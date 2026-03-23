Σημαντική είδηση:
23.03.2026 | 00:18
Αγνοείται δύτης στα Λιμανάκια – Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού
Μέση Ανατολή: Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τη χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες, λέει ο Μπιρόλ
Διεθνής Οικονομία 23 Μαρτίου 2026, 04:30

«Ως σήμερα, έχουμε απολέσει 11 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, με άλλα λόγια περισσότερα απ’ ό,τι στις δυο προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις μαζί», τονίζει ο Φατίχ Μπιρόλ.

Ο κόσμος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε σήμερα Δευτέρα ο Φατίχ Μπιρόλ, ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «πολύ σοβαρή» (φωτογραφία, επάνω, από AAP/Lukas Coch via Reuters).

«Η πιο σημαντική λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ»

«Ως σήμερα, έχουμε απολέσει 11 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, με άλλα λόγια περισσότερα απ’ ό,τι στις δυο προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις μαζί», τόνισε στο National Press Club στην Καμπέρα ο κ. Μπιρόλ, αναφερόμενος στις κρίσεις των χρόνων του 1970.

«Πολλοί από εμάς θυμόμαστε τις δύο διαδοχικές πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970… εκείνη την εποχή, σε κάθε μία από τις κρίσεις, ο κόσμος έχασε περίπου πέντε εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, και στις δύο μαζί, 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα», πρόσθεσε.

Τα αποθέματα

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) διαβουλεύεται με κυβερνήσεις στην Ασία και την Ευρώπη σχετικά με την απελευθέρωση περισσότερων ποσοτήτων από τα αποθέματα πετρελαίου «εάν χρειαστεί» λόγω του πολέμου στο Ιράν, ανέφερε ο κ. Μπιρόλ.

«Εάν είναι απαραίτητο, φυσικά, θα το κάνουμε. Εξετάζουμε τις συνθήκες, θα αναλύσουμε, θα αξιολογήσουμε τις αγορές και θα συζητήσουμε με τις χώρες μέλη μας», σημείωσε.

Ωστόσο, «Η πιο σημαντική λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ», τόνισε.

Αγορές: Τα βλέμματα όλων στο πετρέλαιο

Αγορές: Τα βλέμματα όλων στο πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI, ξεπέρασε τα 113 το Brent στο άνοιγμα των αγορών
Ανοιγμα αγορών 23.03.26

Νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα Δευτέρα, με το WTI να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, και τα 113 το Brent.

Σύνταξη
Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Λάμπρος Καραγεώργος
Κίνα: Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί
30-Minute Economy 22.03.26

Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί

Το μοντέλο που συνδυάζει τις online παραγγελίες με ταχύτατη τοπική παράδοση, επιτρέποντας στους καταναλωτές να παραλαμβάνουν σχεδόν οτιδήποτε σε λιγότερο από μισή ώρα, αναπτύσσει περαιτέρω η Κίνα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία
«Fog of war» 22.03.26

«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία

Η «μικρή εξόρμηση» του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, από τις τιμές του πετρελαίου έως τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, σύμφωνα με ειδικούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Απ’ την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απανωτές συλλήψεις για κατασκοπεία στην Ελλάδα
Ελλάδα 23.03.26

Απανωτές συλλήψεις για κατασκοπεία στην Ελλάδα

Έλληνες αξιωματικοί, Γεωργιανοί... τουρίστες, Πολωνοί που ζουν σε βαν, Αζέροι με χιλιάδες φωτογραφίες στην κατοχή τους αλλά και περίεργοι πολίτες έχουν προσαχθεί, συλληφθεί ή προφυλακιστεί τους τελευταίους μήνες

Μιχάλης Γελασάκης
Το Μεξικό καλεί το eBay να σταματήσει την πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων
Η κόντρα 23.03.26

Πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων στο eBay - «Παράνομη εξαγωγή» λέει το Μεξικό

Σε επιστολή της στο eBay, η υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάζα απαίτησε από την εταιρεία να «αναστείλει αμέσως την πώληση και να επιστρέψει τα αντικείμενα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δημογραφικό: Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά – Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα
Δημογραφικό 23.03.26

Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά - Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη χαμηλότερη γονιμότητα και κάπως έτσι αναδεικνύεται το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα. Το φαινόμενο αποδεικνύεται βαθιά ριζωμένο, απαιτώντας μακροπρόθεσμη σταθερότητα αντί για προσωρινά μέτρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ιράν: Φρουροί της Επανάστασης από τον Λίβανο έπληξαν την Κύπρο με drone, λέει ο πρωθυπουργός
Πρωθυπουργός Σαλάμ 23.03.26

Το drone κατά της Κύπρου εξαπολύθηκε «από τους Φρουρούς της Επανάστασης στον Λίβανο»

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κάνει λόγο για παρουσία και δράση των Φρουρών της Επανάστασης στη χώρα του, αναφέροντας ότι αυτοί βρίσκονταν πίσω από την εκτόξευση του drone κατά της Κύπρου.

Σύνταξη
Γαλλία: Η διασπασμένη αριστερά νικήτρια του β’ γύρου των δημοτικών εκλογών στις μεγάλες πόλεις
Δημοτικές εκλογές 23.03.26

Η διασπασμένη αριστερά νικήτρια στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας

Στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας επικράτησαν αριστεροί υποψήφιοι, ωστόσο το αξίωμα «η ισχύς εν τη ενώσει» δεν λειτούργησε γενικότερα για την Αριστερά στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών.

Σύνταξη
Κούβα: Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση έπειτα από το δεύτερο μπλακ άουτ μέσα σε μία εβδομάδα
Δεύτερο μπλακ άουτ 23.03.26

Αποκαθίσταται η ηλεκτροδότηση στην Κούβα

Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση στην Κούβα έπειτα από το μπλακ άουτ που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ενέργειας, το δεύτερο μέσα σε μία εβδομάδα και το έβδομο σε διάστημα ενάμιση έτους.

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Το έφερε… τούμπα και έμεινε «ζωντανή»
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Το έφερε… τούμπα και έμεινε «ζωντανή»

Με δύο γκολ του Βινίσιους και ένα του Βαλβέρδε, η Ρεάλ των 10 παικτών από το 77' (αποβολή Βαλβέρδε) νίκησε στο Μπερναμπέου την Ατλέτικο στο ντέρμπι της Μαδρίτης και παρέμεινε σε τροχιά «τίτλου».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Αρβανίτης
Κόσμος 22.03.26

Άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Αρβανίτης

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Κώστας Αρβανίτης σχετικά με την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο και την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής ευρωπαϊκής συνδρομής.

Σύνταξη
Σωρεία καταγγελιών για τη «δράση» του γνωστού γκαλερίστα – Τα κλεμμένα κοσμήματα και οι πλαστοί πίνακες
Ελλάδα 22.03.26

Σωρεία καταγγελιών για τη «δράση» του γνωστού γκαλερίστα – Τα κλεμμένα κοσμήματα και οι πλαστοί πίνακες

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι καταγγελίες σε βάρος του πασίγνωστου γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, μετά τη σύλληψή του και τις κατηγορίες σε βάρος του για πέντε κακουργήματα.

Σύνταξη
Φιορεντίνα-Ίντερ 1-1: Τρίτο ματς χωρίς νίκη οι πρωτοπόροι «νερατζούρι» – Πλησίασε η Μίλαν
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Φιορεντίνα-Ίντερ 1-1: Τρίτο ματς χωρίς νίκη οι πρωτοπόροι «νερατζούρι» – Πλησίασε η Μίλαν

Μπορεί να προηγήθηκε στο 1’, όμως η Ίντερ δεν κατάφερε να κερδίσει την Φιορεντίνα. Η Μίλαν πλησίασε στους έξι βαθμούς. Οι «βιόλα» πήραν μικρή ανάσα (+2 πάνω από την επικίνδυνη ζώνη)

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

