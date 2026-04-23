Κόσμος 23 Απριλίου 2026, 02:15

Με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε, ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα, ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος τόνισε ότι «η Τουρκία έχει βιώσει μια επανάσταση στην αμυντική βιομηχανία».

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο προεδρικό μέγαρο στην Αγκυρα, χθες Τετάρτη, με επίκεντρο την προετοιμασία της συνόδου κορυφής της συμμαχίας, καθώς και τις τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία (φωτογραφία του Murat Kula/Turkish Presidential Press Office/Handout via Reuters, επάνω, από τη συνάντηση Ρούτε, αριστερά, Ερντογάν).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Αγκυρα, καθώς και βασικά ζητήματα της ατζέντας της συμμαχίας.

«Πρέπει να κάνουμε περισσότερα και μπορούμε να μάθουμε πολλά από όσα κάνει η Τουρκία»

Ο τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «η αστάθεια στην περιοχή κατέδειξε για ακόμη μία φορά τη σημασία της αμοιβαίας βοήθειας και της αλληλεγγύης μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ».

Πρόσθεσε ότι «αναμένουμε να ληφθούν αποφάσεις στη σύνοδο της Αγκυρας που θα ενισχύσουν τη συνοχή μεταξύ των συμμάχων και θα υποστηρίξουν τη διαρκή ετοιμότητα της συμμαχίας να ανταποκρίνεται σε κρίσεις».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της Τουρκίας στον τομέα της άμυνας, με έμφαση στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και τη συνεργασία με άλλες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ.

Ο τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι «η Τουρκία ενισχύει συνεχώς τις δυνατότητές της στην αμυντική βιομηχανία, ιδιαίτερα στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», και υπογράμμισε ότι «στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με τις συμμαχικές χώρες σε αυτόν τον τομέα».

«Μεγαλύτερη ευθύνη»

Στη συνάντηση τέθηκε επίσης το ζήτημα της συνοχής της συμμαχίας και των ευθυνών των ευρωπαϊκών κρατών-μελών.

Ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι «η διατήρηση του διατλαντικού δεσμού είναι απαραίτητη», προσθέτοντας ότι «η Τουρκία αναμένει από τους ευρωπαίους συμμάχους εντός της συμμαχίας να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη».

Παράλληλα, επισήμανε ότι «ο αποκλεισμός των μη κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης από τις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ενωσης δεν εξυπηρετεί τον σκοπό».

Οι συνομιλίες περιλάμβαναν και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και τον πόλεμο στην Ουκρανία, με την τουρκική πλευρά να επαναλαμβάνει τη θέση της υπέρ της διπλωματίας.

Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι «η Τουρκία τοποθετείται υπέρ της ειρήνης και της διπλωματίας από την έναρξη της διαδικασίας που προκλήθηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «η Τουρκία συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας με ειρηνικό τρόπο» και ότι «οι προσπάθειες συνεχίζονται για την αναζωογόνηση των διαπραγματεύσεων και τη διεξαγωγή συνομιλιών σε επίπεδο ηγετών».

Η «επανάσταση» της Τουρκίας

Η συνάντηση Ερντογάν – Ρούτε, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, αποτέλεσε ευκαιρία για συνολική αξιολόγηση της προετοιμασίας της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα, καθώς και για ανταλλαγή απόψεων επί των βασικών ζητημάτων που απασχολούν τη συμμαχία.

Στην πρόοδο της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και στην ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγής εντός του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε, από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, αφού επισκέφτηκε την τουρκική αμυντική εταιρεία Aselsan.

Κατά την επίσκεψή του σε εγκαταστάσεις της ASELSAN στην Αγκυρα, ο Ρούτε υπογράμμισε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Τουρκία στον τομέα της άμυνας, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία της μπορεί να αξιοποιηθεί σε επίπεδο Συμμαχίας.

«Η Τουρκία έχει βιώσει μια επανάσταση στην αμυντική βιομηχανία», έκρινε.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ τόνισε ότι βασική προτεραιότητα της συμμαχίας είναι η επιτάχυνση της παραγωγής και η ενίσχυση της καινοτομίας στον αμυντικό τομέα.

«Πρέπει να τα κάνουμε καλύτερα, πρέπει να κάνουμε περισσότερα και μπορούμε να μάθουμε πολλά από όσα κάνει η Τουρκία εδώ (στον αμυντικό τομέα).

Περισσότερα όπλα

»Κι αυτό είναι αναγκαίο, γιατί ζούμε σε έναν επικίνδυνο κόσμο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να επιταχύνουμε την παραγωγή στην αμυντική βιομηχανία και ταυτόχρονα να ενθαρρύνουμε την καινοτομία. Αυτό είναι μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες του ΝΑΤΟ».

Ο ΓΓ της συμμαχίας, αναφερόμενος στις 4 πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά της Τουρκίας, υπογράμμισε ότι «τo NATO ήταν προετοιμασμένο για τέτοιες απειλές και θα κάνει πάντα ό,τι είναι απαραίτητο να υπερασπιστεί την Τουρκία και όλους τους συμμάχους».

Ο Ρούτε συνέδεσε τις παραπάνω προτεραιότητες με την επικείμενη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας στην Αγκυρα.

«Αυτό θα είναι ένα από τα βασικά θέματα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στην Αγκυρα», είπε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι αυξημένες προκλήσεις ασφάλειας καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση των δυνατοτήτων της συμμαχίας.

«Πρέπει να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα, γιατί ζούμε σε έναν επικίνδυνο κόσμο», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ

To Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το ρεσάλτο στα EPAMINONDAS και FRANCESKA στο Ορμούζ
Ναυτικές επιχειρήσεις 23.04.26

To Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το ρεσάλτο στα EPAMINONDAS και FRANCESKA στο Ορμούζ

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζονται οι δυνάμεις του ναυτικού να κάνουν ρεσάλτο στα δύο πλοία στα στενά του Ορμούζ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» στην άμυνα της Ευρώπης – Παρουσίασε τη στρατιωτική στρατηγική της
Σενάρια πολέμου 22.04.26

Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» στην άμυνα της Ευρώπης – Παρουσίασε τη στρατιωτική στρατηγική της

Την πρώτη στρατιωτική στρατηγική της Γερμανίας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο παρουσίας ο υπουργός Άμυνας. Και δήλωσε ότι η Γερμανία έχει «ειδική ευθύνη» για την άμυνα της Ευρώπης.

Σύνταξη
ΗΠΑ εναντίον Ιράν: Η σύγκρουση μεταφέρεται στον Ινδικό Ωκεανό και το διπλωματικό αδιέξοδο βαθαίνει
Παγκόσμιο κυνήγι 22.04.26

ΗΠΑ εναντίον Ιράν: Η σύγκρουση μεταφέρεται στον Ινδικό Ωκεανό και το διπλωματικό αδιέξοδο βαθαίνει

Οι ΗΠΑ επεκτείνουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στον Ινδικό Ωκεανό, καταλαμβάνοντας δεξαμενόπλοια και περιπλέκοντας επικίνδυνα την προοπτική ειρηνευτικών συνομιλιών.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν δημοψήφισμα για τον εκλογικό χάρτη στη Βιρτζίνια – Νοθεία καταγγέλλει ο Τραμπ
Οργή 22.04.26

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν δημοψήφισμα για τον εκλογικό χάρτη στη Βιρτζίνια – Νοθεία καταγγέλλει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ που συνηθίζει να εξαπολύει αβάσιμες κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας. Το είχε κάνει και μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 απέναντι στον Τζο Μπάιντεν.

Σύνταξη
Στο έλεος των γεωτρήσεων η Αλάσκα: Νομιμοποιείται ο θάνατος απειλούμενων ειδών για τις πετρελαϊκές
Για το πετρέλαιο 22.04.26

«Drill, baby, drill»: Ο Τραμπ ανοίγει «παράθυρο» θανάτωσης των πολικών αρκούδων στην Αλάσκα

Νέοι κανονισμοί της κυβέρνησης Τραμπ για γεωτρήσεις στην Αλάσκα προσφέρουν νομική ασυλία στις ενεργειακές εταιρείες σε περίπτωση πρόκλησης θανάτου πολικών αρκούδων.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Γερμανία δηλώνει αποφασισμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κατά τον Μερτς
Κόσμος 22.04.26

Η Γερμανία δηλώνει αποφασισμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κατά τον Μερτς

Η Γερμανία δηλώνει αποφασισμένο να συμβάλει στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και ζήτησε να κάνουν το ίδιο και οι άλλες χώρες

Σύνταξη
O Πάπας Λέων επισκέφθηκε φυλακή – κολαστήριο στην Αφρική με τους κρατούμενους να φωνάζουν «ελευθερία» (βίντεο)
Ισημερινή Γουινέα 22.04.26

O Πάπας Λέων επισκέφθηκε φυλακή - κολαστήριο στην Αφρική με τους κρατούμενους να φωνάζουν «ελευθερία»

Ο Πάπας Λέων επισκέφθηκε φυλακές στην Ισημερινή Γουινέα εν μέσω καταιγίδας, όπου οι κρατούμενοι παραμένουν για χρόνια χωρίς να έχουν πρόσβαση δικηγόρους ή να τηρούνται οι κανόνες του κράτους δικαίου

Σύνταξη
Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία
Πόλεμος στην Ουκρανία 22.04.26

Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία

Έπειτα από τρεις μήνες αντιπαράθεσης με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, η Ουκρανία αποκτά πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι ροές πετρελαίου στις δύο χώρες αναμένεται να ξεκινήσουν το πρωί της Πέμπτης.

Σύνταξη
Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου
Ενέργεια ως όπλο 22.04.26

Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου

Ο αγωγός Ντρούζμπα αναδεικνύεται σε κομβικό εργαλείο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ρωσική κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη τον έλεγχο του, ασκεί περαιτέρω πίεση στην Ευρώπη.

Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
To Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το ρεσάλτο στα EPAMINONDAS και FRANCESKA στο Ορμούζ
Ναυτικές επιχειρήσεις 23.04.26

To Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το ρεσάλτο στα EPAMINONDAS και FRANCESKA στο Ορμούζ

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζονται οι δυνάμεις του ναυτικού να κάνουν ρεσάλτο στα δύο πλοία στα στενά του Ορμούζ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπαρτσελόνα – Θέλτα 1-0: Στο +9 από την άσπρη βούλα – Αγωνία για Γιαμάλ
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Μπαρτσελόνα – Θέλτα 1-0: Στο +9 από την άσπρη βούλα – Αγωνία για Γιαμάλ

Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 1-0 τη Θέλτα χάρη σε εκτέλεση πέναλτι του Γιαμάλ, αλλά έχασε τον σταρ της με πρόβλημα τραυματισμού και υπάρχει ανησυχία και στην Εθνική Ισπανίας εν όψει Μουντιάλ

Σύνταξη
Κύπελλο Ιταλίας: Ο τρομερός Μότα απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την Λάτσιο στον τελικό
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Κύπελλο Ιταλίας: Ο τρομερός Μότα απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την Λάτσιο στον τελικό

Καταπληκτικός ο Μότα στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στην Αταλάντα, καθώς ο γκολκίπερ της Λάτσιο απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την ομάδα του στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Ιντερ

Σύνταξη
Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ: Επεισόδια με πρωταγωνιστή τον Πάμπλο Γκαρσία (vid+pic)
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ: Επεισόδια με πρωταγωνιστή τον Πάμπλο Γκαρσία (vid+pic)

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε μετά το τέλος του πρώτου ημιτελικού για το Κύπελλο Κύπρου ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα Λεμεσού, με τον Πάμπλο Γκαρσία να βρίσκεται στο επίκεντρο των επεισοδίων.

Σύνταξη
Mπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Στην κορυφή με Χάαλαντ
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Mπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Στην κορυφή με Χάαλαντ

Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από το «Τερφ Μουρ», επικρατώντας της Μπέρνλι με 1-0 και ανέβηκε στην πρώτη θέση της Premier League, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία της Άρσεναλ, έχοντας την καλύτερη επίθεση.

Σύνταξη
Το «έπος» του Μεντιλίμπαρ – 19 χρόνια από την ιστορική άνοδο της «Πουσέλα» (Vid)
Ποδόσφαιρο 22.04.26

Το «έπος» του Μεντιλίμπαρ – 19 χρόνια από την ιστορική άνοδο της «Πουσέλα» (Vid)

Οταν ο Μεντιλίμπαρ... χτυπούσε τη μοίρα του, οδηγώντας την «φτωχή» Ρεάλ Βαγιαδολίδ, στην κορυφαία σεζόν της σύγχρονης ιστορίας της. Πέρασαν 19 χρόνια από τότε, αλλά το αξεπέραστο επίτευγμα του Βάσκου, ακόμη μνημονεύεται.

Νικόλαος Κώτσης
Ολυμπιακός: Παίκτες και κόσμος πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Νόβι Μπέογκραντ (vid)
Άλλα Αθλήματα 22.04.26

Ολυμπιακός: Παίκτες και κόσμος πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Νόβι Μπέογκραντ (vid)

Το Παπαστράτειο γέμισε απ’ άκρη σ’ άκρη, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να δημιουργούν «καυτή» ατμόσφαιρα και να ωθούν τους Πειραιώτες σε μία σπουδαία νίκη

Σύνταξη
Αλ. Χαρίτσης: Ωδή στο ρουσφέτι στη Βουλή – Η ΝΔ έχει την ευθύνη του πελατειακού κράτους
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Αλ. Χαρίτσης: Ωδή στο ρουσφέτι στη Βουλή – Η ΝΔ έχει την ευθύνη του πελατειακού κράτους

«Στο ρουσφέτι η εξουσία συναλλάσσεται, στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ η εξουσία οργανώνει» αναφέρει ο Αλέξης Χαρίτσης σχολιάζοντας όσα διαδραματίστηκαν στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δείγμα παρακμής – Το σχόλιο για δημοσίευμα περί κρυφών δημοσκοπήσεων και εκπλήξεων
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Ανδρουλάκης: Δείγμα παρακμής – Το σχόλιο για δημοσίευμα περί κρυφών δημοσκοπήσεων και εκπλήξεων

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε πρωτοσέλιδο εφημερίδας που εμφανίζει αποδυναμωμένο το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας μάλιστα για εκτίναξη νέου κόμματος στο 20%, επικαλούμενο και κρυφή δημοσκόπηση - «Δείγμα παρακμής τα δημοσιεύματα χωρίς στοιχεία. Αυτά γίνονται σε χώρες που δεν υπάρχει στοιχειώδης λειτουργία των θεσμών», τόνισε.

Σύνταξη
Βουλή: Ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε κατά σε όλες τις άρσεις ασυλίας – Πιο «γαλάζιος» και από τους «γαλάζιους»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 22.04.26

Ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε κατά σε όλες τις άρσεις ασυλίας - Πιο «γαλάζιος» και από τους «γαλάζιους»

Ο πρώην «Σπαρτιάτης» και νυν ανεξάρτητος βουλευτής, Κωνσταντίνος Φλώρος, καταψήφισε στη Βουλή όλες τις προτάσεις για άρση ασυλίας βουλευτών της ΝΔ και άφησε αιχμές κατά των συναδέλφων του που πειθάρχησαν στην κομματική γραμμή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

