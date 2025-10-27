«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy

Με τη νέα της ταινία Christy, η Σίντνεϊ Σουίνι φιλοδοξεί να κάνει κάτι πολύ περισσότερο από ένα ακόμη βιογραφικό δράμα: να δώσει φωνή στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Η 28χρονη σταρ του Euphoria ενσαρκώνει την πρωτοπόρο πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν, η οποία το 2010 επέζησε από δολοφονική επίθεση του τότε συζύγου της, Τζέιμς «Τζιμ» Μάρτιν. Τη μαχαίρωσε, την πυροβόλησε και την άφησε αιμόφυρτη στο σπίτι τους — μια υπόθεση που συγκλόνισε τις ΗΠΑ και οδήγησε τον δράστη σε πολυετή κάθειρξη.

Δεκαπέντε χρόνια μετά, η πραγματική Κρίστι Μάρτιν —πλέον 57 ετών— στέκεται ξανά στο πλάι της γυναίκας που αφηγείται την ιστορία της. Μαζί παρευρέθηκαν σε πρεμιέρες του φιλμ, με την ίδια τη Μάρτιν να δηλώνει συγκινημένη από την αυθεντικότητα και τη δύναμη της ερμηνείας της Σουίνι.

«Ελπίζω μέσα από την ιστορία της Κρίστι να ανοίξουμε περισσότερες συζητήσεις και να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση»

«Είναι κάτι πολύ προσωπικό για μένα»

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, η ηθοποιός θα τιμηθεί στα Variety Power of Women Awards 2025, επιλέγοντας να στηρίξει το National Center on Domestic and Sexual Violence — έναν οργανισμό αφιερωμένο στην πρόληψη και υποστήριξη θυμάτων κακοποίησης.

«Είναι κάτι πολύ προσωπικό για μένα», είπε η Σουίνι στο Variety. «Ελπίζω μέσα από την ιστορία της Κρίστι να ανοίξουμε περισσότερες συζητήσεις και να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση».

Η ίδια απέφυγε να εξηγήσει τι εννοεί όταν λέει πως είναι «προσωπικό», όμως η ένταση με την οποία μιλά για το θέμα μαρτυρά πως η σχέση της με το υλικό ξεπερνά τα επαγγελματικά όρια.

«Αυτός ο ρόλος με έκανε να μάθω να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Να ελέγχω τους φίλους μου, να φροντίζω τους ανθρώπους μου. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»

«Για την Κρίστι, το ρινγκ ήταν το μόνο μέρος που ένιωθε ελεύθερη»

Στην ταινία, σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Μίσοουντ (Animal Kingdom), η Σουίνι υποδύεται τη γυναίκα που έκανε ιστορία στην πυγμαχία, αλλά πλήρωσε ακριβά την επιτυχία της με μια σχέση εξουσίας και φόβου. Ο Μπεν Φόστερ υποδύεται τον Τζιμ Μάρτιν, τον μάνατζερ και σύζυγό της, σε έναν ρόλο που αποτυπώνει με ωμότητα τον έλεγχο και τη βία που ασκούσε πάνω της.

«Για την Κρίστι, το ρινγκ ήταν το μόνο μέρος που ένιωθε ελεύθερη», εξηγεί η Σουίνι. «Εγώ νιώθω το ίδιο όταν βρίσκομαι στο πλατό. Είναι ο δικός μου χώρος ελευθερίας».

Η Σουίνι, που υπογράφει και ως παραγωγός, έχει πει πως η γνωριμία της με τη Μάρτιν έγινε σχέση βαθιάς εμπιστοσύνης: «Έγινε η καλύτερή μου φίλη. Με δίδαξε πώς να στέκομαι όρθια — όχι μόνο ως ηθοποιός, αλλά και ως γυναίκα».

Η ταινία Christy έκανε ήδη πρεμιέρα στα φεστιβάλ του Λος Άντζελες και των Χάμπτονς, όπου η Σουίνι βραβεύτηκε για την ερμηνεία της. Στις προβολές, η ηθοποιός δεν έκρυψε τη συγκίνησή της: «Αυτός ο ρόλος με έκανε να μάθω να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Να ελέγχω τους φίλους μου, να φροντίζω τους ανθρώπους μου. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες».

Η ταινία Christy θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 7 Νοεμβρίου.

*Με πληροφορίες από: People