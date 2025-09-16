Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ
Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η Σίντνεϊ Σουίνι έχει την ευκαιρία να γίνει και το πιο ακριβοπληρωμένο. Αρκεί να πει «ναι» στην πρόταση του Μπόλιγουντ.
- Επανήλθαν οι ομαδικές ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ και η εσωκομματική κριτική – Νέα ερώτηση 8 «γαλάζιων» προς Κεραμέως
- Οδηγός λεωφορείου δέχθηκε επίθεση - Ο άνδρας τον πέταξε έξω από το όχημα
- Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020
- Έγκλειστοι βιντεοσκοπούσαν βιασμό και εξευτελισμό κρατουμένου στην Κύπρο για να τον εκβιάζουν
Τι κι αν ακόμα δεν έχει γεμάτες τρεις δεκαετίες ζωής; Μετράει ήδη 15 χρόνια στον χώρο του θεάματος, με την τελευταία πενταετία να βλέπει τις μετοχές της να εκτοξεύονται στο Χόλιγουντ. Η Σίντνεϊ Σουίνι είναι η νέα αγαπημένη σταρ της μεγάλης οθόνης – που λατρεύουν όλοι να μισούν.
Η 28χρονη ηθοποιός τους τελευταίους μήνες έχει γίνει το «κόκκινο πανί» στα social media, εξαιτίας της διαφημιστικής καμπάνιας του brand American Eagle – με τους επικριτές της να λένε ότι προωθεί τη ναζιστική προπαγάνδα.
Την ίδια ώρα η αποκάλυψη ότι είναι εγγεγραμμένο μέλος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος δεν προκάλεσε ιδιαίτερο… ενθουσιασμό ανάμεσα στους συναδέλφους της. Κάτι που φάνηκε και στην τελετή των Emmy Awards τα ξημερώματα της Δευτέρας – εκεί όπου η Σίντνεϊ Σουίνι όχι απλά είχε περιορισμένο ρόλο, αλλά απέφυγε όλα τα after parties μετά το τέλος του event.
Κάπως έτσι έχουν αρχίσει οι φήμες ότι το Χόλιγουντ της γυρίζει την πλάτη, έστω κι αν έχει κάποιες δουλειές στα σκαριά στη «Μέκκα» του κινηματογράφου.
Is Sydney Sweeney being given the Hollywood cold-shoulder over her MAGA views? Star skips Emmys afterparties after woke celebs hijacked ceremony with political speeches https://t.co/5dUZbzWtIq
— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) September 15, 2025
Αυτή την ευκαιρία αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν τα στούντιου του Μπόλιγουντ, με τα ρεπορτάζ να λένε ότι της έγινε πρόταση 60 εκατ. δολαρίων, ώστε να πρωταγωνιστήσει στην ακριβότερη παραγωγή όλων των εποχών.
«Η Σίντνεϊ σοκαρίστηκε όταν άκουσε το ποσό, τα 60 εκατ. δολάρια είναι πάρα πολλά λεφτά. Αλλά παράλληλα μιλάμε για μια ενδιαφέρουσα παραγωγή, που θα μπορούσε να πάει σε άλλο επίπεδο το διεθνές προφίλ της» είπε άνθρωπος κοντά στην ηθοποιό στη The Sun.
«Βέβαια, ακόμα δεν υπάρχει κάποια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία και η Σίντνεϊ το εξετάζει πολύ προσεκτικά» συμπλήρωσε.
Για να καταλάβει κάποιος το μέγεθος της πρότασης, το 2024 το ρεκόρ ήταν τα 50 εκατ. δολάρια που δόθηκαν στον Ντουέιν Τζόνσον για το φιλμ Red One.
- Μεγάλη φωτιά στο Ρέντη
- Ο πονοκέφαλος του Λανουά για τα δύο πρόσωπα των διαιτητών
- Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»
- Συνελήφθη εμπρηστής για την φωτιά στον Καρέα – Φωτογραφίες ντοκουμέντα
- Λαμία: Οδηγός λεωφορείου δέχθηκε επίθεση από κάτοικο – Τον πέταξε έξω από το όχημα
- Κικίλιας: Η Ελλάδα είναι η πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις