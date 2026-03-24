Ερντογάν: Πόλεμος επιβίωσης για Νετανιάχου, αλλά το κόστος το επωμίζονται 8 δισ. άνθρωποι

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Τρίτη ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητές της για την αποκατάσταση της ειρήνης στον πόλεμο στο Ιράν, τον οποίο χαρακτήρισε ως σύγκρουση που έχει επηρεάσει την τουρκική οικονομία αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει διάφορα μέτρα για την προστασία της οικονομίας από τον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν, ο οποίος ωστόσο έχει επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή και έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών της ενέργειας.

Χαρακτηριστικά, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Αν και πρόκειται για πόλεμο του Ισραήλ, το τίμημα το πληρώνει ολόκληρος ο κόσμος. Είναι ένας πόλεμος του Νετανιάχου για πολιτική επιβίωση, αλλά οι συνέπειες αγγίζουν και τα 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους».

Στο στόχαστρο ο Νετανιάχου

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι προχώρησε σε αυτό τον πόλεμο με σκοπό «την πολιτική του επιβίωση».

Ενώ σε άλλο σημείο, πρόσθεσε: «Δεν πρέπει να επιτραπεί η αδιάλλακτη, ακραία και ριζοσπαστική στάση του Ισραήλ να υπονομεύσει τις διπλωματικές λύσεις».

Ο Ρετζέτ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε η διεθνής κοινότητα να λάβει μέτρα ώστε να σταματήσει το «δίκτυο σφαγής» του Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας ότι αυτό θα πρέπει να συμβεί «για χάρη της περιφερειακής ειρήνης και της ανθρωπότητας», προσθέτοντας ότι κάθε χώρα οφείλει να υιοθετήσει μια «τολμηρή και ενεργητική στάση», σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι η Άγκυρα είναι «αποφασισμένη να μείνει εκτός του κύκλου της φωτιάς» και δήλωσε ότι η Τουρκία αντιτίθεται στη μετατροπή της σύγκρουσης με το Ιράν να εξελιχθεί σε έναν περιφερειακό πόλεμο φθοράς.