Η Τουρκία θα είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει τη σύνοδο υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα την επόμενη χρονιά, ενώ η Αυστραλία θα συντονίσει τις διαπραγματεύσεις των κυβερνήσεων στο πλαίσιό της, με βάση συμβιβαστική συμφωνία που ανακοίνωσε ο αυστραλός πρωθυπουργός Αντονι Αλμπανέζι σήμερα Πέμπτη (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Alex Ellinghausen, επάνω, ο Αντονι Αλμπανέζι).

Αυστραλία και Τουρκία διεκδικούσαν από το 2022 τη φιλοξενία της COP31 κι αρνούνταν να υπαναχωρήσουν

#BREAKING Türkiye to host next year’s COP31 climate summit after Australian Prime Minister Anthony Albanese announces withdrawal of Canberra’s bid pic.twitter.com/Uufw3zE7Gd — Anadolu English (@anadoluagency) November 20, 2025

Οι δυο χώρες, που διεκδικούσαν από το 2022 τη φιλοξενία της συνόδου κι αρνούνταν να υπαναχωρήσουν, σύναψαν καταρχήν συμφωνία για τη διοργάνωση της COP31 στην Τουρκία και προπαρασκευαστικές συνομιλίες στον Ειρηνικό και στην Αυστραλία, με την τελευταία να προεδρεύει στις διαπραγματεύσεις, εξήγησε ο κ. Αλμπανέζι.

BREAKING: Turkiye to host COP31 climate summit after Australia concedes bid Read more: https://t.co/kGvJ4EvYVt pic.twitter.com/s5CeSK2r85 — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) November 20, 2025

«Μεγάλη νίκη»

«Αυτό στο οποίο καταλήξαμε είναι μεγάλη νίκη για την Αυστραλία όσο και για την Τουρκία», είπε ο πρωθυπουργός στη δημόσια ραδιοφωνία του ABC.

After spending millions and months of planning, Adelaide has officially lost out in Australia’s bid to host the COP31 climate summit. Chris Bowen confirmed the United Nations climate conference will be held in Turkey next year. pic.twitter.com/pZhh87kAkh — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) November 20, 2025

Οι δυο χώρες έχουν πλέον στη διάθεσή τους έναν χρόνο για να προετοιμαστούν για τη σύνοδο.

Πηγή: ΑΠΕ