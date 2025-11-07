magazin
«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» – Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν
Woman 07 Νοεμβρίου 2025 | 18:20

«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» – Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν

Η Κρίστι Μάρτιν ήταν η πρώτη σταρ του γυναικείου μποξ, αλλά η ενδοοικογενειακή βία που υπέστη σιωπηλά αποκαλύφθηκε μόνο χρόνια αργότερα, όταν ο σύζυγός της την άφησε να πεθάνει.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Νομίζετε ότι είστε παραγωγικοί; 11 συνήθειες που σαμποτάρουν την απόδοσή σας

Νομίζετε ότι είστε παραγωγικοί; 11 συνήθειες που σαμποτάρουν την απόδοσή σας

Spotlight

Η Κρίστι Μάρτιν μπορούσε να ακούσει το αίμα να γουργουρίζει στους πνεύμονές της όταν συνήλθε στο πάτωμα του σπιτιού της στη Φλόριντα. Η σφαίρα από το ροζ πιστόλι 9 χιλιοστών της είχε περάσει τρία εκατοστά από την καρδιά της. Τα τέσσερα τραύματα από μαχαιριές την έκαναν να ουρλιάζει από τον πόνο, αλλά σιγά-σιγά άρχισε να διακρίνει τον ήχο του ντους που έτρεχε. Ο Τζιμ Μάρτιν, ο σύζυγός της, έπλενε το αίμα από τα χέρια και τα ρούχα του, πεπεισμένος ότι ήταν ήδη νεκρή.

«Ήταν σαν ο Θεός να είχε απαντήσει στις προσευχές μου», λέει η Μάρτιν, σφίγγοντας τα δόντια της στη μνήμη. Χρησιμοποιώντας ένα από τα πουκάμισά του για να σταματήσει την αιμορραγία, μάζεψε τις δυνάμεις της για να σκαρφαλώσει στη μέση του ήσυχου δρόμου της γειτονιάς τους και έπεσε μπροστά σε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο για να το αναγκάσει να σταματήσει. Ήταν 23 Νοεμβρίου του 2010 και η Μάρτιν ήταν επιτέλους ελεύθερη.

Τζιμ και Κρίστι Μάρτιν / Photo: ΙΜDb, από το ντοκιμαντέρ του Netflix Untold: Deal with the Devil

Το μεγαλύτερο μυστικό της Μάρτιν

Ο κόσμος δεν γνώριζε για τη διπλή ζωή της Μάρτιν μέχρι που η απόπειρα δολοφονίας και η επακόλουθη δίκη έγιναν πρωτοσέλιδο σε εθνικό επίπεδο. Ήταν η πρωτοπόρος της γυναικείας πυγμαχίας, ευρέως αναγνωρισμένη για τη νομιμοποίηση του αθλήματος όταν πρωταγωνίστησε σε μια σειρά αγώνων του Μάικ Τάισον στα μέσα της δεκαετίας του ’90.

Πρωταγωνίστρια σε εξώφυλλα περιοδικών και περιζήτητη καλεσμένη σε τηλεοπτικές εκπομπές, η Μάρτιν ήταν η ατρόμητη ηρωίδα ντυμένη στα ροζ από μια πρώην πόλη ορυχείων στη Δυτική Βιρτζίνια.

Ο Τζιμ ήταν ο μάνατζέρ της και ο προπονητής της. Φαινόταν να είναι ένα ευτυχισμένο ζευγάρι, η ενσάρκωση του αμερικανικού ονείρου. Στην πραγματικότητα, ο Τζιμ, που ήταν 25 χρόνια μεγαλύτερός της, είχε χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο μυστικό της Μάρτιν εναντίον της — ότι ήταν ομοφυλόφιλη — και την εξανάγκασε σε δύο δεκαετίες χειραγώγησης, εκβιασμού και ενδοοικογενειακής βίας.

«Ο Τζιμ μου είπε ότι η οικογένειά μου δεν με ήθελε αν ήμουν λεσβία, οπότε έπρεπε να τον παντρευτώ. Επέλεξα την οικογένειά μου, αλλά πάντα έλεγα ότι δεν τον παντρεύτηκα πραγματικά, παντρεύτηκα την πυγμαχία, γιατί αυτή ήταν η αγάπη μου», λέει η Μάρτιν.

«Μου έλεγε ότι θα με σκότωνε»

«Έβαλα όλη μου την ενέργεια στο να χτίσω την καριέρα μου και να γίνω η καλύτερη πυγμάχος που μπορούσα, αλλά εκείνος έλεγχε τα πάντα: τι έλεγα, πού πήγαινα, με ποιον μιλούσα. Ήμουν παγιδευμένη. Ακόμα και πριν παντρευτούμε, μου είπε ότι θα με σκότωνε αν τον άφηνα ποτέ. Ήμουν 23 ετών και, στην αρχή, το πήρα στα αστεία, αλλά, κάπου στην πορεία, άρχισα να τον πιστεύω».

Η 56χρονη Μάρτιν επέστρεψε πρόσφατα στο σπίτι της από τα γυρίσματα στη Βόρεια Καρολίνα. Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα για μια μεγάλη παραγωγή σχετικά με τη ζωή της, στην οποία θα την υποδυθεί η Σίντνεϊ Σουίνι, η πρωταγωνίστρια των σειρών White Lotus και The Handmaid’s Tale. Λέγεται ότι αυτή θα είναι η ευκαιρία της για Όσκαρ.

«Ήταν σουρεαλιστικό. Είμαι από μια πόλη 500 κατοίκων και πιθανότατα υπήρχαν 500 άτομα μόνο στο πλατό. Είχαμε πολλές βαθιές συζητήσεις για την ενδοοικογενειακή βία. Το κατάλαβε. Νομίζω ότι απεικονίζεται σωστά. Το μποξ είναι το φόντο, αλλά είναι περισσότερο μια ιστορία αουτσάιντερ. Ελπίζω οι άνθρωποι να το δουν και να σκεφτούν ότι αν αυτή μπόρεσε να ξεφύγει, μπορώ και εγώ. Δεν χρειάζεται να περάσουν από πυροβολισμούς και μαχαιρώματα όπως εγώ. Υπάρχει βοήθεια εκεί έξω. Μην μείνετε ούτε μια μέρα παραπάνω, γιατί ποτέ δεν ξέρετε πότε θα είναι η τελευταία σας» λέει η Μάρτιν στους Times.

To τρέιλερ του Untold: Deal With The Devil

YouTube thumbnail

Ο βιασμός σε τρυφερή ηλικία

Το επαγγελματικό μποξ γυναικών ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτο όταν η Μάρτιν γεννήθηκε στο Μούλενς το 1968. Η πόλη αποτελούνταν από έναν δρόμο μήκους ενός μιλίου, από αυτούς που ακόμη και τα αγριόχορτα τρέχουν να φύγουν, και «όλοι γνώριζαν τα πάντα για όλους». Ο πατέρας της Μάρτιν ήταν ανθρακωρύχος, μια από τις πιο προσοδοφόρες δουλειές που υπήρχαν, «οπότε ήσουν φτωχός, αλλά δεν ήξερες ότι ήσουν φτωχός», λέει η ίδια.

Όταν ήταν έξι ετών, η Μάρτιν υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από έναν γείτονα, αλλά δεν το είπε ποτέ στην οικογένειά της, επειδή η μητέρα της ήταν στενή φίλη της γιαγιάς του, και παραδέχεται ότι το καταπιεσμένο τραύμα πιθανώς την ώθησε προς την απελευθέρωση της μάχης. «Ήμουν πολύ μικρή. Έκλεισα πραγματικά αυτό το κουτί σφιχτά και προσπάθησα να μην το ξαναθυμηθώ. Ποτέ δεν έκανα επίσημη ψυχοθεραπεία ούτε μίλησα πραγματικά για το τι συνέβη, αλλά η οργή που ένιωθα μέσα μου, το ότι δεν μπόρεσα να πω όχι, ότι δεν μπόρεσα να ελέγξω την κατάσταση, είμαι σίγουρη ότι έπαιξε κάποιο ρόλο. Πόσο μεγάλο ρόλο, δεν ξέρω», λέει.

«Ο Τζιμ μου είπε ότι η οικογένειά μου δεν με ήθελε αν ήμουν λεσβία, οπότε έπρεπε να τον παντρευτώ. Επέλεξα την οικογένειά μου, αλλά πάντα έλεγα ότι δεν τον παντρεύτηκα πραγματικά, παντρεύτηκα την πυγμαχία, γιατί αυτή ήταν η αγάπη μου»

«Πω πω, ξέρει να ρίχνει γροθιές»

Τα Toughman Contests, μια σειρά τουρνουά πυγμαχίας για αρχάριους, ήταν ένα δημοφιλές φαινόμενο στις εργατικές πόλεις της δεκαετίας του ’80. Όταν ξεκίνησε η πρώτη γυναικεία έκδοση το 1987, η Μάρτιν έσπευσε να δηλώσει συμμετοχή. Δεν είχε πάει ποτέ σε γυμναστήριο πυγμαχίας και σπούδαζε στο κολέγιο για να γίνει δασκάλα, αλλά η Μάρτιν κέρδισε εύκολα και τους τρεις αγώνες της μπροστά σε 3.000 θεατές, δύο από τους οποίους με νοκ-άουτ.

«Ήθελα να το κάνω επειδή οι άνθρωποι έλεγαν ότι δεν μπορούσα και απλά μου άρεσε», λέει. «Οι γονείς μου δεν ήταν πολύ χαρούμενοι. Δεν παρακολούθησαν καν τον πρώτο μου αγώνα, αλλά παρόλο που το γυναικείο μποξ δεν ήταν αποδεκτό τότε, ένιωθα ότι ήταν ένα μέρος όπου μπορούσα να είμαι σκληρή και δυνατή και κανείς δεν το θεωρούσε κακό. Όταν με έβλεπαν οι άνθρωποι, έλεγαν: “Πω πω, ξέρει να ρίχνει γροθιές”».

Ο παράγοντας πυγμαχίας Ντον Κινγκ

Η Μάρτιν έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο το 1989 και άφησε τόσο καλή εντύπωση που ο προμοτέρ την προσκάλεσε αμέσως να επιστρέψει. Τα έπαθλα ήταν πενιχρά και η επικρατούσα στάση απέναντι στη γυναικεία πυγμαχία ήταν ακόμα παρωχημένη, αλλά είχε αρχίσει να σημειώνει μια σειρά νικών όταν της σύστησαν τον Τζιμ Μάρτιν το 1991.

Στο καταφύγιό της, το ρινγκ, η Μάρτιν ήταν σχεδόν ασταμάτητη και ξεκίνησε μια σειρά 19 νικών.

Κατά τη διάρκεια της προπόνησής της στο Daytona Beach της Φλόριντα, ένας έμπιστος του παράγοντα πυγμαχίας Ντον Κινγκ την εντόπισε και την πήγε να γνωρίσει τον προμοτέρ. Ο Κινγκ δεν ήταν ακριβώς γνωστός για την αρετή του, αλλά υπέγραψε συμβόλαιο με τη Μάρτιν επί τόπου. Ήταν η πρώτη γυναίκα που προώθησε ο 94χρονος σήμερα και, όταν ο Μάικ Τάισον αγωνίστηκε με τον Φρανκ Μπρούνο στο Λας Βέγκας το 1996, ο Κινγκ επέμεινε να συμπεριληφθεί και η Μάρτιν στον αγώνα.

«Υπήρχαν πολλές γυναίκες μαχήτριες πριν από μένα που βοήθησαν να ανοίξουν οι πόρτες, αλλά νομίζω ότι εκείνη τη νύχτα τις σπάσαμε τελείως»

Photo: ΙΜDb, από το ντοκιμαντέρ του Netflix Untold: Deal with the Devil

Πάθος, αίμα, δράμα

«Υπήρχαν πολλές γυναίκες μαχήτριες πριν από μένα που βοήθησαν να ανοίξουν οι πόρτες, αλλά νομίζω ότι εκείνη τη νύχτα τις σπάσαμε τελείως», λέει η Μάρτιν. Η αντίπαλός της ήταν η Ιρλανδή Ντίντρε Γκόγκαρτι, και η Μάρτιν κέρδισε έναν συναρπαστικό αγώνα γεμάτο πάθος, αίμα και δράμα, κάτι που ο ζαλισμένος και κατεστραμμένος Μπρούνο δεν κατάφερε να κάνει στον κύριο αγώνα.

Μια εμβληματική φωτογραφία της Μάρτιν με αίμα να τρέχει από τη μύτη της πάνω στο λευκό της γιλέκο και το ροζ της σορτσάκι αναπαράχθηκε σε όλο τον κόσμο.

«Μετά, επέστρεψα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μου και ο τηλεφωνητής ήταν γεμάτος. Υπήρχε ένα μήνυμα από τον Τζέι Λένο, όλα αυτά τα διάσημα talk shows. Τηλεφώνησα στον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων και του είπα “Είναι κάποιο αστείο αυτό;”. Μου απάντησε “Κρίστι, εδώ στο καζίνο, ο αγώνας σου είναι το μόνο θέμα συζήτησης».

To τρέιλερ της ταινίας Christy με τη Σίντνεϊ Σουίνι

YouTube thumbnail

Της επέβαλε να ντύνεται γυναικεία

Ο Τάισον εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που της αγόρασε μια BMW, και η Μάρτιν αγωνίστηκε στον προκριματικό γύρο και των δύο αγώνων του εναντίον του Εβάντερ Χόλιφιλντ.

Ο Κινγκ την πλήρωσε τουλάχιστον 100.000 δολάρια, αλλά η Μάρτιν αγαπούσε τόσο πολύ την πυγμαχία που παραδέχτηκε ότι θα αγωνιζόταν και χωρίς αμοιβή. Ο 50ός αγώνας της, εναντίον της κόρης του Μοχάμεντ Άλι, Λέιλα, ήταν το κεντρικό γεγονός σε ένα στάδιο 11.500 θέσεων στο Μισισιπή το 2003, αλλά αυτή η ήττα σηματοδότησε την αρχή του τέλους.

Καθώς η καριέρα της Μάρτιν έφθινε, η απελπισία της να ξεφύγει από τον Τζιμ, ο οποίος εξακολουθούσε να ελέγχει τα χρήματά της, της επέβαλε να ντύνεται γυναικεία και την απειλούσε συνεχώς ότι θα αποκαλύψει τη σεξουαλικότητά της, έγινε ακόμη μεγαλύτερη.

«Ο Τζιμ μου έλεγε για πολλά χρόνια ότι αν οι άνθρωποι μάθαιναν ότι ήμουν ομοφυλόφιλη, ο κόσμος θα στρεφόταν εναντίον μου, αλλά τώρα έχω περισσότερη υποστήριξη και περισσότερους ανθρώπους στη ζωή μου από ό,τι ποτέ» λέει η Μάρτιν στους Times.

«Στο τέλος της καριέρας μου, ήξερε ότι δεν είχα πια το μποξ για να με κρατήσει εκεί, οπότε ήρθε στο σπίτι και έριξε ένα σακουλάκι κοκαΐνης στο τραπέζι. Πάντα ήμουν ειλικρινής κατά της χρήσης ναρκωτικών. Δεν ήθελα να είμαι μια μαχητής που αποσύρθηκε φτωχή και εθισμένη στα ναρκωτικά, αλλά ήμουν και τα δύο».

«Ήμουν ξύπνια για δύο, τρεις μέρες συνεχόμενα»

Ο Τζιμ συνέχισε να ενθαρρύνει τη Μάρτιν να πάρει κοκαΐνη μέχρι που τελικά υπέκυψε λίγες μέρες αργότερα και συνέχισε να της προμηθεύει μέχρι που έγινε εθισμένη. Αργότερα στο δικαστήριο, η Μάρτιν είπε ότι ο Τζιμ την εκβίασε να κάνει άσεμνες σεξουαλικές πράξεις και τις κινηματογραφούσε κρυφά, αρνούμενος να της δώσει το ναρκωτικό μέχρι να κάνει αυτό που ήθελε.

«Ήμουν ξύπνια για δύο, τρεις μέρες συνεχόμενα για περίπου τρία χρόνια, και τελικά μια νύχτα είδα το είδωλό μου στον καθρέφτη και σκέφτηκα ότι μοιάζω με ναρκομανή. “Όχι, είμαι ναρκομανής” παραδέχτηκα. Αυτή ήταν η καμπή και έκοψα τα ναρκωτικά και από τότε δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει κοκαΐνη».

Όταν η Μάρτιν ορκίστηκε να αφήσει τον Τζιμ λίγο αργότερα, κατάλαβε ότι οι απειλές του ήταν σοβαρές. Σε μια διαμάχη προς το τέλος του γάμου τους, την είχε χτυπήσει τόσο δυνατά που μερικά από τα δόντια της τρύπησαν το χείλος της.

«Μία από τις μαχαιριές τρύπησε τον πνεύμονά μου. Μετά πήρε το ροζ εννιάρι μου και με σημάδεψε. Άρχισα να του λέω “σε μισώ. Πάντα σε μισούσα. Είσαι ένα κάθαρμα”. Τότε με πυροβόλησε»

Photo: ΙΜDb, από το ντοκιμαντέρ του Netflix Untold: Deal with the Devil

Ακονίζε ένα μαχαίρι στη γωνία του δωματίου

«Είδα μερικούς φίλους μου στην Αποπκά της Φλόριντα και ουσιαστικά τους είπα αντίο. Μου είπαν “μην γυρίσεις πίσω, είναι τρελός”, αλλά έπρεπε να γυρίσω, είτε για να ζήσω είτε για να πεθάνω» λέει η Μάρτιν.

Ο Τζιμ, εν τω μεταξύ, είχε καλέσει την οικογένεια και τους φίλους της και τους είχε πει ότι η Μάρτιν ήταν λεσβία και ότι θα τους έστελνε φωτογραφίες της να κάνει σεξ και να παίρνει ναρκωτικά. Όταν επέστρεψε εκείνη, αυτός ακονίζε ένα μαχαίρι στη γωνία του δωματίου.

«Ήμουν ξαπλωμένη στο πάτωμα επειδή είχα πολύ δυνατό πονοκέφαλο», λέει. «Τελικά, σηκώθηκα για να πάω για τρέξιμο, είχα φορέσει το ένα παπούτσι και μου είπε “έχω κάτι να σου δείξω”. Νόμιζα ότι θα είχε σχέση με το μποξ, αλλά άρχισε να με μαχαιρώνει και μου έκοψε το πόδι πολύ άσχημα. Μία από τις μαχαιριές τρύπησε τον πνεύμονά μου. Μετά πήρε το ροζ εννιάρι μου και με σημάδεψε. Άρχισα να του λέω “σε μισώ. Πάντα σε μισούσα. Είσαι ένα κάθαρμα”. Τότε με πυροβόλησε».

Διαρκής φόβος

To πολύκροτο ανθρωποκυνηγητό διήρκεσε σχεδόν μια εβδομάδα, ενώ η Μάρτιν ανάρρωνε σε κλειστή μονάδα του νοσοκομείου. Τελικά, ο Τζιμ καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης το 2012. «Μόλις τον συνέλαβαν, ένιωσα κάπως ασφαλής, αλλά πάντα μου έλεγε ότι αν δεν με σκότωνε αυτός, είχε ανθρώπους που θα το έκαναν. Ακόμα και τώρα υπάρχουν στιγμές που σκέφτομαι “αυτό ήταν”».

Όταν η Μάρτιν εισήχθη στο Διεθνές Πάνθεον της Πυγμαχίας το 2020 — την πρώτη χρονιά που οι γυναίκες συμμετείχαν στην ψηφοφορία — και τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν πάνω της στην αρένα, για μια στιγμή το μόνο που μπορούσε να σκεφτεί ήταν: «Αυτή θα ήταν η τέλεια στιγμή για να με πυροβολήσουν».

Η Μάρτιν συνήθιζε να έχει μαζί της μια λίστα με ερωτήσεις που ήθελε να κάνει στον Τζιμ σχετικά με τα ψέματα και τη βία στο γάμο τους. Τώρα, λέει ότι θα ήθελε απλώς να δει ότι δεν μπόρεσε να την σπάσει και ότι «εξακολουθεί να αγωνίζεται, να εξελίσσεται και να ωριμάζει ως άτομο».

Το 2017, παντρεύτηκε τη Λίζα Χόλεγουιν και ζουν ευτυχισμένες στο Όστιν του Τέξας. Η Μάρτιν προωθεί επίσης εκδηλώσεις πυγμαχίας, ενώ παράλληλα επισκέπτεται καταφύγια για θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

«Η τρελή Κρίστι Μάρτιν που ο Τζιμ έπλασε πέθανε εκείνη τη νύχτα» λέει. «Ένιωσα ότι αν ο Θεός με άφηνε να ζήσω, αν μπορούσα να βοηθήσω έστω και ένα άτομο σε μια κακή κατάσταση πριν πεθάνω, θα είχα κάνει το καθήκον μου. Τότε σκέφτηκα “όχι, πρέπει να προσπαθώ να βοηθάω ένα άτομο κάθε μέρα”».

Σύντομα, η ιστορία μιας από τις μεγάλες, συχνά αφανείς πρωτοπόρους του αθλητισμού θα φτάσει σε εκατομμύρια ακροατές.

*Με στοιχεία από thetimes.com | Αρχική Φωτό: Ο Τζιμ και η Κρίστι Μάρτιν από το Untold: Deal With the Devil στο Netflix Πηγή: C/O

