Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ
Η εγκωμιαστική ανάρτηση της Λόρεν Σάντσεζ έρχεται μετά την παρουσία της ίδιας και του συζύγου της, Τζέφ Μπέζος, στο πάρτι γενεθλίων της Σίντνεϊ Σουίνι με θέμα το διάστημα.
Αν και η ταινία «Christy» έλαβε διθυραμβικές κριτικές— και θερμή υποδοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο — το αθλητικό δράμα που βασίζεται στη ζωή της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν, την οποία υποδύεται η Σίντνεϊ Σουίνι άνοιξε με μόλις 1,3 εκατομμύρια δολάρια στο box office.
Δύο ημέρες μετά την μακροσκελή ανάρτηση της Σουίνι σχετικά με την πρεμιέρα της ταινίας στο Instagram, στην οποία εξέφραζε ότι ήταν «περήφανη» για την ταινία ανεξάρτητα από τις απογοητευτικές εισπράξεις στο box office, η Σάντσες, εξέφρασε δημοσίως τον θαυμασμό της για την ερμηνεία της στην ταινία.
Σε μια ανάρτηση στο Instagram Stories την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, η Σάντσεζ μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από την ταινία, γράφοντας: «Μόλις είδα την @sydney_sweeney στην ταινία @christy.movie. Πρέπει να πω ότι είναι μια από τις πιο έντονες ταινίες που έχω δει ποτέ. Η Σίντνεϊ αξίζει Όσκαρ για την ερμηνεία της».
Η ανάρτηση της Σάντσεζ έρχεται μετά την παρουσία της ίδιας και του συζύγου της Τζέφ Μπέζος στο πάρτι γενεθλίων της Σουίνι με θέμα το διάστημα, τον Σεπτέμβριο. Η Σίντνεϊ Σουίνι ήταν επίσης μία από τους καλεσμένους στον γάμο του ζευγαριού τον Ιούνιο, στον οποίο παρευρέθηκαν πολλές διασημότητες.
«Είναι φίλη και σύμμαχος μου!»
Η Μάρτιν, η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας της Σίντνεϊ Σουίνι, είναι μέλος του International Boxing Hall of Fame και αποσύρθηκε επίσημα από την επαγγελματική πυγμαχία το 2012, μετά από 49 νίκες.
Η ταινία «Christy» ακολουθεί την πορεία της στην πυγμαχία και την κακοποίηση που υπέστη από τον σύζυγό της και προπονητή της, Τζέιμς Μάρτιν, τον οποίο υποδύεται ο Μπεν Φόστερ στην ταινία.
Η Μάρτιν επίσης αποθέωσε τη Σουίνι στο Instagram, γράφοντας: «Τις τελευταίες μέρες έχω δει κάποιους να επιτίθενται στη φίλη μου Σίντνεϊ Σουίνι. Η Σιντ όχι μόνο δούλεψε σκληρά για αυτή την ταινία, αλλά δούλεψε σκληρά και για μένα. Για την ιστορία μου. Για τόσους άλλους που υποφέρουν σιωπηλά. Γι’ αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω ποια είναι η Σιντ. Είναι φίλη και σύμμαχος μου!».
*Με πληροφορίες από: People
