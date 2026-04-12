«Όπως μπήκαμε στην Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ», προειδοποιεί ο Ερντογάν
Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απείλησε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά εναντίον του Ισραήλ, όπως με τις επιχειρήσεις σε Λιβύη και Ναγκόρνο-Καραμπάχ.
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Κυριακή ότι, εάν δεν διεξάγονταν διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, η χώρα του θα «έδειχνε στο Ισραήλ τη θέση του».
«Την ημέρα της κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ σκότωσε εκατοντάδες αθώους Λιβανέζους. Ο Νετανιάχου έχει τυφλωθεί από το αίμα και το μίσος. Αν το Πακιστάν δεν μεσολαβούσε στον πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, θα είχαμε δείξει στο Ισραήλ τη θέση του», δήλωσε ο Ερντογάν σε ομιλία του σε πολιτική εκδήλωση στην Τουρκία.
Ο Ερντογάν συμπλήρωσε την σκέψη του με μια πολύ συγκεκριμένη και σαφή απειλή λέγοντας ότι «όπως μπήκαμε στη Λιβύη και στο Καραμπάχ, μπορούμε να μπει και στο Ισραήλ. Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε. Θα χρειαστεί δύναμη και ενότητα».
Πόλεμος δηλώσεων και ανακοινώσεων μεταξύ Ερντογάν και Νετανιάχου
Το Σάββατο, ο Νετανιάχου άσκησε σφοδρή κριτική στον Ερντογάν και ισχυρίστηκε ότι διώκει τους Κούρδους στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Η Τουρκία επέκρινε τον Νετανιάχου το Σάββατο για τις δηλώσεις του εναντίον του Ερντογάν, λέγοντας: «Όλοι γνωρίζουν ότι δεν έχει ηθικές αξίες ούτε νομιμοποίηση για να κηρύττει σε κανέναν».
Ο Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι σκότωσε εκατοντάδες αθώους Λιβανέζους κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας και χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου «τυφλωμένο από το αίμα και το μίσος».
