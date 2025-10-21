Δεν είναι αρκετά καλή: Οι κριτικοί «σταυρώνουν» τη βιογραφική ταινία Christy, ενώ η Σίντνεϊ Σουίνι έβλεπε Όσκαρ

Δεν είναι απλά ένα από τα πλέον πολυαναμενόμενα κινηματογραφικά projects της χρονιάς, αλλά το φιλμ – στοίχημα της Σίντνεϊ Σουίνι. Η 28χρονη ηθοποιός είχε την ελπίδα ότι με την ταινία Christy θα καθιερωνόταν ως σταρ της 7ης Τέχνης και, αν όλα πήγαιναν καλά, θα έφευγε με το βραβείο Όσκαρ στα χέρια της από το Dolby Theatre το βράδυ της 16ης Μαρτίου του 2026.

Ναι, η Σίντνεϊ Σουίνι μπορεί εδώ και μερικά χρόνια να θεωρείται το νέο αστεράκι του Χόλιγουντ, χάρη στην επιτυχία της σειράς Euphoria, αλλά δεν έχει κρύψει ότι ο μεγάλος της στόχος είναι η μεγάλη οθόνη. Και το φιλμ Christy έδειχνε το καλύτερο «διαβατήριο» για αυτό – όπως και να σταματήσει ο κόσμος να ασχολείται τόσο με την προσωπική της ζωή όσο και με το σκάνδαλο της καμπάνιας της American Eagle.

Για αυτό άλλωστε και «πούλησε» με κάθε τρόπο την μεταμόρφωσή της ώστε να υποδυθεί την μποξέρ Κρίστι Μάρτιν – πήρε 14 κιλά, για αρκετούς μήνες πήγαινε τρεις φορές την ημέρα στο γυμναστήριο, έκανε ειδικές προπονήσεις για μποξ, άλλαξε τη διατροφή και τον σωματότυπό της. Με λίγα λόγια κλίκαρε όλα τα μποξάκια για να σαρώσει στα βραβεία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

Ωστόσο, οι πρώτες αντιδράσεις που έκαναν την εμφάνισή τους δεν ήταν αυτές που περίμενε η νεαρή ηθοποιός. Από το BBC μέχρι τον Guardian, οι κριτικοί «σταύρωσαν» το φιλμ του Ντέιβιντ Μίχοντ.

«Είναι αδύνατον να ξεχάσεις ότι πρωταγωνιστεί η Σίντνεϊ Σουίνι στη γεμάτη κλισέ ταινία Christy» έγραψε το BBC και συμπλήρωσε: «Η Σίντνεϊ είναι ο λόγος που όλοι ασχολούνται με τον, ωστόσο η διάσημη εικόνα της σε δυσκολεύει να την πιστέψεις στον ρόλο της».

Αντίστοιχη ήταν η κριτική και της εφημερίδας The Telegraph: «Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση της Σουίνι δεν είναι αρκετή για να σώσει αυτή τη βιογραφική ταινία. Η σταρ του Euphoria δείχνει να τα κάνει όλα σωστά, αλλά το σενάριο είναι τόσο προβλέψιμο».

Ο Guardian δεν αποτέλεσε εξαίρεση στις μέτριες κριτικές, τονίζοντας «Η Christy απλά δεν είναι καλή, μια ταινία που αποτυγχάνει να αναδείξει την προσπάθεια της Σουίνι».