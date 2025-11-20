science
Kλίμα: Η Τουρκία θα φιλοξενήσει την COP31, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας
Περιβάλλον 20 Νοεμβρίου 2025

Kλίμα: Η Τουρκία θα φιλοξενήσει την COP31, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας ανακοίνωσε, στο πλαίσιο συμβιβασμού, ότι η Τουρκία είναι εντέλει η χώρα που θα φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα.

Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

Spotlight

Η Τουρκία θα είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει τη σύνοδο υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα την επόμενη χρονιά, ενώ η Αυστραλία θα συντονίσει τις διαπραγματεύσεις των κυβερνήσεων στο πλαίσιό της, με βάση συμβιβαστική συμφωνία που ανακοίνωσε ο αυστραλός πρωθυπουργός Αντονι Αλμπανέζι σήμερα Πέμπτη (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Alex Ellinghausen, επάνω, ο Αντονι Αλμπανέζι).

Αυστραλία και Τουρκία διεκδικούσαν από το 2022 τη φιλοξενία της COP31 κι αρνούνταν να υπαναχωρήσουν

Οι δυο χώρες, που διεκδικούσαν από το 2022 τη φιλοξενία της συνόδου κι αρνούνταν να υπαναχωρήσουν, σύναψαν καταρχήν συμφωνία για τη διοργάνωση της COP31 στην Τουρκία και προπαρασκευαστικές συνομιλίες στον Ειρηνικό και στην Αυστραλία, με την τελευταία να προεδρεύει στις διαπραγματεύσεις, εξήγησε ο κ. Αλμπανέζι.

«Μεγάλη νίκη»

«Αυτό στο οποίο καταλήξαμε είναι μεγάλη νίκη για την Αυστραλία όσο και για την Τουρκία», είπε ο πρωθυπουργός στη δημόσια ραδιοφωνία του ABC.

Οι δυο χώρες έχουν πλέον στη διάθεσή τους έναν χρόνο για να προετοιμαστούν για τη σύνοδο.

Πηγή: ΑΠΕ

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Οι νέες επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας

Υδρογονάνθρακες: Οι νέες επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας

Stream science
Αποζημίωση δισεκατομμυρίων θα διεκδικήσει η Ουκρανία για τις εκπομπές άνθρακα του πολέμου
Μαύροι καπνοί στο κλίμα 19.11.25

Αποζημίωση δισεκατομμυρίων θα διεκδικήσει η Ουκρανία για τις εκπομπές άνθρακα του πολέμου

Το αίτημα, τα πρώτο του είδους του στα χρονικά, θα υποβληθεί από την Ουκρανία μέσω μιας νέας διαδικασίας αποζημιώσεων που ετοιμάζει το Συμβούλιο της Ευρώπης,

Σύνταξη
Κούφια λόγια, κάλπικες υποσχέσεις – Είναι η διαδικασία των COP η λάθος λύση για το κλίμα;
COP30 19.11.25

Κούφια λόγια, κάλπικες υποσχέσεις – Είναι οι διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ η λάθος λύση για το κλίμα;

Ακόμα και ο ΟΗΕ αναγνωρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις των COP περιορίζονται στα λόγια. Το πρόβλημα είναι ότι για τη μεταρρύθμιση των συνομιλιών για το κλίμα απαιτείται απόλυτη ομοφωνία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πτώση της Ελλάδας στον δείκτη κλιματικής πολιτικής – Πού οφείλεται η «μεσαία επίδοση» της χώρας
Δείκτης CCPI 18.11.25

Πτώση της Ελλάδας στον δείκτη κλιματικής πολιτικής – Πού οφείλεται η «μεσαία επίδοση» της χώρας

Ο δείκτης CCPI αξιολογεί την επίδοση 63 χωρών και της ΕΕ σε τέσσερις βασικούς δείκτες που συνδυαστικά προσδιορίζουν την επίδοση της κάθε χώρας στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Ανέτοιμες οι ευρωπαϊκές πόλεις – Υποδομές στα όριά τους, πόροι που δεν φτάνουν
Έρευνα 16.11.25

Ανέτοιμες οι ευρωπαϊκές πόλεις απέναντι στην κλιματική απειλή - Υποδομές στα όριά τους, πόροι που δεν φτάνουν

Σχεδόν το ένα πέμπτο των 54 πόλεων που αναλύθηκαν κατά την έρευνα Eurocities Pulse Mayors παραμένουν απροετοίμαστες για τους μελλοντικούς κινδύνους από την κλιματική αλλαγή και τα ακραία φαινόμενα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
COP30: Μεγάλη διαδήλωση στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή που διεξάγεται στη Βραζιλία
«Πορεία για το Κλίμα» 15.11.25

Μεγάλη διαδήλωση στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή που διεξάγεται στη Βραζιλία

Η COP30 φιλοξενείται στο Μπελέμ της Βραζιλίας - Παράλληλα διεξάγεται η «Σύνοδος Κορυφής των Λαών» με συμμετοχή εκατοντάδων οργανώσεων, κινημάτων και δικτύων

Σύνταξη
Πώς η διαμάχη για τον ορισμό του «φύλου» απειλεί να βαλτώσει τις συνομιλίες στη σύνοδο Cop30 για το κλίμα
«Παράθυρο» ευκαιρίας 14.11.25

Πώς η διαμάχη για τον ορισμό του «φύλου» απειλεί να βαλτώσει τις συνομιλίες στη σύνοδο Cop30 για το κλίμα

Οι υποστηρικτές λένε ότι η πίεση των συντηρητικών κρατών να ορίσουν το φύλο ως «βιολογικό» στην κρίσιμη σύνοδο Cop30 θα υποχωρούσε στη γλώσσα περασμένων δεκαετιών εντός του ΟΗΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κλιματική αλλαγή: Οι εκπομπές CO2 προς νέο ρεκόρ το 2025 εξαιτίας της καύσης ορυκτών καυσίμων
Κλιματική αλλαγή 13.11.25

Ξεχάστε τον 1,5° Κελσίου

Οι εκπομπές CO2 εξαιτίας της καύσης άνθρακα, πετρελαίου και αερίου θα αυξηθούν το 2025 κατά 1,1% σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά, σύμφωνα με την έκθεση Global Carbon Project.

Σύνταξη
COP30: «Ο Τραμπ είναι προσωρινός» δηλώνει από την Μπελέμ ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας
Γκάβιν Νιούσομ 12.11.25

«Ο Ντόναλντ Τραμπ διπλασίασε τη βλακεία»

«Ο Ντόναλντ Τραμπ διπλασίασε τη βλακεία», είπε ο Γκάβιν Νιούσομ που παρευρίσκεται στην COP30, αναφερόμενος στις υπαναχωρήσεις της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου όσον αφορά την ενέργεια και το κλίμα.

Σύνταξη
Η κλιματική αλλαγή σκοτώνει «αθόρυβα» τους ανθρώπους – Κρίσιμο ζήτημα η προστασία της υγείας
Κλιματικοί κίνδυνοι 10.11.25

Η κλιματική αλλαγή σκοτώνει «αθόρυβα» τους ανθρώπους – Κρίσιμο ζήτημα η προστασία της υγείας

Παράγοντας που συνδέεται με την υγεία των ανθρώπων, είναι οι πλημμύρες και οι ξηρασίες. Αλλά και η μετάδοση μολυσματικών ασθενειών που ευνοείται από την αυξημένη ζέστη και υγρασία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
COP30: Η σύνοδος για το κλίμα ξεκίνησε – Εκκλήσεις για συνεργασία και αποφασιστική δράση
Αγώνας δρόμου 10.11.25

COP30: Η σύνοδος για το κλίμα ξεκίνησε – Εκκλήσεις για συνεργασία και αποφασιστική δράση

Οι κυβερνήσεις που δεν δρουν θα κατηγορηθούν για λιμό και συγκρούσεις που θα φέρει η κλιματική κρίση, τόνισε ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το Κλίμα στην έναρξη της COP30. Λούλα: Να νικήσουμε τους αρνητές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας
Πολιτική 20.11.25

Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας

Η «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη με στόχο τη δημοσκοπική ανάκαμψη και ο ρόλος των διεθνών επαφών του. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Σιγκαπούρη, οι στοχεύσεις του ταξιδιού και οι συναντήσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καιρός: Συννεφιά με αφρικανική σκόνη τοπικές βροχές και καταιγίδες – Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα
Η προειδοποίηση της ΕΜΥ 20.11.25

Συννεφιά με αφρικανική σκόνη, τοπικές βροχές και καταιγίδες - Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα

Συννεφιασμένος ο καιρός με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για την πιθανότητα να εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Σύνταξη
Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν
Επικίνδυνη ρητορική 20.11.25

Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν

Οι λέξεις δεν είναι άχρωμες και ουδέτερες. Κρύβουν ιστορικά νοήματα και συναισθηματικό φορτίο και την δημιουργούν συνειρμούς, αντιλήψεις και δράσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μαιευτική βία: «Εκλεισα μόνη μου την παροχή ωκυτοκίνης»
Εμφυλη βία 20.11.25

Μαιευτική βία: «Εκλεισα μόνη μου την παροχή ωκυτοκίνης»

Με αφορμή την επανεκκίνηση του Παρατηρητηρίου Μαιευτική Βίας Ελλάδας, η μαία Κωνσταντίνα Νούσια και η γυναικολόγος Χρυσάνθη Σαρδέλη παίρνουν θέση για τη συζήτηση που έχει ανάψει ανάμεσα στους επαγγελματίες γυναικολογικής υγείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Είναι η ουκρανική γάτα σας πατριωτική ή είναι προδοτική ρωσόφιλη;
Νιάο ή Μιάο; 20.11.25

Είναι η ουκρανική γάτα σας πατριωτική ή είναι προδοτική ρωσόφιλη;

Νέο πεδίο αντιπαράθεσης έχει προκύψει στην Ουκρανία καθώς μια διαφήμιση στην πόλη Λβιβ, παρουσίαζε την γάτα να νιαουρίζει στα ρώσικα! Φαντάζεστε η γάτα σας να είναι κατάσκοπος του εχθρού;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συνέντευξη εργασίας: Αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή απάντηση στο «Πείτε μου για τον εαυτό σας»
Οικονομία 20.11.25

Συνέντευξη εργασίας: Αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή απάντηση στο «Πείτε μου για τον εαυτό σας»

Ο Gary Burnison, CEO της παγκόσμιας εταιρείας συμβούλων και εξεύρεσης στελεχών Korn Ferry, αποκαλύπτει την καλύτερη απάντηση που έχει λάβει στην ερώτηση «Πείτε μου λίγα λόγια για τον εαυτό σας»

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Τι μέλλει γενέσθαι μετά το τέλος – O κίνδυνος «πίεσης» στον εθνικό προϋπολογισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 20.11.25

Τι μέλλει γενέσθαι μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης - O κίνδυνος «πίεσης» στον εθνικό προϋπολογισμό

Κάτι περισσότερο από 400 ημέρες απομένουν για να μπει τέλος στο Ταμείο Ανάκαμψης με την κυβέρνηση να καυχιέται για την οικονομική πολιτική που εφαρμόζει παρά τη λαϊκή δυσαρέσκεια και να καθησυχάζει πως θα συνεχίσει να βρίσκεται σε σταθερή δημοσιονομική τροχιά παρά τον κίνδυνο απώλειας κονδυλίων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Είναι οικογενειακό τους: Ούτε η Κλόε Καρντάσιαν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει πάει στη σελήνη
Fizz 20.11.25

Είναι οικογενειακό τους: Ούτε η Κλόε Καρντάσιαν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει πάει στη σελήνη

Μετά την Κιμ Καρντάσιαν, η Κλόε αποκάλυψε στο People πως δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει καταφέρει να πάει στη σελήνη - και μάλλον αυτή «κόλλησε» την αδερφή της με αυτή τη θεωρία.

Σύνταξη
«Αιτία για απολύσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη»: Σχεδόν 50.000 καταργήσεις θέσεων λόγω AI
AI 20.11.25

«Αιτία για απολύσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη»: Σχεδόν 50.000 καταργήσεις θέσεων λόγω AI

Μεταξύ άλλων, η Goldman Sachs ενημέρωσε τους υπαλλήλους της να αναμένουν περισσότερες περικοπές θέσεων εργασίας φέτος, καθώς προσπαθεί να «εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης»

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Παλαιστίνιοι: Εκκληση απευθύνει η UNRWA για χρηματοδότηση και ανανέωση της εντολής της
Παλαιστίνιοι 20.11.25

Εκκληση της UNRWA για χρηματοδότηση και ανανέωση της εντολής της

Η ανανέωση της εντολής της UNRWA είναι απόλυτα «απαραίτητη» προκειμένου «να βοηθηθούν και να προστατευτούν οι παλαιστίνιοι πρόσφυγες» και να εξευρεθεί «δίκαιη και βιώσιμη λύση» του Μεσανατολικού.

Σύνταξη
Σουδάν: Ο Τραμπ λέει ότι θα καταβάλει προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος
Εκκληση Σαλμάν 20.11.25

Ο Τραμπ θα καταβάλει προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος στο Σουδάν

«Δεν ήταν στα πλάνα μου να εμπλακώ» στο Σουδάν, δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν του ζήτησε να κάνει «κάτι πολύ ισχυρό» και «θα αρχίσουμε να εργαζόμαστε επ’ αυτού».

Σύνταξη
Ρωσία: «Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ με ΤΝ» χόρεψε για τον Πούτιν
Ρωσία 20.11.25

«Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ με ΤΝ» χορεύει για τον Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχαρίστησε «το πρώτο ρωσικό ανθρωποειδές ρομπότ με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη», το οποίο λίγο πριν είχε χορέψει μπροστά του, λέγοντας ότι είναι το αγαπημένο του τραγούδι.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνευση
Λονδίνο 20.11.25

Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνευση στην Ουκρανία

Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και καλεί τη Ρωσία να αποσύρει τις δυνάμεις της από τη γειτονική της χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί την εκεχειρία
Γάζα 20.11.25

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί την εκεχειρία

Η Χαμάς καλεί τις ΗΠΑ να ασκήσουν «άμεση και σοβαρή πίεση» στο Ισραήλ ώστε να το υποχρεώσουν «να σεβαστεί την εκεχειρία», έπειτα από το νέο μακελειό που προκάλεσε στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύνταξη
