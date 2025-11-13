Πώς η Σίντνεϊ Σουίνι έχασε 13,6 κιλά σε 7 εβδομάδες μετά το τέλος των γυρισμάτων της ταινίας «Christy»

«Έπρεπε να είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου», είπε η 28χρονη ηθοποιός, Σίντνεϊ Σουίνι, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο People. «Όταν προπονούμουν, ήταν πολύ δύσκολο να πάρω βάρος. Έτρωγα πάρα πολύ. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε», συνέχισε. «Και μετά έπινα το ένα πρωτεϊνικό ρόφημα μετά το άλλο και έπαιρνα πολλή κρεατίνη, που σε κάνει να πρήζεσαι».

Όταν ήρθε η ώρα να χάσει όλο το επιπλέον βάρος που είχε πάρει για τον ρόλο της «Christy», η Σουίνι «σταμάτησε όλα αυτά» και επέστρεψε στην αρχική της διατροφή και ρουτίνα άσκησης.

Καλός μεταβολισμός

«Όταν σταματάς να γυμνάζεσαι και να πίνεις όλα τα πρωτεϊνικά ροφήματα, χάνεις μυϊκή μάζα πολύ γρήγορα», εξήγησε η ηθοποιός της σειράς «White Lotus». «Είναι το πρώτο πράγμα που χάνεις πριν από το λίπος. Έτσι, το έχασα μέσα σε δύο εβδομάδες».

Έχασε το υπόλοιπο βάρος ακολουθώντας μια «εξαιρετικά υγιεινή» διατροφή και κάνοντας «πολλή αερόβια γυμναστική».

Ωστόσο, ενώ η Σουίνι παραδέχτηκε ότι «αυτή μπορεί να είναι η μοναδική» φορά που παίρνει και μετά χάνει τόσο πολύ βάρος για έναν ρόλο, ήταν ευγνώμων που ο «μεταβολισμός της λειτουργεί πολύ καλά».

«Δεν θέλω να πω ότι αυτό είναι πολύ εύκολο», τόνισε η Σουίνι. «Αλλά ήμουν πολύ δραστήρια όλη μου τη ζωή. Ήμουν ένα πολύ ζωηρό παιδί και παρέμεινα εν κινήσει, ενώ πάντα είχα καλό μεταβολισμό».

«Μπορώ να πάρω βάρος, αλλά μπορώ και να το χάσω», κατέληξε.

Τέσσερις ώρες προπόνηση

Η βιογραφική ταινία «Christy», στην οποία η Σουίνι υποδύεται την επαγγελματία πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Μισόντ, βγήκε στις αίθουσες στις 7 Νοεμβρίου.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Echo Valley» μίλησε για πρώτη φορά για την εμπειρία της και για το πώς κατάφερε μια τόσο δραματική μεταμόρφωση του σώματός της νωρίτερα φέτος, σε ένα αφιέρωμα του περιοδικού W Magazine.

«Ήρθα για να παίξω τον ρόλο της Christy και είχα περίπου τρεισήμισι μήνες προπόνησης», εξήγησε τον Ιούνιο. «Άρχισα να τρώω. Έκανα προπόνηση με βάρη το πρωί για μια ώρα, kickboxing το μεσημέρι για περίπου δύο ώρες και μετά ξανά προπόνηση με βάρη το βράδυ για μια ώρα».

«Δεν μου ταίριαζε κανένα από τα ρούχα μου. Συνήθως φοράω τζιν μέγεθος 23, αλλά τώρα φορούσα μέγεθος 27», συνέχισε η Σουίνι. «Το στήθος μου μεγάλωσε. Και ο πισινός μου έγινε τεράστιος. Ήταν τρελό! Σκεφτόμουν “ω, θεέ μου!”».

Τέχνη για τα νούμερα

Όσον αφορά την ίδια την ταινία, η «Christy» απέφερε μόλις 1,3 εκατομμύρια δολάρια τις πρώτες ημέρες προβολής της στους κινηματογράφουw – μια τρομερά κακή επίδοση στο box office.

«Είμαι πολύ περήφανη για αυτή την ταινία», έγραψε σε μια ανάρτηση στο Instagram τη Δευτέρα. «Περήφανη για την ταινία που έφτιαξε ο Ντέιβιντ. Περήφανη για την ιστορία που διηγηθήκαμε».

«Ναι, είμαι περήφανη. Γιατί; Επειδή δεν δημιουργούμε πάντα τέχνη για τα νούμερα, την δημιουργούμε για τον αντίκτυπο», πρόσθεσε η Σουίνι. «Και η Christy ήταν το πιο σημαντικό έργο της ζωής μου».

*Με στοιχεία από nypost.com | Αρχική Φωτό: Η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι κρατάει τη σημαία με το καρό μοτίβο πριν από τον αγώνα του πρωταθλήματος NASCAR Cup Series στο Phoenix Raceway / Mark J. Rebilas-Imagn Images