Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ χορεύουν ξέφρενα στην Ίμπιζα

O Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ δεν σταματούν να γιορτάζουν για τον γάμο τους. Η τηλεοπτική προσωπικότητα και πιλότος παντρεύτηκε τον Τζέφ Μπέζος νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι και φαίνεται να ευημερεί καθώς ταξιδεύει και απολαμβάνει το μήνα του μέλιτος με τον σύζυγό της.

Οι νεόνυμφοι εντοπίστηκαν να χορεύουν μαζί στην πίστα της Ίμπιζα, στην Ισπανία, την Τρίτη 5 Αυγούστου.

Σε ένα βίντεο που απέκτησε το TMZ, ο ιδρυτής της Amazon φαίνεται να χορεύει καθώς κουνιέται από τη μία πλευρά στην άλλη, ενώ η νέα σύζυγός του χορεύει ξέφρενα μπροστά του.



Η πρώην δημοσιογράφος φαινόταν να διασκεδάζει περισσότερο από τον σύζυγό της, ο οποίος κουνιόταν ελάχιστα παρά τους δυνατούς ρυθμούς της μουσικής από τα ηχεία.

Το ζευγάρι ήταν σαφώς χαλαρό μετά το ταξίδι τους στη Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι, ολοκληρώνοντας τον υπερπολυτελή γάμο τους τον Ιούνιο στη Βενετία με ένα μικρό πάρτι μετά το γάμο στην Ισπανία.

Jeff bezos booth at a troxler set 💔 game is gone pic.twitter.com/t6BuJIo66j — Carley 🤖 (snob) (@carleypero) August 6, 2025

O γάμος στη Βενετία

Περισσότερα από 90 ιδιωτικά αεροπλάνα και πολυτελή γιοτ κατέφθασαν στην Ιταλία για να μεταφέρουν περίπου 200 καλεσμένους για τον γάμο των Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ, μεταξύ των οποίων οι Ίβανκα Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, Κιμ Καρντάσιαν, Όπρα Γουίνφρεϊ, Εύα Λονγκόρια, Ορλάντο Μπλουμ και –πιθανώς– ο Μπιλ Γκέιτς και ο Μικ Τζάγκερ. Το κόστος του γάμου εκτιμάται μεταξύ 40 και 48 εκατομμυρίων ευρώ.