στο Ιράν «έχουν τερματιστεί» – Κρύβεται στην εκεχειρία για να αποφύγει έλεγχο
Σε μια κίνηση ρελάνς, ο Ντόναλντ Τραμπ με επιστολή στο Κογκρέσο, ισχυρίζεται ότι λόγω της εκεχειρίας, οι εχθροπραξίες έχουν τερματιστεί. Έτσι προσπαθεί να ξεπεράσει τον σκόπελο της διορίας των 60 ημερών για να λάβει έγκριση.

«Μαγνήτης» ο Ιγκόρ Τιάγκο της Μπρέντφορντ, τέσσερις οι μνηστήρες
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ιγκόρ Τιάγκο μπορεί να επέκτεινε τον Φεβρουάριο το συμβόλαιό του όμως τέσσερις ομάδες ενδιαφέρονται να τον αποκτήσουν και κοστολογείται 80 εκατ. ευρώ

Το Τσερνόμπιλ είναι ο ραδιενεργός «Κήπος της Εδέμ» για τους γκρίζους λύκους
Από το πυρηνικό δυστύχημα του Τσερνόμπιλ έχουν περάσει 40 χρόνια. Αυτό που διαπιστώνουν οι επιστήμονες είναι ότι οι λύκοι που ζουν εκεί προσαρμόστηκαν στην ακτινοβολία και τώρα ευδοκιμούν.

Μπραντ Πιτ, Ντάνιελ Κρεγκ, Κίλιαν Μέρφι: Ο Έλληνας «παπαράτσι των σταρ» σπάει τη σιωπή του
«Τέτοια ευγένεια, αύρα, προσωπικότητα, καλοσύνη σαν του Μπραντ Πιτ δεν έχω εισπράξει από κανέναν celebrity», είπε μεταξύ άλλων ο «παπαράτσι των σταρ», Νίκος Ζώτος

Ιταλία – Ελλάδα 11-15: Επιβλητική η Εθνική πόλο Γυναικών στην πρεμιέρα των προκριματικών του World Cup
Νικηφόρα πρεμιέρα για την η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών στα προκριματικά του World Cup που διεξάγονται στο Ρότερνταμ καθώς νίκησε σχετικά εύκολα την Ιταλία με 15-11. Από 3 γκολ Πλευρίτου και Σάντα.

Το ΠΑΣΟΚ πετσοκόβει Αδωνι: Σπάει κάθε ρεκόρ γραφικότητας, πού να ξέρει για την Εργατική Πρωτομαγιά ο πωλητής των βιβλίων του Πλεύρη
Μπούμερανγκ στο Αδωνι Γεωργιάδη η διαδικτυακή λογόρροια ακόμη και τη μέρα της εργατικής πρωτομαγιάς με εξυπνακίστικη επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Πληρωμένη απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, που καλεί τον πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει δημόσια τον υπουργό του για την απρέπεια.

Ο Τραμπ μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε Βερσαλλίες και δεν το κάνει για λόγους ασφαλείας
Με ένα ιδιαίτερα επικριτικό άρθρο η Washington Post προειδοποιεί τις αρχές να σεβαστούν τον Λευκό Οίκο και τους «αισθητικούς κανόνες της δημοκρατίας», και να μην χτίσουν μια Ανατολική Πτέρυγα που θα ωφελεί τους Αμερικανούς ολιγάρχες.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πείθει τον Άλβαρες να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα
Ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης Χουλιάν Άλβαρες είναι πολύ κοντά στην απόφαση για το μέλλον του εκτός αν οι «μπλαουγκράνα» κάνουν την έκπληξη. Οι τρεις εναλλακτικές λύσεις της Μπαρτσελόνα

Οι επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας – Πώς σκοράρει η Ελλάδα
H Eλλάδα «σκοράρει» χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους έξι από τους επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας. Μόνη εξαίρεση το κοινωνικό περιβάλλον. Ουραγοί στις αποδοχές.

Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα
Η νέα αποτυχία του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει μια συμφωνία αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση από το Ιράν. Η Τεχεράνη έχει μέτρα αποτροπής και ταυτόχρονα ισχυρά διαπραγματευτικά χαρτιά.

Βύθιση του σούπεργιοτ Bayesian: Δεν έφταιξε η κακοκαιρία, αλλά μια σειρά από ανθρώπινα λάθη
Οι ειδικοί που ανέλαβαν την έρευνα για τη βύθιση του σούπεργιοτ του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας, Μάικ Λιντς, διαπιστώνουν ότι τα αίτια είναι διαφορετικά από ό,τι πιστευόταν στην αρχή. Το Bayesian δεν ανατράπηκε εξαιτίας της σπάνιας καταιγίδας.

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι
LIVE: Λιντς – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μπέρνλι για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Τέλος εποχής για τους παραδοσιακούς φορτιστές
Υποχρεωτικό το USB-C σε όλα τα laptop στην ΕΕ: Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η ευρωπαϊκή οδηγία που επιβάλλει την ενιαία θύρα φόρτισης για όλες τις φορητές συσκευές

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

