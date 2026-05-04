Τουλάχιστον δέκα άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία έπειτα από περιστατικό πυροβολισμών σε πάρτι κοντά σε λίμνη, στην περιοχή της Οκλαχόμα Σίτι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας του Έντμοντ, Έμιλι Γουόρντ, δήλωσε ότι οι αρχές έλαβαν πολλαπλές αναφορές για πυροβολισμούς σε συγκέντρωση νεαρών κοντά στη λίμνη Αρκάντια, περίπου στις 9 το βράδυ.

Όπως ανέφερε, πέρα από τα δέκα άτομα που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία, ενδέχεται και άλλα να μετέβησαν μόνοι τους για ιατρική βοήθεια. Οι τραυματίες βρίσκονται σε «διαφορετική κατάσταση», χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Η λίμνη Αρκάντια βρίσκεται περίπου 21 χιλιόμετρα βόρεια της Οκλαχόμα Σίτι, στο προάστιο Έντμοντ, μια πόλη με πληθυσμό περίπου 100.000 κατοίκων. Πρόκειται για δημοφιλή προορισμό για πικνίκ, κάμπινγκ, ψάρεμα και θαλάσσια σπορ.