Η Ρούμπι Ρόουζ ρίχνει ευθείες βολές προς την Σίντνεϊ Σουίνι – «Είσαι ηλίθια, κατέστρεψες την ταινία Christy»

Η ηθοποιός Ρούμπι Ρόουζ, γνωστή από τις σειρές «Batgirl» και «Orange Is the New Black», έγραψε στο Threads ότι η Σίντνεϊ Σουίνι ανήκει στο είδος των «κρετίνων», μετά την κυκλοφορία της ταινίας «Christy», της βιογραφικής ταινίας για την πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν, η αποδείχθηκε εισπρακτική αποτυχία.

«Το αρχικό σενάριο της Κρίστι Μάρτιν ήταν απίστευτο. Σου άλλαζε τη ζωή», έγραψε η Ρόουζ στο Threads. «Είχα αναλάβει να παίξω τη Τσέρι[…]Οι περισσότεροι από εμάς ήμασταν όντως γκέι. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους συνέχισα να ασχολούμαι με την υποκριτική [για να μπορέσω να αποδώσω τις εμπειρίες μας]. Η απώλεια ρόλων είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς».

«Η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεών της μιλάει για την αποτυχία της ταινίας και λέει ότι η Σουίνι το έκανε για τον λαό. Κανείς από τον λαό δεν θέλει να βλέπει κάποια που τους μισεί να περιφέρεται προσποιούμενη ότι είναι σαν εμάς», πρόσθεσε η Ρόουζ για τη Σουίνι. «Είσαι ηλίθια και κατέστρεψες την ταινία. Η Κρίστι άξιζε κάτι καλύτερο».

Ρεπουμπλικάνα;

Η Ρούμπι Ρόουζ φαίνεται να επιτίθεται στην Σίντνεϊ Σουίνι για τους φερόμενους πολιτικούς δεσμούς της με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, κάτι που η ηθοποιός δεν έχει ποτέ επιβεβαιώσει ή αρνηθεί. Ωστόσο, νωρίτερα αυτον τον χρόνο, ο The Guardian, ανέφερε ότι η Σουίνι δηλώθηκε ως Ρεπουμπλικάνα κατά την εγγραφή της στους εκλογικούς καταλόγους της Φλόριντα τον Ιούνιο του 2024, λίγους μήνες πριν από τη νίκη του Τραμπ επί της Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές.

Μια ανώνυμη πηγή δήλωσε στο Variety ότι η Ρόουζ είχε επιλεγεί για τον ρόλο της κοπέλας της Κρίστι στο λύκειο.

«Επιβίωση, θάρρος, ελπίδα»

Η ταινία «Christy» σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Μισόντ, αφηγείται την άνοδο της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν, καθώς και την κακοποίηση που υπέστη από τον προπονητή και σύζυγο της.

Μετά το απογοητευτικό ξεκίνημα της ταινίας στο box office, η Σίντνεϊ Σουίνι μοιράστηκε μια δήλωση στο προφίλ της στο Instagram, στην οποία έγραψε: «Δεν δημιουργούμε πάντα τέχνη μόνο για τα νούμερα, αλλά και για τον αντίκτυπο. Και η ταινία Christy ήταν το έργο με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στη ζωή μου».

«Αυτή η ταινία συμβολίζει την επιβίωση, το θάρρος και την ελπίδα. Μέσα από τις εκστρατείες μας, βοηθήσαμε στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε ότι αφορά τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από την ενδοοικογενειακή βία. Όλοι συμμετείχαμε σε αυτή την ταινία με την πεποίθηση ότι η ιστορία της Κρίστι θα μπορούσε να σώσει ζωές», πρόσθεσε η Σουίνι.

*Με πληροφορίες από: Variety