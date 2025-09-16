Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ

Τι κι αν ακόμα δεν έχει γεμάτες τρεις δεκαετίες ζωής; Μετράει ήδη 15 χρόνια στον χώρο του θεάματος, με την τελευταία πενταετία να βλέπει τις μετοχές της να εκτοξεύονται στο Χόλιγουντ. Η Σίντνεϊ Σουίνι είναι η νέα αγαπημένη σταρ της μεγάλης οθόνης – που λατρεύουν όλοι να μισούν.

Η 28χρονη ηθοποιός τους τελευταίους μήνες έχει γίνει το «κόκκινο πανί» στα social media, εξαιτίας της διαφημιστικής καμπάνιας του brand American Eagle – με τους επικριτές της να λένε ότι προωθεί τη ναζιστική προπαγάνδα.

Την ίδια ώρα η αποκάλυψη ότι είναι εγγεγραμμένο μέλος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος δεν προκάλεσε ιδιαίτερο… ενθουσιασμό ανάμεσα στους συναδέλφους της. Κάτι που φάνηκε και στην τελετή των Emmy Awards τα ξημερώματα της Δευτέρας – εκεί όπου η Σίντνεϊ Σουίνι όχι απλά είχε περιορισμένο ρόλο, αλλά απέφυγε όλα τα after parties μετά το τέλος του event.

Κάπως έτσι έχουν αρχίσει οι φήμες ότι το Χόλιγουντ της γυρίζει την πλάτη, έστω κι αν έχει κάποιες δουλειές στα σκαριά στη «Μέκκα» του κινηματογράφου.

Is Sydney Sweeney being given the Hollywood cold-shoulder over her MAGA views? Star skips Emmys afterparties after woke celebs hijacked ceremony with political speeches https://t.co/5dUZbzWtIq — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) September 15, 2025

Αυτή την ευκαιρία αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν τα στούντιου του Μπόλιγουντ, με τα ρεπορτάζ να λένε ότι της έγινε πρόταση 60 εκατ. δολαρίων, ώστε να πρωταγωνιστήσει στην ακριβότερη παραγωγή όλων των εποχών.

«Η Σίντνεϊ σοκαρίστηκε όταν άκουσε το ποσό, τα 60 εκατ. δολάρια είναι πάρα πολλά λεφτά. Αλλά παράλληλα μιλάμε για μια ενδιαφέρουσα παραγωγή, που θα μπορούσε να πάει σε άλλο επίπεδο το διεθνές προφίλ της» είπε άνθρωπος κοντά στην ηθοποιό στη The Sun.

«Βέβαια, ακόμα δεν υπάρχει κάποια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία και η Σίντνεϊ το εξετάζει πολύ προσεκτικά» συμπλήρωσε.

Για να καταλάβει κάποιος το μέγεθος της πρότασης, το 2024 το ρεκόρ ήταν τα 50 εκατ. δολάρια που δόθηκαν στον Ντουέιν Τζόνσον για το φιλμ Red One.