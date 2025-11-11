Ναυάγιο: Το φιλμ Christy με τη Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μια από τις χειρότερες πρεμιέρες όλων των εποχών στο box office

Ήταν η ταινία – στοίχημα που είχε βάλει από το 2024. Εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο ήταν μέρος και της παραγωγής, έλιωσε για μήνες στα γυμναστήρια, πήρε όγκο και 14 κιλά, έπαθε διάσειση σε μια προπόνηση μέσα στο ρινγκ, μάτωσε, αλλά όλα άξιζαν τον κόπο. Με το Christy, η Σίντνεϊ Σουίνι είχε κλικάρει όλα τα μποξάκια για να το βραβείο Όσκαρ.

Γιατί όχι, άλλωστε; Άλλοι ηθοποιοί, πριν από εκείνη, είχαν κάνει αντίστοιχες μεταμορφώσεις, καταφέρνοντας στο τέλος να φύγουν αγκαλιά με το χρυσό αγαλματάκι. Μέσα σε όλα, στα 28 της χρόνια, η γνωστή ηθοποιός είναι μια σταρ της μικρής οθόνης και πουσάρετε από πολλούς ώστε να τα καταφέρει και στη μεγάλη.

Η Σίντνεϊ Σουίνι τα ήξερε όλα τα παραπάνω και για αυτό τους τελευταίους μήνες πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή περιοδεία στα μεγαλύτερα μίντια των ΗΠΑ, προκειμένου να προωθήσει τη δουλειά της. Τα έκανε όλα σωστά, χωρίς καμία αμφιβολία. Αλλά δεν ήταν αρκετό και δεν «άγγιξε» κανέναν.

Η ταινία Christy έκανε ένα από τα χειρότερα «ανοίγματα» όλων των εποχών στο box office, καταφέρνοντας με το ζόρι να αγγίξει τα 1,3 εκατ. δολάρια σε περισσότερους από 2.000 κινηματογράφους στις ΗΠΑ.

Για την ακρίβεια αυτή είναι η 9η χειρότερο επίδοση που έχει κάνει το πρώτο Σαββατοκύριακο μια ταινία στο box office – με κάποιοι που βρίσκονται πιο ψηλά στη λίστα να έχουν κυκλοφορήσει την περίοδο της πανδημίας.

Τόσο κακή είναι η ταινία;

Οι πρώτες κριτικές για το Christy, προτού αυτό βγεις στις αίθουσες, δεν ήταν αποθεωτικές αλλά ούτε κακές. Μάλλον κινούνταν στο μέτριο προς συμπαθητικό, με σχετικά καλά λόγια για την ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι, αλλά όχι και για το σενάριο. Δικαιολογούν αυτές οι κριτικές αυτό το «ναυάγιο»;

Το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να είναι η ίδια η Σίντνεϊ. Η 28χρονη σταρ έχει απασχολήσει τα μίντια το τελευταίο διάστημα για πολλά πράγματα, εκτός των επαγγελματικών της υποχρεώσεων. Πράγματα που δεν την έκαναν και ιδιαίτερα δημοφιλή.

Από τη διαφήμιση των τζιν American Eagle (όπου κατηγορήθηκε για νεοναζιστική προπαγάνδα) και την ερωτική της ζωή, μέχρι τη σχέση της με τον Τζεφ Μπέζος και τη στήριξη που είχε από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Σίντνεϊ Σουίνι προσπάθησε να τα «μαζέψει» όλα αυτά, ωστόσο όπως φάνηκε η ζημιά είχε γίνει. Η λογική λέει ότι θα ανέβουν τα νούμερα στο box office μέσα στο επόμενο διάστημα, ωστόσο όχι τόσο ώστε να σωθεί η κατάσταση.

// Κεντρική φωτογραφία: REUTERS | Mario Anzuoni