Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Δεν είναι αρκετά καλή: Οι κριτικοί «σταυρώνουν» τη βιογραφική ταινία Christy, ενώ η Σίντνεϊ Σουίνι έβλεπε Όσκαρ
21 Οκτωβρίου 2025 | 09:00

Δεν είναι αρκετά καλή: Οι κριτικοί «σταυρώνουν» τη βιογραφική ταινία Christy, ενώ η Σίντνεϊ Σουίνι έβλεπε Όσκαρ

Λίγες εβδομάδες προτού κάνει την εμφάνισή της στις σκοτεινές αίθουσες η Christy, η ταινία για τη ζωή της μποξέρ Κρίστι Μάρτιν, οι πρώτες κριτικές δεν ήταν αυτές που θα ήθελε η Σίντνεϊ Σουίνι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δεν είναι απλά ένα από τα πλέον πολυαναμενόμενα κινηματογραφικά projects της χρονιάς, αλλά το φιλμ – στοίχημα της Σίντνεϊ Σουίνι. Η 28χρονη ηθοποιός είχε την ελπίδα ότι με την ταινία  Christy θα καθιερωνόταν ως σταρ της 7ης Τέχνης και, αν όλα πήγαιναν καλά, θα έφευγε με το βραβείο Όσκαρ στα χέρια της από το Dolby Theatre το βράδυ της 16ης Μαρτίου του 2026.

Ναι, η Σίντνεϊ Σουίνι μπορεί εδώ και μερικά χρόνια να θεωρείται το νέο αστεράκι του Χόλιγουντ, χάρη στην επιτυχία της σειράς Euphoria, αλλά δεν έχει κρύψει ότι ο μεγάλος της στόχος είναι η μεγάλη οθόνη. Και το φιλμ Christy έδειχνε το καλύτερο «διαβατήριο» για αυτό – όπως και να σταματήσει ο κόσμος να ασχολείται τόσο με την προσωπική της ζωή όσο και με το σκάνδαλο της καμπάνιας της American Eagle.

Για αυτό άλλωστε και «πούλησε» με κάθε τρόπο την μεταμόρφωσή της ώστε να υποδυθεί την μποξέρ Κρίστι Μάρτιν – πήρε 14 κιλά, για αρκετούς μήνες πήγαινε τρεις φορές την ημέρα στο γυμναστήριο, έκανε ειδικές προπονήσεις για μποξ, άλλαξε τη διατροφή και τον σωματότυπό της. Με λίγα λόγια κλίκαρε όλα τα μποξάκια για να σαρώσει στα βραβεία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

Ωστόσο, οι πρώτες αντιδράσεις που έκαναν την εμφάνισή τους δεν ήταν αυτές που περίμενε η νεαρή ηθοποιός. Από το BBC μέχρι τον Guardian, οι κριτικοί «σταύρωσαν» το φιλμ του Ντέιβιντ Μίχοντ.

«Είναι αδύνατον να ξεχάσεις ότι πρωταγωνιστεί η Σίντνεϊ Σουίνι στη γεμάτη κλισέ ταινία Christy» έγραψε το BBC και συμπλήρωσε: «Η  Σίντνεϊ είναι ο λόγος που όλοι ασχολούνται με τον, ωστόσο η διάσημη εικόνα της σε δυσκολεύει να την πιστέψεις στον ρόλο της».

YouTube thumbnail

Αντίστοιχη ήταν η κριτική και της εφημερίδας The Telegraph: «Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση της Σουίνι δεν είναι αρκετή για να σώσει αυτή τη βιογραφική ταινία. Η σταρ του Euphoria δείχνει να τα κάνει όλα σωστά, αλλά το σενάριο είναι τόσο προβλέψιμο».

Ο Guardian δεν αποτέλεσε εξαίρεση στις μέτριες κριτικές, τονίζοντας «Η Christy απλά δεν είναι καλή, μια ταινία που αποτυγχάνει να αναδείξει την προσπάθεια της Σουίνι».

Business
Coca Cola HBC: Μega deal 2,6 δισ. δολ. στην Αφρική

Coca Cola HBC: Μega deal 2,6 δισ. δολ. στην Αφρική

Xρηματιστήριο Αθηνών
Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

inWellness
inTown
Stream magazin
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»
21.10.25

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»

«Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, διότι δεν πρόκειται να φύγει από τον Λευκό Οίκο» ανέφερε σε συνέντευξη του ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, καλώντας τον λαό να συνεχίσει να διαδηλώνει εναντίον του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ
20.10.25

Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ

Ο Κεν Λόγκινς υποστήριξε ότι ο Τραμπ δεν ζήτησε την άδεια του για να χρησιμοποιήσει το κομμάτι στο βίντεο που εμφανίζεται να πετάει περιττώματα στους διαδηλωτές του κινήματος No Kings.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας
20.10.25

Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας

Ο Ίρβιν Γουέλς συμμετείχε σε ένα λονδρέζικο φεστιβάλ «το οποίο γιορτάζει τη δύναμη της γλώσσας και της τέχνης» και έδωσε μια ομιλία για τους κινδύνους που ενέχει το διαδίκτυο σε ότι αφορά τις κοινότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την ευλογία του Στίβεν Κινγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Running Man»
20.10.25

Ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την ευλογία του Στίβεν Κινγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Running Man»

Στο «The Running Man», ο Γκλεν Πάουελ υποδύεται τον Μπεν, έναν εργάτη που στην προσπάθεια του να βοηθήσει την άρρωστη κόρη του αποφασίζει να συμμετάσχει σε ένα σόου για αιμοδιψείς τηλεθεατές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ελπίζω να πάει στη φυλακή» – Ο βραβευμένος στις Κάννες Βραζιλιάνος σκηνοθέτης για τον Μπολσονάρο και την πολιτική αμνησία
20.10.25

«Ελπίζω να πάει στη φυλακή» - Ο βραβευμένος στις Κάννες Βραζιλιάνος σκηνοθέτης για τον Μπολσονάρο και την πολιτική αμνησία

Το συναρπαστικό θρίλερ του Κλέμπερ Μεντόσα Φίλιο «Ο Μυστικός Πράκτορας» (The Secret Agent) διαδραματίζεται στη δεκαετία του '70, αλλά ρίχνει φως στην πολιτική του σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η παράσταση «Εγώ κι Εσύ» της Lauren Gunderson έρχεται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Πρεμιέρα στις 7/11 20.10.25

Η παράσταση «Εγώ κι Εσύ» της Lauren Gunderson έρχεται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

«Έλα να σταματήσουμε αυτήν τη μέρα κι αυτήν τη νύχτα μαζί και τότε θα σου ανήκει η ρίζα όλων των ποιημάτων, θα σου ανήκουν όλα τα καλά της γης και του ήλιου- και μας μένουν εκατομμύρια ήλιοι ακόμα». Γουόλτ Γουίτμαν, «Το τραγούδι του εαυτού μου»

Σύνταξη
Ο αιμοδιψής βιαστής «γνωστός Πρωθυπουργός» και ο σωτήρας Τραμπ: Νέες αποκαλύψεις στο βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
20.10.25

Ο αιμοδιψής βιαστής «γνωστός Πρωθυπουργός» και ο σωτήρας Τραμπ: Νέες αποκαλύψεις στο βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ

«Με έπνιξε επανειλημμένα. Γελούσε όταν με πονούσε και τον διέγειρε περισσότερο όταν τον ικέτευα να σταματήσει. Βγήκα από το κιόσκι αιμόφυρτη», γράφει μεταξύ άλλων η Βιρτζίνια Τζουφρέ για την εμπειρία της με «γνωστό Πρωθυπουργό»

Σύνταξη
«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου
20.10.25

«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου

Ο πρίγκιπας Άντριου στο επίκεντρο νέου σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις της Βιρτζίνια Τζουφρέ και την έρευνα της βρετανικής αστυνομίας για τις κινήσεις του σχετικά με την υπόθεση Επστάιν

Σύνταξη
Ο Τζέικομπ Ελόρντι μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε στην τρίτη σεζόν του Euphoria – «Απίστευτα απελευθερωτικό»
19.10.25

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε στην τρίτη σεζόν του Euphoria – «Απίστευτα απελευθερωτικό»

«Είχα την ευκαιρία να παίξω έναν ρόλο που απέχει πολύ από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα», σημείωσε ο Τζέικομπ Ελόρντι σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Variety, αναφορικά με την επερχόμενη σεζόν του «Euphoria».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Σον Πεν άφησε τον εαυτό του να ξεφύγει για δεκαπέντε χρόνια. Όχι πια
19.10.25

Ο Σον Πεν άφησε τον εαυτό του να ξεφύγει για δεκαπέντε χρόνια. Όχι πια

«Η αλαζονική στάση του Πεν απέναντι στη ζωή έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, αλλά είναι δύσκολο να αμφισβητήσει κανείς σοβαρά το βάθος της δέσμευσής του στα παγκόσμια ζητήματα» γράφει ο o David Marchese στους New York Times προλογίζοντας τη συνέντευξή τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο
19.10.25

O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο

«Είμαι ο Ροντέν και ο Ροντέν είναι εγώ» έλεγε η πιο λαμπρή και πιο προικισμένη από όλες τις γυναίκες γλύπτριες της εποχής της, μόνο που τα συναισθήματα του Οσγκίστ δεν ήταν το ίδιο ανιδιοτελή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»
19.10.25

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»

«Δεν κάνουμε διακρίσεις σε βάρος κανενός ατόμου λόγω της εθνικότητας, της φυλής, της θρησκείας ή του φύλου του» υποστήριξε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία «Film Workers for Palestine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ένας κόσμος αποκομμένος από τις δυσκολίες της αστικής ζωής» – Mια σπάνια έκθεση με σχέδια του Ρενουάρ
19.10.25

«Ένας κόσμος αποκομμένος από τις δυσκολίες της αστικής ζωής» - Mια σπάνια έκθεση με σχέδια του Ρενουάρ

Τα λιγότερο γνωστά σχέδια του διάσημου ιμπρεσιονιστή ζωγράφου, Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σημαντικής νέας έκθεσης που μας προσκαλεί να γνωρίσουμε τις φάσεις της καλλιτεχνικής του διαδικασίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Λόρενς Φίσμπερν και ο Κιάνου Ριβς προπονούνταν 10 μήνες για τη σκηνή μάχης στο «Matrix»
19.10.25

Ο Λόρενς Φίσμπερν και ο Κιάνου Ριβς προπονούνταν 10 μήνες για τη σκηνή μάχης στο «Matrix»

«Ήμασταν όλοι πολύ αφοσιωμένοι σε αυτό που κάναμε», σημείωσε ο πρωταγωνιστής του «Matrix» Λόρενς Φίσμπερν, σε πρόσφατη συζήτηση σχετικά με το sci-fi κινηματογραφικό φαινόμενο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιώργος Ψωμόπουλος: Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, η ιστορία του στην ελληνική ροκ σκηνή
21.10.25

Γιώργος Ψωμόπουλος: Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, η ιστορία του στην ελληνική ροκ σκηνή

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει συγκίνηση στους ανθρώπους της μουσικής και, καθώς υπήρξε ένας από αυτούς που διαμόρφωσαν το πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής ροκ σκηνής.

Σύνταξη
«Η μάνα σου!» – Η προσβλητική απάντηση Λέβιτ σε μια… «ατελή» ερώτηση δημοσιογράφου;
21.10.25

«Η μάνα σου!» – Η προσβλητική απάντηση Λέβιτ σε μια… «ατελή» ερώτηση δημοσιογράφου;

Αντί η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λέβιτ, να προσβάλει τη δημοσιογράφο, υπήρχαν πολύ καλύτερες επιλογές αντίδρασης σε μια ερώτηση που παρέλειπε βασικά στοιχεία του παρελθόντος.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η «Νομοθεσία Βενγκέρ» επιστρέφει: Το οφσάιντ αλλάζει και το ποδόσφαιρο… τρέμει
21.10.25

Η «Νομοθεσία Βενγκέρ» επιστρέφει: Το οφσάιντ αλλάζει και το ποδόσφαιρο… τρέμει

Η IFAB εξετάζει ξανά την επαναστατική πρόταση του Αρσέν Βενγκέρ που αλλάζει ριζικά τον κανονισμό του οφσάιντ – Μόνο αν ολόκληρο το σώμα του επιθετικού είναι μπροστά από τον αμυντικό θα θεωρείται παράβαση.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος ΣΤ’)
21.10.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος ΣΤ’)

Οι όροι «αττικίζω» και «αττικισμός» μπορεί να φέρουν θετικό αλλά και αρνητικό σημασιολογικό φορτίο, το οποίο καθορίζεται ανάλογα με τις πολιτικές πεποιθήσεις εκείνων που τους χρησιμοποιούν

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
The café economy: Πώς η Ελλάδα μετασχηματίζεται σε «Οικονομία των Καφετεριών» – Αποκαλυπτική μελέτη για το LSE
21.10.25

The café economy: Πώς η Ελλάδα μετασχηματίζεται σε «Οικονομία των Καφετεριών» – Αποκαλυπτική μελέτη για το LSE

Ξέραμε την café society του Μεσοπολέμου. Καιρός να μάθουμε την café economy, την «Οικονομία των Καφετεριών», της μεταμνημονιακής Ελλάδας. Έρευνα Ελλήνων επστημόνων για το London School of Economics.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Όχι franchise φωτοβολίδα… Franchise στην εκπαίδευση με το κύρος και την αξιοπιστία του Εκπαιδευτικού Ομίλου Πουκαμισάς!
21.10.25

Όχι franchise φωτοβολίδα… Franchise στην εκπαίδευση με το κύρος και την αξιοπιστία του Εκπαιδευτικού Ομίλου Πουκαμισάς!

Είναι η εκπαίδευση ένας καλός κλάδος για να επενδύσει κανείς; Προσφέρει επιχειρηματικές ευκαιρίες και, αν ναι, ποιο είναι το καλύτερο σύστημα δικαιόχρησης για να επενδύσει;

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Σπουδαίο ματς κόντρα στους «μπλαουγκράνα» στο «Μονζουίκ»
21.10.25

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Σπουδαίο ματς κόντρα στους «μπλαουγκράνα» στο «Μονζουίκ»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ (21/10, 19.45) για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League σε ένα μεγάλο παιχνίδι για τους «ερυθρόλευκους»

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Ένας κατηγορούμενος προσπαθεί να κρύψει στοιχεία» – Έρχονται 3 νέες συλλήψεις, εμπλέκεται και γυναίκα
21.10.25

«Ένας κατηγορούμενος προσπαθεί να κρύψει στοιχεία» - Έρχονται 3 νέες συλλήψεις, εμπλέκεται και γυναίκα

Τα νέα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Kαθοριστικά θεωρούνται τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου για επτά κινητά

Σύνταξη
