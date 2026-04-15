Ερντογάν: Σφοδρή επίθεση στο Ισραήλ και μήνυμα ισχύος – «Καμία δύναμη δεν μπορεί να απειλήσει την Τουρκία»
Κόσμος 15 Απριλίου 2026, 19:35

Ερντογάν: Σφοδρή επίθεση στο Ισραήλ και μήνυμα ισχύος – «Καμία δύναμη δεν μπορεί να απειλήσει την Τουρκία»

Ο Ερντογάν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ισραήλ, ενώ παράλληλα έστειλε μηνύματα ισχύος για την εσωτερική ασφάλεια και την ενεργειακή αυτονομία.

Με αιχμηρή ρητορική και ευρεία ατζέντα, από την εσωτερική ασφάλεια έως τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απευθύνθηκε σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση κατά του Ισραήλ και στέλνοντας μήνυμα ισχύος προς κάθε κατεύθυνση.

Αναφερόμενος στο χθεσινό βίαιο περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο στη Σανλιούρφα της νοτιοανατολικής Τουρκίας, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε τη λύπη του και ενημέρωσε για τις ενέργειες των αρχών, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση διερευνάται σε βάθος.

«Θέλω να μοιραστώ τη λύπη μου για το περιστατικό που σημειώθηκε σε ένα λύκειο στην επαρχία Σιβερέκ της Σανλιούρφα και το οποίο μας πλήγωσε όλους ως έθνος. Για το αποτρόπαιο και ειδεχθές αυτό συμβάν έχουν ξεκινήσει έρευνες, ένα άτομο έχει τεθεί υπό κράτηση και 4 διοικητικά στελέχη έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Η επίθεση διερευνάται από κάθε πλευρά… Από τους 16 τραυματίες, οι 7 έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ η θεραπεία των 9 συνεχίζεται…».

Στη συνέχεια, ο Τούρκος πρόεδρος άσκησε έντονη κριτική στο υφιστάμενο διεθνές σύστημα κάνοντας λόγο για «παράνομο» πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Το παγκόσμιο σύστημα που οικοδομήθηκε πάνω στους κανόνες και τους θεσμούς που καθόρισαν οι νικητές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου τρίζει σε οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, ενώ παραμένει αβέβαιο τι θα το αντικαταστήσει. Η επιθυμία της ανθρωπότητας για ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια υπονομεύεται από κύκλους που τρέφονται από το αίμα και το χάος. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι ο παράνομος πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και έφερε την περιοχή μας στο χείλος του γκρεμού. Ποιος ήθελε τον πόλεμο και ποιος επωφελήθηκε έχει πλέον αποκαλυφθεί. Η εκτίμησή μας για τον ρόλο του σιωνιστικού λόμπι από την πρώτη ημέρα αποδείχθηκε ορθή».

Ιδιαίτερα υψηλοί ήταν οι τόνοι του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της ισραηλινής κυβέρνησης, την οποία κατηγόρησε για υπονόμευση της ειρήνης και αποσταθεροποίηση της περιοχής.

«Ιδιαίτερα η ισραηλινή κυβέρνηση, που είναι γνωστό ότι δεν είναι ικανοποιημένη από την εκεχειρία, δεν πρέπει να της επιτραπεί να υπονομεύσει τη διαδικασία. Αν πρόκειται να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή μας, αυτό θα συμβεί ερήμην του σιωνιστικού καθεστώτος. Αν θα υπάρξει σταθερότητα, θα υπάρξει παρά την ισραηλινή κυβέρνηση που κινείται με τη φαντασίωση της “Γης της Επαγγελίας”. Αν θα επέλθει ειρήνη σε αυτή τη αιματοβαμμένη γεωγραφία, θα έρθει ερήμην του Ισραήλ που βασίζει την ασφάλειά του στην ανασφάλεια των άλλων. Το Ισραήλ, κάθε φορά που διαφαίνεται ελπίδα ειρήνης, θα επιχειρεί να τη σαμποτάρει. Όσο η ανθρωπότητα προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά, το δίκτυο σφαγών θα ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά. Θα στοχοποιήσουν χώρες όπως η Τουρκία και η Ισπανία, που υψώνουν τη φωνή της ειρήνης. Όμως δεν θα μπορέσουν να σιωπήσουν τις γενναίες καρδιές», τόνισε.

Παράλληλα, εξέφρασε την υποστήριξή του προς τον Ισπανό πρωθυπουργό. «Από εδώ, κάτω από τη στέγη της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης, συγχαίρω από καρδιάς τον φίλο μου Σάντσεθ για τη στάση του απέναντι στις απειλές του “σφαγέα της Γάζας” Νετανιάχου», είπε.

«Καμία δύναμη δεν μπορεί να απειλήσει την Τουρκία και τον πρόεδρό της».

Ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε σαφές μήνυμα προς όσους, όπως είπε, επιτίθενται στην Τουρκία, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της χώρας.

«Δεν θα παραδοθούμε στη γλώσσα του μίσους, της έντασης και της σύγκρουσης. Θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια με αξιοπρέπεια και θάρρος. Θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε τις αλήθειες που κάποιοι προσπαθούν να κρύψουν. Σε αντίθεση με όσους οφείλουν την παρουσία τους σε αποφάσεις άλλων πριν από έναν αιώνα, εμείς θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με αίσθημα ευθύνης βασισμένο στη χιλιόχρονη εμπειρία μας. Υπενθυμίζω σε όσους μας επιτίθενται μέσω των κοινωνικών δικτύων: η Τουρκική Δημοκρατία δεν είναι ένα συνηθισμένο κράτος. Καμία δύναμη δεν μπορεί να απειλήσει την Τουρκία και τον πρόεδρό της. Κανείς να μην εκλάβει την ψυχραιμία μας ως αδυναμία. Προτιμούμε να κειτόμαστε με τιμή κάτω από το χώμα, παρά να ζούμε χωρίς αξιοπρέπεια πάνω σε αυτό», δήλωσε.

Ενεργειακή στρατηγική και γεωτρήσεις

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε, στη συνέχεια, έμφαση στην ενεργειακή πολιτική της χώρας, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική επιδίωξη ενεργειακής αυτονομίας και την ενίσχυση των εθνικών δυνατοτήτων.

«Προχωρούμε με αποφασιστικότητα και υπομονή προς τον στόχο της πλήρους ενεργειακής ανεξαρτησίας της Τουρκίας. Με νέες επενδύσεις στην ηλιακή και την πυρηνική ενέργεια ανεβάσαμε τη χώρα σε ανώτερη κατηγορία στον τομέα της ενέργειας. Τη μεγαλύτερη επανάσταση την πραγματοποιήσαμε στις έρευνες και γεωτρήσεις. Αποφασίσαμε να διεξάγουμε τις δραστηριότητες έρευνας πετρελαίου και φυσικού αερίου με δικά μας μέσα. Δημιουργήσαμε τον 4ο μεγαλύτερο στόλο γεωτρύπανων σε βαθέα ύδατα στον κόσμο. Δεν κάνουμε έρευνες μόνο στις δικές μας θάλασσες, αλλά προσφέρουμε αυτές τις δυνατότητες και σε φίλες και αδελφές χώρες. Στη Σομαλία θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη βαθύτερη θαλάσσια γεώτρηση στον κόσμο σε βάθος 7.500 μέτρων… Πλέον εκτελούμε έργα, για τα οποία παλαιότερα εξαρτιόμασταν από άλλους, με τα δικά μας πλοία, τους δικούς μας μηχανικούς και το ανθρώπινο δυναμικό μας».

Επικαιρότητα
ΔΝΤ για δημόσιο χρέος: Στο τέλος του 2026 η Ιταλία θα ξεπεράσει την Ελλάδα

ΔΝΤ για δημόσιο χρέος: Στο τέλος του 2026 η Ιταλία θα ξεπεράσει την Ελλάδα

Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών
Πόνος 15.04.26

Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών

Οι γυναίκες, μαζί με σχεδόν 40.000 ακόμη Παλαιστίνιους, εκδιώχθηκαν βίαια από την Τζενίν και άλλους προσφυγικούς καταυλισμούς στη βόρεια Δυτική Όχθη, μετά από ισραηλινή επίθεση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σαράντα πλοία με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα
Κόσμος 15.04.26

Σαράντα πλοία με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα

Ο στολίσκος «Sumud» απέπλευσε από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές, σε μια προσπάθεια σπασίματος του ισραηλινού αποκλεισμού.

Μέση Ανατολή: Τα «μάτια» του Ιράν στην περιοχή – Ο δορυφόρος made in china που βοηθά την Τεχεράνη
Κατασκοπευτικό θρίλερ 15.04.26

Τα «μάτια» του Ιράν στη Μέση Ανατολή - Ο δορυφόρος made in china που βοηθά την Τεχεράνη

Ένα κατασκοπευτικό θρίλερ αποκαλύπτουν οι Financial Times. Η βρετανική εφημερίδα φέρνει στο φως της δημοσιότητας στρατιωτικά έγγραφα για έναν κατασκοπευτικό δορυφόρο made in china που αξιοποίησε το Ιράν για να πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οργισμένη αντίδραση της Κίνας και διάψευση του δημοσιεύματος.

Washington Post: Οι ΗΠΑ στέλνουν πάνω από 10.000 επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 15.04.26

Washington Post: Οι ΗΠΑ στέλνουν πάνω από 10.000 επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

Περίπου 6.000 στρατιώτες με το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush και συνοδευτικά πλοία κατευθύνονται στην περιοχή, ενώ άλλοι 4.200 από την αμφίβια ομάδα Boxer και την 11η Μονάδα Πεζοναυτών αναμένονται έως το τέλος του μήνα.

Παιδιά και social media: Οι Βρυξέλλες ανακοινώνουν ότι το app της ΕΕ για την επαλήθευση ηλικίας είναι έτοιμο
Παιδιά και social media 15.04.26

Οι Βρυξέλλες ανακοινώνουν ότι το app της ΕΕ για την επαλήθευση ηλικίας είναι έτοιμο

Η επικεφαλής ψηφιακών θεμάτων της ΕΕ, δήλωσε ότι η Ένωση σχεδιάζει να θεσπίσει μηχανισμό συντονισμού για να διασφαλίσει ότι η επαλήθευση της ηλικίας εφαρμόζεται σε όλα τα διάφορα εθνικά συστήματα

Ουγγαρία: Να παραιτηθεί ο πρόεδρος Τάμας Σούλιοκ ζητεί ο Μαγιάρ – «Δεν είναι άξιος να ενσαρκώσει την ενότητα»
Εξελίξεις 15.04.26

Να παραιτηθεί ο Ούγγρος προέδρος ζητεί ο Μαγιάρ - «Του επανέλαβα ότι δεν είναι άξιος να ενσαρκώσει την ενότητα»

Σε διαφορετική περίπτωση, η κυβέρνηση Μαγιάρ θα τροποποιήσει το ουγγρικό Σύνταγμα για να τον απομακρύνει «όπως και όλες τις μαριονέτες που έχουν διοριστεί σε θέσεις κλειδιά από το σύστημα Όρμπαν»

Ο Βίκτορ Όρμπαν ήταν το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ – Ποιος ηγέτης θα πάρει τη θέση του;
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 15.04.26

Ο Βίκτορ Όρμπαν ήταν το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ – Ποιος ηγέτης θα πάρει τη θέση του;

Ο Ούγγρος ηγέτης Βίκτορ Όρμπαν, γνωστός για την ανατρεπτική του στάση, αποχωρεί μετά από 16 χρόνια στο Συμβούλιο — αλλά οι Βρυξέλλες δεν πρέπει να περιμένουν ότι όλα θα πάνε ρολόι

Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών
Πόνος 15.04.26

Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών

Οι γυναίκες, μαζί με σχεδόν 40.000 ακόμη Παλαιστίνιους, εκδιώχθηκαν βίαια από την Τζενίν και άλλους προσφυγικούς καταυλισμούς στη βόρεια Δυτική Όχθη, μετά από ισραηλινή επίθεση.

Τι απαντά ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία
Ελλάδα 15.04.26

Τι απαντά ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία - 20 δηλητηριάσεις παιδιών ετησίως

Παρά την αισθητική της αξία και την ανθεκτικότητά της, η πικροδάφνη είναι ένα ιδιαίτερα τοξικό φυτό, του οποίου όλα τα μέρη περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για τον άνθρωπο και τα ζώα.

LIVE: ΑΕΚ – Μπανταλόνα
Μπάσκετ 15.04.26

LIVE: ΑΕΚ – Μπανταλόνα

LIVE: ΑΕΚ – Μπανταλόνα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Μπανταλόνα για τα προημιτελικά του Basketball Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA
On Field 15.04.26

Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA

Οργισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, μετά τον αποκλεισμό των Καταλανών και ζητάει εξηγήσεις από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία

ΜΕΓΑ: Διπλή διάκριση καινοτομίας
Τα Νέα της Αγοράς 15.04.26

ΜΕΓΑ: Διπλή διάκριση καινοτομίας

Η ΜΕΓΑ ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια τη διπλή διάκριση των Babylino Premium Pants και BabyCare 99% Water ως «Προϊόν της Χρονιάς 2026», επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επένδυση της εταιρείας στην καινοτομία και την υψηλή ποιότητα στη βρεφική φροντίδα

Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την Μυρτώ – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση
Ελλάδα 15.04.26

Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την Μυρτώ – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση

Σοκάρουν οι εικόνες από το ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά και τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την 19χρονη αφού έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών - Λίγη ώρα αργότερα η Μυρτώ θα αφήσει την τελευταία της πνοή

Ο θόρυβος για τον Μελέρ στο Champions League και η διαιτησία στην Τουρκία
On Field 15.04.26

Ο θόρυβος για τον Μελέρ στο Champions League και η διαιτησία στην Τουρκία

Ο διαιτητής του αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ είχε δεχθεί τα πυρά της Μπάγερ Λεβερκούζεν για το πέναλτι υπέρ της ‘Αρσεναλ. Πολλά θέματα η διαιτησία στην Τουρκία

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson
Μπάσκετ 15.04.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Άρης Betsson για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σαράντα πλοία με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα
Κόσμος 15.04.26

Σαράντα πλοία με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα

Ο στολίσκος «Sumud» απέπλευσε από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές, σε μια προσπάθεια σπασίματος του ισραηλινού αποκλεισμού.

«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ
Ελλάδα 15.04.26

«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ - Αποκάλυψη Reuters

Οι χάκερ έκλεψαν email από 28 λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ και σε δύο περιπτώσεις κατάφεραν να προωθήσουν όλα τα εισερχόμενα σε δικό τους διακομιστή. Τα μηνύματα, πάντως, «δεν ήταν διαβαθμισμένα».

Νέο σκάνδαλο με ΟΠΕΚΕΠΕ – Εγκλειστος στις φυλακές έκοβε εικονικά τιμολόγια για αγροτικές επιδοτήσεις
Ελλάδα 15.04.26

Νέο σκάνδαλο με ΟΠΕΚΕΠΕ - Εγκλειστος στις φυλακές έκοβε εικονικά τιμολόγια για αγροτικές επιδοτήσεις

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικά 289 παραγωγοί φέρονται να αξιοποίησαν τα επίμαχα παραστατικά και τις πλαστές ετικέτες στις αιτήσεις τους, με σκοπό την παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

Η κορυφαία πεντάδα του Βεζένκοφ στη Euroleague: Μέσα ο ίδιος και ο Μιλουτίνοφ
Μπάσκετ 15.04.26

Η κορυφαία 5άδα του Βεζένκοφ στη Euroleague: Μέσα ο ίδιος και ένας συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό

Ο Σάσα Βεζένκοφ κλήθηκε να επιλέξει την κορυφαία πεντάδα του για την κανονική περίοδο της Euroleague, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τον εαυτό του, όσο και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Προκόπης Παυλόπουλος: Δυσοίωνες προβλέψεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Επικαιρότητα 15.04.26

Δυσοίωνες προβλέψεις Παυλόπουλου για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο Προκόπης Παυλόπουλος μιλά για «έναν πόλεμο χωρίς ορατό τέλος» με «απρόβλεπτες διεθνείς συνέπειες». Εκτιμά πως «εκείνοι που άρχισαν αυτό τον πόλεμο δεν είναι οι πιο κατάλληλοι για να τον τερματίσουν» και εστιάζει στον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Οι Υπουργοί Οικονομικών 11 χωρών προειδοποιούν για τις σοβαρές οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ζητώντας άμεση τήρηση της εκεχειρίας και επιστροφή σε διαπραγματεύσεις για μια διαρκή λύση.

Νίκολιτς: «Πρέπει να έχουμε πίστη, υπομονή και ενέργεια κόντρα στη Ράγιο»
Ποδόσφαιρο 15.04.26

Νίκολιτς: «Πρέπει να έχουμε πίστη, υπομονή και ενέργεια κόντρα στη Ράγιο»

Μάρκο Νίκολιτς και Φελίπε Ρέλβας μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, τονίζοντας αμφότεροι πως η «Ένωση» θα πολεμήσει μέχρι τέλους για να πετύχει την ανατροπή.

Η ιστορία του 82χρονου που αγάπησε δύο ανθρώπους: τον Σινάτρα και τη σύζυγό του
Ιστορία ζωής 15.04.26

Η σύζυγός του πέθανε από καρκίνο - Εκείνος κράτησε την υπόσχεση που της έδωσε και ταξίδεψε στο Χόλιγουντ

Ένας 82χρονος άνδρας από τη Σκωτία (με μπόλικη αγάπη για τον Φρανκ Σινάτρα) ταξίδεψε στο Χόλγιουντ με μια μονάχα σκέψη: όσα είπε στην αποθανούσα σύζυγό του, να γίνουν πραγματικότητα.

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλήσει για αξιοκρατία – Ο Λαζαρίδης είναι η κορυφή του παγόβουνου
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλήσει για αξιοκρατία – Ο Λαζαρίδης είναι η κορυφή του παγόβουνου

«Μπορεί η κυβέρνηση της ΝΔ να κοιτάξει στα μάτια όλους αυτούς τους πτυχιούχους που είναι εκεί έξω και είτε δουλεύουν ως σερβιτόροι είτε δουλεύουν σεζόν είτε έχουν φύγει από τη χώρα μας για να βρουν κάπου αλλού μια αξιοπρεπή θέση εργασίας αξιοποιώντας τον τίτλο των σπουδών τους;», διερωτήθηκε η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

