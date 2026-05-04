ΗΠΑ: Τουλάχιστον 10 τραυματίες από πυροβολισμούς σε πάρτι σε λίμνη στην Οκλαχόμα
Συναγερμός σήμανε την Κυριακή στο Έντμοντ της Οκλαχόμα, στις ΗΠΑ, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε πάρτι
Τουλάχιστον δέκα άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία έπειτα από περιστατικό πυροβολισμών σε πάρτι κοντά σε λίμνη, στην περιοχή της Οκλαχόμα Σίτι, σύμφωνα με την αστυνομία.
Η εκπρόσωπος της αστυνομίας του Έντμοντ, Έμιλι Γουόρντ, δήλωσε ότι οι αρχές έλαβαν πολλαπλές αναφορές για πυροβολισμούς σε συγκέντρωση νεαρών κοντά στη λίμνη Αρκάντια, περίπου στις 9 το βράδυ.
View this post on Instagram
Όπως ανέφερε, πέρα από τα δέκα άτομα που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία, ενδέχεται και άλλα να μετέβησαν μόνοι τους για ιατρική βοήθεια. Οι τραυματίες βρίσκονται σε «διαφορετική κατάσταση», χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.
Footage from Lake Arcadia shows the aftermath of a reported mass shooting, with multiple victims transported to nearby hospitals.#Oklahoma #BreakingNews #Shooting #PublicSafety #USA pic.twitter.com/S8e48flS23
— Ego expired (@ego_expired) May 4, 2026
Η λίμνη Αρκάντια βρίσκεται περίπου 21 χιλιόμετρα βόρεια της Οκλαχόμα Σίτι, στο προάστιο Έντμοντ, μια πόλη με πληθυσμό περίπου 100.000 κατοίκων. Πρόκειται για δημοφιλή προορισμό για πικνίκ, κάμπινγκ, ψάρεμα και θαλάσσια σπορ.
- Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα»
- Έντεκα συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή κρατουμένων με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών
- Τι λέει ο καπετάνιος που αψήφησε τα μποφόρ και μετέφερε βρέφος από τη Σκόπελο στο Βόλο
- Καβαλίερς και Πίστονς νίκησαν στα Game 7 και ετοιμάζονται για μάχη στα ημιτελικά (vids)
- Φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα, απειλές, εμπρησμός – Μιλήσαμε με την ιδιοκτήτρια της γκαλερί Ecletica στου Ψυρρή
- Σχοινιάς 2028: Η «αναγέννηση» ενός Ολυμπιακού στολιδιού και το νέο στοίχημα της ελληνικής κωπηλασίας
- Στενά του Ορμούζ: «Το σχέδιο των ΗΠΑ δεν θα περιλαμβάνει υποχρεωτική ναυτική συνοδεία» – Θολό τοπίο για την «Επιχείρηση Ελευθερίας»
- Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις