Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την προετοιμασία που απαιτούσε η ενσάρκωση της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν

Η Σίντνεϊ Σουίνι έκανε ό,τι χρειαζόταν για να ενσαρκώσει την πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν στην νέα βιογραφική ταινία «Christy» — και όπως αποδείχθηκε η προπόνηση ήταν το απαραίτητο συστατικό για την επιτυχία.

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στο Princess of Wales Theater του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, η Σουίνι θυμήθηκε τις απαιτήσεις που είχε η ενσάρκωση της αθλήτριας, την οποία αποκαλούσε «τη μεγαλύτερη πυγμάχο σε ολόκληρο τον κόσμο».

Στεκόμενη δίπλα στη Μάρτιν στη σκηνή, η Σουίνι είπε: «Προπονήθηκα για δύο ή τρεις μήνες πριν συνεργαστώ δάσκαλο πυγμαχίας. Είχα προπονητές, διατροφολόγους, προπονούμουν τρεις φορές την ημέρα κάθε μέρα και, ενώ γυρνούσα την ταινία, προπονούμουν επίσης».

«Και υπήρχε πολύ Chick-fil-A», πρόσθεσε ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Μίχοντ. Η Σουίνι το επιβεβαίωσε, προσθέτοντας ότι η διατροφή της περιελάμβανε επίσης «πολλά Smucker’s, πολλά μιλκσέικ, πολλά πρωτεϊνικά ροφήματα».

«Αλλά ήταν απίστευτο να μπορώ να ενσαρκώσω πλήρως μια τόσο ισχυρή γυναίκα», πρόσθεσε.

Αγώνας του Τάισον, πρεμιέρα με Σουίνι

Απευθυνόμενη στο κοινό του φεστιβάλ, η Σουίνι είπε: «Όπως μπορείτε να δείτε, είναι ένας τόσο ξεχωριστός και απίστευτος άνθρωπος, και η ιστορία της αξίζει να ειπωθεί. Κρίστι, είσαι απίστευτη και νιώθω μεγάλη τιμή. Το να σε έχω δίπλα μου κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ήταν ένα όνειρο, αλλά και τρομακτικό. Γιατί σκέφτεσαι: ‘Ω, Θεέ μου, το κάνουμε αυτό μπροστά της’».

Μετά την ενθουσιώδη υποδοχή που έτυχε στο Τορόντο, η ταινία «Christy» θα κυκλοφορήσει τις αίθουσες στις 7 Νοεμβρίου. Σε σκηνοθεσία του Μίχοντ, ο οποίος υπογράφει το σενάριο μαζί με τις Κάθριν Φούγκεϊτ και Μίρα Φουλκς, η ταινία αφηγείται την ιστορία της ανόδου της Μάρτιν στον κόσμο του μποξ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και τον αγώνα της ενάντια στην ενδοοικογενειακή βία.

Στο κόκκινο χαλί πριν από την πρεμιέρα, η Μάρτιν είπε στο περιοδικό People ότι ήταν «υπέροχο» να μοιραστεί μια τέτοια εμπειρία με την πρωταγωνίστρια της σειράς Anyone But You. «Το να είμαι σε έναν αγώνα του Τάισον ήταν το ένα», είπε χαριτολογώντας. «Το να είμαι στην πρεμιέρα με τη Σίντνεϊ Σουίνι ήταν το άλλο».

*Με πληροφορίες από: People