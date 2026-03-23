Ο κόσμος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε σήμερα Δευτέρα ο Φατίχ Μπιρόλ, ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «πολύ σοβαρή» (φωτογραφία, επάνω, από AAP/Lukas Coch via Reuters).

«Ως σήμερα, έχουμε απολέσει 11 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, με άλλα λόγια περισσότερα απ’ ό,τι στις δυο προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις μαζί», τόνισε στο National Press Club στην Καμπέρα ο κ. Μπιρόλ, αναφερόμενος στις κρίσεις των χρόνων του 1970.

«Πολλοί από εμάς θυμόμαστε τις δύο διαδοχικές πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970… εκείνη την εποχή, σε κάθε μία από τις κρίσεις, ο κόσμος έχασε περίπου πέντε εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, και στις δύο μαζί, 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα», πρόσθεσε.

Τα αποθέματα

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) διαβουλεύεται με κυβερνήσεις στην Ασία και την Ευρώπη σχετικά με την απελευθέρωση περισσότερων ποσοτήτων από τα αποθέματα πετρελαίου «εάν χρειαστεί» λόγω του πολέμου στο Ιράν, ανέφερε ο κ. Μπιρόλ.

«Εάν είναι απαραίτητο, φυσικά, θα το κάνουμε. Εξετάζουμε τις συνθήκες, θα αναλύσουμε, θα αξιολογήσουμε τις αγορές και θα συζητήσουμε με τις χώρες μέλη μας», σημείωσε.

Ωστόσο, «Η πιο σημαντική λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ», τόνισε.