Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

«Βιβλία, όχι bots» και δωρεά εκατομμυρίων για τους ωκεανούς: Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος έχει αναλογική καρδιά

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος, γνωστή για την καριέρα της στη δημοσιογραφία και, πιο πρόσφατα, για τον γάμο της με τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Τζεφ Μπέζος, κάνει μια αναπάντεχη δήλωση. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η σύζυγος του ολιγάρχη της τεχνολογίας Τζεφ Μπέζος, η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος έκανε μια απρόβλεπτη δήλωση.

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της παιδικού βιβλίου, η Σάντσεζ Μπέζος εξηγεί γιατί, παρά την ενασχόλησή της με τον κόσμο της τεχνολογίας, πιστεύει βαθιά στη δύναμη της ανάγνωσης και της ανθρώπινης επαφής, αποκαλύπτοντας μάλιστα και τη μάχη της με τη δυσλεξία.

Η πρώην δημοσιογράφος, πιλότος ελικοπτέρων και, πλέον, συγγραφέας παιδικών βιβλίων ανακοίνωσε το νέο της βιβλίο επιμένοντας στη σημασία της ανάγνωσης ως «γυμναστήριο για το μυαλό και την καρδιά» ενώ προώθησε και έναν μεγάλο σκοπό: τη διάσωση των ωκεανών, μέσα από μια γενναιόδωρη δωρεά του Ιδρύματος Μπέζος για τη Γη.

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα νέο παιδικό βιβλίο, το οποίο, όπως δηλώνει η ίδια, αποτελεί φόρο τιμής στην ανάγνωση και μια προειδοποίηση για την τεχνολογική υπερβολή.

View this post on Instagram

A post shared by The Fly Who Flew by Lauren Sánchez (@theflywhoflew)

Το βιβλίο της με τίτλο The Fly Who Flew Under the Sea είναι συνέχεια του The Fly Who Flew to Space του 2024.

Η νέα ιστορία ακολουθεί τη μύγα Φλιν σε μια υποβρύχια περιπέτεια, όπου εξερευνά τον θαλάσσιο κόσμο και ανακαλύπτει ταυτόχρονα το πόσο ευάλωτοι είναι οι ωκεανοί.

«Η Φλιν είναι γενναία και δεν φοβάται να χαθεί λίγο κυνηγώντας την περιέργεια. Αυτή τη φορά, η Φλιν βουτάει κάτω από την επιφάνεια για να ανακαλύψει έναν κόσμο που δεν βλέπουμε αρκετά και ο οποίος μας έχει ανάγκη», λέει η ίδια για τη συνέχεια του βιβλίου, η οποία πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 3 Μαρτίου του 2026.

Παρά την ενασχόληση του συζύγου της με την τεχνολογία, η Σάντσεζ Μπέζος δηλώνει πως είναι «μια αναλογική γυναίκα στην καρδιά της».

«Έχω μια ελαφρώς πικάντικη άποψη: Είμαι τεχνο-αισιόδοξη… που εξακολουθεί να πιστεύει στο χαρτί πριν τον ύπνο. Βιβλία, όχι bots. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συνοψίσει, αλλά δεν μπορεί να αγκαλιάσει τα μωρά σας» σημειώνει.

Στο πλαίσιο της κυκλοφορίας του βιβλίου, η Σάντσεζ Μπέζος ανακοίνωσε μια μεγάλη δωρεά ύψους 35,6 εκατ. ευρώ από το Ίδρυμα Μπέζος για τη Γη, με σκοπό την προστασία του Ειρηνικού Ωκεανού και, συγκεκριμένα, την προστασία θαλάσσιας περιοχής έκτασης περίπου 2,16 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων.

«Είμαι περήφανη που μια ιστορία που θα λατρέψουν τα παιδιά μπορεί να βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε μια πραγματική δράση για τον πλανήτη», δηλώνει.

View this post on Instagram

A post shared by Lauren Sánchez Bezos (@laurensanchezbezos)

Μύγα λαθρεπιβάτης και η δυσλεξία

Η Σάντσεζ Μπέζος εξηγεί πως η έμπνευση για τον χαρακτήρα της Φλιν προέκυψε όταν, κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, μια μικροσκοπική μύγα μπήκε στο πιλοτήριο του αεροσκάφους που πετούσε.

«Τα παιδιά μου ανησύχησαν μήπως αποχωρίστηκε από την οικογένειά της. Αρχίσαμε να φανταζόμαστε την περιπέτεια που θα μπορούσε να ζήσει αυτός ο μικρός λαθρεπιβάτης. ‘Ετσι γεννήθηκε η Φλιν», θυμάται η συγγραφέας, η οποία έχει τρία παιδιά.

Η ίδια αποκαλύπτει επίσης τη μάχη της με τη δυσλεξία. «Θα είμαι ειλικρινής, η ανάγνωση δεν ήταν εύκολη για μένα μεγαλώνοντας με δυσλεξία. Το να βρω τον δρόμο της επιστροφής στα βιβλία ως ενήλικη μοιάζει σαν να ανακτώ υπερδυνάμεις που δεν γνώριζα ότι είχα», παραδέχεται.

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή της, η Μπέζος υπογραμμίζει τη σημασία των βιβλίων για την ανάπτυξη των παιδιών.

«Πιστεύω ότι η περιέργεια χτίζει μύες, ανθεκτικότητα και θάρρος. Τα παιδικά βιβλία δεν είναι απλώς χαριτωμένα, είναι γυμναστήριο για το μυαλό και την καρδιά. Είμαι ενθουσιασμένη που αυτή η ιστορία κάνει τον ωκεανό να αισθάνεται κοντά, σαν έναν γείτονα που θέλεις να προστατεύσεις. Και ναι, θα το φωνάζω: Βιβλία, όχι bots. Η τεχνολογία μπορεί να είναι εκπληκτική, αλλά η προσοχή είναι πολύτιμη. Αν ο Φλιν μπορεί να αποσπάσει ένα παιδί από μια οθόνη και να το φέρει σε μια ιστορία, τότε αυτό είναι μια νίκη για τους γονείς και τη ζωή» λέει.

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

Τράπεζες
Credia Bank: Έπεσαν υπογραφές για την απόκτηση της HSBC Μάλτας

Credia Bank: Έπεσαν υπογραφές για την απόκτηση της HSBC Μάλτας

