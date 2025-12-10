Netflix: Επιστρέφει στον μεγάλο δανεισμό για να αποκτήσει τη Warner Bros — Η πιο τολμηρή κίνηση στην ιστορία της

Η Netflix, η εταιρεία που κάποτε δεχόταν κριτική για την εξάρτησή της από τον δανεισμό, ετοιμάζεται να προχωρήσει σε νέο, ιδιαίτερα υψηλό δανεισμό προκειμένου να εξαγοράσει το μεγαλύτερο μέρος της Warner Bros. Discovery — μια συμφωνία-μαμούθ ύψους 72 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg.

Παρά το τεράστιο ποσό, η εταιρεία εμφανίζεται πιο ισχυρή οικονομικά από ποτέ, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να αντέξει ένα πιθανό «μπρα ντε φερ» με άλλους διεκδικητές.

Σύμφωνα με αναλυτές, η οικονομική εικόνα της Netflix έχει βελτιωθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια. Από εταιρεία που δανειζόταν συνεχώς για να επενδύσει σε σειρές και ταινίες, έχει εξελιχθεί σε έναν τεχνολογικό και ψυχαγωγικό γίγαντα με σταθερά έσοδα, υψηλές συνδρομές και ισχυρή ταμειακή ροή.



Όπως μεταδίδει το δημοσίευμα, για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς, η Netflix έχει εξασφαλίσει προσωρινή χρηματοδότηση 59 δισ. δολαρίων από μεγάλες τράπεζες της Wall Street και σχεδιάζει στη συνέχεια να την αντικαταστήσει με 25 δισ. δολάρια σε νέα ομόλογα, περίπου 20 δισ. σε δάνεια με σταδιακή εκταμίευση, καθώς και πιστωτική γραμμή 5 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, διατηρεί τη δυνατότητα να καλύψει μέρος του ποσού από τα ίδια της τα κέρδη.

Το τοπίο, όμως, περιπλέκεται από την αιφνιδιαστική εχθρική προσφορά της Paramount Skydance, η οποία αποτιμά τη Warner Bros. σε περισσότερα από 108 δισ. δολάρια — δηλαδή 26 δισ. παραπάνω από την πρόταση της Netflix. Αν η Netflix χάσει τελικά τη μάχη, θα κληθεί να πληρώσει ρήτρα 5,8 δισ. δολαρίων χωρίς να αποκτήσει την εταιρεία.

Μπορεί να ανταποκριθεί;

Παρά τις ανησυχίες που εκφράζονται για το ύψος του δανεισμού, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Netflix μπορεί να ανταποκριθεί. Εξακολουθεί να διατηρεί υψηλή πιστοληπτική βαθμολογία και, όπως υπογραμμίζει η Moody’s, ενισχύεται σημαντικά από το ενδεχόμενο να αποκτήσει μερικά από τα πιο ισχυρά brands της παγκόσμιας ψυχαγωγίας: Harry Potter, HBO, DC Comics.

Αν ολοκληρωθεί η συμφωνία, το συνολικό χρέος της εταιρείας θα αυξηθεί θεαματικά. Ωστόσο, οι προβλέψεις δείχνουν ότι η μελλοντική της κερδοφορία μπορεί να το «μαζέψει» μέσα στα επόμενα χρόνια, διατηρώντας την εντός επενδυτικής βαθμίδας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η πλατφόρμα παίρνει τέτοιου μεγέθους ρίσκα. Στην προηγούμενη δεκαετία, η Netflix δανειζόταν συνεχώς για να χτίσει τον τεράστιο κατάλογο οπτικοακουστικού περιεχομένου που σήμερα θεωρείται στρατηγικό της πλεονέκτημα. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αυτή η επιλογή δικαιώθηκε πλήρως, καθώς εκατομμύρια συνδρομητές στράφηκαν στη σκηνή των streaming υπηρεσιών.

Όπως τονίζει κορυφαίος αναλυτής της αγοράς, «η Netflix έχει πλέον την ωριμότητα, την κλίμακα και τη δυναμική να σηκώσει μια εξαγορά τέτοιου μεγέθους — ακόμη κι αν χρειαστεί να ανεβάσει την προσφορά της».

*Mε πληροφορίες από: Bloomberg