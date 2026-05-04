newspaper
Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
weather-icon 10o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Τουρκία προσπαθεί να μετατρέψει τον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ – Ιράν σε πολιτική και οικονομική ευκαιρία
Κόσμος 04 Μαΐου 2026, 08:00

Η Τουρκία προσπαθεί να μετατρέψει τον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ – Ιράν σε πολιτική και οικονομική ευκαιρία

Η Τουρκία θέτει στόχο την μετατροπή της σε ενεργειακό και εμπορικό κόμβο, δίνοντας ακόμα και εναλλακτική στους θαλάσσιους δρόμους.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚείμενοΑλεξάνδρα Φωτάκη
A
A
Vita.gr
Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Spotlight

Ποιο είναι το αποτέλεσμα του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον Ιράν για την Τουρκία και κατά πόσο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν;

Η Τουρκία δεν είχε συνέπειες στο έδαφος της από τον πόλεμο στο Ιράν, αφού οι συστοιχίες Patriot του ΝΑΤΟ ήταν αυτές που εξουδετέρωσαν τους πυραύλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη, εναντίον αμερικανο – ΝΑΤΟικών βάσεων σε τουρκικό έδαφος.

Τα σενάρια και η Τουρκία

Την ίδια στιγμή δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής το Ιράν να βυθίζεται σε κρίση στο εσωτερικό του και να μετατρέπεται σε failed state, με αποτέλεσμα την πλήρη αποσταθεροποίηση του. Η αντιπολίτευση δεν έχει βγει στο δρόμο και οι Κούρδοι δεν έχουν αναλάβει το ρόλο που τους απέδιδαν τα σενάρια.

Δεν έχουμε δει ούτε ένα νέο κύμα προσφύγων να κατακλύζει την Τουρκία κάτι το οποίο επίσης αποτελούσε ένα σενάριο τρομακτικό για την Άγκυρα, όχι μόνο ως προς τη διαχείριση των ανθρώπων που ενδεχομένως θα έφταναν από το Ιράν, αλλά κυρίως για την απορρόφηση των αντιδράσεων των τούρκων πολιτών.

Αυτά τα σενάρια αποτέλεσαν και το έναυσμα η Άγκυρα να προχωρήσει σε συμμαχία με τα κράτη του Κόλπου και να εκφράσει την αντίθεση της στονν πόλεμο, επιδιώκοντας μάλιστα να πείσει και τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ να μην τον ξεκινήσει.

Ο πόλεμος έχει ήδη μπει στον τρίτο μήνα του και ακόμα δεν έχει τελειώσει.

Με όλα τα απειλητικά σενάρια να παραμένουν ανοιχτά ως ενδεχόμενα.

Η Τουρκία αναλύει τα δεδομένα του πολέμου

Για την τουρκική κυβέρνηση ωστόσο έχει ξεκινήσει ήδη η ανάλυση των διδαγμάτων του πολέμου με στόχο την αξιοποίηση τους προς την ενίσχυση της διπλωματική, αλλά και της οικονομικής ισχύος της χώρας.

Σημαντικό πεδίο το οποίο η Τουρκία θα πρέπει να διαχειριστεί, όπως τονίζει σε δημοσίευμα της η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, είναι η οικονομία, καθώς η Άγκυρα αναγκάστηκε να πουλήσει τόνους χρυσού, προκειμένου να μην καταρρεύσει η λίρα.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα «ο Τούρκος υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ είχε θέσει ως στόχο το ποσοστό πληθωρισμού της χώρας να είναι 13-19% μέχρι το τέλος του 2026, ωστόσο ο πληθωρισμός πλησίασε το 40%. Επιπλέον, ο προϋπολογισμός βασίστηκε σε μια προβλεπόμενη τιμή πετρελαίου 65 δολαρίων/βαρέλι, απαιτώντας μια σημαντική προσαρμογή με τις τιμές του πετρελαίου να πλησιάζουν πλέον τα 110 δολάρια/βαρέλι.

Ακόμη και αν η τιμή ξαναπέσει, παραμένει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ της πρόβλεψης και της πραγματικότητας. Η κρατική επιδότηση ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που λαμβάνει η εθνική εταιρεία φυσικού αερίου BOTAS θα πρέπει να τριπλασιαστεί για να καλυφθεί το χάσμα μεταξύ των παγκόσμιων τιμών του φυσικού αερίου και της τιμής που πληρώνουν οι Τούρκοι καταναλωτές. Εν τω μεταξύ, ο φόρος επί του φυσικού αερίου που η κυβέρνηση είχε προγραμματίσει να επιβάλει για να γεμίσει τα ταμεία της έχει παγώσει. Κατά συνέπεια, το δημοσιονομικό έλλειμμα φέτος προβλέπεται να φτάσει τα 45 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με την πρόβλεψη των 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Η Τουρκία προβάλλεται ως παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή

Παρά την κρίση στην οικονομία που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Τουρκία, η Άγκυρα εξακολουθεί να προβάλλει εαυτόν, ως την πιο ήσυχη και σταθερή χώρα στη Μέση Ανατολή.

Δεν είναι τυχαίο ότι τέλη Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο Παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη μια διάσκεψη με τίτλο «Επενδύοντας στην Τουρκία».

Στόχος οι επενδύσεις

Ο τούρκος πρόεδρος παρουσίασε εκεί το σχέδιο του για την προσέλκυση ξένων επενδυτών.

Ένα σχέδιο το οποίο προσφέρει φορολογικές απαλλαγές και γενναιόδωρες φορολογικές ελαφρύνσεις σε εταιρείες που θα λειτουργούν από το χρηματοοικονομικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης, εκπτώσεις σε εταιρείες εμπορίου και απαλλαγές για εξαγωγείς, παράλληλα με μία σειρά μέτρων που έχουν στόχο να μετατρέψουν την Τουρκία σε ένα προτιμώμενο περιφερειακό «εμπορικό κέντρο».

Εκτιμήσεις αναλυτών κάνουν λόγο για προσπάθεια του Ερντογάν να αντικαταστήσει κράτη του Κόλπου, ακόμα και να πάρει τη θέση του Ντουμπάι, κάνοντας την Τουρκία παγκόσμιο εμπορικό κέντρο και ενεργειακό κόμβο.

«Η περιγραφή της Τουρκίας ως γέφυρας μεταξύ Ανατολής και Δύσης δεν αρκεί πλέον για να αποτυπώσει το στρατηγικό βάρος της χώρας. Η Τουρκία δεν είναι μόνο ένας διάδρομος, αλλά μια ζωτική βάση για τις εμπορικές και ενεργειακές διαδρομές σε ολόκληρη την περιοχή», ήταν η φράση του Ερντογάν.

Η αξιοποίηση της επικινδυνότητας των Στενών του Ορμούζ

Οι κίνδυνοι που αναδεικνύονται από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ όσον αφορά την εξάρτηση από τον Περισκό Κόλπο κατέστησε τα κράτη του Κόλπου και την παγκόσμια οικονομία ομήρους.

Με την Άγκυρα να θέλει να πείσει ότι μπορεί να είναι η λύση για την απελευθέρωση των κρατών από την εξάρτηση αυτή και την όποια απειλή.

Το όραμα του Ερντογάν να κάνει την Τουρκία παγκόσμιο κέντρο ενέργειας και εμπορίου δεν είναι κάτι καινούριο, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί.

Με τον τούρκο πρόεδρο να θεωρεί ότι μπορεί να αναβιώσει τα παλιά του σχέδια, πατώντας στην επείγουσα ανάγκη για μία ρεαλιστική εναλλακτική λύση στην υφιστάμενη θαλάσσια οδό.

Ο Δρόμος Ανάπτυξης του Ιράκ

Σε αυτά τα σχέδια περιλαμβάνεται και ο Δρόμος Ανάπτυξης του Ιράκ, μία φιλόδοξη οδός μεταφοράς, που επιδιώκει να συνδέσει τελικά το Μεγάλο Λιμάνι του Αλ Φάου στο νότιο Ιράκ με την Τουρκία σε απόσταση 1.200 χιλιομέτρων. Ένα στρατηγικό έργο με εκτιμώμενο κόστος 20 δισ. δολάρια, που στοχεύει να μετατρέψει το Ιράκ σε κόμβο μεταφορών, παρακάμπτοντας τη Διώρυγα του Σουέζ. Περιλαμβάνει σιδηροδρομικές γραμμές, αυτοκινητοδρόμους, λιμάνια (όπως το Gran Al Faw) και ενεργειακούς αγωγούς.

Το πρώτο στάδιο της διαδρομής αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028. Τα επόμενα δύο στάδια έχουν προγραμματιστεί για το 2033 και το 2050. Δεν είναι σαφές αν θα βρεθούν τα χρήματα για την ολοκλήρωσή του. Δεν προσφέρει άμεση λύση στην κρίση μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Δεδομένου δε ότι πρόκειται για μία διαδρομή αρκετά μεγάλη υπάρχει πάντα ο φόβος του να πληγεί από τρομοκρατικές επιθέσεις, ωστόσο δίνει την εικόνα του πώς η Τουρκία αντιλαμβάνεται τη θέση της, με φόντο τα πολιτικά κίνητρα πίσω από το έργο.

Αυτή η διαδρομή άλλωστε έχει έναν ακόμα φιλόδοξο στόχο να παρακάμψει και ίσως να ματαιώσει το σχέδιο κατασκευής του IMEC μιας διαδρομής που θα εκτείνεται από την Ινδία μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας και του Ισραήλ προς τη Μεσόγειο Θάλασσα και τελικά την Ευρώπη.

Ενώ την ίδια στιγμή η Τουρκία αναζητά τρόπους μεταφοράς φυσικού αερίου από το Κατάρ μέσω του Ιράκ και της Συρίας, αφού το Ιράκ, μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, άρχισε να προσπαθεί να μεταφέρει πετρέλαιο από το Κιρκούκ στο λιμάνι Τσεϊχάν της Τουρκίας.

Σε κάθε περίπτωση η Άγκυρα δεν επιδιώκει απλά και μόνο να αναδειχθεί σε διαμετακομιστικό σταθμό φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Είναι ενδεικτικό ότι επιδιώκει σύσφιξη και των δεσμών της στο πεδίο της άμυνας τόσο με τη Σαουδική Αραβία όσο και με τα ΗΑΕ.

Η Τουρκία διατηρεί επίσης μια μεγάλη στρατιωτική βάση στο Κατάρ και ανασυγκροτεί τον συριακό στρατό. Το 2024, υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με το Ιράκ για στρατιωτική και πληροφοριακή συνεργασία στον πόλεμο κατά των κουρδικών αντάρτικων ομάδων.

Το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, δεν επηρεάζεται από την απειλή του Τραμπ να αποχωρήσει από τη στρατιωτική συμμαχία, η οποία, κατά την άποψή του, τον απογοήτευσε στον πόλεμο κατά του Ιράν. Η Άγκυρα θεωρεί εαυτόν εναλλακτικό στρατιωτικό στήριγμα όχι μόνο για τα κράτη του Κόλπου αλλά και για την ΕΕ, η οποία επιδιώκει να δημιουργήσει ένα στρατιωτικό πλαίσιο για να απελευθερωθεί από την απειλούμενη εξάρτησή της από τις ΗΠΑ.

Έστω και αν αυτός ο σχεδιασμός αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις από την Ευρώπη.

Η πρόταση της Άγκυρας δεν φαίνεται να υιοθετείται ούτε από τα κράτη της Με΄σης Ανατολής, με τη Σαουδική Αραβία να υπογράφει μεν αμυντική συμφωνία με το Πακιστάν, διευκρίζοντας δε στην Τουρκία, η οποία ήθελε να ενταχθεί ότι ρόκειται για διμερή συμμαχία χωρίς περιθώρια για επιπλέον εταίρους προς το παρόν.

Παρά τα εμπόδια πάντως η Άγκυρα δεν εγκαταλείπει τις προσπάθειες της, θεωρώντας ότι ο πόλεμος με το Ιράν, ακόμα δεν έχει τελειώσει και οι επιθέσεις της Τεχεράνης στους γείτονες της μπορεί να μεταβάλουν την επί του παρόντος αρνητική στάση των χωρών του Κόλπου απέναντι της.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ με ισχυρό διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον

ΔΕΗ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ με ισχυρό διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Κόσμος
Ξεκινά η επιχείρηση «Ελευθερία» των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ

Ξεκινά η επιχείρηση «Ελευθερία» των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ξεκινά η επιχείρηση «Ελευθερία» των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ – «Παραμένει κρίσιμο το επίπεδο απειλής» στην περιοχή
Κόσμος 04.05.26 Upd: 07:55

Ξεκινά η επιχείρηση «Ελευθερία» των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ – «Παραμένει κρίσιμο το επίπεδο απειλής» στην περιοχή

Οι αμερικανικές δυνάμεις θα αρχίσουν να υποστηρίζουν την επιχείρηση «Freedom» στα Στενά του Ορμούζ από σήμερα, αναφέρει η CENTCOM - Το Ιράν διαμηνύει ότι θα το θεωρήσει παραβίαση της εκεχειρίας - Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ο πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Κόσμος 04.05.26

Ο πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

«Ο πρώην δήμαρχος Τζουλιάνι είναι μαχητής, που αντιμετώπισε κάθε πρόκληση στη ζωή με ακλόνητη δύναμη, και μάχεται με το ίδιο επίπεδο αποφασιστικότητας», ανέφερε ο Τεντ Γκούντμαν, εκπρόσωπος του, μέσω X

Σύνταξη
Σκιές πολέμου στα Φώκλαντς!
Τα "Μαλβίνας" για τους Αργεντίνους 04.05.26

Σκιές πολέμου στα Φώκλαντς!

Η Βρετανία δηλώνει «σε πλήρη ετοιμότητα» να υπερασπιστεί τα νησιά, ενώ η Αργεντινή ανεβάζει τους τόνους και οι ΗΠΑ επιχειρούν να ισορροπήσουν σε ένα εκρηκτικό διπλωματικό σκηνικό

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μέση Ανατολή: Δισεκατομμύρια γεύματα σε κίνδυνο λόγω του πολέμου στο Ιράν – «Είναι μια τέλεια καταιγίδα»
Κόσμος 04.05.26

Δισεκατομμύρια γεύματα σε κίνδυνο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή - «Είναι μια τέλεια καταιγίδα»

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ εκτιμά ότι οι συνδυασμένες επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να ωθήσουν 45 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους σε οξεία πείνα το 2026.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Εκπαίδευση ή Προπαγάνδα; Πώς τα αυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούν την παιδεία ως πολιτικό εργαλείο
Κόσμος 04.05.26

Εκπαίδευση ή Προπαγάνδα; Πώς τα αυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούν την παιδεία ως πολιτικό εργαλείο

Στα αυταρχικά καθεστώτα, η παιδεία σπάνια είναι πολιτικά ουδέτερη. Αντίθετα, εντάσσεται σε ευρύτερα συστήματα κρατικού ελέγχου.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα ανοιχτά των ΗΑΕ
Ανοικτά των ΗΑΕ 04.05.26

Τάνκερ χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ, «78 ναυτικά μίλια βόρεια από τη Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», αναφέρει η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Σύνταξη
Monster Truck στην Κολομβία παρέσυρε τουλάχιστον 38 άτομα – Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους (βίντεο)
Εκτός ελέγχου 04.05.26

Monster Truck στην Κολομβία παρέσυρε τουλάχιστον 38 άτομα - Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους

Η οδηγός ενός Monster Truck στην Κολομβία έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω στο κοινό με αποτέλεσμα ένα ενήλικος και μια ανήλικη να χάσουν την ζωή τους και να τραυματιστούν 36 άτομα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ενοπλες συρράξεις: ΠΟΥ, ΔΕΕΣ και MSF καταγγέλλουν τη γενίκευση των επιθέσεων κατά υπηρεσιών υγείας
Ενοπλες συρράξεις 04.05.26

ΠΟΥ, ΔΕΕΣ και MSF καταγγέλλουν τη γενίκευση των επιθέσεων κατά υπηρεσιών υγείας

«Οταν τα νοσοκομεία και το υγειονομικό προσωπικό γίνονται στόχοι, δεν βρισκόμαστε αντιμέτωποι μόνο με ανθρωπιστική κρίση, αλλά και με κρίση για την ανθρωπότητα», καταγγέλλουν ΠΟΥ, ΔΕΕΣ και MSF.

Σύνταξη
Τραμπ: Θα καθοδηγήσουμε πλοία έξω από τα Στενά του Ορμούζ – Ιράν: Θα παραβιάσετε την εκεχειρία
Παραβίαση εκεχειρίας 04.05.26

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ για το ενδεχόμενο παρέμβασής τους στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν απαντά στις δηλώσεις Τραμπ για απεγκλωβισμό εμπορικών πλοίων, με παρέμβαση των ΗΠΑ, από τα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι θα θεωρήσει μια τέτοια ενέργεια ως παραβίαση της εκεχειρίας.

Σύνταξη
ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk
Deutsche Welle 03.05.26

ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk

Προβληματισμό στη Γερμανία προκαλούν οι αποφάσεις Τραμπ για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και την ακύρωση της ανάπτυξης πυραύλων Tomahawk ως κρίσιμο παράγοντα αποτροπής.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης ζητά εκλογές και οδηγείται σε «μετωπική» με τον Μητσοτάκη
Πολιτική 04.05.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης ζητά εκλογές και οδηγείται σε «μετωπική» με τον Μητσοτάκη

Με το βλέμμα στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ επιλέγει τη γραμμή του «σκληρού ροκ» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη Χαριλάου Τρικούπη να σχεδιάζει τις επόμενες κοινωνικές πρωτοβουλίες του κόμματος και να προετοιμάζει, για τις υποκλοπές, την πρότασή του για Εξεταστική Επιτροπή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το σπιράλ της ακρίβειας: Εκρηκτικές ανατιμήσεις, νέες απειλές και καθηλωμένα εισοδήματα
Ασφυξία 04.05.26

Το σπιράλ της ακρίβειας: Εκρηκτικές ανατιμήσεις, νέες απειλές και καθηλωμένα εισοδήματα

Ένα νέο κύμα ανατιμήσεων ετοιμάζεται να χτυπήσει την αγορά το καλοκαίρι, καθώς το αυξημένο κόστος παραγωγής στην Ευρωζώνη θα μετακυλιστεί άμεσα στους ήδη εξαντλημένους καταναλωτές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ξεκινά η επιχείρηση «Ελευθερία» των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ – «Παραμένει κρίσιμο το επίπεδο απειλής» στην περιοχή
Κόσμος 04.05.26 Upd: 07:55

Ξεκινά η επιχείρηση «Ελευθερία» των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ – «Παραμένει κρίσιμο το επίπεδο απειλής» στην περιοχή

Οι αμερικανικές δυνάμεις θα αρχίσουν να υποστηρίζουν την επιχείρηση «Freedom» στα Στενά του Ορμούζ από σήμερα, αναφέρει η CENTCOM - Το Ιράν διαμηνύει ότι θα το θεωρήσει παραβίαση της εκεχειρίας - Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ο πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Κόσμος 04.05.26

Ο πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

«Ο πρώην δήμαρχος Τζουλιάνι είναι μαχητής, που αντιμετώπισε κάθε πρόκληση στη ζωή με ακλόνητη δύναμη, και μάχεται με το ίδιο επίπεδο αποφασιστικότητας», ανέφερε ο Τεντ Γκούντμαν, εκπρόσωπος του, μέσω X

Σύνταξη
Κραυγή αγωνίας για τις γυναικοκτονίες
Νομικό πλαίσιο 04.05.26

Κραυγή αγωνίας για τις γυναικοκτονίες

Μια σειρά από τραγικές υποθέσεις αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο μια πραγματικότητα που επιμένει - Δεν είναι αριθμοί, είναι γυναίκες που δεν είναι πια εδώ

Ναταλία Διονυσιώτη
Σκιές πολέμου στα Φώκλαντς!
Τα "Μαλβίνας" για τους Αργεντίνους 04.05.26

Σκιές πολέμου στα Φώκλαντς!

Η Βρετανία δηλώνει «σε πλήρη ετοιμότητα» να υπερασπιστεί τα νησιά, ενώ η Αργεντινή ανεβάζει τους τόνους και οι ΗΠΑ επιχειρούν να ισορροπήσουν σε ένα εκρηκτικό διπλωματικό σκηνικό

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Σαρλίζ Θερόν μιλάει για την ανατροφή των παιδιών της
Συνειδητή απόφαση 04.05.26

Η Σαρλίζ Θερόν δεν «θέλει να συντηρεί τα παιδιά της» για πάντα - Πειθαρχία, δουλειά και ταπεινότητα

«Κάθε φορά που πηγαίνουμε στο Starbucks, λέω [στα παιδιά μου]: 'Βλέπετε πόσο φιλικοί είναι; Πρέπει να είστε έτσι κάθε πρωί στις 6», δήλωσε η Σαρλίζ Θερόν σε πρόσφατη συνέντευξη της.

Σύνταξη
Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την παράνοια: Περιπτώσεις που οδήγησαν σε παραλήρημα
AI 04.05.26

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την παράνοια: Περιπτώσεις που οδήγησαν σε παραλήρημα

Ένα ολοένα και πιο ανησυχητικό φαινόμενο αναδεικνύεται γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς χρήστες από διαφορετικές χώρες αναφέρουν ότι καθημερινές συνομιλίες με chatbots εξελίχθηκαν σε έντονες παραληρηματικές πεποιθήσεις.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Μέση Ανατολή: Δισεκατομμύρια γεύματα σε κίνδυνο λόγω του πολέμου στο Ιράν – «Είναι μια τέλεια καταιγίδα»
Κόσμος 04.05.26

Δισεκατομμύρια γεύματα σε κίνδυνο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή - «Είναι μια τέλεια καταιγίδα»

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ εκτιμά ότι οι συνδυασμένες επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να ωθήσουν 45 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους σε οξεία πείνα το 2026.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Εκπαίδευση ή Προπαγάνδα; Πώς τα αυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούν την παιδεία ως πολιτικό εργαλείο
Κόσμος 04.05.26

Εκπαίδευση ή Προπαγάνδα; Πώς τα αυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούν την παιδεία ως πολιτικό εργαλείο

Στα αυταρχικά καθεστώτα, η παιδεία σπάνια είναι πολιτικά ουδέτερη. Αντίθετα, εντάσσεται σε ευρύτερα συστήματα κρατικού ελέγχου.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κλιματική αλλαγή: Mετά τη φωτιά τι;
Κλιματική αλλαγή 04.05.26

Mετά τη φωτιά τι;

Οι διαφορετικές απόψεις και οι διαφορετικές προτεραιότητες φορέων ύστερα από μία πυρκαγιά - Πώς θέλουν να γίνει η διαχείριση μιας περιοχής - Τι δείχνει έρευνα

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Με το φόβο έρευνας για το ΕΛΚ και τη σχέση με τον βραχίονα της «αμαρτωλής» Blue Skies ζουν στο Μαξίμου
Πολιτική 04.05.26

Με το φόβο έρευνας για το ΕΛΚ και τη σχέση με τον βραχίονα της «αμαρτωλής» Blue Skies ζουν στο Μαξίμου

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), οι Έλληνες σύμβουλοί του, οι υπέρογκες αμοιβές και η σύνδεση με την Blue Skies. Το ενδεχόμενο έρευνας από την OLAF ή την EPPO, προκαλούν πονοκέφαλο στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα ανοιχτά των ΗΑΕ
Ανοικτά των ΗΑΕ 04.05.26

Τάνκερ χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ, «78 ναυτικά μίλια βόρεια από τη Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», αναφέρει η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Σύνταξη
Monster Truck στην Κολομβία παρέσυρε τουλάχιστον 38 άτομα – Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους (βίντεο)
Εκτός ελέγχου 04.05.26

Monster Truck στην Κολομβία παρέσυρε τουλάχιστον 38 άτομα - Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους

Η οδηγός ενός Monster Truck στην Κολομβία έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω στο κοινό με αποτέλεσμα ένα ενήλικος και μια ανήλικη να χάσουν την ζωή τους και να τραυματιστούν 36 άτομα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Cookies