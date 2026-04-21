Μέση Ανατολή: Μια νέα περιφερειακή συμμαχία διαμορφώνεται με Τουρκία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο
Κόσμος 21 Απριλίου 2026, 05:45

Μέση Ανατολή: Μια νέα περιφερειακή συμμαχία διαμορφώνεται με Τουρκία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο

Στη δυνατότητα σχηματισμού μιας βασικής συμμαχίας στη Μέση Ανατολή, με τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν, την Τουρκία και την Αίγυπτο, αναφέρεται ο πακιστανός πρώην υπουργός Πληροφοριών.

Υπό το πρίσμα των ραγδαίων μετασχηματισμών που λαμβάνουν χώρα στη Μέση Ανατολή, τίθεται ένα αυξανόμενο ερώτημα σχετικά με την πιθανότητα συγκρότησης του πυρήνα μιας νέας περιφερειακής συμμαχίας που θα περιλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν, την Τουρκία και την Αίγυπτο, σε μια προσπάθεια αναδιατύπωσης των εξισώσεων ασφαλείας μακριά από την παραδοσιακή εξάρτηση από τις δυτικές δυνάμεις.

Σε αυτό το πλαίσιο ο πρώην υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, Μουσαχίντ Χουσεΐν (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από sentinelassam.com), πιστεύει ότι οι τρέχουσες συνθήκες ανοίγουν τον δρόμο για αυτήν την τάση, σημειώνοντας ότι η περιοχή έχει συνειδητοποιήσει περισσότερο την ανάγκη οικοδόμησης ενός αυτοδύναμου συστήματος ασφαλείας βασισμένου στις εσωτερικές της δυνατότητες.

Υπάρχει η δυνατότητα σχηματισμού μιας βασικής συμμαχίας με τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν, την Τουρκία και την Αίγυπτο

Σε δηλώσεις του στο Al Jazeera Mubasher, εξήγησε ότι υπάρχει η δυνατότητα σχηματισμού μιας βασικής συμμαχίας που θα περιλαμβάνει αυτές τις τέσσερις χώρες, με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης ώστε να συμπεριλάβει και άλλα μέρη, ενισχύοντας έτσι ανεξάρτητα την περιφερειακή σταθερότητα.

Σύμφωνα με την άποψή του, η δύναμη αυτής της πρότασης έγκειται στα συμπληρωματικά στοιχεία επιρροής που διαθέτουν αυτές οι χώρες.

Το Πακιστάν διαθέτει προηγμένες στρατιωτικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών όπλων, ενώ η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, η Σαουδική Αραβία ασκεί σημαντική οικονομική και ενεργειακή ισχύ και η Αίγυπτος αποτελεί κεντρικό πυλώνα στην αραβική και αφρικανική σφαίρα της.

Πιστεύει ότι αυτή η σύγκλιση πηγών ισχύος θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια στρατηγική συμμαχία ικανή να επαναπροσδιορίσει τις ισορροπίες ασφαλείας στη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Αν και η ιδέα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ο Χουσεΐν πιστεύει ότι αντικατοπτρίζει μια μετατόπιση στη στρατηγική σκέψη αυτών των χωρών, ειδικά μετά τις πρόσφατες κρίσεις και πολέμους που αποκάλυψαν τους περιορισμούς της εξάρτησης από τις μεγάλες δυνάμεις για την εγγύηση της περιφερειακής ασφάλειας.

Οι κινήσεις του Ισλαμαμπάντ

Υποστηρίζει ότι η τρέχουσα φάση θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής προς την υιοθέτηση μιας νέας προσέγγισης που βασίζεται στην αυτοδυναμία.

Παράλληλα με αυτήν την πρόταση, ο Χουσεΐν επισήμανε τον αυξανόμενο διπλωματικό ρόλο του Πακιστάν, σημειώνοντας τις κινήσεις του Ισλαμαμπάντ σε διάφορους τομείς, με πιο αξιοσημείωτη τη διαμεσολάβηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν με στόχο τη μείωση της έντασης και το άνοιγμα νέων διαύλων διαπραγμάτευσης, με βάση την πεποίθηση ότι η περιφερειακή σταθερότητα αποτελεί προϋπόθεση για κάθε ευρεία συνεργασία.

Εξήγησε ότι το Πακιστάν έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προσέγγιση των δύο πλευρών, φιλοξενώντας αρχικούς γύρους διαπραγματεύσεων που διήρκεσαν πολλές ώρες, εμπλουτισμένους με υψηλού επιπέδου πολιτικές και ασφαλιστικές επαφές, συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων και συναντήσεων μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών ηγετών και από τις δύο πλευρές, εκτός από την άμεση επικοινωνία μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, αυτές οι προσπάθειες βοήθησαν να σπάσει το αδιέξοδο και να ανοίξει ο δρόμος για έναν δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων που αναμένεται στο Ισλαμαμπάντ, με ενδείξεις αμοιβαίας επιθυμίας αποφυγής στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Τόνισε επίσης ότι ο πρώτος γύρος δεν ήταν αποτυχημένος, παρά το γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκε τελικό αποτέλεσμα, αλλά μάλλον αποτέλεσε μια δοκιμασία προθέσεων, κατά τη διάρκεια του οποίου σημειώθηκε απτή πρόοδος στα περισσότερα ζητήματα.

Η διαπραγμάτευση ΗΠΑ – Ιράν

Επεσήμανε πως το γεγονός και μόνο ότι οι δύο πλευρές συναντήθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο μετά από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες αποτελεί μια άνευ προηγουμένου εξέλιξη, που αντικατοπτρίζει την επιτυχία της πακιστανικής διαμεσολάβησης στο άνοιγμα μιας νέας διαπραγματευτικής οδού για βαθύτερες συνομιλίες στο επόμενο στάδιο, ειδικά με την αλλαγή στην πολιτική διάθεση των δύο πλευρών.

Οσον αφορά τα ζητήματα που εκκρεμούν, εξήγησε ότι περιλαμβάνουν τα επίπεδα εμπλουτισμού ουρανίου, το μέλλον περίπου 450 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία και τις αποζημιώσεις, καθώς και τις επιπτώσεις προηγούμενων στρατιωτικών αντιπαραθέσεων.

Σημείωσε ότι ορισμένα περιφερειακά ζητήματα, όπως η κατάσταση στον Λίβανο, δεν αποτελούν πλέον σημαντικό εμπόδιο όπως παλιά, αντανακλώντας τη σταδιακή πρόοδο στη μείωση των διαφορών.

Ο Χουσεΐν κατέληξε σημειώνοντας την πιθανότητα επίτευξης ενός προκαταρκτικού πλαισίου συνεννόησης κατά τον επόμενο γύρο, ο οποίος μπορεί να είναι γνωστός ως «Διακήρυξη του Ισλαμαμπάντ» ή προκαταρκτικό μνημόνιο συνεννόησης, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιο ολοκληρωμένη συμφωνία σε μεταγενέστερο χρόνο.

Υποστήριξε ότι αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός εβδομάδων εάν συνεχιστεί η θετική ατμόσφαιρα, ιδίως δεδομένης της κοινής επιθυμίας Ουάσιγκτον και Τεχεράνης να αποφύγουν το κόστος της επιστροφής στην αντιπαράθεση.

Πηγή: defense-arabic.com

Ιράν: Ορατός ο κίνδυνος για μία επισιτιστική κρίση – Η απειλή

Ιράν: Ορατός ο κίνδυνος για μία επισιτιστική κρίση – Η απειλή

Κόσμος
Τραμπ: Κερδίζω τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά, ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Τραμπ: Κερδίζω τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά, ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Αβεβαιότητα περιβάλλει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν – Τα μηνύματα Τραμπ και δηλώσεις της Τεχεράνης
Μέση Ανατολή 21.04.26

Αβεβαιότητα περιβάλλει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν – Τα μηνύματα Τραμπ και δηλώσεις της Τεχεράνης

Το Πακιστάν προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη διεξαγωγή του β' γύρου διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν. Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι τελικά θα πραγματοποιηθούν, με το Ιράν να καταγγέλλει αμερικανικές απειλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ευρώπη: Ο πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά 12% έως το 2100 – Ποιες χώρες θα πληγούν πλησούν περισσότερο;
Γήρανση 21.04.26

Ο πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά 12% έως το 2100 - Ποιες χώρες θα πληγούν πλησούν περισσότερο;

Οι προβλεπόμενες δημογραφικές μεταβολές στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, με τον πληθυσμό της ΕΕ να αναμένεται να μειωθεί κατά 53 εκατομμύρια έως το 2100

Βρετανικά πανεπιστήμια πλήρωσαν εταιρεία ασφαλείας για να «κατασκοπεύει» φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές
Κόσμος 21.04.26

Βρετανικά πανεπιστήμια πλήρωσαν εταιρεία ασφαλείας για να «κατασκοπεύει» φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές

Μια εταιρεία υπό τη διεύθυνση πρώην αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών προσλήφθηκε από μεγάλα βρετανικά πανεπιστήμια για να ερευνήσεις φοιτητές και ακαδημαικούς με φιλοπαλαιστινιακή δράση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα
Βομβαρδισμός 21.04.26

Νέο θανατηφόρο ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό τα μεσάνυχτα», βορειοδυτικά της Χαν Γιούνις, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Βραζιλία: Σχεδόν 200 τουρίστες επισκέφθηκαν φαβέλα για το ηλιοβασίλεμα και έπεσαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών
Ρίο ντε Τζανέιρο 21.04.26

Πήγαν για το ηλιοβασίλεμα και έπεσαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών

Πήγαν εκδρομή στην κορυφή μιας φαβέλας του Ρίο ντε Τζανέιρο για να απολαύσουν και το ηλιοβασίλεμα, αλλά για κακή τους τύχη έπεσαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε κακοποιούς και αστυνομικούς.

Αϊτή: Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών από πολυεθνική δύναμη που θα έπρεπε να τα προστατεύει
Αϊτή 21.04.26

Καταγγέλλουν πολυεθνική δύναμη για σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών

Εσωτερικό έγγραφο του ΟΗΕ αναφέρεται στην έρευνα για τον βιασμό 12χρονης και δυο ακόμη 16χρονων κοριτσιών, καθώς και στη σεξουαλική βία σε βάρος 18χρονης, από πολυεθνική δύναμη στην Αϊτή.

Ουκρανία: Για κλιμάκωση των επιθέσεων και επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης, προειδοποιεί ο ΟΗΕ
Συμβούλιο Ασφαλείας 21.04.26

Για κλιμάκωση των επιθέσεων στην Ουκρανία, προειδοποιεί ο ΟΗΕ

«Ανησυχητική κλιμάκωση των εχθροπραξιών» στην Ουκρανία, διαπιστώνει ο ΟΗΕ καθώς «οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζουν να εντείνονται, με αυξανόμενα θύματα μεταξύ αμάχων και εκτεταμένες καταστροφές».

Ουγγαρία: Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ υπονοεί ότι ο Νετανιάχου θα συλληφθεί εάν πάει στη χώρα
Αλλαγή πορείας 21.04.26

Ουγγαρία: Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ υπονοεί ότι ο Νετανιάχου θα συλληφθεί εάν πάει στη χώρα

Ο Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε επίσης ότι έχει ενημερώσει τον Νετανιάχου για την επιθυμία του να επανεντάξει την Ουγγαρία στο σύστημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Ο Τραμπ προκαλεί χάος στον Λευκό Οίκο – Τον έκλεισαν έξω από τη αίθουσα επιχειρήσεων όταν καταρρίφθηκε το F15
The Wall Street Journal 20.04.26

Ο Τραμπ προκαλεί χάος στον Λευκό Οίκο – Τον έκλεισαν έξω από τη αίθουσα επιχειρήσεων όταν καταρρίφθηκε το F15

O Τραμπ αντλεί ενέργεια από το δράμα. Έτσι, έχει μεταφέρει αυτή την ανορθόδοξη, μαξιμαλιστική συμπεριφορά και στον πόλεμο. Αλλά σε αντίθεση με τη Βενεζουέλα, το Ιράν αποδείχθηκε δύσκολος αντίπαλος

Κώστας Αρβανίτης: Στην Κομισιόν οι ανοίκειες επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
EPPO 20.04.26

Στην Κομισιόν από τον Αρβανίτη οι ανοίκειες επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ο αντιπρόεδρος της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης κατέθεσε ερώτηση στη Κομισιόν μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων από στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος εναντίον του θεσμού της EPPO.

Τραμπ για ενδεχόμενη συμφωνία: Μετά από 47 χρόνια θα τακτοποιήσουμε τα χάλια που άφησαν άλλοι πρόεδροι
Κόσμος 20.04.26

Τραμπ για ενδεχόμενη συμφωνία: Μετά από 47 χρόνια θα τακτοποιήσουμε τα χάλια που άφησαν άλλοι πρόεδροι

Πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ, αλλά και δημοσιογράφοι στο στόχαστρο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι νέες του αναρτήσεις στο Truth Social για το ενδεχόμενο υπογραφής συμφωνίας με το Ιράν

Ιαπωνία: Η νέα λέξη για τις ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 40 °C – Προστίθεται στη λίστα για τις ζεστές μέρες
Ιαπωνία 20.04.26

Η νέα λέξη για τις ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 40 °C - Προστίθεται στη λίστα για τις ζεστές μέρες

Το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει γνωρίσει ποτέ η Ιαπωνία ανάγκασε την τοπική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) να επινοήσει μια νέα λέξη για να περιγράψει θερμοκρασίες άνω των 40 °C.

Σουηδία: Βάζει «φρένο» στις οθόνες – Επιστροφή των μαθητών στο «χαρτί και μολύβι»
Κόσμος 20.04.26

«Φρένο» στις οθόνες βάζει η Σουηδία - Επιστρέφουν οι μαθητές στο «μολύβι και χαρτί»

Στροφή 180º κάνει η Σουηδία, προσπαθώντας να καταπολεμήσει την ψηφιακή διάσπαση των μαθητών - Η κυβέρνηση αποσύρει τα tablets από τις τάξεις και επενδύει εκατομμύρια στα έντυπα βιβλία.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές την Τρίτη
Ελλάδα 21.04.26

Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές την Τρίτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός ανά περιοχή

Μάλτα: H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή – Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»
Το «θαύμα» στις αντλίες 21.04.26

H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή - Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»

Οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστέκεται στην αύξηση των τιμών και το κάνει εδώ και χρόνια.

Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;
Relationsex 21.04.26

Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;

Ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακών γνωριμιών στον κόσμο έχει θέσει στον εαυτό του έναν σύνθετο στόχο: να κάνει το Tinder λιγότερο «κλαμπ ανδρών»

Εξπρές επιστροφές φόρου κάθε εβδομάδα
Οικονομία 21.04.26

Εξπρές επιστροφές φόρου κάθε εβδομάδα

Με έξτρα φόρο ένας στους τέσσερις που έχει καταθέσει δήλωση - Με επιστροφή φόρου σχεδόν τέσσερις στους δέκα - Ενας στους τρεις υπέβαλε τη δήλωσή του

Η «εβδομάδα Μακρόν» και η αναζήτηση θετικού αφηγήματος για την κυβέρνηση
Διπλωματία 21.04.26

Η «εβδομάδα Μακρόν» και η αναζήτηση θετικού αφηγήματος για την κυβέρνηση

Η επίσκεψη Μακρόν θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου, με την κυβέρνηση να θέλει να προβάλει την ελληνογαλλική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αλλαγής κλίματος.

Αφθώδης πυρετός: Προειδοποιήσεις για συμμόρφωση, νέες αποζημιώσεις και ασάφεια για τα τυριά και τον εμβολιασμό
Ελλάδα 21.04.26

Αφθώδης πυρετός: Προειδοποιήσεις για συμμόρφωση, νέες αποζημιώσεις και ασάφεια για τα τυριά και τον εμβολιασμό

Ο αφθώδης πυρετός φέρνει επιπρόσθετες αποζημιώσεις στη Λέσβο - Στο σκοτάδι τα δεδομένα γύρω από τον ιό - «Δεν έχει νόημα μια κουβέντα για τον εμβολιασμό τώρα» λέει το ΥπΑΑΤ - Συνεχίζουν το μπλόκο στους κτηνιατρικούς ελέγχους και τον αποκλεισμό του λιμανιού οι Λέσβιοι

Η Ευρώπη αλλάζει τα κινητά
Και υποχρεωτικές επισκευές 21.04.26

Η Ευρώπη αλλάζει τα κινητά

Τι θα αγοράζουμε από το 2027 - Νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνουν μπαταρίες που αλλάζουν εύκολα, υποχρεωτικές επισκευές και τέλος στα κινητά «μίας χρήσης»

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

