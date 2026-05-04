04.05.2026 | 10:08
Φωτιά σε αστικό λεωφορείο – Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Φυλής
Η γη της ελιάς: Οι σχέσεις δοκιμάζονται
Media 04 Μαΐου 2026, 12:13

Η γη της ελιάς: Οι σχέσεις δοκιμάζονται

Όλα όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς Η γη της ελιάς. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη, στις 23.00, στο MEGA

Οι σχέσεις δοκιμάζονται στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς» από αλήθειες που κανείς δεν μπορεί πια να αποφύγει. Ό,τι μέχρι τώρα παρέμενε σε εκκρεμότητα, παίρνει αιφνίδια κατεύθυνση με οδυνηρές συνέπειες.

Ο Ρούσσος εξαφανίζεται από το προσκήνιο, αλλά οι απειλές του συνεχίζουν να πυροδοτούν ένταση και φόβο.
Η Μαρία βρίσκει τον Ζακ νεκρό μέσα στο σπίτι της.
Ο Λυκούργος επιστρατεύει κάθε δυνατό μέσο για να προστατεύσει την Ισμήνη.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων της σειράς Η γη της ελιάς που θα μεταδοθούν από τη Δευτέρα 4 έως και την Πέμπτη 7 Μαΐου στις 23:00.

Επεισόδιο 116 (Δευτέρα 4 Μαΐου)

Ο Ρούσσος φτάνει στην Κρήτη κι ο Αντώνης τον κρύβει στο διαμέρισμα της Χριστιάνας, ενώ εκείνη προσπαθεί να πείσει την Άννα να αποσύρει τη μήνυση. Ο Μανώλης πλέει σε πελάγη ευτυχίας με την έλευση της Αμαλίας, αγνοώντας την περιπέτεια της Άννας. Η Μυρτώ και ο Παρασκευάς καταλήγουν στο κρεβάτι, αλλά η εμπειρία τούς απογοητεύει και τους δύο. Η Φρύνη ξεκαθαρίζει στον Κωνσταντίνο ότι θα τον περιμένει όσο χρειαστεί, καθώς η Ισμήνη έχει μπλεξίματα κι εκείνος έχει αναλάβει το παιδί τους. Η Αναστασία πολιορκεί τον Λεωνίδα και τον ξανακαλεί για φαγητό, με τη Μαργαρίτα να την καθοδηγεί βήμα – βήμα. Ο Λυκούργος προφασίζεται ότι έχει πάθει λουμπάγκο με σκοπό να αναβληθεί η δίκη της Ισμήνης. Η Αριάδνη ενημερώνεται από τον Κουράκο και γίνεται έξαλλη, υποψιαζόμενη ότι ο Λυκούργος το σκηνοθέτησε για να γλιτώσει την κόρη του. Ο Ζακ μετακομίζει στο σπίτι της Μαρίας κι εκείνη ξαφνικά νιώθει να καταπιέζεται. Η Ισμήνη αφήνεται ελεύθερη, αλλά αυτή τη φορά ο Λυκούργος δεν θα της χαριστεί. Η Αλεξάνδρα μαθαίνει για τον ξυλοδαρμό της Άννας κι αποφασίζει να πάρει δραστικά μέτρα.

Επεισόδιο 117 (Τρίτη 5 Μαΐου)

Η Αριάδνη εμφανίζεται απροειδοποίητα στο σπίτι του Λυκούργου, αποφασισμένη να διαπιστώσει αν όντως υποφέρει από λουμπάγκο, ή αν είπε ψέματα για να σώσει την Ισμήνη. Κι ενώ όλοι πιστεύουν ότι ο Ρούσσος έχει εξαφανιστεί, η Άννα δέχεται ένα ανατριχιαστικό τηλεφώνημα όπου την απειλεί ότι θα τη σκοτώσει. Στο κάλεσμα, στο σπίτι της Αθηνάς, η Μαργαρίτα προσπαθεί με κάθε τρόπο να στήσει το πολυπόθητο συνοικέσιο με την Αναστασία, αγνοώντας πως η ίδια έχει γίνει το αντικείμενο του ενδιαφέροντος του Λεωνίδα. Η βραδιά μετατρέπεται γρήγορα σε πεδίο «ποιητικής» μάχης, με σπόντες, υπονοούμενα και βλέμματα που λένε περισσότερα απ’ όσα θα έπρεπε. Η ιατρική διάγνωση της Ασπασίας δεν είναι καλή κι ο Λυκούργος σκέφτεται αν μπορεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός. Η Αριάδνη, κρυφακούγοντας μια συζήτηση, μαθαίνει ότι ο Στάθης και ο Κουράκος μεθόδευσαν την αναβολή της δίκης της Ισμήνης και γίνεται έξαλλη. Η Ερωφίλη ανακοινώνει στον Αντώνη ότι θέλει διαζύγιο και ότι είναι ερωτευμένη με κάποιον άλλον. Η Μαρία ανοίγει την πόρτα του δωματίου της στο Σούνιο και βρίσκει μέσα τον Ζακ νεκρό.

Επεισόδιο 118 (Πέμπτη 7 Μαΐου)

Η Μαρία, έντρομη, προσπαθεί να συνεφέρει τον Ζακ, αλλά δεν τα καταφέρνει και καταλαβαίνει ότι είναι νεκρός. Σε κατάσταση σοκ τηλεφωνεί στην Αθηνά και τον Τζον, οι οποίοι φεύγουν αμέσως από τη Μάνη για το Σούνιο. Η Αριάδνη, έξαλλη με τον Κουράκο για την μπλόφα που έστησε με τον Λυκούργο, τον πετάει έξω από το σπίτι. Ο Αντώνης, μετά από καβγά που κάνει με την Ερωφίλη, δέχεται να της δώσει το διαζύγιο, αλλά πρώτα θέλει να διασφαλίσει τη θέση του στο λατομείο. Αυτό που θα απαιτήσει από την Αλεξάνδρα, θα της προκαλέσει έκπληξη κι επιτέλους κι θα καταλάβει κι αυτή μία πτυχή του χαρακτήρα του. Ο Στάθης ανακοινώνει στην Ασπασία τη σοβαρή κατάσταση της υγείας της, αλλά εκείνη αντιμετωπίζει τα νέα με απάθεια. Ο Μανώλης είναι λυπημένος γιατί η Αμαλία επιστρέφει στη Μάνη. Η Ισμήνη συνειδητοποιεί ότι ο Κωνσταντίνος δεν είναι στο γραφείο του, όπως της είχε πει. Του ζητά εξηγήσεις κι εκείνος την αγνοεί εντελώς. Ο Μανώλης μαθαίνει από σπόντα για την επίθεση του Ρούσσου στην Άννα και, θυμωμένος, ψάχνει να τον βρει παντού. Όταν τελικά τον βρει, θα τον «τιμωρήσει» με τον τρόπο του…

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:
Στέλα Φυρογένη
Βάσια Παναγοπούλου
Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

Έφη Αλεβίζου
