Warner Bros: Η πολιτική θα μπορούσε να καθορίσει τη μάχη Netflix εναντίον Paramount

Καθώς η Paramount και το Netflix παλεύουν για την ιδιοκτησία της Warner Bros Discovery (WBD), κάποιoς ακόμη ετοιμάζεται να μπει στο ρινγκ: η κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι «θα συμμετάσχει» στην απόφαση για το ποιος τελικά θα αγοράσει την WBD, πυροδοτώντας εικασίες σχετικά με το ποιον αγοραστή μπορεί να ευνοήσει ο ίδιος, έχοντας τη δυνατότητα να επηρεάσει το αποτέλεσμα μέσω των αντιμονοπωλιακών εξουσιών του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο Ντέιβιντ Έλισον της Paramount θεωρείται εδώ και καιρό ότι κατέχει προβάδισμα στην αντιμονοπωλιακή πολιτική, εν μέρει χάρη στον πατέρα του Λάρι Έλισον, τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της Oracle και σύμμαχο του Τραμπ. Αυτή η αντίληψη ενισχύθηκε αφότου αποκαλύφθηκε ότι ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, είναι μεταξύ των οικονομικών υποστηρικτών της προσφοράς της Paramount.

Αυτό το πολιτικό κεφάλαιο αποκαλύφθηκε την Κυριακή, μια ημέρα πριν η Paramount ξεκινήσει την «επιθετική» ρελάνς ύψους 108 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την WBD. Μιλώντας στο Κέντρο Κένεντι, ο Τραμπ αμφισβήτησε την προσφορά των 83 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Netflix, σημειώνοντας ότι ο streamer ήδη διαθέτει «πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς και όταν έχουν την Warner Brothers αυτό το μερίδιο αυξάνεται πολύ». Πρόσθεσε: «Θα μπορούσε να είναι πρόβλημα».

Αλλά ο Τραμπ γρήγορα άμβλυνε την κριτική, λέγοντας ότι «ορισμένοι οικονομολόγοι» θα πρέπει να κρίνουν την κυριαρχία του Netflix, προσθέτοντας ότι μόλις είχε συναντηθεί με τον Τεντ Σαράντος, τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, στον Λευκό Οίκο τον οποίο εκθείασε.

Ο ασυνήθιστα μετρημένος τόνος του Τραμπ συνεχίστηκε και τη Δευτέρα, αφότου η Paramount έκανε την επιθετική αντιπροσφορά της. «Γνωρίζω τις εταιρείες πολύ καλά… αλλά πρέπει να δω τι ποσοστό της αγοράς κατέχουν», είπε, προσθέτοντας: «Καμία από αυτές δεν είναι ιδιαίτερα καλή μου φίλη. Θέλω να κάνω αυτό που είναι σωστό».

Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε στους Financial Times ότι θα ήταν λάθος να υποθέσει κανείς ότι οποιοσδήποτε αγοραστής είχε προβάδισμα απλώς και μόνο επειδή τον συμπαθεί ο πρόεδρος.

Και οι δύο συμφωνίες εγείρουν αντιμονοπωλιακές ανησυχίες

Η κυριαρχία της Netflix στο streaming αναμένεται να είναι κεντρικής σημασίας εάν αγοράσει τη WBD, η οποία κατέχει την HBO και το Discovery Plus. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το Netflix έχει 302 εκατομμύρια συνδρομητές επί πληρωμή, ενώ η WBD έχει 128 εκατομμύρια και η Paramount έχει 79 εκατομμύρια, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας.

Η ενοποίηση της WBD με το Netflix θα ενίσχυε περαιτέρω τη θέση του ως του μεγαλύτερου παγκόσμιου παίκτη στο streaming. Το Netflix υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό, όχι μόνο από παλαιότερα στούντιο, αλλά και από ανταγωνιστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram, το TikTok και το YouTube.

Ο Έλισον υποστηρίζει ότι η προσφορά του δεν ενέχει τέτοιον κίνδυνο, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι απολύτως σύμφωνη με το ανταγωνιστικά πλαίσια σε αντίθεση με την εξαγορά από τη Netflix, η οποία θα προσέδιδε τέτοια κλίμακα που θα ήταν «κακό για το Χόλιγουντ και κακό για τον καταναλωτή και είναι αντιανταγωνιστικό».

Ο ρόλος της Netflix στην παραγωγή και διανομή περιεχομένου δίνει επίσης στην προτεινόμενη συναλλαγή στοιχεία μιας «κάθετης συγχώνευσης», ανέφεραν στους FT ειδικοί.

Η Paramount ενδέχεται να αντιμετωπίσει λιγότερο έλεγχο συνδυάζοντας μικρότερα περιουσιακά στοιχεία streaming με την WBD, αλλά θα μπορούσε να αυξήσει τους κινδύνους συγχωνεύοντας δύο μεγάλα στούντιο. Ο Έλισον διαψεύδει ότι υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι.

Η αγορά της Warner αντιμέτωπη με πολιτειακές αρχές στις ΗΠΑ και με τις Βρυξέλλες

Οι γενικοί εισαγγελείς των πολιτειών, που δραστηριοποιούνται ολοένα και περισσότερο στην επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, θα μπορούσαν να παρέμβουν, ειδικά εάν κρίνουν ανεπαρκή τον ομοσπονδιακό έλεγχο.

Ερωτηθείς για τις πιθανές συμφωνίες, ένας εκπρόσωπος του γενικού εισαγγελέα της Καλιφόρνια δήλωσε στους Financial Times ότι «η περαιτέρω ενοποίηση σε αγορές που είναι κεντρικής σημασίας για την αμερικανική οικονομική ζωή -είτε στις χρηματοπιστωτικές, αεροπορικές, λιανικές ή ραδιοτηλεοπτικές και ψυχαγωγικές αγορές- δεν εξυπηρετεί καλά την αμερικανική οικονομία, τους καταναλωτές ή τον ανταγωνισμό».

Η προσφορά της Netflix αναμένεται επίσης να αντιμετωπίσει έντονο έλεγχο στην Ευρώπη, δεδομένης της προβλεπόμενης κυριαρχίας του στο streaming. Και ενώ οι πολιτικοί δεσμοί της Paramount μπορεί να βοηθήσουν στην Ουάσινγκτον, θα μπορούσαν να βλάψουν στις Βρυξέλλες εν μέσω τεταμένων διατλαντικών δεσμών.

Η προσφορά της Paramount θα αντιμετωπίσει επίσης έλεγχο, με έμφαση στα αθλητικά δικαιώματα και στη συγκέντρωση διαφημίσεων. Στην Ευρώπη, η WBD φιλοξενεί το Eurosport και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως η TNT Sports στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Η Paramount έχει τα δικαιώματα για το Uefa Champions League σε διάφορες χώρες.

Όπως δήλωσε ο Αντρέ Σβαμπ, η κατ’ εξοχήν φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα ανταγωνισμού, η ΕΕ «θα πρέπει να εξετάσει πολύ προσεκτικά πώς η συναλλαγή θα μπορούσε να επηρεάσει την πρόσβαση στην αγορά, τις πρακτικές αδειοδότησης και τη διαπραγματευτική θέση των Ευρωπαίων δημιουργών περιεχομένου» και εάν η συγχωνευμένη οντότητα θα μπορούσε να πιέσει μικρότερους ανταγωνιστές.

